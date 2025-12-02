15+ историй, в которых главные герои — хозяева и мастера-ремонтники

Муж с зятем вешали сушилку. Я возвращаюсь - ну натурально криво, вместо прямоугольника явно наклонный параллелограмм. Говорю - как вы так ухитрились, она же даже не вдоль стен. Так эти мне втирают, мол, стены кривые, а сушилка ровная. Как бы пофиг, она и так функционирует, но прям вспоминается продаванское "это у вас ноги кривые", когда с обувью что-то не так. Один раз за 38 лет сказали мне, и один раз за неполные три - дочке. К счастью, остальная обувь попадалась такая же кривая, как ноги)