19 колоритных персонажей, которые своим присутствием озаряют все вокруг, даже если небо заволокло тучами

Наш мир не так уж сер, как кажется. В каждом городе, в каждом дворе живет свой «солнечный человек». Тот, кто превращает обычный поход в магазин в сказку, а утренний трамвай — в сеанс поэзии. Встречи с такими персонажами, случайные они или запланированные, запоминаются надолго, а иногда и меняют жизнь целиком (как случилось с одним из героев). Тут 19 историй, которые вернут вам веру в людей.

  • В автобус зашел дедушка и начал читать стихи очень красивые, собственного сочинения. Он не собирал деньги, а просто решил поделиться своими чувствами с Марией Николаевной. Все бабули рыдали, да и остальные пассажиры тоже. Оказалось, он обознался и никакой Марии Николаевны в автобусе не было. Он, расстроившись, вышел. А за ним еще несколько бабушек, которые просили обменяться контактами. © Не все поймут / VK
  • У меня есть друг — Захар. Самый колоритный персонаж, которого я когда-либо знала. Захар — это стабильность. Он всегда будет пить чай с оттопыренным пальчиком, декламировать стихи и игриво приподымать бровь. Когда еду на дачу — всегда беру с собой Захара. Да и не на дачу тоже. Захар нужен на тот случай, когда в компании что-нибудь сломается. Например, чайник. Или настроение. Тогда я зову Захара. И всем сразу весело. Ребят, можно забыть дома деньги, одежду, еду, даже полотенце — что угодно, но только не Захара. © Палата № 6 / VK
  • Когда-то работала в одной кофейне, где директор задирал нос выше некуда. Несмотря на то, что он всегда был на рабочем месте, в его кабинет было невозможно попасть, а на тех, кто осмеливался его потревожить, он орал и начинал гонять. Периодически он выходил в зал, брал чашку кофе и специально наблюдал за всеми, чтобы, как мне казалось, найти за кем-то косяк, дабы отчитать его по полной мере. Система штрафов была, и он ею не пренебрегал. Я сама лично попадалась. И не дай бог кто-то опоздает. Там такой разнос будет, что лучше свалить с работы без зарплаты. Я не выдержала и полгода под таким натиском и ушла. Устроилась в другую кофейню, так как мне все равно нравится такой тип работы. И там директор был... Ох, он настоящий мужик! Если вдруг кто-то не выходил на работу по какой-либо причине и замены не было, он не стеснялся надеть рабочую форму и отработать смену вместо кого-либо (даже официанта). Кофе варил он просто божественный! А какой был веселый. Со своими подчиненными на ты, его приходу всегда радуются. И с зарплатой задержек нет, иногда может накинуть чуть больше, потому что видит, что человек старается. И с таким отношением весь персонал приходил на работу с удовольствием и работал хорошо. Таким образом наша кофейня раскрутилась и стала популярной, а первая, в которой я работала, по неизвестным мне причинам закрылась. Хотя я догадываюсь, почему. © Рабочие истории / VK
  • Меня обожают все мои друзья! И это не только потому что я душа компании и всегда готова придти на помощь. Дело в том, что я приношу им удачу! Каждый раз, если они в чем-то нуждаются, или если им что-то нужно, мы просто обсуждаем это, а потом, буквально в течении сорока минут происходит волшебный звонок! Звонить может кто угодно и по какому угодно вопросу, но если это происходит, то звонивший всегда находит выход из сложной ситуации друга, который может просто упомянуть ее вскользь в разговоре. Например: подруга жаловалась, что ей нужны деньги, но зарплату задерживают, одолжить никто не может и вообще все плохо — буквально через 15 минут ей позвонил ее бывший начальник и предложил за кругленькую сумму помочь закрыть проект. И таких историй — масса! Чувствую себя феечкой. © Карамель / VK
  • Это такая милота. В меня влюбился 5-летний мальчик с первого этажа. Если видит, что иду из магазина, всегда помогает донести сумки. Подкидывает под дверь букетики полевых цветов, а с ними корявым почерком записка: «Пашли гулять». Стесняется и краснеет, если вместе едем в лифте. Ну лапочка. А вчера шла к подъезду, подбежал и сказал, что обязательно женится на мне. Я расплылась в улыбке, но ничего не ответила. И как тут признаться малышу, что я давно замужем и вообще беременна! © Не все поймут / VK
