Крышки канализационных люков имеют круглую форму по нескольким причинам: это делает их более безопасными, простыми в использовании и экономичными в производстве. Круглый люк не может провалиться в отверстие меньшего размера, что обеспечивает безопасность работающих внутри колодца и пешеходов. Кроме того, круглую крышку легче перемещать и устанавливать, а также она более равномерно распределяет нагрузку, чем квадратная.
Вдруг кому-то тоже интересно стало 🤣
18 собеседований, после которых валерьяночки бы
Собеседования бывают разные: формальные и душевные, предсказуемые и... совсем нет. А иногда и вовсе происходят такие вещи, что хочется переспросить: «Это точно был кадровик, а не участник розыгрыша?» В этой подборке — истории, в которые порой даже сложно поверить, но которые точно случились. Или, по крайней мере, так говорят их участники.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что и кадровикам есть что рассказать.
- Сегодня ехала на собеседование. По закону подлости на парковке было мало свободных мест. Еду к тому, которое ближе, но меня обгоняет какой-то мужик, паркуясь предо мной. Что поделать, пришлось ставить машину далеко от входа. Зашла в здание, жду лифт и тут вижу, как к нему идет тот мужик и показывает, мол, подождите. А я за пробежку по парковке ору: «Так вам и надо! » — и нажимаю кнопку. А теперь угадайте, кто потом оказался моим начальником. Так стыдно мне никогда не было. © Подслушано / Ideer
- Устраивалась я на работу в магазин через дорогу. Ребенок был маленький, тогда меня это устраивало. На собеседовании молоденькая кадровичка задавала разные вопросы. До сих пор помню один из них: «Почему у канализационных люков круглые крышки?» Может, кто-то знает ответ? © Валентина Волкова / Dzen
Крышки канализационных люков имеют круглую форму по нескольким причинам: это делает их более безопасными, простыми в использовании и экономичными в производстве. Круглый люк не может провалиться в отверстие меньшего размера, что обеспечивает безопасность работающих внутри колодца и пешеходов. Кроме того, круглую крышку легче перемещать и устанавливать, а также она более равномерно распределяет нагрузку, чем квадратная.
- Сидим на собеседовании со специалистом по кадрам и директором. С руководителем мило беседуем, нашли по нашей специальности общих знакомых. Кадровичка все пытается ворваться в разговор со своими «приколами». В конце концов выдала: «Почему вы дерзите?» Мы оба с директором были в недоумении. © Fedor Sumkin / ADME
- Помню, 15 лет назад во время телефонного собеседования, которое проходило во время обеденного перерыва на моей тогдашней работе, интервьюер спросил: «Где вы находитесь?» Я честно ответил: «В своей машине на парковке». И только потом меня осенило, что он хотел узнать, в каком районе города я живу.
На другом собеседовании меня спросили, каким животным я хотел бы быть и почему. Я уже решил, что мне не нужна эта работа, поэтому ответил: «Панголином. Забавно же прозвучало? Я заранее придумал такой ответ на случай, если кто-нибудь из кадровиков спросит меня об этом». © justjentennyson2 / Reddit
- Искала работу бухгалтером. Звонит мужчина и выдает: «Мы вам предлагаем работу официантки. Форма одежды — откровенный костюм с заячьим хвостиком и ушками». Эм, причем тут бухгалтерия? А он выдает, что некоторые клиенты любят, чтобы в таком наряде их обслуживали серьезные женщины с высшим образованием. © Нета Осенняя
- На собеседовании руководитель задавал глупые вопросы. Спросил, кем я себя вижу через 2 года, я ответила, что директором магазина. Он вытаращил на меня глаза и спросил: «А я куда денусь?» На что я ответила: «Не знаю, мало ли что с вами может случиться за 2 года». Следом прозвучал вопрос, сколько я хочу зарабатывать. Ответила, что миллион долларов. У того глаза стали еще больше: «Вы же понимаете, что мы не можем вам столько платить». Говорю: «А зачем вы тогда задаете мне глупый вопрос, сколько я хочу зарабатывать?» На этом наше собеседование закончилось. Напоследок директор сообщил: «Мы вам перезвоним». Я повернулась и ответила: «Не надо, вы мне не подходите, задаете много глупых вопросов из зарубежных фильмов. А я привыкла общаться с умными людьми». Развернулась и пошла.
