15+ историй, где в главной роли — единственный и неповторимый дед
Истории
42 минуты назад
Иногда кажется, что наши дедушки — это отдельная вселенная со своими правилами: одни строгие и мудрые, другие, наоборот, такие веселые и общительные, что рядом с ними исчезает скука. А третьи — вообще ходячие сюрпризы, от которых никогда не знаешь, чего ждать. И порой именно они отчебучивают такое, что стоишь, хлопаешь глазами и думаешь: это мне смеяться или все-таки задуматься?
- Мы деду на 75 лет подарили дорогущие часы. Он их из коробочки достал, на руку надел, покрутил так и сяк и говорит: «Жаль Володя не увидит». Мы смутились, мало ли что с Володей случилось, не молодые все-таки. И тут он как выдаст: «Да я c ним на рыбалку хожу. А как же я такую красоту на рыбалку-то надену?»
- Гуляет дед с мелким внуком. Внезапно малец начинает тянуть старика куда-то, и тот послушно идет за ним. Тут деду становится понятно, что внук тянет его к скамейке, на которой сидят 2 девицы и болтают. И тут дед радостно отчебучивает: «Ну, девушки, конечно, хороши, но тебе к ним еще рано... а мне уже поздно!» © Убойные Истории / VK
- Когда мои дедушка и бабушка ссорятся, а делают это они довольно часто, то дед почти всегда уходит в отдельную комнату, берет телефон, звонит своим друзьям, знакомым, родственникам и жалуется. Бабулю это бесит больше всего на свете. В итоге она не выдержала, разобралась в настройках его телефона и посмотрела, кому он чаще всего звонил. Заблокировала эти номера. Но дед не сдался! Номера разблокировать не сумел, поэтому начал звонить вообще случайным людям и жаловаться уже им. © Палата № 6 / VK
- Муж с дочкой делали поделку в школу на труды — скворечник. Мы за то, чтобы ребенок реально сам делал, поэтому скворечник получился кривенький. Вечером заглянул к нам на чай дед, посмотрел на работу внука и отчебучил: «Лучше бы вы меня позвали...»
- Стою на остановке, жду маршрутку. Рядом стоят бабуля с дедулей лет по 70. Подъезжает маршрутка, выходит ослепительная девушка: туфельки, легкий макияж, одежда подчеркивает шикарную фигуру. Вижу, что дед глаз с нее не сводит и провожает взглядом. Бабушка говорит: «Ты чего, старый?» А он ей как выдаст: «М-да, мы с тобой уже 45 лет вместе, но такой красивой, как ты, до сих пор не встретил!» Смотрю, бабуля взяла его под руку и голову облокотила на него. Вот это любовь, ребята!
- Дед у меня не любитель разной «экзотики». Купила дорогое манго, дала всей семье попробовать по кусочку, всем понравилось, но лишь дед отказался, бормоча себе под нос: «Лучше бы яблок купила!» Ночью половина манго осталась лежать в холодильнике, но утром его уже там не было, лишь косточка в мусорном ведре. Бабушка не ела, мама с папой тоже, а я спала всю ночь. Дедушка решил попробовать, как оказалось, и ему понравилось, но вот он в этом никогда не признается. Лишь будет дальше себе угрюмо под нос ворчать: «Съел, да, фигня какая-то! Яблоки лучше!» © Не все поймут / VK
- В детстве, когда отдыхал в деревне у дедушки, у всех на воротах была табличка «Во дворе злая собака». Как-то раз я поссорился с дедом и, пока он был на работе, написал на калитке «Во дворе злой дед». © Сокровенные истории / VK
- Мой дедушка крайне авторитарен. И вся семья под его дудку плясала, так как он обеспечен, и каждый надеялся урвать свой сладкий кусок в свое время. Я тоже лет до 15 ходила перед ним на цыпочках, а потом все осточертело. Стала откровенно дерзить, хамить, игнорировать все его «приказы», а потом и вовсе, забив на всех, уехала в другой город. А тут со мной связался адвокат и сообщил, что дед оставил мне все свое имущество, мол, только я оказалась с характером. © Сокровенные истории / VK
- Дедушка на своем юбилее: «Секрет долгого брака — это компромисс. Например, я люблю спать с открытым окном, а моя жена любит спать с закрытым. Поэтому мы идем на компромисс и спим с закрытым окном». © cecilpl / Reddit
- Как-то ехала в автобусе, зашел мужчина возраста моего папы (мне тогда около 40 лет было) и встал рядом со мной. Я встала, предлагая ему присесть, а он ответил: «Я подошел к вам, чтобы постоять рядом с красивой женщиной, а не для того, чтобы вы мне, как старику какому-то, место уступили». Мы ехали, и он всю дорогу мне рассказывал о своем детстве, проведенном в тех местах, где мы проезжали. © Альбина Астафьева / ADME