  • Есть у нас коллега по работе, ей 59, вот в этом году юбилей, но живет она, как будто ей завтра 30. Большинство ее осуждают, особенно за ее внешний вид. Она любит всякие прозрачные кофточки, короткие платья, юбки и она абсолютно не комплексует. Она может накраситься ярко. Старается быть душой компании, шуточки там всякие, «молодежные» разговорчики. И я, если честно, этим даже умиляюсь, молодец женщина, не хочет стареть, а вот остальные же коллеги только и чихвостят ее, мол, вон как разоделаcь, вся уже дряхлая, потрепанная, а все в прозрачных кофтах, ой, глянь, колени свои дряблые выставила на показ, ужас! А я смотрю на это все и мне жалко обсуждающих, им по 35-40, а они уже, как бабки косточки всем перемывают. © Рабочие истории / VK
  • Прошлым летом, после переезда, повадился я выходить гулять со своим 6-летним сыном во двор. Сперва просто смотрел, как он со всеми знакомится и болтает. Иногда дети играли в догонялки или качались на качелях. Мне показалось это немного унылым, потому я решил разбавить их серые будни новыми играми. Часть из них я вспомнил, часть нашел в интернете, часть выдумал сам. Поиграли недельку, потом подключился еще один сосед-родитель с футбольным мячом. К нам стали приходить детишки из соседних дворов. В один из дней я насчитал аж 14 ребят, которые активно играли на площадке. За пару недель каждодневных игр я скинул пару-тройку килограммов. Еще через неделю дошло до того, что по вечерам дети стали кричать мое имя в окно и звать гулять. © Conceptic / Picabu
  • Несколько лет назад, когда я узнала о беременности, решила срочно искать работу, хотелось обезопасить себя финансово до декрета. Устроилась в одну компанию после собеседования с очень приятной женщиной — будущей начальницей. Но одно я утаила: была уже на третьем месяце. Неделю проработала, а потом совесть начала давить так, что стало невыносимо. Собралась с духом и рассказала все, как есть. Начальница выслушала спокойно, не упрекнула, не уволила. Сказала, что могу спокойно работать до самого декрета. А перед самым уходом еще и премию выписала, которую обычно выдают в конце года. Этот ее поступок стал для меня поворотным, я поняла, что она не просто хороший руководитель, а по-настоящему душевный человек. Сейчас уже четвертый год как работаю в этой компании. Мы с ней давно не только коллеги, ходим вместе по магазинам, встречаемся в кафе, обсуждаем все на свете. И каждый раз я думаю, как же мне повезло встретить такого человека. © Не все поймут / VK
  • Работаю в банке уже третий год. Каждый день все одно и тоже. Недовольные клиенты, постоянные претензии, странные вопросы. Остаюсь там только из-за того, что платят хорошо. Но бывают и отличные дни, когда клиенты улыбчивые, солнышко светит и случаются такие забавные ситуации, как вчера. К моему коллеге пришла молодая женщина, полностью погасила свой кредит и после этого начала кричать: «Юху, теперь Добби свободен!» Убежала из отделения, пританцовывая. Спасибо таким позитивным людям. © Палата № 6 / VK
  • У нас в доме живет дедулька. Такой себе обычный дедуган в клетчатых штанах, заношенном пальто и смешной шляпе. Он любит детей и дети любят его. Вот какая-то аура у него такая притягательная. Он рассказывал им истории, угощал дешевыми конфетами. Они радостно показывали ему приколы на телефонах. Он ничего не понимал, но с умным видом кивал. Недавно узнала, что он детский писатель. Порылась дома и нашла сборник его историй. Помню, как мне мама в детстве их читала. На следующий день испекла торт и занесла ему — в качестве благодарности за чудесные рассказы, которые я так любила, когда сама была ребенком! © Палата № 6 / VK
  • Еду в купе, напротив мужик какой-то, грозный с виду. Что-то в телефоне листает. Я сижу тихо, на всякий случай. Тут он на меня как зыркнет, я аж вздрогнула, и говорит: «Симпатичный у вас, хорек, Юля». Я-то правда Юля, и хорек у меня есть, но откуда он знает об этом? Тут этот бородач как выдаст: «Да я на вас в соцсетях подписан, лайки, кстати, ставлю». И сразу даже грозным быть перестал.
