Прозрачная кофточка с короткой юбкой и из юной девы сделает банальную ... А уж старая ... - это просто жалко и стыдно. Разве те, у кого есть хобби не связанные с раздеванием живут неполной жизнью?
Я не знаю, может в оригинале просто молодёжная мода, ничего пошлого, но по описанию напоминает одну сильно неблизкую знакомую: около 60 точно, дикие пушапы и натянутые до треска леггинсы. Это вне корпоратива, там наряды откровеннее. Радуются ей только одинокие мужички ещё постарше, но напрасно - та говорит только о "стеснительных мальчиках". И как-то это всё неприятно. Может, во мне фантомная свекровь от этого просыпается))
Я сама ещё не решила, кем хочу стать, когда вырасту - в свои почти сорок, и, боюсь, это заметно. Но раздеваться для этого необязательно, честно.
19 колоритных персонажей, которые своим присутствием озаряют все вокруг, даже если небо заволокло тучами
Наш мир не так уж сер, как кажется. В каждом городе, в каждом дворе живет свой «солнечный человек». Тот, кто превращает обычный поход в магазин в сказку, а утренний трамвай — в сеанс поэзии. Встречи с такими персонажами, случайные они или запланированные, запоминаются надолго, а иногда и меняют жизнь целиком (как случилось с одним из героев). Тут 19 историй, которые вернут вам веру в людей.
- В автобус зашел дедушка и начал читать стихи очень красивые, собственного сочинения. Он не собирал деньги, а просто решил поделиться своими чувствами с Марией Николаевной. Все бабули рыдали, да и остальные пассажиры тоже. Оказалось, он обознался и никакой Марии Николаевны в автобусе не было. Он, расстроившись, вышел. А за ним еще несколько бабушек, которые просили обменяться контактами. © Не все поймут / VK
- У меня есть друг — Захар. Самый колоритный персонаж, которого я когда-либо знала. Захар — это стабильность. Он всегда будет пить чай с оттопыренным пальчиком, декламировать стихи и игриво приподымать бровь. Когда еду на дачу — всегда беру с собой Захара. Да и не на дачу тоже. Захар нужен на тот случай, когда в компании что-нибудь сломается. Например, чайник. Или настроение. Тогда я зову Захара. И всем сразу весело. Ребят, можно забыть дома деньги, одежду, еду, даже полотенце — что угодно, но только не Захара. © Палата № 6 / VK
- Когда-то работала в одной кофейне, где директор задирал нос выше некуда. Несмотря на то, что он всегда был на рабочем месте, в его кабинет было невозможно попасть, а на тех, кто осмеливался его потревожить, он орал и начинал гонять. Периодически он выходил в зал, брал чашку кофе и специально наблюдал за всеми, чтобы, как мне казалось, найти за кем-то косяк, дабы отчитать его по полной мере. Система штрафов была, и он ею не пренебрегал. Я сама лично попадалась. И не дай бог кто-то опоздает. Там такой разнос будет, что лучше свалить с работы без зарплаты. Я не выдержала и полгода под таким натиском и ушла. Устроилась в другую кофейню, так как мне все равно нравится такой тип работы. И там директор был... Ох, он настоящий мужик! Если вдруг кто-то не выходил на работу по какой-либо причине и замены не было, он не стеснялся надеть рабочую форму и отработать смену вместо кого-либо (даже официанта). Кофе варил он просто божественный! А какой был веселый. Со своими подчиненными на ты, его приходу всегда радуются. И с зарплатой задержек нет, иногда может накинуть чуть больше, потому что видит, что человек старается. И с таким отношением весь персонал приходил на работу с удовольствием и работал хорошо. Таким образом наша кофейня раскрутилась и стала популярной, а первая, в которой я работала, по неизвестным мне причинам закрылась. Хотя я догадываюсь, почему. © Рабочие истории / VK