- Только что было. У входа в мини-маркет припарковалась машина, из нее буквально выскочил парнишка лет 20. Ловкий, быстрый, в движениях весь как пружинка, о таких говорят «аж искры летят». Метнулся к дверям магазинчика, открыл их и замер, придерживая. Аж пританцовывал от нетерпения. И вот с переднего сидения с кряхтеньем выбрался дедушка. С палочкой. На плохо слушающихся ногах, поохивая и пыхтя, он шаркает по направлению в двери... Малой ему (с ласковым нетерпением): «Ну деда, прошу тебя, поторопись! Мы и так опаздываем!» Дед поднимает на него молодые глаза и, улыбаясь всеми своими морщинками, говорит: «Внучек, поверь мне! Внутри я бегу!» Аж тепло на сердце. © ElenaDobrova / Pikabu
- Вчера нашел заначку своего деда, в которой была куча наших старых денег. Показал ему, а он заплакал, потому что забыл, что эта заначка вообще была! Заначка, на которую в свое время можно было купить машину! © Сокровенные истории / VK
- Помню, когда я ходил в детский сад, мой дед был большим начальником. И вот сидим мы с ним вдвоем, дед копается в документах, а я рисую дракона для детского конкурса. Вдруг деду звонят по телефону, и он минут двадцать что-то обсуждает. Я заканчиваю рисунок, подхожу к деду и прошу написать на листке мою фамилию и номер группы. Дед, не слушая меня, автоматом берет рисунок, наносит резолюцию «Согласовано», расписывается, отдает мне и продолжает разговаривать. До сих пор ржем над этой историей. © Abraham.Simpson / Pikabu
- Дедушке 91 год. У него были проблемы с бедрами, да и в целом возраст почтенный уже. Мы ехали в такси, ему нужно было выйти первым. Он отгоняет всех, кто пытается ему помочь, и падает. Мы спешим к нему, а он выдает: «И мой следующий трюк, дамы и господа, — сальто назад!» © krivitski / Reddit
- Тетя пришла к нам расстроенная, рассталась с мужем. Прадедушка спрашивает: «Что это с ней случилось?» Моя сестра отвечает: «От нее муж ушел, она очень расстроена». Дед оглядывается, горбится и такой: «Э-э-э... А можно было просто уйти, да?» © The****Stick / Reddit
- Жили мы давно с родителями мужа и его дедушкой. В один из моих выходных все рано встали: муж на службу убежал, свекор машину у подъезда прогревает. Я слышу из спальни, как свекровь дает наставления деду перед уходом: «Валя проснется — ты ей скажи, пусть позавтракает сосисками, они в холодильнике. Да не буди ее, пусть поспит». Только за свекровью закрылась входная дверь — дед уже в дверях моей спальни: «Валька, вставай! Нинка сказала, чтобы ты суп сварила. Мясо на балконе!» © VL1977 / Pikabu
- Перехожу дорогу, иду на трамвайную остановку. В ушах музыка играет, погода солнечная, а на душе... смутно как-то на душе. Сами знаете, бывает. И тут я замечаю, что меня подзывает, махая рукой, какой-то дедушка. Выключаю музыку, подхожу — может, нужно что?
— Смотрите, — радостно говорит он. — Крокусы! Крокусы расцвели!
И действительно, в пожухлой грязной траве рядом с остановкой, на давно заброшенной клумбе, были — они. Нежно-лиловые цветочки с золотыми серединками. Дедушка радостно показывал на них рукой, смотри, мол, смотри скорее, какое чудо.
— Спасибо, — сказала ему я. — Спасибо, что показали.
Трамвая все не было и не было, дорогу переходили все новые и новые люди — и он подходил к каждому, и каждого отводил — полюбоваться. Некоторые улыбались, некоторые смотрели, как на психа. Но больше все-таки улыбались. А потом подошел трамвай. И люди сели в него, и уехали. И я тоже уехала. А дедушка остался, он помахал трамваю рукой и пошел куда-то к домам. Он, видимо, выполнил свою главную работу этого первого в году теплого дня — поделился чудом, которое заметил, со всеми, с кем сумел. © Ket263 / Pikabu
Как бы ни было весело с бабушкой, но порой именно дедушки добавляют щепотку неожиданности и смеха в нашу жизнь. С ними каждый день — маленькое приключение, которое хочется запомнить навсегда. Наверняка и у вас найдется занятная история про дедушку, который лихо что-нибудь отчебучил. Поделитесь в комментариях.
