Я нашла работу только после того,как убрала в резюме строчку с указанием диплома ,позволяющего мне занимать руководящую должность.
Собеседование прошло как по маслу и я сразу была зачислены в штат.
Я поняла, что предыдущие руководители,проводившие собеседования просто боялись конкуренции.
16 доказательств того, что собеседования — еще то поле для сюрпризов
Редкий человек назовет собеседование легким этапом жизни. Но даже из таких, казалось бы, стрессовых событий можно вынести яркие истории. Этой возможностью и воспользовались наши сегодняшние герои по обе стороны трудоустройства.
- Моя компания работала по субботам. Парень пришел на собеседование в субботу и на половине собеседования вдруг выдал: «О, подождите! А вы что, ребята, работаете по субботам?» Потом тут же встал, поблагодарил нас и ушел. Он был хорош. © frac**** / Reddit
- Много лет назад пришел на вакансию менеджера в одну студию, выпускавшую тогда еще малоизвестные мультсериалы. Ну, сдуру и начал метать идеи на собеседовании. После общения директорша по развитию мне честно сказала, что, если она меня возьмет, то, скорее всего, я ее подсижу. © denivanov / Pikabu
- Проходил собеседование в магазин компьютеров и оргтехники продавцом-консультантом. Собеседование вел сам хозяин магазина. Спрашивает:
— Какие цели на этой работе?
— Зарабатывать, по возможности подняться по карьерной лестнице, расти профессионально.
— А почему на первом месте заработок?
— Деньги — хороший стимул.
— Я бы не хотел работать с сотрудником, который только и думает, что о деньгах.
— То есть у вас сдельная оплата, и чем больше я зарабатываю, тем больше и вы получаете, но при этом говорите такое?
— Всего хорошего. © Miha2408 / Pikabu
- Сегодня пришла на собеседование в солидную фирму. Захожу я в кабинет, и первое, что я чувствую... что у меня волос во рту! И, видимо, у меня был настолько серьезный вид, что мужчина, проводивший собеседование, сказал: «Видно, что вы ответственный и амбициозный человек, несмотря на свою молодость, знаете, чего хотите». А я на протяжении 15 минут пыталась не проглотить волос, который, к слову, намотался на пирсинг в языке. Работу я получила. Волос не съеден. © Палата № 6 / VK
Я нашла работу только после того,как убрала в резюме строчку с указанием диплома ,позволяющего мне занимать руководящую должность.
- Когда искала работу, то за неделю сходила на пять-шесть собеседований. Мне повезло, мою кандидатуру одобрили сразу в двух конторах, я выбрала лучшую, а рекрутеру второй сообщила, что уже сделала выбор. Она не просто расстроилась, она разозлилась, разнервничалась и пообещала, что я еще об этом пожалею. К счастью, ничего такого она не сделала, просто периодически мне пишет, хвастается новыми мягкими креслами, телевизором в зале для отдыха, а недавно вот прислала видео, как она пьет эспрессо из новенькой кофемашины... © Палата № 6 / VK
- Телефонный звонок. Работодатель:
— Здравствуйте, вы откликались на вакансию. Удобно говорить?
— Да.
— Вы умеете отвечать быстро и односложными предложениями?
— Скорее нет, чем да.
— Вы нам не подходите. До свидания.
— До свидания. © masdep / Pikabu
- Сегодня на собеседовании кадровик рассказывает: «У нас такой хороший офис, в нем можно жить! Некоторые дизайнеры даже не уходят! Я прихожу — они уже сидят, я ухожу — они еще сидят». Становится стремно. © Login324 / Pikabu
- Трое из четырех человек, которые проводили собеседование, все время рассказывали мне о том, насколько плоха компания и почему в действительности мне не нужна эта работа. Четвертым был генеральный директор. Но его история была другой. Я не согласился на работу. © IAmDotorg / Reddit
НР: Вы служили?
-Нет сидел.
НР:Продолжите предложение -Работа это-....
- Работа это кара для тех кто не умеет воровать.
НР: годен завтра ваще первое выступление в стендап.
НР:Вы нам не подходите!
- Есть предложение, дуэтом мы станем известными.
НР : вы предлагаете мне работу?
Нет я предлагаю вам стать партнером и новую неизвестную жизнь.
Это устройство в охранное предприятие.
Меня в конце концов взяли с словами Ну что ж давайте миру дадим второй шанс, очередного комика шоу-бизнес не перенесет.
- В течение всего собеседования, постоянно исправляла кадровика, который неправильно произносил мое имя. Наконец главный из них спросил меня, неужели мне действительно так важно, как произносится мое имя. Я ушла. © Rundoges42 / Reddit
- Проходила собеседование в банке. Все проходило неплохо, несмотря на то что я нервничала, и шансы у меня, скорее всего, были неплохими. И вот он, последний вопрос, который мне задали: «Почему мы должны нанять вас?» И я ляпнула: «Потому что я, вероятно, не утащу ваши деньги!» Меня не взяли. © Coconutqueen2402 / Reddit
- Вопрос от кадровика: «Каковы шансы на то, что вы бросите супруга, если мы попросим вас переехать? Я: Вы имеете в виду, на сколько времени я смогу его оставить, пока мы не закончим работу? Он: Нет, я имею в виду, вы бы развелись с ним, если бы вам пришлось переехать, скажем, в Европу, на работу?» Ого. А ведь это было просто локальное рекламное агентство. © galedriel / Reddit
- Был на собеседовании, главы — муж и жена. Жена вела собеседование. Шло как по маслу, пока она спросила: «Почему я должна взять на работу вас, а не вашу конкурентку?» Я, не раздумывая, ответил: «Возьмете девушку — ваш муж начнет с ней вам изменять, а если меня — то напрягаться относительно измены будет он...» Уже вторую неделю работаю. © Палата № 6 / VK
- На собеседовании так переволновалась, что на вопрос: «Как у вас с пунктуальностью?» ответила, что все в порядке и что я умею правильно расставлять запятые... © Палата № 6 / VK
- Была свидетелем собеседования. Кадровик попросил парня кое-что прояснить в его резюме. А этот кадр ответил так: «Мое резюме писал специальный человек, и я на самом деле не совсем понимаю, что он тут имел в виду». © crank—heart / Reddit
- Проходила моя подруга собеседование. Заполняет анкету — стандартная процедура. Доходит до пункта: «Укажите свои достижения, навыки, умения». Ей подсказывают: «В этом пункте можешь себя похвалить». Ну она и написала: «Я молодец!» Смеялись все. © Палата № 6 / VK
- Мы: «Почему вы заинтересованы в этой работе?» Кандидат: «Ну, я наслаждался перерывом от работы, искал себя, но моя жена сказала, что мне лучше найти работу в ближайшее время». В конце интервью мы: «У вас есть вопросы для нас?» Кандидат: «Какая у вас политика по отношению к отпускам или больничным?» Это был единственный вопрос, который его интересовал. © devnullify / Reddit
Пусть у вас будет больше историй про собеседования, чем их самих. Держите еще несколько подборок:
Комментарии
а однажды уже я проводила собеседование, искала себе помощника. офис находился в 10 минутах пешком от метро. н a собеседование пришла очень полная женщина и с порога заявила, что готова рассматривать работу здесь только если запустят развозку от метро, потому что в такую даль ходить она не готова...