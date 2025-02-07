20+ невест, которые выбрали наряд по душе и не прогадали
Выбор свадебного платья — это волнительный процесс для невесты и ее близких. Страшно попасть впросак и купить не тот наряд для одного из самых важных дней в жизни. Героини нашей статьи точно знают, чего они хотят, и выбрали шикарные свадебные образы.
«Нет неправильного способа быть невестой! Надевайте то, в чем чувствуете себя красивой»
«Мое платье-трансформер»
- Красота! А вы с мужем — как принцесса и великан из сказки. © Temporary-King3339 / Reddit
«Надела мамино платье на роспись. До сих пор не могу налюбоваться»
«Скоро я женюсь на этой чудесной женщине. На фото она показывает нашим матерям платье, которое она со своей подругой сшила из свадебного платья своей мамы»
«Сама его сшила»
Цветы нa платье прекрасно сочетаются со свадебным букетом. Во всяком случае, из того что видно нa фото.
«Я разрывалась между двумя платьями, но когда увидела это, поняла, что другие и рядом не стояли»
Обалденно красиво! Особенно кружева делают платье нежным и воздушным.
«Платье сшила я, а букет сделала моя мама»
«Надела на свадьбу это нежнейшее шелковое платье 1940-х годов. Правда, пришлось целых 2 раза зашивать его в ванной комнате»
Может быть в 40-х годах "молния" спереди выглядела круто, но сейчас, по меньшей мере смотрится странно.
«Хотела необычное свадебное платье и влюбилась в него. Наконец-то оно пришло, и я влюбилась в него заново»
Симпатичное платье. Фасон поможет скрыть недостатки фигуры и выгодно подчеркнуть достоинства.
«Создано с нуля»
«Я новичок в рукоделии, но решила: „Была не была, хочу сшить свадебное платье своей мечты!“ Несколько месяцев и кучу сломанных игл спустя я довольна результатом»
Платье классное, но рукава кажутся громоздкими. Их или вовсе убрать, или сделать из тюля, как и верхний слой юбки
«Я всегда знала, что ни за что не надену на свадьбу белое. Друзья вот вообще не удивились моему наряду. Всегда оставайтесь собой!»
«Я выходила замуж беременной уже с приличным пузиком и чувствовала себя просто красоткой!»
Все отлично смотрится с пузиком. Но низ платья неудачный. Не стоило выставлять ногу с татухами в вырез. Выглядит так, будто рейтузы торчат из-под платья.
«Я решила быть не как все»
Великолепное сочетание красного и чёрного. Платье отпад! Но сейчас каждая вторая невеста "не как все".
«Мы перенесли свадьбу с весны на осень. Теперь я переживаю: уместно ли носить цветочное платье осенью? Но я все равно влюблена в него!»
Свадебное платье уместно в любое время года. Неважно, какой нa нём рисунок. Главное, чтобы нравилось.
«Никогда не была сторонницей белых платьев, поэтому вышла замуж в розовом. Я чувствовала себя особенной»
Здорово! Моё восхищение! Очень удачно подобрали свадебные наряды. Молодцы!
«Я сшила для бракосочетания наряд в средневековом стиле!»
«Присматривалась к дизайнерскому свадебному платью 2 года и вот наконец-то купила его!»
«Я готова носить свой подвенечный наряд хоть каждый день!»
«Наконец-то закончила шить свое свадебное платье»
Вот не завидую я жениху, если ему придётся расшнуровывать это платье.
«Мой образ был идеальным!»
Эти маленькие, хрупкие азиатки подборки волшебно смотрятся в своих миленьких кукольних платьях😍
- С ума схожу от твоей обуви! © Sumraeglar / Reddit
«За 5 дней до моей свадьбы швея пропала вместе с моим нарядом. Мне пришлось выкручиваться»
«Я просто надела наиболее подходящее праздничное платье из своего гардероба».
«Мой идеальный наряд для церемонии в ботаническом саду!»
«Я сама создала свадебные образы и для себя, и для мужа»
Довольно неудачное фото (имхо), но девушка очень красивая 😻 как и платье))
«Закончила шить платье буквально за 4 дня до своей свадьбы и получила много комплиментов»
«Мой наряд приехал в салон вчера и сидит на мне просто идеально. Я влюблена в него!»
«Мне 50 лет, я уже была замужем. Я нашла короткое платье, но чуть не отказалась от него из-за мнения мамы»
Ножки красивые, не грех показать, но верх надо упаковать покомпактнее
"В итоге я приняла решение, что никто, кроме человека, который занимается подгонкой, не увидит мой наряд до дня свадьбы".
Еще несколько интересных статей, где разнообразие вечерних и свадебных нарядов просто удерживают у экрана:
Комментарии
Хотела уже написать:Наконец-то подборка действительно красивых свадебных платьев,
но, впечатление, по крайней мере для меня, сильно портит манера закрывать лица чем попало, можно ведь красиво маской небольшой прикрыть по типу карнавальной, например
А такие ножки, как у дамы с последнего фото, вообще грех скрывать под длинной юбкой!