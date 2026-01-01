Хехе, лет двадцать назад с тетей тоже первый раз мини печь так неудачно испытали. Но на вкус кстати они были абсолютно нормальные, хотя больше и напоминали багеты с начинкой)
17 случаев, когда кухонные эксперименты пошли не по плану, зато есть что вспомнить
Каждый из нас хотя бы раз пытался воплотить на кухне что-то кулинарно-вдохновляющее, и получал вместо, скажем, кондитерского шедевра — десерт, который живёт по собственным законам физики. Но именно такие промахи потом вспоминаются с особой теплотой: ведь главное — не идеальный результат, а истории, которые остаются после иных попыток. В этой подборке — 17 случаев, когда кухонные эксперименты пошли не совсем по плану, но настроение зато подняли до небес.
- В детстве как-то наткнулась на кулинарную книжку. Пока отец спал, решил его удивить. Наколдовала необычную яичницу. Когда он встал, прибежала к нему со своим шедевром. Отец знатно офигел, когда съел, в конце говорит: «Доча, что это ты добавила еще?» А я гордо выдаю: «Па, это яичница с медом!» © julie_strelch
- Однажды решила приготовить борщ. Пробую, думаю: «Надо добавить соли». Еще солю — опять мало. Еще солю, «Да что ж такое! Вкус странный». Только в конце догадалась, что вместо соли сахар сыпала, у меня банки одинаковые © nimanima2408
- Из книжек я была уверена, что карп в сметане — это чуть ли не царский деликатес. Поэтому взяла целую рыбу, залила её банкой сметаны, сверху щедро разложила ломтики лимона — ну рыба же, должно подойти — и отправила всё это в духовку. Включила, закрыла дверцу и ушла на два часа, уверенная, что вернусь к шедевру. В общем, сметана превратилась в ошметки, карп — в печальную кашу в сыворотке, а лимоны вообще сгорели. © anyaaraevna
- Однажды решила приготовить самые обычные сосиски в тесте: купила тесто, сосиски, всё как положено. Вот только в духовке что-то явно пошло не по плану — тесто раскрутилось, сосиски вылезли наружу и торчали во все стороны, как лапы у каких-то диковинных пауков. Но я не растерялась — сделала фото и выложила в интернет с подписью: «Муж приготовил!» © annalafi
- А я как-то решила сделать шарлотку в мультиварке, но забыла добавить муку. Как вы можете с легкостью догадаться — получился яблочный омлет. © scaleota
- Как-то готовила острое куриное блюдо. Я из Индии, так что наш «обычный уровень остроты» и так довольно внушительный. Но в этот раз я перепутала чайную ложку со столовой и бухнула в три раза больше чили, чем требовалось. В тот вечер моя семья буквально ела огонь. © PhreedomPhighter / Reddit
- Однажды я решила приготовить торт по рецепту из интернета... и лучше бы я этого не делала. Крем у меня моментально свернулся, безе упорно отказывалось готовиться: сначала я пекла его 30 минут, потом ещё два часа — без толку. Арахис, как оказалось, я купила солёный (хотя продавщицы в магазине уверяли, что он без соли!), и я полчаса стояла у раковины, отмывая его под водой. Шоколадный крем остыл и превратился в густую непонятную массу, а коржи так и не смогли стать тортом. В итоге мы с мамой украсили эту «композицию» чем-то совершенно случайным, кажется, замороженной клубникой — лишь бы выглядело хоть немного прилично. © karinaumr
- В рецепте пудинга оказалась досадная опечатка: вместо 1 столовой ложки ванильного сахара было написано «1 ложка ванилина». Ну я и добавила туда ложку ванилина, прилежно так. До сих пор, когда это вспоминаю и описываю, у меня во рту будто бы вновь та самая жуткая горчинка появляется. © owlgrowls
- В девять лет я впервые решила приготовить печенье «картошка». Однако в кухонном шкафчике какао стояло в точности в такой же баночке, как и красный молотый перец. Исход, прямо скажем, был предсказуем. Помню, папа попробовал, выдержал вежливую паузу и сказал: «Доча, пирожные, конечно, вкусные, но почему такие острые?» © nadya6788
- Однажды решила приготовить Пад Тай. Купила яичную лапшу, хотя в рецепте была отчетливо указана рисовая, но я такая думаю — какая разница! Пока обжаривается арахис, замачиваю ее в холодной воде, и вдруг понимаю: моя лапша просто тает на глазах! Быстро достаю ту часть, которая еще не успела превратиться в кашу, кидаю в вок, где мои бедные орешки уже превратились в угольки. В итоге получилась у меня странная сладко-кисло-острая лапшичная каша с хрустящими кусочками подгоревшего арахиса. © western***** / Reddit
