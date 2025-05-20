15 счастливчиков, которым Вселенная сделала сюрприз в нужный момент
Истории
3 часа назад
Иногда удача заходит в жизнь без предупреждения — просто так, мимоходом, будто говорит: «На, держи, ты это заслужил». Мы собрали истории людей, которым вдруг улыбнулась фортуна: кто-то оказался в нужное время в нужном месте, кому-то повезло с пустяком, который сделал весь день, а кому-то просто вселенная подкинула неожиданный бонус. Эти занимательные случаи напомнят, что хорошее случается — порой совсем неожиданно.
- Предложили перевестись в другой филиал — далеко, но условия получше. Согласился, что уж. Только зарплату и сам переезд не успели обсудить. И вот перезванивают: «Мы подумали и готовы платить на 10% больше». Я в шоке молчу, а человек на том конце провода неправильно все понял и просто накинул денег сверху! Вот так за полминуты молчания я получил нехилую прибавку к зарплате. Еще и финансовую сторону переезда фирма на себя взяла. А в шоке я был от того, что не думал, что переезд мне вообще как-то компенсируют, и рассчитывал, что зарплату поднимут ну от силы процента на 3. © Timothy Tucker / Quora
- Когда-то я залезла на чердак и нашла там старую пыльную коробку с комиксами моего дедушки. Просто хотела посмотреть, что внутри, и даже не ожидала, что это окажется целое состояние. Оказалось, некоторые из этих выпусков — настоящая редкость. Я продала их через аукционный дом и получила приличную сумму, которая тогда очень выручила. С тех пор верю: сокровища могут быть совсем рядом — главное, не пройти мимо.
© Sophia Vardon / Quora
- У нас на работе отменили премии, и я уже расстроилась, потому что как раз копила на ремонт. Через пару дней подруга внезапно предложила временный проект — две недели работы переводчиком по вечерам. Оплата как раз покрыла недостающую сумму. Прямо компенсация от Вселенной.
- Отдыхали с мужем на море, и тут к нашему домику стала приходить кошка. Я ее потихоньку кормила, а муж шутил: «Домик платный, пусть платит, тогда и приходит». В один из дней гуляем по городку — и вдруг видим: на тротуаре лежит несколько тысяч! Муж был в шоке: «Это что же, и правда кошка заплатила?!» Купили ей на часть этих денег кормов всяких разных. © Айрин / ADME
- У нас в семье есть такая поговорка: «Когда нужны деньги — они приходят, а когда приходят — значит, скоро понадобятся». Как-то раз узнали, что жене полагается неожиданная выплата по пенсионным накоплениям. Обрадовались, конечно. А уже на следующей неделе выяснилось, что ей срочно нужны зубные импланты. Вот так судьба быстро все уравновесила — не прибыло, но и не убыло. © Glen Scratchley / Quora
- Давно искала в гостиную кресло, подходящее по цвету. Уже хотела сдаться, купить хоть какое-то и за кучу денег заказать обивку, как соседка выставила у подъезда именно то, что мне было нужно — конечно, явный секонд-хенд, и чуть поцарапанное по бокам, но в остальном в прекрасном состоянии, ничего такого, что косметический ремонт не смог бы исправить. Позвонила, уточнила — да, отдают просто так. Мол, кресло оказалось недостаточно винтажным для задуманного ими дизайна.
- Купил первую машину — старенькую девятку, на что хватило. Так как брал ее в другом регионе, пришлось получать новые номера. Приезжаю в ГАИ, оформляю — и вдруг выпадает крутой номер: три одинаковые буквы и цифры 050. Не успел выйти из отделения, как ко мне подходит мужик и предлагает выкупить номера за неплохие деньги, что я, немного поторговавшись, и сделал. Теперь вот сам девятку продаю, потому что могу позволить себе машину получше. © Подслушано / VK
- Друг как-то раздобыл на eBay купон на 15 долларов — решил взять себе шорты. Заказал, все приехало, как надо. Перед тем как надеть, решил постирать — заглянул в карман, а там... 20 долларов! В итоге шорты получились не просто бесплатные, а еще и с прибылью. © dumbs / Pikabu
- После тяжелого расставания с девушкой, с которой встречались несколько лет, я на несколько месяцев совсем потерял интерес к свиданиям. А потом решил, что пора выбираться из этого состояния — завел анкету на сайте знакомств. Настроился морально на неловкие переписки, молчание в ответ или неудачные встречи.
