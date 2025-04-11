18 снимков-сравнений, которые покажут, как устроен мир вокруг
В нашем мире часто встречаются моменты, когда удается поймать на фото две противоположности. В этой подборке мы покажем, как такие контрасты в окружающем нас пространстве могут быть удивительными и завораживающими.
"Яйца из супермаркета и яйца от кур, которые гуляют на свободе"
"Ананас, выращенный у меня на балконе и ананас из супермаркета"
"Слева яйцо от бабушкиной курицы, справа — из супермаркета"
Справа яйцо молодой курицы, слева - взрослой. И ещё многое зависит от породы.
"Я в 13 и в 31 — наконец уши мне по размеру"
- «Трансформация, которая вызывает восхищение!» © Skyhun1912 / Reddit
"Изменил свою жизнь к лучшему — я в 30 и в 31"
Красивое накаченное тело, это хорошо. Но в мужчине ещё главное другое - ум и сообразительность.
- "Безумно крутой результат для одного года!" © arkhamRejek / Reddit
"Я потерял брата и запустил здоровье, но потихоньку начинаю находить себя снова"
"Цукини из магазина против цукини, выращенного дома"
Всё верно, магазинный сорвали до того, как он превратится в кусок поролона. В этом и фишка.
"Каким был Кен в 1985 году и каким стал в 2018 году"
"Фильтр с обратным осмосом: использованный в течение года и новый"
"Говядина из магазина и говядина от местного мясника, который кормит скот травой"
Смешно сравнивать фарш. Хоть свиной, хоть говяжий. Тут может отличаться всё - от количества сала, до размеров отверстий мясорубки. Кстати, заветренные куски мяса как раз темнее. А вот телятина светлая, похожа на.а свинину.
"Современный помидор против помидора, выращенного из семян, которым 150 лет"
"Булочки из духовки и из аэрофритюрницы"
"Старый ключ против нового, они для одного автомобиля"
"Старые мартинсы моей жены и их новый вариант"
"Малина, выросшая в дикой природе, и домашняя малина"
"Два одинаковых шерстяных одеяла: 20 лет использования и 20 лет хранения"
"Обычные макароны против премиальных макарон, сделанных на итальянских латунных формах"
перья vs трубочки, лапша vs гнезда. рожки разных типов. некорректно
"Помидор слева, выращенный на бабушкином огороде, и помидор, купленный в магазине"
Эти фото помогают нам увидеть мир в новом свете! Если вам понравилась подборка, и вы хотите увидеть больше снимков, советуем заглянуть в нашу подборку кадров, которые хочется рассматривать целую вечность.
Комментарии
Итак, записываем как устроен мир вокруг: люди вырастают, вещи изнашиваются, овощи бывают разных сортов, у мужиков бывает отвисший бюст первого-второго размера. Я ничего не упустила?