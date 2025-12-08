10+ «говорящих» деталей гардероба на портретах, которые выдавали все секреты статуса и образа жизни

Чопины добавляли 30–50 см роста. Это была своего рода визуальная метафора: женщина недосягаема и не должна соприкасаться с грязью улиц — как в прямом, так и в переносном смысле.

В портретах художники осознанно акцентировали внимание на этот элемент одежды, чтобы сказать зрителю: «Перед вами знатная, обеспеченная дама».