18 метких комиксов о том, что у нынешнего поколения детство совсем не такое, как было у нас

Многие помнят свое детство, как часами играли во дворе и возвращались домой только тогда, когда мама звала ужинать. Сегодня дети растут уже в другом мире — с гаджетами, онлайн-играми и мессенджерами. Мы в редакции решили поностальгировать и посмотреть на эти различия со стороны — и нет ничего лучше жизненных комиксов, чтобы сделать это с улыбкой.

Когда-то поводом для неподдельной детской радости была случайная цифра, найденная в куске сыра, теперь — в эксклюзиве на показ

В детстве мы все лето строили тайные укрытия во дворе. Сейчас молодежь строит базы только в онлайне

У нового поколения свои заботы и совсем другие мечты

Гороухща не сдаёцца 2 часа назад Мальчик в клубе склеил модель. Значение всех четырех слов за последние 30 поменялось кардинально. - - Ответить

Когда-то секрет был в пирожках от бабушки. Теперь — в соусе карбонара из TikTok

Ales Draco 1 час назад Если дать остыть, то он как раз свернётся. Соус Карбонара делают на горячей сковороде вместе с макаронами. - - Ответить

Вечера у друзей с видиком были счастьем. Сейчас встречу переносят — в торговом центре вай-фай стабильнее

Раньше счастье было в морковке с грядки. Сейчас же нас пугают химией и микробами

Капитан Джек Воробей 50 минут назад Мамаша явно со школьной программой на "вы") Любая бактерия - это микроб, но не любой микроб - это бактерия) - - Ответить

Мы с радостью мчались к бабушке за пирожками и компотом

Мы мечтали о пушистом друге и даже обещали убирать за ним! Теперь же делаем его звездой интернета

Гироскутеры были и в нашем детстве, просто многие об этом не догадывались

Алиса Савушкина 2 часа назад Корзина на первой картинке не только сезону, но и законам физики не соответствует - - Ответить

Мы могли часами пропадать с друзьями, и о нас никто не вспоминал

Алиса Савушкина 2 часа назад На заброшенные стройки вроде по секрету ходили, маме бы не понравилось такое - - Ответить

Гаджеты и интернет полностью перевернули детские увлечения

Даже имена теперь совсем другие

Marie Ulaira 36 минут назад В обоих случаях девочка сидит одна вв пустом классе. Непонятно, что вызвало размышление учительницы. - - Ответить

Интернет упростил поиск, а молодежь почти никогда не проверяет достоверность источников

Мечты о будущей специальности претерпели некоторые изменения, и сейчас в тренде профессия блогера

Сейчас мы ищем экспертов для всего. Раньше мама была и учителем, и врачом, и парикмахером

Теперь дети сами решают, какие кружки им нужны

В детстве у нас был свой Angry Birds

Александр 2 часа назад до сих пор не люблю гусей в живом виде😁 - - Ответить

Серьезный разговор с отцом заставлял сыновей краснеть. Нынешние же дети могут сами провести с родителями «серьезный разговор» на тему отношений с противоположным полом

Ales Draco 1 час назад Фраза "Нам нужно серьёзно поговорить" заставляла и заставляет нервничать всех и во все времена. - - Ответить