- Решила уйти со старой работы, там пока еще никто не подозревал об этом. Нашла вакансию в частной клинике. По телефону спросили, почему я решила уйти с прежнего места. Меня прорвало: «Зарплата маленькая, коллектив оборзел, сил уже нет!» Прихожу на собеседование и у меня отвисает челюсть. Там сидит мой обалдевший директор. Оказывается, от нашей клиники строят еще один филиал, вывески пока на входе никакой нет, номер указан нового помещения, а по голосу я директора и не узнала, так как вижу и слышу его крайне редко. Сменила работу, называется. © Подслушано / Ideer © Ирина Новикова / Dzen
- Пришел я как-то на собеседование, руководство долго прощупывало мои знания, мне это порядком поднадоело. Поэтому на вопрос о том, как я вижу свою работу, я честно ответил: «Лежу на пляже и получаю большую зарплату». Руководители в шоке: «Серьезно?» — а я в ответ спрашиваю: «Я, по-вашему, отвечаю несерьезно и нечестно, а все те, кто рассказывают, что мечтают пахать по 120 часов в сутки, вам правду говорят?!» Сразу взяли на работу. © Подслушано / Ideer
- Моя двоюродная сестра, когда училась в институте, решила устроиться подработать, а в середине августа на эти деньги съездить на море. Искала подработку только на 2 месяца, поэтому решила попытать счастья в одном известном в столице ресторане. Не потому что, типа, круто, просто она жила с ним рядом, часто с родителями ходила туда отмечать важные даты.
Про нехватку там официантов она знала, поэтому была уверена, что ее возьмут. Но странности начались сразу, когда она туда зашла и предупредила, что пришла по поводу работы. Девушка на входе ее просто не слышала и упорно предлагала ей пустующие в будни днем столики. Сестра с трудом остановила ее красноречие и все-таки смогла попасть на собеседование.
Молодой человек задавал вопросы по поводу опыта работы и места проживания. Когда сестра сказала что живет рядом, он тут же предложил свою кандидатуру в качестве квартиросъемщика, потому что сейчас он на дорогу до работы тратит по 2 часа в одну сторону. Сестра, конечно, отказала. Последняя фраза молодого человека ее доконала: «Вы нам не подходите. Ведь вы не можете помочь в таком простом вопросе, как сдать угол вашему будущему коллеге и руководителю».
- Притащила на собеседование ноут, чтобы показать портфолио. Подключаю к проектору и просто ловлю кондратия! На всеобщем обозрении оказывается моя фотка с очень личной фотосессии! Фоном она у меня стояла. А директора переглянулись и ничего не сказали. Работу, кстати, потом предложили, но я отказалась. © I_bleed_blue19 / Reddit © Мишка Фанси / Dzen
- Мне тогда было около 22 лет — неуверенная и скромная девчонка. Бухгалтер, который искал помощника, отвел меня в кафетерий компании. Мы взяли одноразовые стаканчики с кофе, сели, он начал задавать вопросы, а я отвечала и старалась держать себя в руках.
Но тут мой стаканчик начала протекать. Я понятия не имела, что делать (сейчас бы, конечно, посмеялась, но тогда я была очень-очень молода). Я сидела и делала вид, что ничего не происходит. Рядом не было салфеток, а кофе все быстрее тек по моим пальцам.
Хорошо, что мой собеседник заметил это, встал, нашел салфетки и вручил их мне. Кстати, я все равно получила ту работу. © Kathryn Berck / Quora
- Я устраивалась на работу в агентство секретарем. В вакансии были подходящие мне график и зарплата. Когда я пришла на собеседование, со мной пообщались и вывалили реальную ситуацию: работа по 12 часов 6 дней в неделю за совсем небольшие деньги. Я выпала в осадок. Конец собеседования был просто эпическим. Я сказала, что разговор можно закончить, я узнала всю интересующую меня информацию и крайне ею удивлена. А мне ответили, что я им не подхожу, потому что мне ребенка из садика по вечерам надо забирать, и я в их график укладываться не буду. Это кто кому еще не подошел! © Маша Петрова / Dzen
- Я учитель музыки. Однажды я пошел на собеседование в небольшую музыкальную школу. Директор задала мне буквально пару вопросов о моем опыте работы. Затем ее понесло: дама начала рассказывать о правилах этого учреждения и о том, как важно, чтобы все их соблюдали. Мол, «учителя должны встречать учеников на входе и провожать их до класса», «уроки должны начинаться и заканчиваться точно в нужное время». Сидел и чувствовал себя пятилетним ребенком, которому объясняют, как себя вести.
