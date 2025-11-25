15+ историй, где в главной роли — единственный и неповторимый дед

Иногда кажется, что наши дедушки — это отдельная вселенная со своими правилами: одни строгие и мудрые, другие, наоборот, такие веселые и общительные, что рядом с ними исчезает скука. А третьи — вообще ходячие сюрпризы, от которых никогда не знаешь, чего ждать. И порой именно они отчебучивают такое, что стоишь, хлопаешь глазами и думаешь: это мне смеяться или все-таки задуматься?