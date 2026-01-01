17 детских рисунков, которые можно хранить как семейные реликвии
Детский рисунок — это не только штрихи на бумаге, а отражение детского мышления, их любви и фантазии. Творчество в своем самом искреннем виде! Только малыши способны так живо и непосредственно запечатлеть время. Мы собрали 18 детских рисунков, которые можно хранить как семейные реликвии и доказательство того, что каждый ребенок — это, очевидно, художественный гений, а его восприятие мира достойно места в семейном архиве!
«Мое дите нарисовало нашего кота»
«Всех с днем отца!»
«И вспомнил Олег коня своего»
«Дочери 7 лет, 1 класс. Удивляет нас своим художеством. Записали в художку на платные занятия»
«Дочь, 5 лет, подарила рисунок. Семья в понимании ребенка»
Если ребенок действительно так чувствует, а не срисовал, то это просто потрясающая любовь в семье.
«Средняя дочка нарисовала. Приятно»
«Дочка занимается росписью и за 5 месяцев ей даже удалось самостоятельно заработать денег себе на планшет»
Как такое себе под ноги класть-то??? Котика ногами топтать... Конкретно этот не продаст, а вот в морском стиле, волны там, песок, я б с удовольствием использовала по назначению
«Сестра спросила, что нарисовать мне в подарок. Я ради смеха скинул Мунка. Бабушка заявила, что на это ушло полчаса»
«Сын нарисовал птицу. Ох уж этот взгляд...»
«Мой сын нарисовал свой автопортрет»
Спасибо ИИ за перевод. "Свой автопортрет". А можно написать чужой автопортрет?
- Да этот ребенок просто гений! © TelephoneTag2123 / Reddit
«Мой четырехлетний ребенок нарисовал меня»
- Вот он, будущий Пикассо! © casualguru / Reddit
«Моя сестренка нарисовала мою подругу и ее соседку, когда мы пришли к ним в гости. Рисунок до сих пор висит у них на холодильнике, даже спустя 2 переезда»
«Ржу с автопортрета своей пятилетки»
«Все обо мне. Автопортрет»
«Сегодня мне 37. Дочь с утра порадовала. 10 лет девчонке»
И в качестве вложения гиалуронка и очищающая маска. А внутри вторая картинка по мотивам "хозяйки старинных часов"?
«Дочка вручила мне ежегодный потрет. Разница в два года. Хорошею на глазах»
«Нашел старый рисунок из садика»
«Кот смешной. Логан»
«Мой четырехлетний ребенок нарисовал лошадь»
Ну так для 4х летнего ребенка это и есть огромное существо по восприятию)) и с большииими зубами))
Мы надеемся, что эти рисунки не только вас «улыбнули», но и напомнили, как важно сохранять и ценить непосредственный взгляд детей на мир. Эти сокровища станут лучшим напоминанием о том, какими забавными, гениальными и удивительными были в детстве ваши дочки и сыновья. Дети ведь не только рисуют, они лепят, вырезают и строят. В этой подборке мы собрали несколько детских художеств и поделок, на которые без смеха и умиления и не взглянешь.