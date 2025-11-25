14 исторических причесок, которые доказывают, что мода всегда граничила с абсурдом
Бывает, смотришь на портреты прекрасных дам Средневековья, и думаешь: как же вы жили-то? Одни корабли на голове носили, другие волосы смолой укладывали, а третьи рожки на висках сооружали. Приготовьтесь к увлекательному погружению в мир безумных причесок прошлого.
1. Парики со встроенными ловушками
Парики регулярно промазывали помадой, сделанной из животных жиров. Ее аромат — особенно спустя время — привлекал вшей и блох. Сотрудники Швейцарского национального музея в своем блоге пишут, что тогда ловили назойливых насекомых с помощью небольших контейнеров или кусочков ткани с приманкой, которые помещали внутрь прически. Время от времени ловушки чистили или меняли. Снаружи они заметны не были.
2. Высокий чепец фонтанж
Технически, фонтанж представлял собой украшенный бантами и лентами высокий чепец, сидящий на проволочном каркасе. Переднюю часть волос при этом завивали и укладывали перед чепцом.
Сара Пендергаст в своей книге о моде и костюме сообщает, что со временем фонтанж превратился в высокую башню из локонов, уложенных на проволочную основу. Многие дамы носили такую прическу с накрахмаленной льняной оборкой спереди.
В том же труде упоминается, что фонтанж из-за своей немалой высоты часто заваливался набок. В обществе даже появились предложения искусственно делать головы женщин плоскими, чтобы прическа не сползала.
К счастью, никаких свидетельств того, что кто-то попытался претворить задумку в жизнь, нет. Да и сама прическа довольно быстро вышла из моды.
3. Парики с диорамами
Одно время при французском королевском дворе было модно создавать на голове целые сценки. Законодательницей этого стиля стала юная Мария Антуанетта.
Так, она создала композицию «Coiffure à la inoculation» в честь недавней прививки мужа от оспы. В композицию входили змей, обвивающий дерево, и золотое солнце — дань уважения деду мужа, Людовику XIV.
Еще одна композиция, произведшая фурор при дворе, называлась «Coiffure à la Belle-Poule». Она изображала настоящую модель корабля, плывущего по волнам из волос, а создана была в честь победы знаменитого французского фрегата La Belle Poule в морском сражении.
4. Мужские парики с мешочками
Причудливая мода не обошла стороной и мужчин. В начале 18 века в моду вошло несколько видов мужских причесок. Одной из них был парик в мешке — длинный хвост убирался в специальный мешочек, который пришивали к парику сзади.
Историк моды Гэри Уолтон объясняет, что упомянутый мешочек завязывался лентами, которые протягивались вперед и образовывали специальный бант. Предполагалось, что прическа является одновременно и изысканной, и практичной, поскольку длинные волосы не мешали повседневным делам.
5. Узел Аполлона
Эта прическа вошла в моду примерно в середине 20-х годов 19 века. Волосы укладывались в три этапа. Спереди их разделяли пробором, завивали и укладывали по бокам. Оставшиеся на затылке волосы зачесывали наверх и завязывали в особый узел, который иногда называли короной.
Мне почему-то кажется, что в жизни чаще всего эта прическа смотрелась комично. Если волосы негустые, если очень кудрявые, если волосы несвежие, если погода плохая, если шляпка примяла и т. д.
Упомянутый узел декорировался различными украшениями, ленточками, более мелкими косами. В случае если он состоял исключительно из маленьких косичек, его называли корзинкой.
6. Пейнета — большой декоративный гребень
Такой гребень мог быть как декорирующим элементом, так и функциональным — в последнем случае им закалывали волосы как шпилькой. Со временем, согласно данным Смитсоновского института, пейнеты значительно усложнились в дизайне и увеличились в размерах.
7. Коаццоне — сетка для волос
Популярность этот стиль обрел на стыке 15 и 16 веков, преимущественно в Италии и Испании. Волосы убирались под сеточку, которую крепили к затылку, а держалась она на голове благодаря ленточке, идущей через лоб. Согласно данным Технологического института Фэшен, в упомянутую ленточку иногда вставляли драгоценный камень — находился он аккурат посередине лба.
Кстати говоря, женщина на знаменитой картине «Дама с горностаем» носит как раз коаццоне.
8. Мутон — имитация овечьей шерсти
В середине 18 столетия, посреди великолепия различных высоких париков, эта прическа стояла особняком. Ее оригинальное название Tête de Mouton, что в переводе буквально означает «овечья голова».
Волосы завивали, укладывали рядами и прижимали к черепу. Если собственная шевелюра густотой не обладала, использовали накладные волосы.
9. Еж — многоярусная конструкция
Название произошло от количества локонов, необходимых для построения прически. Они накладывались друг на друга, образуя ярусы. Некоторые локоны свободно спадали на затылок.
Конструкция была тяжелой, и требовалось огромное количество шпилек, чтобы она не падала.
Обычно количество ярусов в прическе было равным трем. Но при желании можно было сделать больше.
На портретах выше изображена принцесса де Ламбаль с практически каноническим ежом на голове — за исключением цветов, которые она вплела в прическу.
10. Лавлок — длинная прядь волос у виска
В 16-17 веках у модников того времени в ходу была прическа с романтичным названием лавлок (от английского «love lock» — любовный замок). Мужчины отращивали длинную прядь волос, часто заплетали ее в косичку и клали на левое плечо, ближе к сердцу.
Предполагалось, что так они демонстрировали преданность любимой женщине.
11. «Детская» прическа с укороченными прядями у лица
Согласно легенде, в 80-х годах 19 века Мария-Антуанетта начала терять волосы. Стремясь спасти ее шевелюру, придворный парикмахер укоротил поврежденные пряди волос, обрамляющие лицо королевы.
Новый стиль окрестили coiffure à l’enfant, что переводится как «детская прическа». В пику высоким конструкциям на головах, новое решение было более практичным и не таким напыщенным. Спереди волосы подстригали до уровня ушей, а сзади оставляли длинными.
Эта прическа позволила дамам отказаться от помады, которая была жизненно необходима для более высоких париков. Не оказалось больше смысла и в пудре.
12. Юрлю-берлю — буйные локоны вокруг лица
Оригинальное название прически hurluberlu, что буквально переводится «эксцентрический, странный, необычный». В моду этот стиль вошел в 17 веке и сильно выделялся тем, что волосы нужно быть стричь довольно коротко.
В своей книге о костюмах 15-18 веков историки моды Р. Швабе и Ф. М. Келли сообщают, что укладывали волосы для юрлю-берлю с помощью гуммиарабика, а говоря по-простому — смолы.
Волосы отпускали до плеч, делили на прямой пробор и завивали. Нужно было сделать так, чтобы завитки по всей голове не превышали длины одного пальца. Голова владелицы такой прически напоминала шарик, отчего стиль получилось неформальной название «капустная голова». Шарм прическе добавляли два длинных, до плеча локона на висках или сразу за ушами.
13. Рожки из волос
В 13-15 веках среди знати были популярны так называемые рогатые прически. Волосы заплетались и скручивались на манер рожек, после чего фиксировались с помощью проволоки или сетки.
Прическа вызывала вопросы в обществе и считалась весьма провокационной: ранее женщины не показывали волосы прилюдно, скрывая их под замысловатыми головными уборами.
14. Бараний рог
Примерно в конце 13 века эта прическа вошла в моду впервые, а еще спустя два столетия триумфально в нее вернулась. Волосы делились на прямой пробор и обе половины скручивались в виток, напоминающий бараний рог. Все это великолепие было украшено ленточками, рюшами и прочим декором.
