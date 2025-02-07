20+ невест, которые выбрали наряд по душе и не прогадали

Народное творчество
1 день назад

Выбор свадебного платья — это волнительный процесс для невесты и ее близких. Страшно попасть впросак и купить не тот наряд для одного из самых важных дней в жизни. Героини нашей статьи точно знают, чего они хотят, и выбрали шикарные свадебные образы.

«Нет неправильного способа быть невестой! Надевайте то, в чем чувствуете себя красивой»

«Мое платье-трансформер»

«Надела мамино платье на роспись. До сих пор не могу налюбоваться»

«Скоро я женюсь на этой чудесной женщине. На фото она показывает нашим матерям платье, которое она со своей подругой сшила из свадебного платья своей мамы»

«Сама его сшила»

Светлана БМВ
1 день назад

Цветы нa платье прекрасно сочетаются со свадебным букетом. Во всяком случае, из того что видно нa фото.

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«Я разрывалась между двумя платьями, но когда увидела это, поняла, что другие и рядом не стояли»

«Платье сшила я, а букет сделала моя мама»

«Надела на свадьбу это нежнейшее шелковое платье 1940-х годов. Правда, пришлось целых 2 раза зашивать его в ванной комнате»

Светлана БМВ
1 день назад

Может быть в 40-х годах "молния" спереди выглядела круто, но сейчас, по меньшей мере смотрится странно.

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«Хотела необычное свадебное платье и влюбилась в него. Наконец-то оно пришло, и я влюбилась в него заново»

Светлана БМВ
1 день назад

Симпатичное платье. Фасон поможет скрыть недостатки фигуры и выгодно подчеркнуть достоинства.

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«Создано с нуля»

«Я новичок в рукоделии, но решила: „Была не была, хочу сшить свадебное платье своей мечты!“ Несколько месяцев и кучу сломанных игл спустя я довольна результатом»

Элина Че
1 день назад

Платье классное, но рукава кажутся громоздкими. Их или вовсе убрать, или сделать из тюля, как и верхний слой юбки

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«Я всегда знала, что ни за что не надену на свадьбу белое. Друзья вот вообще не удивились моему наряду. Всегда оставайтесь собой!»

«Я выходила замуж беременной уже с приличным пузиком и чувствовала себя просто красоткой!»

Светлана БМВ
1 день назад

Все отлично смотрится с пузиком. Но низ платья неудачный. Не стоило выставлять ногу с татухами в вырез. Выглядит так, будто рейтузы торчат из-под платья.

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«Я решила быть не как все»

Светлана БМВ
1 день назад

Великолепное сочетание красного и чёрного. Платье отпад! Но сейчас каждая вторая невеста "не как все".

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«Мы перенесли свадьбу с весны на осень. Теперь я переживаю: уместно ли носить цветочное платье осенью? Но я все равно влюблена в него!»

Светлана БМВ
1 день назад

Свадебное платье уместно в любое время года. Неважно, какой нa нём рисунок. Главное, чтобы нравилось.

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«Никогда не была сторонницей белых платьев, поэтому вышла замуж в розовом. Я чувствовала себя особенной»

«Я сшила для бракосочетания наряд в средневековом стиле!»

«Присматривалась к дизайнерскому свадебному платью 2 года и вот наконец-то купила его!»

«Я готова носить свой подвенечный наряд хоть каждый день!»

«Наконец-то закончила шить свое свадебное платье»

«Мой образ был идеальным!»

G F
1 день назад

Эти маленькие, хрупкие азиатки подборки волшебно смотрятся в своих миленьких кукольних платьях😍

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«За 5 дней до моей свадьбы швея пропала вместе с моим нарядом. Мне пришлось выкручиваться»

«Я просто надела наиболее подходящее праздничное платье из своего гардероба».

«Мой идеальный наряд для церемонии в ботаническом саду!»

«Я сама создала свадебные образы и для себя, и для мужа»

«Закончила шить платье буквально за 4 дня до своей свадьбы и получила много комплиментов»

«Мой наряд приехал в салон вчера и сидит на мне просто идеально. Я влюблена в него!»

«Мне 50 лет, я уже была замужем. Я нашла короткое платье, но чуть не отказалась от него из-за мнения мамы»

"В итоге я приняла решение, что никто, кроме человека, который занимается подгонкой, не увидит мой наряд до дня свадьбы".

Еще несколько интересных статей, где разнообразие вечерних и свадебных нарядов просто удерживают у экрана:

Фото на превью ImpossibleBit8346 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана Т
1 день назад

Хотела уже написать:Наконец-то подборка действительно красивых свадебных платьев,
но, впечатление, по крайней мере для меня, сильно портит манера закрывать лица чем попало, можно ведь красиво маской небольшой прикрыть по типу карнавальной, например

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Буква Эф
18 часов назад

А такие ножки, как у дамы с последнего фото, вообще грех скрывать под длинной юбкой!

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