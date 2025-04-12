17 дней рождения, о которых именинники вспоминают со смешанными чувствами
Ожидание своего праздника всегда волнительно: кто придет, кто нет, что подарят, как все пройдет. Правда, все наши догадки никогда не сбываются, и каждый год день рождения проходит по-новому. Пользователи соцсетей рассказали о своих сюрпризах в этот день и поделились фото. Видимо, чтобы точно проняло.
«Отмечаем мой день рождения в ресторане. Вдруг появляется официант и ставит передо мной тарелку, и на ней совершенно ничего нет, только свеча»
«А через пять минут и тарелку забрали»
«У моей девушки и ее кота день рождения в один день, поэтому я сразу придумал оба подарка»
«У меня сегодня день рождения и жена мне подарила крутой подарок. Я скоро стану отцом»
«У меня случился день рождения. Сын заказал мне супер-букет. Это было внезапно и очень круто»
«Никак не ожидал получить от жены такой подарок. Но доволен очень: давно о нем мечтал»
«Посмотрите, как наш офис отметил мой день рождения»
«Это твой день рождения» [отсылка к сериалу «Офис» — прим. ADME].
«Если дочь хочет получить свой подарок на день рождения, ей придется потрудиться, чтобы его найти»
«Моя девушка и ее брат — двойняшки, которые родились по-разному: кто сам, а кто при помощи кесарева сечения. Поэтому на их день рождения она испекла такие тортики»
Отвратительно. Какая разница, кто как родился? Взрослая девица постоянно думает об этом, видит разницу и даже тортики печёт со словами, чтобы разницу обозначить?! Ей бы психиатру показаться 🫤
Перевод: Рождение / кесарево.
«В день рождения пошла в хороший ювелирный магазин, купила себе кольцо. Прошло всего 2 дня, и 9 камней выпали»
«Ювелир отказывается возвращать деньги, я почти плачу»
«Испекла для мамы торт, а потом споткнулась, пока добиралась до ее дома»
«Родственники с разных концов страны решили порадовать мою маленькую племянницу и прислали ей открытки»
«Пошел посмотреть капибар на свой день рождения. Эта лежала у меня на коленях целых 10 минут»
Мне страшно.
Как они себя ведут н-а самом деле? Они спокойные? Их можно вообще трогать?
«Кто-то достал открытку из моего почтового ящика и вытащил из нее подарочные деньги»
«6 часов провозился на кухне в свой день рождения, стараясь учесть все предпочтения и аллергии друзей»
«А потом девушка друга спросила, почему я не приготовил все веганское»
«Моему соседу исполнилось 93 года, и я сегодня подарил ему первую в его жизни пару ковбойских сапог. Он в неописуемом восторге»
«На торте в честь дня рождения племянника попросили написать где-нибудь большую цифру 5»
Перевод: «C днем рождения, Арчи. Большая 5 где-нибудь»
Здесь было много фото с тортиками и пирожными, а кому все равно мало, вот тут еще есть: