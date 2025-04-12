17 дней рождения, о которых именинники вспоминают со смешанными чувствами

Ожидание своего праздника всегда волнительно: кто придет, кто нет, что подарят, как все пройдет. Правда, все наши догадки никогда не сбываются, и каждый год день рождения проходит по-новому. Пользователи соцсетей рассказали о своих сюрпризах в этот день и поделились фото. Видимо, чтобы точно проняло.

«Отмечаем мой день рождения в ресторане. Вдруг появляется официант и ставит передо мной тарелку, и на ней совершенно ничего нет, только свеча»

«А через пять минут и тарелку забрали»

«У моей девушки и ее кота день рождения в один день, поэтому я сразу придумал оба подарка»

«У меня сегодня день рождения и жена мне подарила крутой подарок. Я скоро стану отцом»

«У меня случился день рождения. Сын заказал мне супер-букет. Это было внезапно и очень круто»

«Никак не ожидал получить от жены такой подарок. Но доволен очень: давно о нем мечтал»

«Посмотрите, как наш офис отметил мой день рождения»

«Это твой день рождения» [отсылка к сериалу «Офис» — прим. ADME].

«Если дочь хочет получить свой подарок на день рождения, ей придется потрудиться, чтобы его найти»

«Моя девушка и ее брат — двойняшки, которые родились по-разному: кто сам, а кто при помощи кесарева сечения. Поэтому на их день рождения она испекла такие тортики»

© zherper / Reddit Нанай Маро 22 часа назад Отвратительно. Какая разница, кто как родился? Взрослая девица постоянно думает об этом, видит разницу и даже тортики печёт со словами, чтобы разницу обозначить?! Ей бы психиатру показаться 🫤 - - Ответить

Перевод: Рождение / кесарево.

«В день рождения пошла в хороший ювелирный магазин, купила себе кольцо. Прошло всего 2 дня, и 9 камней выпали»

«Ювелир отказывается возвращать деньги, я почти плачу»

«Испекла для мамы торт, а потом споткнулась, пока добиралась до ее дома»

«Родственники с разных концов страны решили порадовать мою маленькую племянницу и прислали ей открытки»

«Доплатил магазину, чтобы мне сделали надпись на торте „С днем рождения!“ Смотрю на то, что получил, и чувствую, что меня, считай, обокрали»

«Пошел посмотреть капибар на свой день рождения. Эта лежала у меня на коленях целых 10 минут»

«Кто-то достал открытку из моего почтового ящика и вытащил из нее подарочные деньги»

«6 часов провозился на кухне в свой день рождения, стараясь учесть все предпочтения и аллергии друзей»

«А потом девушка друга спросила, почему я не приготовил все веганское»

«Моему соседу исполнилось 93 года, и я сегодня подарил ему первую в его жизни пару ковбойских сапог. Он в неописуемом восторге»

«На торте в честь дня рождения племянника попросили написать где-нибудь большую цифру 5»