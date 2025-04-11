18 снимков-сравнений, которые покажут, как устроен мир вокруг

Фотоподборки
3 часа назад

В нашем мире часто встречаются моменты, когда удается поймать на фото две противоположности. В этой подборке мы покажем, как такие контрасты в окружающем нас пространстве могут быть удивительными и завораживающими.

"Яйца из супермаркета и яйца от кур, которые гуляют на свободе"

Svetlana
1 час назад

Неправда! Вот вам фото яиц от домашних кур н.а свободном выгуле

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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"Ананас, выращенный у меня на балконе и ананас из супермаркета"

"Слева яйцо от бабушкиной курицы, справа — из супермаркета"

Svetlana
1 час назад

Справа яйцо молодой курицы, слева - взрослой. И ещё многое зависит от породы.

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"Я в 13 и в 31 — наконец уши мне по размеру"

"Изменил свою жизнь к лучшему — я в 30 и в 31"

Светлана БМВ
2 часа назад

Красивое накаченное тело, это хорошо. Но в мужчине ещё главное другое - ум и сообразительность.

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"Я потерял брата и запустил здоровье, но потихоньку начинаю находить себя снова"

"Цукини из магазина против цукини, выращенного дома"

Svetlana
1 час назад

Всё верно, магазинный сорвали до того, как он превратится в кусок поролона. В этом и фишка.

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"Каким был Кен в 1985 году и каким стал в 2018 году"

"Фильтр с обратным осмосом: использованный в течение года и новый"

"Говядина из магазина и говядина от местного мясника, который кормит скот травой"

Svetlana
1 час назад

Смешно сравнивать фарш. Хоть свиной, хоть говяжий. Тут может отличаться всё - от количества сала, до размеров отверстий мясорубки. Кстати, заветренные куски мяса как раз темнее. А вот телятина светлая, похожа на.а свинину.

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"Современный помидор против помидора, выращенного из семян, которым 150 лет"

"Булочки из духовки и из аэрофритюрницы"

"Старый ключ против нового, они для одного автомобиля"

"Старые мартинсы моей жены и их новый вариант"

"Малина, выросшая в дикой природе, и домашняя малина"

"Два одинаковых шерстяных одеяла: 20 лет использования и 20 лет хранения"

"Обычные макароны против премиальных макарон, сделанных на итальянских латунных формах"

"Помидор слева, выращенный на бабушкином огороде, и помидор, купленный в магазине"

Эти фото помогают нам увидеть мир в новом свете! Если вам понравилась подборка, и вы хотите увидеть больше снимков, советуем заглянуть в нашу подборку кадров, которые хочется рассматривать целую вечность.

Фото на превью ermvarju / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ёжик в авокадо
1 час назад

Итак, записываем как устроен мир вокруг: люди вырастают, вещи изнашиваются, овощи бывают разных сортов, у мужиков бывает отвисший бюст первого-второго размера. Я ничего не упустила?

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