14 душевных историй о том, как дети услышали рассказы о нашем прошлом и не смогли сдержать эмоции

Отец у меня пятьдесят второго года. Уроженец.
Рассказывал: когда телевидение переходило на цветное вещание, увидел диктора. Губы зелёные. Говорит, Ташкент, землетрясение, одна из первых передач. Может, правда. Может, водка тогда была другая. Но факт: диктор говорит о победе социализма, а губы у него - как молодая листва.
Я в детстве не верил. Потому что у меня был "Горизонт".
Не тот, который ламповый, греется как батарея. А транзисторный. Из ДСП. Тяжёлый как танк. С трубкой пятьдесят четыре по диагонали. Я в шесть лет его перетащить не мог , только отодвинуть от стены, чтобы отец залез провода почистить.
Кнопки. Шесть маленьких, красных. И одна большая - "Пуск". Выдвигаешь панель. Крутишь энкодер. Плавная настройка. Переключаешь жеперечки. Для семилетнего пацана это космический корабль. А не телевизор. И никто толком не знал, что там внутри. Говорили «SECAM». А по-моему -простой SCAM. Потому что красный всё равно плыл. Особенно по второй программе. Особенно когда мультики.
Но это неважно.
Важно другое.
Отец решил подключить компьютер. «ZX Spectrum». С магнитофоном. С кассетами, которые скрипят полчаса, а потом появляется квадратик. И ты счастлив.
Две недели он паял блок. Две недели! К нему приходили такие же. Садились на кухне. Сначала рюмочка. Потом идея. Потом ещё рюмочка. Потом паяльник - и все начинают говорить одновременно. Про КТ315. Про ток покоя. Про эмиттер.
Мать сидела тут же. В бигуди.
Не с мокрым полотенцем, заметьте. А в бигуди. Потому что завтра на работу. Пьёт чай. Смотрит на них. Молчит. Потому что если заговорит ,никакого «Exolon» не будет. Будет только утюг. И чистые носки.
Мужчины! - говорит она тихо. - У меня завтра укладка. Вы скоро?
А они про эмиттер. Им не до укладки. Они эпоху меняют. На кухне. Под рюмочку.
Отец в своём джемперочке. Сером, с воротником , лодочкой,,. Мать смотрит на этот джемперочек и заранее знает - не отстирается. Канифоль. Олово. "Отойди, ты мне свет заслоняешь".
- Ничего, - говорит отец. Зато «Exolon» запустится.
... А джемперочек?
... А джемперочек потом.
Но блок он спаял.
И вот мы подключаем. Я сижу перед ""Горизонтом". На экране "Ice Temple". Цвета там такие… зелёные пиксели, фиолетовые. Квадратик бегает по экрану и рассыпается на другие квадратики. Но для меня это космос. Потому что отец сделал. Сам. В джемперочке. Под рюмочку, для меня это настоящий герой круче бэтмена.
Мать в бигуди подходит. Смотрит на квадратики. Вздыхает.
... И ради этого вы две недели паяли? спрашивает.
Отец молчит. Не объяснишь. Не вложишь в голову, что такое своими руками зажечь цветную картинку на "Горизонте", который SECAM не поддерживает. Что такое поймать настройку так, чтобы зелёные губы не лезли.
Я сижу. Джойстик в руках. И думаю.
Отец в детстве видел диктора с зелёными губами. Я в детстве видел инопланетянина с зелёной рожей. Оба в цвете. Только у меня ещё джойстик. И -Горизонт" из ДСП. И мать в бигуди.
Эпоха сменилась. Раньше пили за цветные губы. Потом пили за цветные пиксели. Мать сидела в бигуди и там, и там. И молчала. Потому что если б она заговорила никакого «Exolon» бы не было. И джемперочек остался бы чистым. А это уже совсем другая история.
Сейчас телевизоры тонкие. Кнопок нет. ДСП не пахнет. Канифолью на кухне никто не дышит. Приставки сами подключаются. И рюмочка не та. И говорить не о чем.
Зелёные губы исчезли. Бигуди тоже. Джемперочек давно на тряпки.
А жаль!
14 душевных историй о том, как дети услышали рассказы о нашем прошлом и не смогли сдержать эмоции
Умный дом, развивашки для детей и новомодные гаджеты — это, конечно, прекрасно и во многом облегчает быт. Но разве есть что-то роднее того самого бабушкиного ковра на стене, жужжащего холодильника и заветного тамагочи, подаренного на день рождения?
