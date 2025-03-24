18 талантливых садоводов, у которых и старая швабра росток пустит

Как только наступает весна и приближается дачный сезон, можно пересмотреть успехи прошлых лет и вдохновиться. Именно так подоконники захватывают горшочки с рассадой, а в голове поселяются планы уже на следующих выходных сорваться на дачу и провести все свободное время копаясь в земле. Для многих людей это не тяжкий труд, а настоящее расслабление. Чтобы потом, по осени, получить шикарный урожай и по праву хвастаться им перед всеми.

"Самый большой лук в мире весил 9 кг, и я замахнулся на рекорд. В прошлом году самая большая луковица у меня весила 3 кг с лишним. Уже работаю над новой попыткой"

© ExtremeGrower / Pikabu Gregory Miaskovski 1 час назад По доброму улыбнулся ,читая женские комменты к этому луковому фото. Ещё одно доказательство того, что расхожее выражение " мужик не баба, если чуть краше обезьяны, уже хорош" , видимо не всегда работает и не всеми принимается. Так что наши дорогие коллеги- пузатые, тонконогие, лысые , висло- членые перестарки, даже если вырастят луковицу в звонкие 9.2 кг, лайков могут получить меньше ,чем этот парень со своей пока еще нерекордной трехкилограммовой.. - - Ответить

«Мой домашний арбуз. Кстати, он даже пророс где-то за батареей»

Жду сообщений о том, что овощи выгнали вас из квартиры. © user5275762 / Pikabu

«Моя самая большая тыква весила более 800 кг. Но кроме гигантских тыкв я выращивал еще и фигурные. Тут у нас Франкенштейны»

«Звезда моего урожая — огурец весом более 5 кг. На пике роста случилась катастрофа — оборвалась поддерживающая люлька, и огурец сорвался на землю»

© OlkaPimidorka / Pikabu Плодожорка 7 минут назад Это только для соревнований таких же фанатов. Опять же, гигантскую тыкву можно съесть, как и домашний арбуз. А этот угрожающего вида огурец только сфотографировать и выкинуть - - Ответить

«Этот сорт называется „Грибная корзина“. Самый большой из моих плодов весил 700 г»

«Эти ребятки долго созревают, но ожидание точно того стоит»

«Мой балкон превращается в летнюю кухню, когда нужно вытянуть влагу из овощей, чтобы сохранить их надолго»

«Знаете этих мужчин с сайтов знакомств, которые позируют с уловом на рыбалке? Я хочу, чтобы мужчины так же позировали с овощами»

«Это был отличный год для выращивания моркови. Я прям обалдела от их размера»

Мне срочно нужно показать это отцу. Он невероятный садовод. © Northern_Lights_2 / Reddit

«Лук пророс в горшке с черникой. Его размер — это вообще нормально?»

«Ну ладно, у меня есть целая гора перцев. Что мне с ними делать?»

«Моя первая тыква. Я вырастил ее на заднем дворе у друга, втихую, пока он не видел»

"Моя монстера дала плод, и я в шоке от того, насколько он вкусный. Он на вкус как помесь банана и ананаса"

"Я живу в довольно прохладном климате, но все равно у меня крутой урожай"

"Моя мама очень гордится этим цукини"

"Просто безумие. Я нашла вот такой лимон на своем дереве"

Когда жизнь насылает на тебя демонов, сделай демонад. © Cobalt_Toffee1994 / Reddit

"Приближались заморозки, так что пришлось собрать последний урожай люффы. Кошка Талула тут для понимания размеров"