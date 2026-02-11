16 историй о педагогах, после которых хочется налить им ромашкового чая и крепко обнять

Думаете, работа учителя — это про проверку тетрадей и стояние с указкой у доски? Как бы не так! Это ежедневный забег по пересеченной местности. Только препятствия здесь особенные: неудержимая детская фантазия, родительские чаты в 11 вечера и казусы на переменах, которые не придут в голову даже бывалым киношникам. А за один урок так вообще можно успеть прожить целую драму, комедию и триллер одновременно. И все это — без перерывов на рекламу!