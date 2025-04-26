20 человек, которые просто вызвали мастера на дом, а оно вон как вышло

Истории
1 час назад

На первый взгляд кажется все просто: если заискрила розетка, потек кран или приказала долго жить стиральная машинка, нужно вызвать мастера, который все починит. Но у героев нашей статьи вышло слегка по-другому. Одним пришлось сгонять ремонтника с дивана, а другим — стоять над душой и контролировать каждый шаг. Да вы сами посмотрите.

  • Вызвала как-то мастера на час, надо было заменить дверной звонок и закрепить кабель-канал снаружи у двери. Указала, что нужен перфоратор, а для дверного звонка надо будет нарастить кабель. В итоге пришел дядечка, долго смотрел на звонок, ругаясь на конструкцию и в упор игнорируя инструкцию. Сама показала, как разобрать, и объяснила ему схему подключения. С горем пополам подключил. Начал намечать места для дырок под дюбели. На глаз и криво. Отобрала карандаш и наметила сама. Вроде сделал. Начал собираться, но я заметила, что нервничает. Спросила, что случилось. Оказалось, что он случайно стремянкой угробил кнопку дверного звонка. Это был первый случай, когда я не заплатила мастеру за работу. © Карусельдь v2.0 / ADME
  • Пришел мастер ремонтировать стиралку. Его особенность — проговаривать все свои действия! «Вот сейчас возьму отвертку, вот посветить надо фонариком, вот подшипник стерся!» И просьбы: «Идите быстро сюда, держите тут. Халаты с крючка убрать, мешают мне. Дайте коврижку (оказалось, коврик под попу), холодно на полу сидеть». А потом полилась история всей жизни: как учился в школе, как получал профессию, где работал. Три часа кошмара! Наконец-то, ушел. И тут с окна падает кактус в горшке — тоже, бедняга, не выдержал. © Подслушано / Ideer
  • Студентка, снимаю квартиру. Однажды во время зачетной недели пошла ночью в туалет и, полусонная, уронила в унитаз целый рулон туалетной бумаги. Еще и смыла. Наутро, конечно, все засорилось. Вызвала сантехника, по телефону мне сказали, что работа очень сложная, придется снимать унитаз и поэтому стоит все это соответственно. Приходит мастер и за пять минут все исправляет, просто подцепив злосчастный рулон тросом. Заплатила ему, как и договаривались. © Подслушано / Ideer
  • Пришел мастер чинить интернет и телевидение. Оставила его в гостиной, сама ушла в другую комнату. Через час думаю: «Тишина какая-то. Вдруг что-то случилось». Иду проверять, а этот чудо-ремонтник взял и уселся на мой диван. Сидит, смотрит телевизор. Спрашиваю, все ли исправлено. Мастер говорит: «Ага!» © kmcdingus / Reddit
  • Купила шаровые краны на отводки от стояков в квартиру, вызвала сантехника от жилищного кооператива, чтобы поставил. Он отказался, мол, напокупают ерунды, а он только старым кранам доверяет. Так как предыдущие он уже снял, выгнать его было невозможно. В итоге поставил «свои проверенные», замотал паклей и ушел, довольный. Велел раз в месяц поворачивать туда-сюда, чтоб не прикипели, как предыдущие. На второй-третий день краны потекли, залили соседей. Пошла ругаться к председательнице. Та посмотрела на меня, как на инопланетянку, и спросила: «У вас текут краны? Сами виноваты! Вы же их, наверное, крутили?» Я не нашлась, что ответить, ушла, вызвала сантехника по объявлению, он поставил нормальные краны безо всякой проверенной столетиями пакли, и они исправно служат уже лет 15. Больше я ни разу не обращалась к работникам жилкооператива. © Таисия К / ADME
  • Построил своими руками дом, но потом загремел в больницу на месяц. Жена успела вызвать "мужа на час". Что хочу сказать: накосячил он везде, где только смог. Но вишенкой на торте стала раковина на кухне, которую он прикрепил на "жидкие гвозди". Хотя рядом лежал силиконовый герметик. Ровно один раз посуду помыли горячей водой, потом раковина остыла, и бздынц... © Banzaika / Pikabu

«Увлекательная переписка с мастером произошла. Я думала, он что-то мне про шерсть в стиральной машинке скажет. Но не-е-ет». © gestushka / X

