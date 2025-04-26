20 человек, которые просто вызвали мастера на дом, а оно вон как вышло

15+ мастеров на все руки с юмором рассказали о своих трудовых буднях
Истории
5 месяцев назад
На первый взгляд кажется все просто: если заискрила розетка, потек кран или приказала долго жить стиральная машинка, нужно вызвать мастера, который все починит. Но у героев нашей статьи вышло слегка по-другому. Одним пришлось сгонять ремонтника с дивана, а другим — стоять над душой и контролировать каждый шаг. Да вы сами посмотрите.
«Увлекательная переписка с мастером произошла. Я думала, он что-то мне про шерсть в стиральной машинке скажет. Но не-е-ет». © gestushka / X
Не поверите, но ремонтникам тоже есть чем поделиться. Вот 15+ мастеров на все руки, которые с юмором рассказали о своих трудовых буднях.