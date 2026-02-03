15 историй от работников отелей, чьи будни порой превращаются в настоящую комедию
В мире отельного бизнеса фраза «Любой каприз за ваши деньги» иногда оборачивается настоящим сюрпризом для персонала. Пока одни гости вежливо просят лишнее полотенце, другие требуют установить домофон прямо в ванной или наполняют ванну блестками. В этой подборке — истории от сотрудников, которые повидали всякого в номерах и ресторанах гостиниц.
- Звонят нам клиенты по поводу брони и просят: «Уберите из номера кровати вместе с матрасами!» Мы удивились, но кровати не убрали. Приезжают эти постояльцы, и мы понимаем, что зря их не послушали. Прикиньте, они додумались привезти с собой двух пум. Да, настоящих пум! Клиенты не хотели, чтобы они разорвали матрасы и попортили кровати. Оказалось, что это «киношные кошки», которых доставили за несколько недель до начала съемок фильма. Съемочная группа не смогла найти для них другое место, поэтому обратилась в наш отель. Мы освободили один из номеров для больших кошек. Киношники были так нам благодарны, что в итоге забронировали около 10 номеров для актеров, которые приехали позже. © lauie / Reddit
- Работаю в дорогом отеле. Заселяется пара в «люкс». Через 20 минут парень спускается на ресепшен и шепчет: «Дайте мне еще самый дешевый номер на другом этаже. Жене ни слова!» Я напряглась: что он такое задумал? Оказалось, жена ведет максимально здоровый образ жизни, следит за питанием и мужа своего тоже только полезной едой кормит. Парень раз в день под предлогом важного звонка убегал в свой номер. Там он заказывал огромную пиццу и крылышки, быстро съедал все это, чистил зубы, брызгался освежителем и возвращался к любимой. Вот он, секрет семейного счастья!
- Я устроился в отель парковщиком. Один из постояльцев велел мне охранять его «Ягуар» на парковке почти три часа. Руководство согласилось, и мне заплатили просто за то, чтобы я стоял на парковке и листал соцсеть перед его машиной. © Slammed_Droid / Reddit
- Я работаю администратором в отеле. У нас есть услуга «Организация свидания», которую заказывают практически так же часто, как завтрак в номер. Когда это делают парни, я таю от умиления. Они прописывают свои идеи и пожелания, по 100 раз уточняют, нормально ли будет и понравилось бы нам, если бы мы были на месте девушки. Интересуются нашим мнением относительно цветов или воздушных шариков. Еще обязательно пару раз напомнят, что девушка ни в коем случае не должна узнать о сюрпризе. © Не все поймут / VK
- Моя девушка работала в шикарном отеле. Время от времени приезжал владелец отеля — один из самых богатых людей в мире. Он был приятным человеком, каждый день обедал у шведского стола и оставлял чаевые в размере 100 долларов каждому сотруднику, которого видел. Даже если этот сотрудник в тот момент просто проходил мимо. © paperconservation101 / Reddit
- Я отвечал на телефонные звонки в пятизвездочном отеле. Однажды там остановилась знаменитость со всей своей свитой — целый этаж заняли. Звезда позвонила на ресепшен, чтобы сказать, что ее телефон не работает. Оказалось, что ее персоналу надоели ее требования, и они перестали отвечать на звонки. А еще был клиент, который спрашивал, как закрыть шторы. © Karangu / Reddit
- Работала в известной сети отелей. У нас был постоянный гость, который приходил в потрепанной одежде, снимал самый дорогой номер и бронировал его на месяц, хотя сам мог там даже не проживать. Нас учили не судить людей по одежке. Если ты работаешь в сфере обслуживания, то будь любезен быть любезным. © Stories / VK
- Семья моего друга владеет мотелем. Он рассказал мне, что однажды они нашли автоматическую коробку передач в ванной комнате одного из номеров. © smorkoid / Reddit
- Работаю в небольшом отеле, вокруг одни горы да пара деревень. Недавно мне сделали замечание, что я не закрыла дверь на нижние этажи, где находятся склады, кухня и прачечная. Потому что через открытую дверь пробираются бродячие кошки! И нет, они не тырят еду с кухни или склада, они идут в прачечную и валяются там на чистых глаженых простынях. © Stories / VK
- Однажды молодые клиенты захотели принять ванну с блестками и высыпали блестки в джакузи. На уборку ушло несколько месяцев! Блестки постоянно вылетали из форсунок, и мы никак не могли понять, как все это отмыть. Они просто продолжали сыпаться. © Crap_Sally / Reddit
- Мы работали в отелях в оживленном туристическом районе, где также располагались колледж и большой парк развлечений. Однажды какой-то джентльмен попросил у меня гамбургер. Не спросил, где его можно купить, а именно попросил. Посмотрел на меня, стиснув зубы, и повторил: «Я хочу гамбургер». Я указал ему на ближайшие заведения быстрого питания. Мужчина крикнул: «Спасибо» и ушел. © Jesse Magee / Quora
- Работала в ресторане при отеле официантом. Смена с 7:30 до 23:00, плюс дорога домой (хорошо, город маленький, и на это уходило всего 30 минут). На сон оставалось не более пяти часов, а иногда и меньше, если приходилось задерживаться на работе. После восьми смен подряд без выходных я приехала очередным утром на работу. Во время подачи завтрака один мужчина попросил у меня приборы, и я вдруг впала в полный ступор. Мысль в голове была одна: «Ему что, молоток нужен? Или отвертка? А где я их сейчас возьму? Какие еще приборы?» Я так и стояла несколько секунд, пока он, заметив мое полное непонимание, жестами не показал, что ему нужны вилка и ложка, и добавил в конце с улыбкой: «Чтобы сделать ням-ням». © Stories / VK
джакузи на не "отмывать", а физически разбирать все эти форсунки, фильтры, краны. каждую неделю! ... ненавижу джакузи!
- Мой муж работал в роскошных отелях. Нам даже сложно представить себе уровень комфорта и технологий, к которому привыкли клиенты. Вот несколько примеров их просьб и вопросов:
— Что значит, рядом с ванной нет домофона?
— Телевизор в душевой кабине всего с метр, и в номере нет золота, мне нужен номер получше.
— Мне нужно, чтобы вы купили мне постельное белье получше, заправили кровать, и завтра снова это сделали. Я не буду спать на одном и том же постельном дважды. © SpaceCatMatingCall / Reddit
- В 21 год устроилась на ресепшен в отель. И как-то ждали важную делегацию. Руководство в холле, атмосфера нервная. Заходит делегация, и тут какая-то тетка несется ко мне: «Натусик!» И — обниматься. Хотелось провалиться. А тетка такая объявляет, что она — глава делегации. И по совместительству моя крестная, которую я очень давно не видела. То, что она важная шишка в сфере туризма, я знала, конечно. Но еще я знала, что она очень душевный человек и не жалует всякие формальности. © Stories / VK
- Во время учебы в университете я работал уборщиком в отеле. В первый же день я обнаружил, что кто-то из клиентов оставил топор в ванной. А другие клиенты украсили весь номер семейными фотографиями в рамках. Думаю, они пробыли там всего два дня. Некоторые фото они поставили на мебель, а некоторые повесили на стены. © Eric_Partman / Reddit
А какой самый странный предмет вы оставляли или находили в отеле?
От последней истории немного нехорошо стало - зачем в ванной топор?
Самый странный предмет найденный в гостинице где я работал это енот. А там где я останавливался силиконовая кукла и свидетельство о браке с ней.
В Кракове, в отеле, под кроватью - нашла 10 или 20 евро, точно уже не помню.