- В одном рецепте для соуса чили было написано добавить чашку кофе. Я так и сделал... только вот не сразу сообразил, что имелся в виду заваренный кофе, а не сухой молотый. Высыпал щедрую порцию гранул прямо в кастрюлю и гордо перемешал. Блюдо получилось, мягко говоря, хрустящим. © Cyburking / Reddit
- Однажды я решила испечь маме торт на день рождения, и по рецепту для него требовалось растительное масло. Обычного растительного у нас не оказалось, зато под рукой стояло подсолнечное — ну я его и плеснула. Что ж, в тот день я усвоила важный кулинарный урок, которым делюсь: никогда не используйте масло из подсолнечных семечек для выпечки. Торт вообще не поднимется — у вас получится идеально плоская «блинная» его версия. Но мама, конечно, торт всё равно ела, хвалила, смеялась... © Otaku_Rush / Reddit
- Мой первый опыт приготовления мусаки надо просто заносить в учебник по кулинарным провалам. В магазине не оказалось баклажанов, и я легкомысленно заменила их кабачками. Греческого сыра тоже не было — взяла индийский панир. По дороге нечаянно прихватила фарш из говядины вместо баранины. А результат всего этого «творчества» я, к своему огромному стыду, должна была подать троим гостям на кулинарной вечеринке, которую сама же и организовала. © SometimesaGirl / Reddit
Ну не мусака конечно, но из этого можно сделать очень вкусное блюдо, в чем катастрофа? Ну и не все баранину любят...
- Однажды я решила приготовить хумус, но не уловила суть разницы между зубчиком и головкой чеснока. В итоге в маленькую порцию хумуса я добавила две целые головки чеснока. В тот день я в полной мере открыла для себя, что чеснок на самом деле очень острый. © helgaofthenorth / Reddit
- Однажды я решила попробовать «гениальный» лайфхак из интернета: если положить тостер на бок, на хлеб сверху насыпать сыр и поджарить всё в таком виде, сыр плавится прямо внутри — и готов горячий сэндвич. Звучит просто, правда? Так вот, сыр действительно начал плавиться, я уже предвкушала успех... но потом щёлкнул таймер, и тосты торжественно выстрелили из тостера сыром вниз прямо на пол. В результате я осталась без бутерброда, да еще и почти полчаса оттирала расплавленный сыр с плитки. © amao9098 / Reddit
- Когда я впервые училась варить куриный бульон, подошла к делу с размахом: огромная кастрюля, восемь часов на плите — и результат был идеальный. Золотистый, прозрачный, ароматный. Я гордо разлила его по стеклянным банкам, чтобы заморозить «про запас».
Так я и узнала, что горячее стекло в морозилке взрывается. © olivelemon88 / Reddit
- Я расскажу вам про случай, когда я стала причиной кухонного фейла. Причем для собственного сына. Дело в том, что мой десятилетка обожает готовить. Вот прямо обожает. Нашёл рецепт флана, сделал сам — и два раза подряд вышло просто идеально. Мы с мои мужчиной только ходили вокруг и восторженно приговаривали: «О, мастер флана, научи и нас своему мастерству!» И даже попросили приготовить это фирменное блюдо на предстоящее семейное торжество. Ребенок принялся за дело... а взрослые полезли с непрошенными советами. «Ой, не используй эту форму, возьми вот эту, она красивее!», попросила я. «Хм, что-то консистенция не такая, добавь ещё вот этого», предложил мой возлюбленный.
В общем, мы, по сути, загубили его флан. Вместо воздушного десерта получилась какая-то приплюснутая яичная лепёшка, на которую больно было смотреть. Сынуля долго на нас дулся, и за дело — а вот не стоит лезть под руку, когда человек знает, что делает, пусть этому человеку и всего 10 лет. © kifferella / Reddit
Последняя история - однозначное да. Если у него получается лучше без ваших подсказок, идите лесом или просто молча наблюдайте за Мастером.
Я долго не могла понять, почему у меня бисквит не получается, как у бабушки. Тк же 6 яиц, по стакану мууи и сахара, а не то. И только недавно сообразила - дело не в продуктах. Форма 28 вместо 24, она шире, то есть более плоский корж получается при одинаковом объёме. Чайный стакан - не советский граненый. Ну и планетарка с одинарным венчиком - это не ручной миксер на 2 венчика. Пойду завтра дочке "под ёлку" миксер покупать...