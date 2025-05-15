18 собеседований, после которых валерьяночки бы

Собеседования бывают разные: формальные и душевные, предсказуемые и... совсем нет. А иногда и вовсе происходят такие вещи, что хочется переспросить: «Это точно был кадровик, а не участник розыгрыша?» В этой подборке — истории, в которые порой даже сложно поверить, но которые точно случились. Или, по крайней мере, так говорят их участники.