- Меня обожают все мои друзья! И это не только потому что я душа компании и всегда готова придти на помощь. Дело в том, что я приношу им удачу! Каждый раз, если они в чем-то нуждаются, или если им что-то нужно, мы просто обсуждаем это, а потом, буквально в течении сорока минут происходит волшебный звонок! Звонить может кто угодно и по какому угодно вопросу, но если это происходит, то звонивший всегда находит выход из сложной ситуации друга, который может просто упомянуть ее вскользь в разговоре. Например: подруга жаловалась, что ей нужны деньги, но зарплату задерживают, одолжить никто не может и вообще все плохо — буквально через 15 минут ей позвонил ее бывший начальник и предложил за кругленькую сумму помочь закрыть проект. И таких историй — масса! Чувствую себя феечкой. © Карамель / VK
- Это такая милота. В меня влюбился 5-летний мальчик с первого этажа. Если видит, что иду из магазина, всегда помогает донести сумки. Подкидывает под дверь букетики полевых цветов, а с ними корявым почерком записка: «Пашли гулять». Стесняется и краснеет, если вместе едем в лифте. Ну лапочка. А вчера шла к подъезду, подбежал и сказал, что обязательно женится на мне. Я расплылась в улыбке, но ничего не ответила. И как тут признаться малышу, что я давно замужем и вообще беременна! © Не все поймут / VK
- Есть у нас коллега по работе, ей 59, вот в этом году юбилей, но живет она, как будто ей завтра 30. Большинство ее осуждают, особенно за ее внешний вид. Она любит всякие прозрачные кофточки, короткие платья, юбки и она абсолютно не комплексует. Она может накраситься ярко. Старается быть душой компании, шуточки там всякие, «молодежные» разговорчики. И я, если честно, этим даже умиляюсь, молодец женщина, не хочет стареть, а вот остальные же коллеги только и чихвостят ее, мол, вон как разоделаcь, вся уже дряхлая, потрепанная, а все в прозрачных кофтах, ой, глянь, колени свои дряблые выставила на показ, ужас! А я смотрю на это все и мне жалко обсуждающих, им по 35-40, а они уже, как бабки косточки всем перемывают. © Рабочие истории / VK
- Прошлым летом, после переезда, повадился я выходить гулять со своим 6-летним сыном во двор. Сперва просто смотрел, как он со всеми знакомится и болтает. Иногда дети играли в догонялки или качались на качелях. Мне показалось это немного унылым, потому я решил разбавить их серые будни новыми играми. Часть из них я вспомнил, часть нашел в интернете, часть выдумал сам. Поиграли недельку, потом подключился еще один сосед-родитель с футбольным мячом. К нам стали приходить детишки из соседних дворов. В один из дней я насчитал аж 14 ребят, которые активно играли на площадке. За пару недель каждодневных игр я скинул пару-тройку килограммов. Еще через неделю дошло до того, что по вечерам дети стали кричать мое имя в окно и звать гулять. © Conceptic / Picabu
- Несколько лет назад, когда я узнала о беременности, решила срочно искать работу, хотелось обезопасить себя финансово до декрета. Устроилась в одну компанию после собеседования с очень приятной женщиной — будущей начальницей. Но одно я утаила: была уже на третьем месяце. Неделю проработала, а потом совесть начала давить так, что стало невыносимо. Собралась с духом и рассказала все, как есть. Начальница выслушала спокойно, не упрекнула, не уволила. Сказала, что могу спокойно работать до самого декрета. А перед самым уходом еще и премию выписала, которую обычно выдают в конце года. Этот ее поступок стал для меня поворотным, я поняла, что она не просто хороший руководитель, а по-настоящему душевный человек. Сейчас уже четвертый год как работаю в этой компании. Мы с ней давно не только коллеги, ходим вместе по магазинам, встречаемся в кафе, обсуждаем все на свете. И каждый раз я думаю, как же мне повезло встретить такого человека. © Не все поймут / VK
