16 ярких историй о том, как жизнь поставила подножку

Не существует людей, которые живут, не сталкиваясь с проблемами — в семье ли, на работе или в быту. Но есть те, кто готов посмеяться над собой и своими приключениями, превратить нелепую или раздражающую ситуацию в комичную историю и поделиться ею в интернете. Наша статья именно из таких и состоит.