Потом она долго рассуждала о морали и о том, как никто больше не уважает друг друга, и как ужасна нынешняя мода. Это продолжалось минут 45. Единственное, что не давало мне заснуть под ее голос, было чувство какой-то бессильной злости. Провожая меня, она сказала что-то вроде: «Сообщите мне, когда вы сможете приступить к работе». Я так и не перезвонил. © luctesthesoren / Reddit
- Пришла на собеседование: мне и еще двум кандидатам дали тест на трех страницах А4. Вопросы банальные в стиле: «кем будете через пять лет, какие ваши положительные качества». Подошла к ожидающему менеджеру и спросила: «Давайте я не буду отвечать на ваш тест, а просто пообещаю хорошо работать?» Он поржал и кивнул. Две другие кандидатки сидели с лицами в стиле «а что, так можно было?». Я сама обалдела, если честно. Завтра выхожу на работу. © Подслушано / Ideer
- Я был на собеседовании во время обеденного перерыва на другой работе. Вдруг мне позвонили с той работы и сказали, что у них проблема с сервером. Я извинился перед интервьюером и объяснил коллеге, как все исправить. Видимо, кадровик был впечатлен и предложил мне должность прямо на месте. Хотя я сторонник того, чтобы выключать или ставить на беззвучный режим телефон во время собеседования, на этот раз я забыл об этом. Моя невольная ошибка продемонстрировала в новой компании, что я — востребованный специалист с нужными им навыками. © William Collins / Quora
- Пошла на собеседование. Костюм юбочный, каблуки, все дела. Только туфли неудобные были. Будущий шеф как меня увидел, заржал и сказал: «Я вашу кандидатуру поддержу! Спасибо вам, хоть настроение подняли». А я просто при входе в кабинет шлепнулась. Из-за туфель еще до этого раз 5 по дороге ногу подвернула. Спасибо, что директор помог встать, хоть и хихикал при этом. © Подслушано / Ideer
- Я пытался устроиться на работу, которая, помимо прочих обязанностей, включала в себя публикацию названий и имен для художественных иллюстраций. Интервьюер спросил, как я могу гарантировать, что труднопроизносимые иностранные имена будут написаны правильно (это был 1989 год — никакой проверки орфографии). Я сказал, что могу проверить другие публикации или поискать справочные материалы. А он парировал: «Вы неправильно написали мое имя в сопроводительном письме». © Relevant_Ad7077 / Reddit
- Когда я устраивался на свою первую работу, мужчины носили костюмы или пиджаки, а женщины — платья или юбки и блузки. Это было начало шестидесятых. Примерно в 70-х или 80-х годах я решил сменить работу и разослал несколько резюме. Мое первое собеседование проходило в небольшой компании. Девушке-кадровику было около двадцати. На ней были джинсы и топ без бюстгальтера. После этого я пошел поговорить с владельцем. Я был в костюме и галстуке, а он выглядел так, будто только что вернулся с игры в баскетбол на школьном дворе. Когда я наконец-то выбрался оттуда, то никак не мог избавиться от мысли, как же все меняется со временем. © Robert Martin Pollack / Quora
Бонус: кадровикам тоже есть что рассказать
- Пришла к нам на собеседование красотка с ярким макияжем, длиннющими ногтями. По ходу дела понимаю, что дело туго. Спрашиваю, умеет ли работать в экселе. А она вылупилась на меня и через полминуты выдавила: «Вы что! Я не ношу иксэль, у меня твердая эсочка». И тут я поняла, что мы не сработаемся. © Рабочие истории / VK © Татьяна. / Dzen
Продолжим читать истории о том, как люди устраивались на работу? Вот еще парочка подборок: