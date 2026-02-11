Тяжело работать у чересчур экономных или богачей, которые жадные настолько, что не хотят переплачивать за лишние минуты.
16 историй о педагогах, после которых хочется налить им ромашкового чая и крепко обнять
Думаете, работа учителя — это про проверку тетрадей и стояние с указкой у доски? Как бы не так! Это ежедневный забег по пересеченной местности. Только препятствия здесь особенные: неудержимая детская фантазия, родительские чаты в 11 вечера и казусы на переменах, которые не придут в голову даже бывалым киношникам. А за один урок так вообще можно успеть прожить целую драму, комедию и триллер одновременно. И все это — без перерывов на рекламу!
- К дочери ходит педагог по английскому. Обычно просто мило перекидываемся с ней парой фраз. И вот прибегает как-то, глаза по пять копеек. Спрашиваю, что случилось, а она: «Мне сейчас отец ребенка выдал, мол, у вас каждый раз уходит полторы минуты, чтобы раздеться и помыть руки. Мы рассчитываем на бесплатное занятие раз в полгода». © ola_msc
- Работаю учителем начальных классов. Когда набираю детей в 1 класс, наблюдаю одну и ту же картину: почти каждый родитель хочет видеть свое чадо только «отличником». При этом из памяти родителей почему-то начисто стирается информация о том, как они сами учились в школе. А многие из них учились, прямо сказать, не очень (сужу по ошибкам в заявлениях о приеме в школу: «инжИнер», «предпрЕниматель» и т. п.). Почему родители этого не учитывают? © Подслушано / Ideer
- Я — репетитор по английскому. Занимаюсь с детьми младших классов. Чего только не было на уроках! Дала тест ребенку. Проверяем задания, спрашиваю: «Почему ты выбрал тут „is“?» На что последовал гениальный ответ: «На «are» вы страшно скривили лицо! © Подслушано / Ideer
Деньги счет любят
- В музыкальной школе были у нас родители, которые за урок считали только те минуты, когда их дитятко издавало звуки на фортепиано. Все остальное время с педагогом — не в счет. Легендарный момент наступил, когда эти кадры заявились в администрацию и поставили педагогу ультиматум: обязательные 45 минут издавания ребенком звуков на инструменте. © nachtigall_olga
- Работаю учителем английского для младших классов. Пару лет назад мой сын пошел в эту школу, и вот у него начались уроки со мной. Получалось у сына так себе. Приходилось ставить плохие оценки. В конце года каждому ученику дал задание — написать сочинение на английском. Нужно было в нескольких предложениях рассказать о том, что ты любишь больше всего. Еще дома заметил, что сын старался написать его, сидел каждый вечер у компьютера, волновался. Проверяю его работу, а там: «Люблю еду бабушки. Люблю играть в мяч с дедушкой. Люблю, когда мама обнимает меня. Люблю папу и его уроки английского. У меня не получается пока, но скоро я стану таким, как он, и буду разговаривать лучше всех!» Чуть слезу не пустил! Оценил его работу максимально, впервые закрыв глаза на грамматику и ошибки. © Палата № 6 / VK
Кто не успел, тот опоздал
- Универ, только поступила, первый урок английского. Препод попросил написать о себе по-английски, естественно. С общими фразами справилась, спросила у группы, как написать, что сестра в ГАИ работает, подсказали — FBI... Послушала, написала. Препод, когда узнал, что я имела в виду, 5 лет больше вопросов не задавал! © Подслушано / Ideer
- Учительница начальных классов уже 5 лет. Я тут в пятницу осознала, что в туалет по-маленькому хотела с 1 урока, а дошла только в 3 часа дня. © PrincessJack / Pikabu
- 5-й класс. Мои родители разводятся. Пришла в школу явно расстроенная, а тут еще и эта наша учительница как назло: «На выход! Живо!» Я повиновалась, хотя настроения выслушивать ее упреки явно не было.
Каково же было мое удивление, когда в коридоре она сказала мне, что знает про ситуацию дома, спросила, все ли у меня в порядке, а потом выслушала, как я рыдаю и сокрушаюсь обо всем. Она обняла меня и спросила, не хочу ли я провести часок-другой в библиотеке, поскольку знала, как я люблю книги. Это было так неожиданно. Я никогда этого не забуду! © Decidedly-Undecided / Reddit
Школьные лайфхаки
- Я веду музыку в детском саду у групп, и мне вчера директор заявила: «Что вы так минута в минуту отпускаете детей? Разве проблема немножко, на минут 5–10, задерживать?» Что? Завтра хочу ей сказать все, что думаю, не могу только слов подобрать. © mediator_anara
- Я учительница и обожаю слушать разговоры детей за пределами школы, когда никто не догадывается о твоем статусе. А они обсуждают школу, учителей, одноклассников, иногда выдают очень смешные перлы. Интересно послушать о том, что их действительно волнует, ведь учителям они это не всегда показывают. © Подслушано / Ideer
- В школе была очень требовательная учительница, которая многим не нравилась. И мы, дети, решили написать директору просьбу, чтобы нам ее поменяли. Писать пришлось мне, а все остальные просто подписались. Что в итоге? После нравоучений директора она выставила мне в журнал пять за письмо без ошибок и по всем правилам. Столько лет прошло, а до сих пор к ней осталось чувство уважения. © Подслушано / Ideer
Главное — не выйти на себя
- В средних классах на уроке со мной случилась неприятность — к моим черным брюкам прилипла жвачка. Это заметила учительница, когда я вышла к доске отвечать. Учительница у нас была добрая и справедливая, но достаточно строгая. Она сразу же поспешила на урок к классу, который занимался в нашем кабинете до нас, выяснила, кто сидел на моем месте и организовала генеральную уборку кабинета этим учеником. Ну а я и сказать постеснялась, что за 15 минут до инцидента сама прилепила на стул жвачку... © Подслушано / Ideer
Мы искренне надеемся, что эти моменты помогли вам по-новому взглянуть на тех, кто каждый день совершает маленький подвиг в стенах школы. По меньшей мере они заслуживают нашей благодарности за свой нелегкий труд, равно как ее заслуживают и герои наших следующих подборок:
Комментарии
Справедливый не наказывает невиновного - он делает так, чтобы по-настоящему виновный осознал свою вину и справил свою оплошность.