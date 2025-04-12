17 дней рождения, о которых именинники вспоминают со смешанными чувствами

Народное творчество
1 час назад

Ожидание своего праздника всегда волнительно: кто придет, кто нет, что подарят, как все пройдет. Правда, все наши догадки никогда не сбываются, и каждый год день рождения проходит по-новому. Пользователи соцсетей рассказали о своих сюрпризах в этот день и поделились фото. Видимо, чтобы точно проняло.

«Отмечаем мой день рождения в ресторане. Вдруг появляется официант и ставит передо мной тарелку, и на ней совершенно ничего нет, только свеча»

«А через пять минут и тарелку забрали»

«У моей девушки и ее кота день рождения в один день, поэтому я сразу придумал оба подарка»

«У меня сегодня день рождения и жена мне подарила крутой подарок. Я скоро стану отцом»

«У меня случился день рождения. Сын заказал мне супер-букет. Это было внезапно и очень круто»

«Никак не ожидал получить от жены такой подарок. Но доволен очень: давно о нем мечтал»

«Посмотрите, как наш офис отметил мой день рождения»

«Это твой день рождения» [отсылка к сериалу «Офис» — прим. ADME].

«Если дочь хочет получить свой подарок на день рождения, ей придется потрудиться, чтобы его найти»

«Моя девушка и ее брат — двойняшки, которые родились по-разному: кто сам, а кто при помощи кесарева сечения. Поэтому на их день рождения она испекла такие тортики»

Нанай Маро
22 часа назад

Отвратительно. Какая разница, кто как родился? Взрослая девица постоянно думает об этом, видит разницу и даже тортики печёт со словами, чтобы разницу обозначить?! Ей бы психиатру показаться 🫤

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Перевод: Рождение / кесарево.

«В день рождения пошла в хороший ювелирный магазин, купила себе кольцо. Прошло всего 2 дня, и 9 камней выпали»

«Ювелир отказывается возвращать деньги, я почти плачу»

«Испекла для мамы торт, а потом споткнулась, пока добиралась до ее дома»

«Родственники с разных концов страны решили порадовать мою маленькую племянницу и прислали ей открытки»

«Доплатил магазину, чтобы мне сделали надпись на торте „С днем рождения!“ Смотрю на то, что получил, и чувствую, что меня, считай, обокрали»

«Пошел посмотреть капибар на свой день рождения. Эта лежала у меня на коленях целых 10 минут»

Orsa Valdés
23 часа назад

Мне страшно.
Как они себя ведут н-а самом деле? Они спокойные? Их можно вообще трогать?

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«Кто-то достал открытку из моего почтового ящика и вытащил из нее подарочные деньги»

«6 часов провозился на кухне в свой день рождения, стараясь учесть все предпочтения и аллергии друзей»

«А потом девушка друга спросила, почему я не приготовил все веганское»

«Моему соседу исполнилось 93 года, и я сегодня подарил ему первую в его жизни пару ковбойских сапог. Он в неописуемом восторге»

«На торте в честь дня рождения племянника попросили написать где-нибудь большую цифру 5»

Перевод: «C днем рождения, Арчи. Большая 5 где-нибудь»

Фото на превью Lfren38 / Reddit

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