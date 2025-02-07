20+ невест, которые выбрали наряд по душе и не прогадали

1 день назад

1 день назад

Выбор свадебного платья — это волнительный процесс для невесты и ее близких. Страшно попасть впросак и купить не тот наряд для одного из самых важных дней в жизни. Героини нашей статьи точно знают, чего они хотят, и выбрали шикарные свадебные образы.

«Нет неправильного способа быть невестой! Надевайте то, в чем чувствуете себя красивой»

«Мое платье-трансформер»

Красота! А вы с мужем — как принцесса и великан из сказки. © Temporary-King3339 / Reddit

«Надела мамино платье на роспись. До сих пор не могу налюбоваться»

«Скоро я женюсь на этой чудесной женщине. На фото она показывает нашим матерям платье, которое она со своей подругой сшила из свадебного платья своей мамы»

«Сама его сшила»

«Я разрывалась между двумя платьями, но когда увидела это, поняла, что другие и рядом не стояли»

«Платье сшила я, а букет сделала моя мама»

«Надела на свадьбу это нежнейшее шелковое платье 1940-х годов. Правда, пришлось целых 2 раза зашивать его в ванной комнате»

«Хотела необычное свадебное платье и влюбилась в него. Наконец-то оно пришло, и я влюбилась в него заново»

«Создано с нуля»

«Я новичок в рукоделии, но решила: „Была не была, хочу сшить свадебное платье своей мечты!“ Несколько месяцев и кучу сломанных игл спустя я довольна результатом»

«Я всегда знала, что ни за что не надену на свадьбу белое. Друзья вот вообще не удивились моему наряду. Всегда оставайтесь собой!»

«Я выходила замуж беременной уже с приличным пузиком и чувствовала себя просто красоткой!»

«Я решила быть не как все»

«Мы перенесли свадьбу с весны на осень. Теперь я переживаю: уместно ли носить цветочное платье осенью? Но я все равно влюблена в него!»

«Никогда не была сторонницей белых платьев, поэтому вышла замуж в розовом. Я чувствовала себя особенной»

«Я сшила для бракосочетания наряд в средневековом стиле!»

«Присматривалась к дизайнерскому свадебному платью 2 года и вот наконец-то купила его!»

«Я готова носить свой подвенечный наряд хоть каждый день!»

«Наконец-то закончила шить свое свадебное платье»

«Мой образ был идеальным!»

С ума схожу от твоей обуви! © Sumraeglar / Reddit

«За 5 дней до моей свадьбы швея пропала вместе с моим нарядом. Мне пришлось выкручиваться»

«Я просто надела наиболее подходящее праздничное платье из своего гардероба».

«Мой идеальный наряд для церемонии в ботаническом саду!»

«Я сама создала свадебные образы и для себя, и для мужа»

«Закончила шить платье буквально за 4 дня до своей свадьбы и получила много комплиментов»

«Мой наряд приехал в салон вчера и сидит на мне просто идеально. Я влюблена в него!»

«Мне 50 лет, я уже была замужем. Я нашла короткое платье, но чуть не отказалась от него из-за мнения мамы»