15 комиксов, которые показывают, что мы воспитываем детей совсем не так, как воспитывали нас
Мамы в разные времена воспитывали детей по-разному. Большинство мам и пап из поколения наших родителей были приверженцами порядка, труда и дисциплины, мы же чаще относимся к детям мягче и больше им позволяем. Кто тут прав, а кто нет, сказать сложно. А вы как считаете?
1.
2.
Раньше багеты не продавались, а, вообще, странно неупакованный хлеб класть в сумку вместе с грязными овощами - полнейшая антисанитария!
3.
У моего сына очень непонятный почерк - прочитать то, что он написал - очень трудно. Как-то мне пожаловалась его классная руководительница - учительница французского языка, что она не могла прочесть им написанное. А я как человек с юмором ей ответила - "Вы не представляете, что мне говорят преподаватели по русскому языку и литературе!" (учителя были разными по этим предметам, и они постоянно мне об этом говорили). А что я могла сделать - вот пишет он так, хотя у меня, и моих родителей очень разборчивый почерк.
4.
5.
Глянула на картинку слева и прямо сразу подумала:" Серёга, выходи!")
6.
Что тогда, что сейчас, зависит от родителей. Интересует ли их мнение ребёнка. Я часто сталкивалась с тем, что брали одежду "на вырост" (до идиотизма доходило, что вещь гораздо больше), даже в подростковом возрасте. Или принципиально не брали понравившуюся, а покупали совсем другую или такую же, но другого цвета. Честно, не понимаю такого. Если только совсем жёсткая экономия, когда выбора нет.
7.
На второй картинке, хорошая мама, которой не всё равно. А если просто тюкать, вряд ли будет толк.
8.
Подумать и решить не покупать новый планшет такому мелкому! Пусть класса до 5 созидательными делами занимается!
9.
10.
Современные родители, поделитесь: вы правда с детьми так разговариваете? "Проговорим твои эмоции"?
11.
12.
13.
Когда мне кто-то в детстве, не родители и не родственники, говорили, что девочка должна быть мягкой и послушной, то я отвечала: "Вот девочки пусть будут мягкими и послушными, а я не буду". Как показала последующая жизнь - очень много таких мягких и послушных уже взрослых девочек попали в очень нехорошие ситуации, потому что не умели говорить - "нет, не нравится, не хочу, не буду", потому что их учили быть мягкими, послушными и приятными для других.
14.
О, да, постоянно в детстве это слышала, но от посторонних людей - мне, честно, говоря, было всё равно.
15.
В 90-е перевод продуктов на неудачные кулинарные опыты осуждался родителями отнюдь не по причине душевной черствости.
Комментарии
большая чать - бред. Как с точки зрения перевода тереотипов в картинки, так и с точки зрения воспитания
Все чaще попaдается, как нaоборот от этого проговaривания и мягкого родительствa отходят. Нaверно, потому что оглядываются на выросших зуммерoв и подрaстающих альфa и понимaют, что кудa-то не туда завели эти блaгие нaмерения)
Правда как всегда где-то посередине. Как надо интересоваться мнением чада и объяснять, зачем так делать, так и обучать его действовать решительно
Что "раньше", что "сейчас" какой-то перебор. "Раньше", судя по репликам, все мамы были монстрами, "сейчас" все мамы - понимающие и ласковые. Интересно, как так получилось, ведь мамы "сейчас" это дети на картинках "раньше"))))