10+ «говорящих» деталей гардероба на портретах, которые выдавали все секреты статуса и образа жизни
На старых портретах каждый элемент гардероба — от невероятно высоких каблуков до змеиных колец и зубочисток-амулетов — это тайный шифр для искушенного зрителя. Невинные, на первый взгляд, предметы выдавали все секреты о статусе, добродетели и даже романтических намерениях их владельцев.
1. Чопины
Чопины были не просто обувью, а символом социального статуса: чем выше платформа, тем выше стояла женщина в глазах общества. Такая обувь подчеркивала, что их обладательница принадлежит к миру культуры, а не быта.
Чопины добавляли 30–50 см роста. Это была своего рода визуальная метафора: женщина недосягаема и не должна соприкасаться с грязью улиц — как в прямом, так и в переносном смысле.
В портретах художники осознанно акцентировали внимание на этот элемент одежды, чтобы сказать зрителю: «Перед вами знатная, обеспеченная дама».
2. Жемчуг
Как красиво и натуралистично выписан жемчуг на картине, особенно на рукавах и ткань тоже, видимо, парча, такой блеск живой.
Портреты Елизаветы I полны визуальных намеков, которые тонко подчеркивают созданный ею образ. Среди этих деталей особое место занимает жемчуг — древний символ непорочности, чистоты и телесной недосягаемости.
Такое изобилие жемчуга служило деликатным, но недвусмысленным напоминанием: она не принадлежит мужчине.
3. Черный цвет
В 17 веке черные ткани были чрезвычайно дороги в производстве: такая краска довольно быстро выцветала. Влиятельные особы того времени создавали несколько обманчивую видимость скромности, но в то же время демонстрировали свое богатство, используя бархат, шелк, вышивку и кружево, окрашенные одним из самых дорогих красителей — черным.
4. Коралловое ожерелье
Красное коралловое ожерелье с золотыми застежками на шее девушки могло указывать на ее замужнее положение, как пишет автор книги «Арт-расследования. Образы, символы и тайные смыслы в искусстве». Если застежка ожерелья находилась спереди, это означало, что дама замужем. Слева — она помолвлена, а справа — девушка еще свободна.
5. Синий цветок
Синий цветок в прическе маркизы де Помпадур называется барвинок. Считалось, что это растение является символом любви и верности. Когда портрет с изображением этого цветка дарили возлюбленному, предполагалось, что всякий раз, как он будет смотреть на него, то будет получать признание в любви от своей дамы.
6. Украшения в виде змей
Жених королевы Виктории, принц Альберт подарил ей помолвочное кольцо в виде змеи с драгоценными камнями - очень необычное и красивое. Она была первой невестой, которая надела белое платье на венчание, до этого надевали красные и пурпурные платья. Впоследствии, все невесты стали надевать на свадьбы и венчания белые платья - так что она ввела моду на белые платья.
В Викторианскую эпоху украшения в виде змей — кольца и браслеты — означали преданность супругу. А змея, кусающая себя за хвост, выражала бесконечную и цикличную любовь к партнеру.
7. Рубиновое кольцо
Положение рубина на середине пальца правой руки символизировало, что на момент написания портрета у женщины не было детей, но она намеревалась и надеялась в скором времени забеременеть.
8. Кольца на мизинце
Мужчина на картине выше, вероятнее всего, является вдовцом. Обратите внимание на жест, указывающий на два кольца на мизинце левой руки. Предполагается, что они ранее принадлежали его супруге.
Обычай того времени предписывал, что после ухода жены украшения, подаренные мужем, возвращались к нему, чтобы он мог использовать их при последующих браках.
9. Медальон-зубочистка
В том же 16 веке стало популярно носить в качестве подвески зубочистку, которая имела вид и форму рога. Функций у такого украшения было две: оно выполняло роль некоего амулета и использовалось по прямому назначения — для чистки зубов от остатков еды.
10. Помандер
Помандер пришел в Европу из восточной культуры в 13 веке. Это был контейнер, обычно сферической формы, внутри которого заключались травы и благовония. Причина была крайне прозаическая: отдушки помогали побороть неприятные запахи.
Мне кажется, что у Лукреции Медичи в помандере вовсе не благовония) 😶
Носили помандер на цепочке на поясе или шее, а миниатюрные экземпляры иногда крепили к кольцам. Стоимость такого аксессуара была колоссальной и он считался предметом роскоши, так что позволить его себе могли исключительно богатые особы.
11. Жемчужные серьги
Жемчужные серьги были популярны в эпоху Возрождения, хотя отношение к ним было неоднозначным. С одной стороны, жемчуг был символом непорочности, а с другой — он являлся частым атрибутом при изображении богини красоты и плотской любви Венеры.
В Венеции, например, как сообщают в издании BeCulture, одно время жемчужные сережки и вовсе было запрещено носить незамужним девушкам и куртизанкам.
