15+ историй, в которых главные герои — хозяева и мастера-ремонтники

Муж с зятем вешали сушилку. Я возвращаюсь - ну натурально криво, вместо прямоугольника явно наклонный параллелограмм. Говорю - как вы так ухитрились, она же даже не вдоль стен. Так эти мне втирают, мол, стены кривые, а сушилка ровная. Как бы пофиг, она и так функционирует, но прям вспоминается продаванское "это у вас ноги кривые", когда с обувью что-то не так. Один раз за 38 лет сказали мне, и один раз за неполные три - дочке. К счастью, остальная обувь попадалась такая же кривая, как ноги)
Мастер на все руки может оказаться мудрым дедушкой, который спасет стиралку за 15 минут, а может — и хитрецом, приговорившим ваш холодильник долго жить. Эта подборка — о невероятных контрастах в мире бытовых услуг. Эти мастера, которые подарили своим клиентам не просто услугу, а кучу анекдотов.
- Сломалась машинка, нашел дядьку с высоким рейтингом. Приехал, покрутил, сказал что ремонт обойдется дороже, чем машинка. И предложил помочь. Мол, он эту заберет, а со склада хорошую б/у привезет. Закрались у меня сомнения, я взял и отправил его восвояси, заплатив только за «диагностику». В этот же день в местной газете нашел объявление, позвонил. Приехал дедушка, посмотрел, сходил в соседний дом за каким-то куском трубы, все поменял за 15 минут — взял копейки. Прошло шесть лет, машинка работает как часы. Как определить стоимость работы заранее? Подозреваю, что никак. © doooo / Pikabu
- Моей прабабушке 93 года. Сломался у нее как-то холодильник, она вызвала мастера. Тот все починил и говорит, мол, что еще 20 лет прослужит без ремонта. А она ему говорит: «А потом что я делать буду? Опять ремонтировать?» © palinaaliakhnovich
- Я вчера вызвал мастера, так как у меня не работал роутер. Он подходит к роутеру, тестером проверяет кабель, все норм, обжимает. Я стою в полусонном состоянии, смотрю на него и думаю: «Блин, это же моя бывшая работа, у меня такой же тестер, обжимник и новые коннекторы в машине». © bazarbekov1986
- У моего отчима был плазменный телевизор, еще на гарантии. Приезжали один раз, сделали кое-какие работы, но не починили. Вернулись через пару недель и заменили практически все внутри телевизора — все, кроме панели и корпуса. Он спросил, не дешевле ли было просто продать ему другой телевизор. Они ответили, что, вероятно, да, но им это не разрешается. © Scienlologist / Reddit
«Хороший способ начать утро».
- Сегодня пришел мастер вешать телевизор на стену. Я ушла в другую комнату — думаю, муж и мастер, два мужика, ну повесят. Слышу — закончили. Захожу, телевизор висит криво. Они оба говорят: «Ровно!» Начали мерить — я права. Криво. © tarolog.tbilisi
- Смешно, но и мне мастер неровно повесил и ушел. Я хожу, смотрю — ну неровно же. Вызвала второго, он с лазером. Телек уехал буквально на 0,5 см в бок. Мастер даже смеялся, мол, нифига себе. А я вообще не зануда и вижу плохо. Но тут реально было видно, что висит как-то странно. © darya_olegovich
- Теще стало казаться, что окно дует. Сколько я ни пытался доказать, что это не так — бесполезно. В итоге вызвонила она какую-то службу ремонта окон. Ну, думаю, по-любому разводила приедет. Приехал человек, посмотрел то, се и выдал: «Я в окне проблем не вижу, все в полном порядке». Теща ни в какую:
— Раз мне холодно, значит, есть щели, и их надо ремонтировать!
— Разве что немного отрегулировать...
— Сколько?
— Только за вызов, я же ничего не делал.
— Нет, вы же ремонтировали, вот вам тысяча (вызов — 500).
— Я за не сделанную работу денег не беру.
— То есть вы ничего не делали?
— Ну, только отрегулировал.
— Тогда берите.
В общем, взял он эти лишние 500, потом достал силиконовую смазку и смазал резинки. Когда я его провожал, говорю:
— Я же смазывал недавно.
— Ну не могу я просто так деньги брать за не сделанную работу!
Святой человек. © Zasebya / Pikabu
«Рабочие разрушили нашу подъездную дорогу в 3 ночи, чтобы проложить оптоволоконные кабели».
