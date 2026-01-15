15 комиксов, которые показывают, что мы воспитываем детей совсем не так, как воспитывали нас

У моего сына очень непонятный почерк - прочитать то, что он написал - очень трудно. Как-то мне пожаловалась его классная руководительница - учительница французского языка, что она не могла прочесть им написанное. А я как человек с юмором ей ответила - "Вы не представляете, что мне говорят преподаватели по русскому языку и литературе!" (учителя были разными по этим предметам, и они постоянно мне об этом говорили). А что я могла сделать - вот пишет он так, хотя у меня, и моих родителей очень разборчивый почерк.