Но уже со второй девушкой, которой я написал, мы неожиданно нашли общий язык. Встретились на кофе, которое плавно переросло в ужин, и в итоге провели тогда вместе целых шесть часов. Сейчас мы уже больше десяти лет женаты.
Кстати, она потом призналась, что как раз в тот день собиралась удалить свою анкету — совсем разочаровалась в онлайн-знакомствах. А потом увидела мое сообщение. © urchisilver / Reddit
- Это случилось не со мной, а с моим другом. Он как-то потерял кошелёк и ума не мог приложить, где мог его оставить. Прошло несколько недель — никаких следов. И вот однажды на парковке у торгового центра пожилая женщина нашла кошелек и решила попросить первого встречного помочь ей разобрать имя на правах — сама не смогла по причине плохого зрения. Так вот, первой встречной оказалась... сестра друга. Совпадение просто космическое. © mattel-inc / Reddit
- Когда я решил все бросить и переехать в другую страну к своей девушке (теперь уже жене), с посредственным юридическим дипломом, который там особо не котировался, и без опыта работы, перспективы были, мягко говоря, туманные. И тут вдруг, совершенно случайно, местный центр занятости получил срочную вакансию из госоргана — оттуда неожиданно уволился судебный секретарь, и срочно искали кого-то с юридическими знаниями, но не чересчур квалифицированного (в общем, не адвоката). Меня взяли на год — временно, пока не найдут кого-то на постоянку. Но вот с этого случайного увольнения незнакомого человека и началась вся моя карьера заграницей. © MrLuxarina / Reddit
- Подруга затащила меня на мастер-класс по лепке, хотя я совсем не любитель таких мероприятий, но у нее был день рождения, не хотелось отказывать и расстраивать. Села рядом с симпатичным парнем, разговорились — и оказалось, что он тоже не ожидал здесь оказаться: его сестра на днях выиграла сертификат в розыгрыше в социальных сетях, потом заболела, но решила не допускать, чтобы «халява» пропала, и прислала его с наказом слепить ей чашечку. Долго ли, коротко ли, после мастер-класса он позвал меня на кофе. Вместе мы уже второй год. До сих пор смеемся, что судьба «слепила» нас вместе.
- Под Новый год у нас с деньгами было совсем туго — местами даже поесть было нечего. Гуляли вечером с собакой возле дома, и вдруг на асфальте замечаем несколько банок с консервами: грибы, ананасы, еще что-то. Банки помятые, видимо, у кого-то пакет порвался и все вывалилось. Мы вокруг них минут двадцать ходили — вдруг кто вернется забирать. Но никто так и не пришел. Короче, все же забрали. И в тот вечер устроили себе праздничную пиццу из того, что нашли. Столько радости было от этих помятых банок — будто мешок подарков под елкой нашли. © wow_kozz / ADME
- Приехали на море отдыхать и, как водится, что-то забыли — в этот раз коврик и коралки для сына. Ну, сами виноваты. Заселяемся в номер, уборщица как раз заканчивает уборку, и что мы видим у двери? Коврик для пляжа и детские коралки, аккуратно сложенные. Видимо, прошлые гости оставили — а нам как раз в тему. Правда, позже на пляже потеряли двое очков и маску, так что баланс во Вселенной сохранился. Где-то уходит, где-то приходит. © Анна Ши / ADME
- Я долгое время фрилансила в фирме по временному контракту и в какой-то момент решила устроить себе отпуск — взяла отца и поехала с ним в путешествие по Европе. Во время первой же недели отдыха приходит новость от подруги: отдел, в котором я работала, продали, и меня, по сути, уволили. То есть, я без работы, а деньги при этом весело тают где-то на курорте... Ну, думаю, раз уж все равно ничего не изменить — наслаждаемся отдыхом по полной. А на следующей неделе приходит сообщение от руководителя другого отдела — хотят взять меня к себе! Камень с души, наконец-то можно спокойно доотдыхать с папой. Вернулась домой, начала снова как временный сотрудник, но через несколько месяцев сделали официальное предложение. Причем договорились на почти в два раза больше, чем я зарабатывала раньше — и за ту же самую работу! © Roni Mocan / Quora
А вот здесь вы найдете истории людей, кому удача и не понадобилась — их выручили собственные смекалка и находчивость.
Фото на превью wirestock / Freepik
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Кто знает, что такое коралки-напишите,плиз, а то я прям заинтригована))
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