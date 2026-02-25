15 детских поступков, которые напомнят взрослым, что такое искренняя любовь

Нам, взрослым, часто кажется, что это мы учим детей жизни. Но на самом деле именно они каждый день преподают нам главный урок: искренняя любовь — это когда ты просто рядом, когда ты готов поделиться последней конфетой и когда ты веришь, что розовый пластырь может исцелить даже самый трудный день.