- Работаю в банке уже третий год. Каждый день все одно и тоже. Недовольные клиенты, постоянные претензии, странные вопросы. Остаюсь там только из-за того, что платят хорошо. Но бывают и отличные дни, когда клиенты улыбчивые, солнышко светит и случаются такие забавные ситуации, как вчера. К моему коллеге пришла молодая женщина, полностью погасила свой кредит и после этого начала кричать: «Юху, теперь Добби свободен!» Убежала из отделения, пританцовывая. Спасибо таким позитивным людям. © Палата № 6 / VK
- У нас в доме живет дедулька. Такой себе обычный дедуган в клетчатых штанах, заношенном пальто и смешной шляпе. Он любит детей и дети любят его. Вот какая-то аура у него такая притягательная. Он рассказывал им истории, угощал дешевыми конфетами. Они радостно показывали ему приколы на телефонах. Он ничего не понимал, но с умным видом кивал. Недавно узнала, что он детский писатель. Порылась дома и нашла сборник его историй. Помню, как мне мама в детстве их читала. На следующий день испекла торт и занесла ему — в качестве благодарности за чудесные рассказы, которые я так любила, когда сама была ребенком! © Палата № 6 / VK
- Еду в купе, напротив мужик какой-то, грозный с виду. Что-то в телефоне листает. Я сижу тихо, на всякий случай. Тут он на меня как зыркнет, я аж вздрогнула, и говорит: «Симпатичный у вас, хорек, Юля». Я-то правда Юля, и хорек у меня есть, но откуда он знает об этом? Тут этот бородач как выдаст: «Да я на вас в соцсетях подписан, лайки, кстати, ставлю». И сразу даже грозным быть перестал.
- У меня в жизни очень долгое время была черная полоса. Ругалась с друзьями, родителями, парнем, который не выдержал этого и ушел, с начальником-тираном, работа валилась из рук, даже проблемы со здоровьем начались. И однажды на улице я увидела котенка. Сидел под навесом, весь мокрый, замерзший. Не знаю почему, но мой внутренний голос твердо сказал забрать его к себе. Хуже уже быть не могло, поэтому так я и сделала. Как только котенок начал жить у меня, назвала его Счастьем. И как не странно, но с после того, как Счастье начал жить у меня, действительно, Счастье привалило в дом и все стало налаживаться. Сейчас Счастье уже красивый кот. Живет у меня, и у нас все хорошо. Мне кажется, что все благодаря этому коту, который так меня оберегает. Он — мой ангел хранитель. © Не все поймут / VK
- У меня очень дружный подъезд и практически все друг друга знают. И есть один соседский мальчик лет 8, которого я считаю самым хорошим ребенком в мире. Практически каждое утро, пока ждет родителей, стоит под подъездом и раздает конфеты каждому, кто выходит. Однажды я спросила у него, зачем он это делает, и услышала, что ему просто жаль людей, которые рано встают, и таким образом хочет поднять им настроение. В следующий раз принесла ему пакет сладостей, поблагодарила его за то, что он так старается, а в ответ услышала: «О, спасибо! Это я на неделю буду иметь, чем наших соседей угощать». Ну, лучший! © Карамель / VK
- Часто слышу жалобы своих друзей на начальство. А мне повезло, мой руководитель всегда был добрым, отзывчивым и человечным. Как-то раз мне позвонила соседка среди рабочего дня, сказала, что моя кошка выпала с пятого этажа, у нее травмы лапок. Я начала рыдать прямо у себя за рабочим столом, мой начальник увидел это, сказал, что дает три выходных подряд, да еще и отвез прямо к дому. Но не уехал назад в офис, а предложил помощь, завез нас в ветеринарку, оплатил лекарства, привез обратно домой. Человек с большой буквы! С таким хочется работать и выкладываться на полную. © Палата № 6 / VK