Для нас, взрослых, эти воспоминания пахнут мандаринами, нагретой пылью диапроектора и предвкушением воскресных мультфильмов. Нынешнее же поколение с удивлением слушает о таких простых, но таких теплых вещах из нашего трогательного прошлого.
- Внезапно осознал, что шестилетняя дочь ни разу не слышала щелчок фотоаппарата. Поэтому просьба щелкнуть меня на телефон выглядела в ее глазах весьма странной. И еще недоумение у нее вызывает фраза: «Положи трубку». Помню ее большие удивленные глаза, когда сказал коллеге: «Повиси на проводе, сейчас найду документ». Ходили на днях в музей, смотрительница рассказывала, что очень забавно наблюдать, как детишек просят набрать на дисковом телефонном аппарате номер, каких только версий не придумывают.
- Общался недавно с молодым поколением. Меня спросили, какая у меня была любимая игра в детстве на телефоне. Тут даже думать не пришлось, ответил молниеносно.
— У меня был дисковый телефон с проводом.
— И на нем не было игр?
— Была, но одна — шахматы.
— А как играть без экрана?
— Ставишь доску, расставляешь фигуры, звонишь другу, он достает свой шахматный набор...
Как оказалось, шахматы — мультиплеерная игра на все времена: гибкий геймплей, отсутствие подписки, доступ без интернета. Как играл на программируемом калькуляторе, не стал рассказывать, приберег историю для следующего раза.
«Позируем школьному фотографу.1993 год, конец четвертой четверти. Впереди целых три месяца долгожданных каникул»
Два парня на голову выше всех остальных. Вернутся с каникул - девчонки будут выше всех.
- Сегодня в Челябинске холодно, и занятия для школьников по седьмой класс отменили. Точнее — не совсем отменили, а просто перевели в дистант. Уроки проходят со всеми вытекающими последствиями: задания, ответы, проверка домашнего задания, оценки, новая домашка. Утром сын спрашивает:
— Папа, а как у вас уроки отменяли? Ты же говорил, что тогда интернета в квартирах не было. Учителя по домам ходили?
— Нет, — отвечаю, — у нас занятия по-настоящему отменяли. Об этом предупреждали утром на радио. И мы не учились, а шли в ледовый городок.
Ребенок посмотрел на меня грустными глазами и ушел подключаться к дистанту.
«Примерно 1999 год, мама и папа здоровы, мы еще беззаботные дети и вся взрослость впереди»
- Сын недавно посмотрел мультик моего детства — «Король Лев». Я помню, как мы с папой впервые пошли в кинотеатр, а тогда как раз шел этот мультик. Подумала на днях, что пора и сыну насладиться этим шедевром. Посмотрели его вместе, я погрузилась в ностальгию, а сынуля был в полном восторге! Только вот он уже четвертый день не перестает петь песенку Тимона и Пумбы. Каждое утро начинается с нее, она продолжается весь день, под нее я ложусь спать. У меня в голове сейчас сплошное: «Хакуна Матата! Тимон и Пумба! Хакуна Матата! Забудь заботы, и держи трубой хвост. Вот и весь секрет, как жить без бед!»
- Ломаю голову над тем, что подарить старшему сыну (10 лет) на Новый год. Спрашиваю: «Солнце ясное, чего тебе от хочется?» Задумался и выдает: «Мам, подари мне 3 балончика со взбитыми сливками». Вспомнила, как я в свои 10 лет просила у мамы купить мне большой мешок кукурузных палочек. Их почему-то на трассах продавали, наверно, основными покупателями были дальнобойщики. Мама купила мне этот мешок, он высотой около метра был. Все каникулы я обжиралась ими, это было счастье. Но вот прошло почти 25 лет, живем в достатке, не голодаем, а детское счастье все так же в еде. Сливки я, конечно, куплю. И кукурузных палочек. Мешок. Не знаете, где такие продаются?
У нас "неправильные" дети.
Вообще какой то ужас.😂
Никаких любимых блюд. При этом адекватный аппетит. Едят почти все (мало исключениеюй из-за предпочтений, почти нет из-за здоровья).
Подаренные на НГ угощения со смехом отдают со словами "это папа съест".
Еще девчонки не фанаты шопинга, мальчишки не требуют дорогих гаджетов.
Вот она, жизнь в комфортных условиях. Всего достаточно. Ничего из жрально-материального не интересно. Ничем не нужно выделываться перед сверстниками.
Любому материальному подарку предпочтут подарок эмоциональный.
Вернулись к тому, что снова "книга лучшей подарок". Особенно в хорошем переплете.
И смешно, и радостно.
