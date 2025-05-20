15 счастливчиков, которым Вселенная сделала сюрприз в нужный момент

Иногда удача заходит в жизнь без предупреждения — просто так, мимоходом, будто говорит: «На, держи, ты это заслужил». Мы собрали истории людей, которым вдруг улыбнулась фортуна: кто-то оказался в нужное время в нужном месте, кому-то повезло с пустяком, который сделал весь день, а кому-то просто вселенная подкинула неожиданный бонус. Эти занимательные случаи напомнят, что хорошее случается — порой совсем неожиданно.