- Когда-то давно работал на заправке. Поздно вечером уходил, возвращался домой рано утром, было тяжело, но нужно было как-то содержать семью. Удивляли клиенты, их было много, все разные. Некоторые давали хорошие чаевые, некоторые маленькие, а некоторые вообще делали вид, что меня нет, и просто уезжали. А однажды приехал какой-то «крутой» мужчина, заправил полный бак, позвал меня к себе и сказал: «Я знаю, как вам тяжело работается, вот, возьмите. Тут должно хватить на месяц хорошей жизни. Спасибо вам и не забывайте верить в себя!». Я таких денег в жизни никогда не видел! Не успел его поблагодарить, как добрый человек уже уехал. Этот случай добавил мне невероятной мотивации, я рискнул, открыл на эти деньги свой небольшой киоск с домашней едой. Сейчас мы процветаем, каждый день к нам ходит много хороших людей, которые обожают нашу еду. А я до сих пор мечтаю встретить того незнакомца, который в одну секунду целиком и полностью изменил мою жизнь. © Не все поймут / VK
- Дело было год назад. Меня сократили на работе, шел угрюмый и расстроенный. Выхожу из метро, смотрю девушка стоит, раздает флаеры какие-то. Протягивает руку с бумажкой, я нехотя беру, но перед тем как выкинуть, взглянул все-таки на эту бумажку. Оказалось, это были самодельные листочки с мотивационными пожеланиями для всех людей. Мне попался с такой надписью: «Все наладится, вот увидишь! Все будет хорошо!». Не придал значения, кинул в рюкзак бумажку. Вчера достал рюкзак, заглядываю внутрь и вижу то самое пожелание. А ведь действительно, в моей жизни сейчас все хорошо. Устроился на хорошую работу, даже квартиру в ипотеку удалось приобрести. Кажется, что этот листик тогда попал в мои руки не случайно. © Не все поймут / VK
- Уже не первый год работаю экскурсоводом на курорте. В очередной раз поднимаюсь с группой на гору, а прямо у подножья стоит старая сосна, которая почти полностью покрыта дуплами. Рассказываю классическую историю о сосне, которую знают все жители близлежащего города: «Эта сосна уже давно мертвая, в нее била молния несколько раз, но она все еще стоит, в ней даже живут птицы и иногда белки». Одна туристка говорит: «Даже после стольких событий сосна все еще делает благие дела!». На что один из маленьких мальчиков ей говорит: «Жаль, что люди так не умеют». Явно этот мальчик что-то понимает в этой жизни. И это ему всего лет восемь с виду! © Палата № 6 / VK
- Однажды ко мне в мастерскую по тонировке стекол записался парень на дорогущей машине. Приехал вовремя, а вот выходил из машины долго — доставал спортивную инвалидную коляску. Симпатичный парень, мы заполняем бумаги, и тут телефон начинает разрываться как никогда. Этот парень говорит, что он ответит, и хватает трубку! Я был в шоке, а уже через пару минут он сделал мне несколько продаж. Оказалось, что работает в телефонных продажах и у него отличный голос. Такого умения я, кажется, ни у кого не видел — и харизма у него отменная. Когда он уезжал, у меня было несколько новых заказов благодаря ему — а у него пара свиданий с милыми девушками. © aBotPickedMyName / Reddit
- Живу на окраине. Каждое утро, когда езжу на работу, со мной в маршрутке ездит одна девушка. Все, кто едет с конечной, знают ее, потому что эту девушку невозможно не заметить. Особенно ее любят водители маршруток, ведь когда она заходит в маршрутку, она всегда вежливо, радостно, с огромной улыбкой до ушей улыбается, платит за проезд и дает водителю конфету. Все умиляются этой картине, водителю приятно. Так теперь у нас каждый второй, когда платит за проезд, дает конфету водителю. Водители в шоке, а людям нравится. А все благодаря той девушке, которая на своем примере показала, что этот мир несложно изменить к лучшему. Главное — начать с себя. © Карамель / VK
Мы часто забываем, что наш мир полон добрых и светлых людей. Тех, кто дарит нарциссы в трамвае или чинит настроение, как сломанный чайник. Эти 19 колоритных персонажей не искали славы, но доказали: доброта — это самая заразная суперсила.
