8 часов назад
15 комиксов, которые показывают, что мы воспитываем детей совсем не так, как воспитывали нас

Мамы в разные времена воспитывали детей по-разному. Большинство мам и пап из поколения наших родителей были приверженцами порядка, труда и дисциплины, мы же чаще относимся к детям мягче и больше им позволяем. Кто тут прав, а кто нет, сказать сложно. А вы как считаете?

Noumen
7 часов назад

Тут по обстоятельствам, если Маша крепкая девочка, пусть сама и отберёт своё имущество🙃

Ольга Курпякова
6 часов назад

Раньше багеты не продавались, а, вообще, странно неупакованный хлеб класть в сумку вместе с грязными овощами - полнейшая антисанитария!

Ольга Курпякова
6 часов назад

У моего сына очень непонятный почерк - прочитать то, что он написал - очень трудно. Как-то мне пожаловалась его классная руководительница - учительница французского языка, что она не могла прочесть им написанное. А я как человек с юмором ей ответила - "Вы не представляете, что мне говорят преподаватели по русскому языку и литературе!" (учителя были разными по этим предметам, и они постоянно мне об этом говорили). А что я могла сделать - вот пишет он так, хотя у меня, и моих родителей очень разборчивый почерк.

Lisenok21
5 часов назад

Что тогда, что сейчас, зависит от родителей. Интересует ли их мнение ребёнка. Я часто сталкивалась с тем, что брали одежду "на вырост" (до идиотизма доходило, что вещь гораздо больше), даже в подростковом возрасте. Или принципиально не брали понравившуюся, а покупали совсем другую или такую же, но другого цвета. Честно, не понимаю такого. Если только совсем жёсткая экономия, когда выбора нет.

Lisenok21
5 часов назад

На второй картинке, хорошая мама, которой не всё равно. А если просто тюкать, вряд ли будет толк.

Елена Елена
31 минута назад

Подумать и решить не покупать новый планшет такому мелкому! Пусть класса до 5 созидательными делами занимается!

Вредина
1 день назад

Современные родители, поделитесь: вы правда с детьми так разговариваете? "Проговорим твои эмоции"?

Ольга Курпякова
5 часов назад

Когда мне кто-то в детстве, не родители и не родственники, говорили, что девочка должна быть мягкой и послушной, то я отвечала: "Вот девочки пусть будут мягкими и послушными, а я не буду". Как показала последующая жизнь - очень много таких мягких и послушных уже взрослых девочек попали в очень нехорошие ситуации, потому что не умели говорить - "нет, не нравится, не хочу, не буду", потому что их учили быть мягкими, послушными и приятными для других.

Jane
1 день назад

большая чать - бред. Как с точки зрения перевода тереотипов в картинки, так и с точки зрения воспитания

Cookie
7 часов назад

Все чaще попaдается, как нaоборот от этого проговaривания и мягкого родительствa отходят. Нaверно, потому что оглядываются на выросших зуммерoв и подрaстающих альфa и понимaют, что кудa-то не туда завели эти блaгие нaмерения)

Noumen
7 часов назад

Правда как всегда где-то посередине. Как надо интересоваться мнением чада и объяснять, зачем так делать, так и обучать его действовать решительно

Птичка-в-клетке
5 часов назад

Что "раньше", что "сейчас" какой-то перебор. "Раньше", судя по репликам, все мамы были монстрами, "сейчас" все мамы - понимающие и ласковые. Интересно, как так получилось, ведь мамы "сейчас" это дети на картинках "раньше"))))

