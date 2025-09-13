18 метких комиксов о том, что у нынешнего поколения детство совсем не такое, как было у нас
Многие помнят свое детство, как часами играли во дворе и возвращались домой только тогда, когда мама звала ужинать. Сегодня дети растут уже в другом мире — с гаджетами, онлайн-играми и мессенджерами. Мы в редакции решили поностальгировать и посмотреть на эти различия со стороны — и нет ничего лучше жизненных комиксов, чтобы сделать это с улыбкой.
Когда-то поводом для неподдельной детской радости была случайная цифра, найденная в куске сыра, теперь — в эксклюзиве на показ
В детстве мы все лето строили тайные укрытия во дворе. Сейчас молодежь строит базы только в онлайне
У нового поколения свои заботы и совсем другие мечты
Мальчик в клубе склеил модель. Значение всех четырех слов за последние 30 поменялось кардинально.
Когда-то секрет был в пирожках от бабушки. Теперь — в соусе карбонара из TikTok
Вечера у друзей с видиком были счастьем. Сейчас встречу переносят — в торговом центре вай-фай стабильнее
Раньше счастье было в морковке с грядки. Сейчас же нас пугают химией и микробами
Мы с радостью мчались к бабушке за пирожками и компотом
Мы мечтали о пушистом друге и даже обещали убирать за ним! Теперь же делаем его звездой интернета
Гироскутеры были и в нашем детстве, просто многие об этом не догадывались
Мы могли часами пропадать с друзьями, и о нас никто не вспоминал
На заброшенные стройки вроде по секрету ходили, маме бы не понравилось такое
Гаджеты и интернет полностью перевернули детские увлечения
Даже имена теперь совсем другие
Интернет упростил поиск, а молодежь почти никогда не проверяет достоверность источников
Мечты о будущей специальности претерпели некоторые изменения, и сейчас в тренде профессия блогера
Сейчас мы ищем экспертов для всего. Раньше мама была и учителем, и врачом, и парикмахером
Теперь дети сами решают, какие кружки им нужны
В детстве у нас был свой Angry Birds
Серьезный разговор с отцом заставлял сыновей краснеть. Нынешние же дети могут сами провести с родителями «серьезный разговор» на тему отношений с противоположным полом
Какое самое яркое отличие вашего детства от современного вам бросается в глаза? Делитесь в комментариях!
