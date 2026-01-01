17 случаев, когда кухонные эксперименты пошли не по плану, зато есть что вспомнить

Последняя история - однозначное да. Если у него получается лучше без ваших подсказок, идите лесом или просто молча наблюдайте за Мастером.

Я долго не могла понять, почему у меня бисквит не получается, как у бабушки. Тк же 6 яиц, по стакану мууи и сахара, а не то. И только недавно сообразила - дело не в продуктах. Форма 28 вместо 24, она шире, то есть более плоский корж получается при одинаковом объёме. Чайный стакан - не советский граненый. Ну и планетарка с одинарным венчиком - это не ручной миксер на 2 венчика. Пойду завтра дочке "под ёлку" миксер покупать...