Помню как перед ДР
- дочь , тебе же нужен новый телефон, да? Какой то хочешь?
- нет, зачем?
Коротко и емко. Телефону 4 или 5 лет.
Работает же, зачем.
Через 3 месяца сдох своей смертью. Вот только тогда стал нужен.
«Удивительная концентрация символов начала нулевых на одном фото»
- Я росла в очень скромной семье, поэтому из детских игрушек в памяти остались лишь тряпичная кукла, сшитая кем-то из взрослых, и старая неваляшка с трещинами. Сейчас у меня совсем другая жизнь. Живем хорошо, воспитываем четырехлетнюю дочку. Вчера купила ей большой подарок — Барби и кукольный дом. Пока моя радость визжала от восторга, у меня сами собой покатились слезы. В голове мелькнула мысль, что у меня в детстве такого не было. А потом дочка посмотрела на меня и сказала: «Мамочка, играй сколько захочешь, только не плачь».
В детстве, обожала мягкие игрушки. Играла с ними "в семью", давала имена. Вот кукол, вообще не воспринимала. А машинки не дарили принципиально, даже если просила, как и любые "мальчиковые" игрушки, аргументируя "Ты же девочка". Очень любила рисовать, вот альбомы и краски/карандаши покупали периодически. А ещё, с детства люблю читать. Но здесь заминка. Мне запрещали читать "взрослые" книги. То есть, что-то из классики (Алые паруса, например) или просто более серьёзное, чем какие-нибудь детские книжки, запрещали категорически. А что в школе читают совсем не сказки, почему-то никого не смущало. Но тяга не пропала и теперь читаю, что вздумается, конечно. И особый детский восторг вызывали новогодние "сладкие" подарки. Но их получала, только первые несколько лет своей жизни, когда маме давали бесплатно на работе (для детей сотрудников раздавали). Просто покупать или в школе вносить деньги на такой подарок, считали "нецелесообразным". Сейчас маленькая традиция, всегда покупаю на НГ такую коробочку. Я не сладкоежка, но нравится это ощущение, разбираю его и ностальгирую))
- Вспомнила о том, как мама рассказывала про свое детство. Моя бабушка родила 5 детей (моя мама младшая) и воспитывала пасынка с падчерицей. Жили в деревне. Телевизоры тогда были роскошью. И вот у соседей появился телевизор. Мама бегала к соседям, чтобы смотреть передачи или фильмы. Соседям это надоело, так как моя мама была не единственным ребенком, который так поступал, и они перестали пускать к себе. Моей бабушке стало обидно за своих деток и она продала быка. На вырученные деньги приобрела телевизор. И они никого не выгоняли. А когда выпустили «17 мгновений весны», мама каждую серию ждала с нетерпением. Записывала песню, чтобы потом ее выучить и петь на уроках музыки.
«Я и моя будущая жена на фоне ковра»
- Моему сынуле 6 лет, он довольно смышленый и любознательный ребенок, иногда аж гордость берет. На днях смотрели с ним мультик «Карлсон». Я наслаждалась, ностальгировала, потому что сама в детстве его часто смотрела, а вот сын сидел с серьезным лицом. В конце сказал: «Ну мне не очень понравился мультик. Карлсон какой-то злой, потому что всегда подставлял Малыша!» За свои 33 года я даже и не задумывалась об этом. А ведь Карлсон и вправду какой-то нехороший персонаж.
Мультяшные Карлсон и Малыш на все времена ! И не дай Бог детям добраться до книжной трилогии
- Дочке 7 лет. Недавно помогали родителям в гараже, нашли там коробку с моими детскими вещами. Она впервые увидела мою тетрадку-анкету. Ту самую, с вопросами из серии «Твой любимый цвет?», «Кого ты любишь из класса?», заклеенные секретики, наклейки от жвачек... Она долго листала ее с видом археолога, который откопал чуть ли не динозавра. Сказала, что тоже такую хочет. Уже второй день зависаю на маркетплейсах, ищу анкету.
Проще простого! Сами делали! Берешь журнал "Польша", в котором были красивые полноцветные страницы, вырезаешь по контуру, наклеиваешь в тетрадь. Туда же записываешь песню. На оставшемся месте размещаешь сентенцию типа "Умри, но не дай поцелуя без любви", окаймляешь виньеткой. На следующей странице разноцветными чернилами пишешь анкету. Что в голову придет. Две последние страницы оставляешь для автографов прочитавших сей труд 😁
«Фотографирую места, которые у меня вызывают тоску по детству. Ох уж эти бараки»
- Поехали на дачу, отключили свет. Зажгли свечи, решили развлечь сына — залезли в антресоль, перебираем старье. И тут он заявляет: «Пап, а какой у тебя был любимый плейстейшн в детстве?» Я аж прыснул. Достал тетрис, а сын вскочил и горланит: «Это же как у Вани в классе! Он сказал, что такая консоль только у него есть». Объяснил все, показал, сын был в восторге. Правда до сих пор с трудом верит, что у меня в детстве приставки не было.
