16 доказательств того, что собеседования — еще то поле для сюрпризов

НР: Вы служили?

-Нет сидел.

НР:Продолжите предложение -Работа это-....

- Работа это кара для тех кто не умеет воровать.

НР: годен завтра ваще первое выступление в стендап.

НР:Вы нам не подходите!

- Есть предложение, дуэтом мы станем известными.

НР : вы предлагаете мне работу?

Нет я предлагаю вам стать партнером и новую неизвестную жизнь.

Это устройство в охранное предприятие.

Меня в конце концов взяли с словами Ну что ж давайте миру дадим второй шанс, очередного комика шоу-бизнес не перенесет.