  • Когда у меня дома работает мастер и что-то чинит, я быстро хожу из комнаты в комнату, ничего особо не делая, например, перебираю какие-то бумаги, убираю прихватки, перекладываю книгу с одного журнального столика на другой. Весь прикол в том, чтобы казаться занятым и не пялиться на человека за работой. © cubosh / Reddit
  • Знакомые посоветовали мастера по ремонту. Надо было плитку в ванной положить. Он три дня замерял плитку и потом собрался ящик «бракованной» выбросить, мол, там отклонение по размеру было. Я в тот момент к экзаменам дома готовилась и мастера притормозила. На четвертый день он соизволил начать плитку класть. Мой внутренний геометр был в ужасе. Приехавший из командировки отец мастера погнал и сам за два дня плиткой все выложил.
    Он же всю жизнь своими руками ремонт делал, а тут мама его уговорила сэкономить время и довериться профессионалу. © Анна Ши / ADME
  • Ой, стыдобушка! Тут к нам пришел мастер менять окна на пластиковые, весь такой красавчик, качок. Сижу, стараюсь незаметно рассмотреть его и одновременно рассказываю о нем подруге в переписке. Она возьми да и скажи: «А ты его сфоткай!» Ну я и сфотографировала. Со вспышкой. Заметил. Упс... © Подслушано / Ideer
  • Я всегда наблюдаю одним глазом за мастерами. И не зря! Как-то раз один ремонтник был застукан за перекладыванием моих личных вещей. А еще у меня две кошки. Да, они будут заперты в другой комнате, которую работники не должны открывать. Но мало ли что случится. Я всегда готов помочь мастерам и принести то, что им надо, и при необходимости могу поддержать светскую беседу. Но как же я радуюсь, когда они уходят. © ObsessiveAboutCats / Reddit
  • Звонит бывшая. Мол, потекла посудомойка, мастера с сайта объявлений вызвала, он три часа возился, деньги взяла, а там как текло, так и течет. Приехал, за 10 минут заменил хомут на шланге, все отлично. Вопрос к «мужьям на час»: почему вы перед тем, как выкладывать объявление, не изучаете матчасть? Человек я принципиальный, вызвонил этого мастера, вежливо поговорил с ним, деньги он вернул. © StanleyD / Pikabu
  • С бывшим жили в моем частном доме. Незадолго до расставания у нас сломался газовый котел, вызовом мастера занимался бывший. Давали гарантию пять лет, но недавно с котлом снова возникли проблемы. Написала бывшему с вопросом, сохранились ли контакты фирмы. Получила в ответ только истерику, что я хитростью хочу его заманить к себе обратно. Ну да, четыре года не общалась, повод искала и вот наконец-то придумала. Все-таки у некоторых очень высокое самомнение. © Подслушано / Ideer
  • Забавная история: мы обновляли кухню в прошлом году и моему мужу пришлось переставлять водопроводные трубы для посудомоечной машины. Он вскрыл стену и приступил к делу. И тут я слышу, как он ругается себе под нос. Я вошла и спросила, в чем дело. Оказывается, он злился на то, что предыдущий сантехник сделал работу некачественно. Вот только фишка в том, что этим горе-мастером был он сам. © WestAshevillean / Reddit
  • Вышел из строя холодильник. Мама звонит мастеру, рассказывает, что случилось. Тот в ответ: «Понятно, но это же мне к вам в субботу ехать». Ну да, в будни-то все работают. А вот мастер не хотел ехать куда-то в субботу и по телефону маме объяснил, что там в холодильнике подкрутить, чтобы он снова начал морозить как прежде. Мама все это проделала и холодос до сих пор с нами. © Zershon / Pikabu
  • Начала капать вода в стиральной машине. Вызвал мастера. Сначала он задвигал, что это остатки воды после стирки, но за ночь их накапливается под литр, многовато для остатков. Сняли крышку, капает из клапана подачи воды. Я спросил, сколько стоит заменить его, была озвучена "кусачая" цена. Посмотрел стоимость в интернете и обалдел, он стоит во много раз дешевле. Выгнал мастера. Съездил, купил клапан. Замена элементарная - три трубки перекинуть и два винта прикрутить, дел на пять минут, даже лезть никуда не надо. Течь прекратилась, все работает. А мастер мало того что несет чушь, так еще и цены заряжает как таксист у аэропорта. © SebPereita / Pikabu
  • Мне всю сантехнику делали одни и те же ребята. Всем довольна, уже несколько лет работает почти без проблем, но в одном месте сумели они напортачить. 150 раз спросила: "Влезет машинка стиральная под столешницу? Скажите какая высота и ширина должна быть у машинки". Вроде все в порядке. И тут сюрприз - не влезает из-за нескольких миллиметров. Впихнули без крышки, все работает, но я то знаю, что там косяк. © Габриела / ADME
  • Перестала включаться стиралка. Вызвала мастера, диагностика бесплатно. Приехал, снял верхнюю панель, посетовал, что нужно "мозги" менять и ремонт в копеечку влетит. Я вежливо отказалась. Когда он уехал, заглянула в открытую крышку, а там одна клемма не до конца защелкнута. Поправила, включила машинку, а она заработала! Мне позже подсказали, что от вибрации мог отойти контакт. Семь лет уже "ремонту". Вот такие бывают мастера. © Miyachycha / Pikabu
  • Вспомнилось, как мама нам с сестрой сантехника подогнала. В прямом смысле по частному объявлению в газете нашла. На секундочку, ни о каких сайтах речь тогда не шла, просто местечковая газета с бесплатными объявлениями, где в одной колонке было "чиню сантехнику, электрику" и "познакомлюсь с порядочным мужчиной".
    Мы с сестрой хором заорали, типа, мам, тебе нас не жалко вообще? То есть ты просто позвонила какому-то левому мужику, который просто написал в бесплатную газету, что он мастер на все руки? Мама на это радостно и бодро отрапортовала: "Я у него сразу спросила, порядочный ли он человек. Он сказал, что да".
    Когда заявился двухметровый "шкаф", мы с сестрой нервно сглотнули и многозначительно переглянулись. Мастер, к слову, оказался хороший. Починил наш потекший бачок и даже по доброте своей поменял пару изношенных прокладок, которые еще не привели к неприятностям, но грозили в скором будущем. После этого мы еще пару раз пользовались его услугами. Но встречали уже безо всякой опаски. © Anastomus / ADME

Не поверите, но ремонтникам тоже есть чем поделиться. Вот 15+ мастеров на все руки, которые с юмором рассказали о своих трудовых буднях.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее