18 метких комиксов о том, что у нынешнего поколения детство совсем не такое, как было у нас

3 часа назад

Многие помнят свое детство, как часами играли во дворе и возвращались домой только тогда, когда мама звала ужинать. Сегодня дети растут уже в другом мире — с гаджетами, онлайн-играми и мессенджерами. Мы в редакции решили поностальгировать и посмотреть на эти различия со стороны — и нет ничего лучше жизненных комиксов, чтобы сделать это с улыбкой.

Когда-то поводом для неподдельной детской радости была случайная цифра, найденная в куске сыра, теперь — в эксклюзиве на показ

В детстве мы все лето строили тайные укрытия во дворе. Сейчас молодежь строит базы только в онлайне

У нового поколения свои заботы и совсем другие мечты

Когда-то секрет был в пирожках от бабушки. Теперь — в соусе карбонара из TikTok

Ales Draco
1 час назад

Если дать остыть, то он как раз свернётся. Соус Карбонара делают на горячей сковороде вместе с макаронами.

-
-
Ответить

Вечера у друзей с видиком были счастьем. Сейчас встречу переносят — в торговом центре вай-фай стабильнее

Раньше счастье было в морковке с грядки. Сейчас же нас пугают химией и микробами

Мы с радостью мчались к бабушке за пирожками и компотом

Мы мечтали о пушистом друге и даже обещали убирать за ним! Теперь же делаем его звездой интернета

Гироскутеры были и в нашем детстве, просто многие об этом не догадывались

Мы могли часами пропадать с друзьями, и о нас никто не вспоминал

Гаджеты и интернет полностью перевернули детские увлечения

Даже имена теперь совсем другие

Marie Ulaira
36 минут назад

В обоих случаях девочка сидит одна вв пустом классе. Непонятно, что вызвало размышление учительницы.

-
-
Ответить

Интернет упростил поиск, а молодежь почти никогда не проверяет достоверность источников

Мечты о будущей специальности претерпели некоторые изменения, и сейчас в тренде профессия блогера

Сейчас мы ищем экспертов для всего. Раньше мама была и учителем, и врачом, и парикмахером

Теперь дети сами решают, какие кружки им нужны

В детстве у нас был свой Angry Birds

Серьезный разговор с отцом заставлял сыновей краснеть. Нынешние же дети могут сами провести с родителями «серьезный разговор» на тему отношений с противоположным полом

Ales Draco
1 час назад

Фраза "Нам нужно серьёзно поговорить" заставляла и заставляет нервничать всех и во все времена.

-
-
Ответить

Какое самое яркое отличие вашего детства от современного вам бросается в глаза? Делитесь в комментариях!

