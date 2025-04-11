18 снимков-сравнений, которые покажут, как устроен мир вокруг

В нашем мире часто встречаются моменты, когда удается поймать на фото две противоположности. В этой подборке мы покажем, как такие контрасты в окружающем нас пространстве могут быть удивительными и завораживающими.

"Яйца из супермаркета и яйца от кур, которые гуляют на свободе"

"Ананас, выращенный у меня на балконе и ананас из супермаркета"

"Слева яйцо от бабушкиной курицы, справа — из супермаркета"

"Я в 13 и в 31 — наконец уши мне по размеру"

"Изменил свою жизнь к лучшему — я в 30 и в 31"

"Безумно крутой результат для одного года!" © arkhamRejek / Reddit

"Я потерял брата и запустил здоровье, но потихоньку начинаю находить себя снова"

"Цукини из магазина против цукини, выращенного дома"

"Каким был Кен в 1985 году и каким стал в 2018 году"

"Фильтр с обратным осмосом: использованный в течение года и новый"

"Говядина из магазина и говядина от местного мясника, который кормит скот травой"

© sophtsocks / Reddit Svetlana 1 час назад Смешно сравнивать фарш. Хоть свиной, хоть говяжий. Тут может отличаться всё - от количества сала, до размеров отверстий мясорубки. Кстати, заветренные куски мяса как раз темнее. А вот телятина светлая, похожа на.а свинину. - - Ответить

"Современный помидор против помидора, выращенного из семян, которым 150 лет"

"Булочки из духовки и из аэрофритюрницы"

"Старый ключ против нового, они для одного автомобиля"

"Старые мартинсы моей жены и их новый вариант"

"Малина, выросшая в дикой природе, и домашняя малина"

"Два одинаковых шерстяных одеяла: 20 лет использования и 20 лет хранения"

"Обычные макароны против премиальных макарон, сделанных на итальянских латунных формах"

"Помидор слева, выращенный на бабушкином огороде, и помидор, купленный в магазине"