- Мне сантехник радиаторы задом наперед поставить хотел. Я ему говорю, мол, что он не с той стороны прикручивает, а он: «Я лучше знаю». Потом до него дошло, что неправильно, — стал все откручивать. © miss_anastaska
- Уже второй раз за год сломалась стиральная машина. Вызвал того же мастера, что и в первый раз. Все починил, все хорошо, но на прощание я ему сказал: «Надеюсь, вас больше не увижу». Поржали. © ans.anv
- Вызвал тут мастера для замены испорченных досок ламината. Тот запросил 4000 за вызов. В итоге, поняв, что работы у него всего на полчаса, он еще час потратил на то, чтобы научить меня самому менять доски, чтобы я в следующий раз не тратил деньги на вызов специалистов. Завтра выхожу на свой первый заказ. Шучу, мне лень, но за подход — 5 баллов. © alexandrrayn
- Заскрипела сушильная машинка. И барабан еле крутится. Ищу мастера. Один: «Ой, не, братух, не могу». Второй: «Да вы на новую попадете, даже не полезу». Третий: «Да сам раскрути, она же простая. Глянь. Если что — звони. Пока на даче». Ну ладно. Вытащил сушилку, раскрутил — пыль вытащил, собрал — все равно скрипит. Нашел в нете видео. Там телефон автора. Списались, прислал ему видео. Сказал, куда заглянуть — не то.
Пишет предыдущий мастер — спрашивает, мол, как успехи? Жалуюсь. Он подсказывает снять датчики. Автор того видео — то же самое. Заглядываю — а там камешек зажат между датчиком температуры и краем барабана. Вот и скрипел. Вытащил, собрал. Оба мастера поздравили, от денег отказались, попросили оставить отзывы. До сих пор в шоке — два незнакомых мужика по телефону в воскресенье научили бесплатно ремонтировать технику. А обычно только за диагностику давят «от 5 тысяч с выездом». © AdDucoMorior / Pikabu
«Наш потолок протекал почти год, прежде чем хозяин наконец-то его починил. И вот что произошло прошлой ночью».
- Холодильник перестал морозить. Мастера уходили в отказ: мол, такая модель не подлежит ремонту — у них эта «дырочка» очень маленькая, прочистить нельзя. Пока не нашелся человек, который сказал: «Чтобы я зря не ехал, выключите холодильник на трое суток. Оттает — включите. Если проблема останется, приеду». Сделали — проблема исчезла. От оплаты за дистанционный ремонт отказался. Мастер здорового человека. © Фима Собак / ADME
- Уезжали по делам с мужем на две недели и попросили подругу приглядеть за квартирой. Через три дня звонит в панике — забился слив в ванной. Муж вызвал своего знакомого сантехника к ней. Вечером он перезванивает: «Я конечно, все понимаю, но зачем ты домой женщин водишь?» Не поверил он, что это наша подруга.
- Приходил «чудо-мастер» по ремонту холодильников. Возился полтора часа, взял 12 000, а холодильник так и не работал. Пришлось нанимать другого — прежний заблокировал меня, когда я пожаловалась. Второму заплатила еще 5000. Он переделывал косяки первого целую неделю. © Солнце / ADME
Какая кабзда. Вся канализация на замену. Найти вредителя и оторвать руки по самую ж*пу
«По какой-то причине бетон вытек из нашего туалета».
- Я всегда фотографирую свое рабочее место, когда приходят ремонтники. У меня много дорогостоящей электроники — ноутбуки, осциллографы, мультиметры, платы, диски. Для непривычного взгляда кажется хаосом, но я знаю, где все лежит. Если что-то сдвинуто — должно быть объяснение. Если чего-то нет — придется платить кругленькую сумму. © Devistator / Reddit
- Сегодня один парень делал обслуживание моих кондиционеров. Через 15 минут заявил, что где-то протечка и оба 12-летних блока требуют замены. 15 минут — и я должен потратить 20 тысяч долларов на замену двух исправных блоков? Не думаю. © cyber***** / Reddit
«Соседи просверлили мою стену».
- Потекла стиральная машинка. Меня дома не было, мама нашла в интернете мастера. Он приехал, починил машинку и попросил разрешения воспользоваться туалетом. А потом оказалось, что он там умудрился сломать кнопку слива. Повозился, сказал, что починил, и ушел. Я пришла с работы, зашла в туалет. Естественно, кнопка отвалилась. Звоню этому мастеру-фломастеру, мол, приезжай назад, ремонтируй нормально. Приехал. С комментарием, что это будет на моей совести. Причем тут моя совесть?! © Подслушано / Ideer
- Жена: «Швейная машинка накрылась. Оверлок тоже». Нашел частного мастера — рейтинг 4,9. Пришел сутулый мужичок. Я в комнате, думаю, мол, мне эти машинки не нужны. Через полчаса выхожу — он разобрал машинку до винтика, жена сидит, офигевает. Он объясняет, куда каплю масла капать, как собирать, просит ткань — дали шифон. Нажал на педаль — жена улыбается: жужжит как новая. И такая:
— А у меня еще оверлок тупит, поможете?
— Вносите.
Четыре часа возился, лекцию прочитал про нитки, иголки и ткани. Взял немного. Поставил ему 5 звезд и хороший отзыв. Человек на своем месте. © Kspksp / Pikabu
К истории с мастером-фломастером. Он переложил ответственность на совесть клиента, т к. своей совести, похоже, нет
Хорошо, когда люди работают умело и берут деньги именно за результат. А всякие шарлатаны и мошенники, шли бы лесом и заблудились.