У родителей была Денди. В нее я так и не поиграл пмтому что они ее утакали потом, а джойстиков не купить было и пришлось по уткам стрелять)
- Свекровь привезла с дачи старый диапроектор. Дочь косилась на него как на невиданного зверька. Натянули белую простыню, выключили свет. Прибор зашумел, запахло нагретой пылью, и на стене ожила сказка. Дочь сидела-сидела, а потом выдала : «Ба, ты можешь найти другую версию? Тут качество же не очень». Мы со свекровью со смехом объяснили, что это не так работает: яркость побольше не сделаешь, не переключишь, без простыни не посмотришь. Малышка так недоверчиво на нас смотрела, пришлось всю подноготную этого «монстра» ей рассказывать.
«8 из 12 внуков в гостях у бабушки с дедушкой. Первая Кодаковская мыльница, год этак 95 наверное. Может и раньше»
чему я всегда завидовал, нак это наличию братьев и сестер, особенно в большом количестве (и степень родства значения не имела - я не особенно его понимал), а еще бабушек и дедушек. Мои двоюродные братья и сестры, а также бабушки были на расстоянии несколько тысяч километров и видел я их крайне редко - привязанности не возникло, а дедушее я вовсе не застал.. и моя сестра которая старше меня на 7 лет тоже.
У моей дочери есть единственная двоюродная сестра которую она видела вживую ровно два раза (и еще пару раз по видеосвязи), а троюродных и более дальних.. ну некоторых видела на похоронах бабушки
- Мне 35, дочери 6. Ничего не предвещало беды. У нас недавно состоялся такой диалог:
— Мам, а в древности какие телефоны были?
— Дочь, в древности телефонов не было.
— Ну, мам. Не в такой древней древности! А когда ты родилась!
— Когда я родилась, телефоны были дисковые...
— Ааа, понятно...
— И что тебе понятно?
— Тяжело вам было, диски в телефоны пихать...
«А у нас не было ковров на стенах»
- Дочке 7 лет, недавно смотрела старые фотографии. Групповое фото. Объясняем ей:
— Это мама, это бабушка...
Но дите интересует другое. Изумленно тычет пальчиком:
— А это что?
— Ковер.
Потрясенно молчит, потом выдает: «Вы что, на полу что-ли все лежите!?»
Вспомнился анекдот. Внук перед сном кивает на висящую на ковре шашку и спрашивает деда, мол что это. Дед отвечает:
- Сабля
Внук, расслышав:
- Что бля?
Дед раздражённо:
- Спи, бля...
- Сын спросил, на каком море, когда я была маленькая, мне нравилось отдыхать, в Египте или в Турции. Я молча показала фотку, где сижу с братом в железной бочке на даче. Он долго смотрел, а потом выдал: «А можно нам такую?»
«У сына был день рождения и мама прислала в подарок мои детские книжки, которые она сохранила»
Мой отец переплел в несколько томов все книжки, которые нам с братом покупали. Потом мы их читали наши дети, потом дети друзей.
А что из прошлого вызывает недоумение у ваших детей? По чему скучаете сами? Как все-таки чудесно, что благодаря своим детям мы можем «прожить» детство еще раз. На такой теплой ностальгической нотке предлагаем вспомнить, какое же оно было у нас:
Своей дочке рассказывала про пионерлагерь и студенческие поездки на картошку.
Ковер на стене и проводной телефон она еще успела своими глазами увидеть в 2006 году в Казани, когда ездила с бабушкой)
Но больше всего ее поразило то, что в августе ей пришлось надевать куртку и свитер 👀😮😉
Купила дочке анкету, никто не захотел заполнять)))) А у нас в детстве прям битва шла,чтобы заполнить))))
Прочитав все истории, вспомнила один анекдот. Сын спрашивает у матери: «Мама, а у тебя в детстве компьютер был?» - «Не было сынок у меня компьютера, их, вообще не было ни у кого». «А мобильный телефон?» - «И мобильного телефона ни у меня, ни у друзей не было». Сын подумал, подумал и выдал: «Мама, а ты, наверное, тогда динозавров вживую видела!».