  • У меня в жизни очень долгое время была черная полоса. Ругалась с друзьями, родителями, парнем, который не выдержал этого и ушел, с начальником-тираном, работа валилась из рук, даже проблемы со здоровьем начались. И однажды на улице я увидела котенка. Сидел под навесом, весь мокрый, замерзший. Не знаю почему, но мой внутренний голос твердо сказал забрать его к себе. Хуже уже быть не могло, поэтому так я и сделала. Как только котенок начал жить у меня, назвала его Счастьем. И как не странно, но с после того, как Счастье начал жить у меня, действительно, Счастье привалило в дом и все стало налаживаться. Сейчас Счастье уже красивый кот. Живет у меня, и у нас все хорошо. Мне кажется, что все благодаря этому коту, который так меня оберегает. Он — мой ангел хранитель. © Не все поймут / VK
  • У меня очень дружный подъезд и практически все друг друга знают. И есть один соседский мальчик лет 8, которого я считаю самым хорошим ребенком в мире. Практически каждое утро, пока ждет родителей, стоит под подъездом и раздает конфеты каждому, кто выходит. Однажды я спросила у него, зачем он это делает, и услышала, что ему просто жаль людей, которые рано встают, и таким образом хочет поднять им настроение. В следующий раз принесла ему пакет сладостей, поблагодарила его за то, что он так старается, а в ответ услышала: «О, спасибо! Это я на неделю буду иметь, чем наших соседей угощать». Ну, лучший! © Карамель / VK
  • Часто слышу жалобы своих друзей на начальство. А мне повезло, мой руководитель всегда был добрым, отзывчивым и человечным. Как-то раз мне позвонила соседка среди рабочего дня, сказала, что моя кошка выпала с пятого этажа, у нее травмы лапок. Я начала рыдать прямо у себя за рабочим столом, мой начальник увидел это, сказал, что дает три выходных подряд, да еще и отвез прямо к дому. Но не уехал назад в офис, а предложил помощь, завез нас в ветеринарку, оплатил лекарства, привез обратно домой. Человек с большой буквы! С таким хочется работать и выкладываться на полную. © Палата № 6 / VK
  • Когда-то давно работал на заправке. Поздно вечером уходил, возвращался домой рано утром, было тяжело, но нужно было как-то содержать семью. Удивляли клиенты, их было много, все разные. Некоторые давали хорошие чаевые, некоторые маленькие, а некоторые вообще делали вид, что меня нет, и просто уезжали. А однажды приехал какой-то «крутой» мужчина, заправил полный бак, позвал меня к себе и сказал: «Я знаю, как вам тяжело работается, вот, возьмите. Тут должно хватить на месяц хорошей жизни. Спасибо вам и не забывайте верить в себя!». Я таких денег в жизни никогда не видел! Не успел его поблагодарить, как добрый человек уже уехал. Этот случай добавил мне невероятной мотивации, я рискнул, открыл на эти деньги свой небольшой киоск с домашней едой. Сейчас мы процветаем, каждый день к нам ходит много хороших людей, которые обожают нашу еду. А я до сих пор мечтаю встретить того незнакомца, который в одну секунду целиком и полностью изменил мою жизнь. © Не все поймут / VK
  • Дело было год назад. Меня сократили на работе, шел угрюмый и расстроенный. Выхожу из метро, смотрю девушка стоит, раздает флаеры какие-то. Протягивает руку с бумажкой, я нехотя беру, но перед тем как выкинуть, взглянул все-таки на эту бумажку. Оказалось, это были самодельные листочки с мотивационными пожеланиями для всех людей. Мне попался с такой надписью: «Все наладится, вот увидишь! Все будет хорошо!». Не придал значения, кинул в рюкзак бумажку. Вчера достал рюкзак, заглядываю внутрь и вижу то самое пожелание. А ведь действительно, в моей жизни сейчас все хорошо. Устроился на хорошую работу, даже квартиру в ипотеку удалось приобрести. Кажется, что этот листик тогда попал в мои руки не случайно. © Не все поймут / VK
  • Уже не первый год работаю экскурсоводом на курорте. В очередной раз поднимаюсь с группой на гору, а прямо у подножья стоит старая сосна, которая почти полностью покрыта дуплами. Рассказываю классическую историю о сосне, которую знают все жители близлежащего города: «Эта сосна уже давно мертвая, в нее била молния несколько раз, но она все еще стоит, в ней даже живут птицы и иногда белки». Одна туристка говорит: «Даже после стольких событий сосна все еще делает благие дела!». На что один из маленьких мальчиков ей говорит: «Жаль, что люди так не умеют». Явно этот мальчик что-то понимает в этой жизни. И это ему всего лет восемь с виду! © Палата № 6 / VK
  • Однажды ко мне в мастерскую по тонировке стекол записался парень на дорогущей машине. Приехал вовремя, а вот выходил из машины долго — доставал спортивную инвалидную коляску. Симпатичный парень, мы заполняем бумаги, и тут телефон начинает разрываться как никогда. Этот парень говорит, что он ответит, и хватает трубку! Я был в шоке, а уже через пару минут он сделал мне несколько продаж. Оказалось, что работает в телефонных продажах и у него отличный голос. Такого умения я, кажется, ни у кого не видел — и харизма у него отменная. Когда он уезжал, у меня было несколько новых заказов благодаря ему — а у него пара свиданий с милыми девушками. © aBotPickedMyName / Reddit
  • Живу на окраине. Каждое утро, когда езжу на работу, со мной в маршрутке ездит одна девушка. Все, кто едет с конечной, знают ее, потому что эту девушку невозможно не заметить. Особенно ее любят водители маршруток, ведь когда она заходит в маршрутку, она всегда вежливо, радостно, с огромной улыбкой до ушей улыбается, платит за проезд и дает водителю конфету. Все умиляются этой картине, водителю приятно. Так теперь у нас каждый второй, когда платит за проезд, дает конфету водителю. Водители в шоке, а людям нравится. А все благодаря той девушке, которая на своем примере показала, что этот мир несложно изменить к лучшему. Главное — начать с себя. © Карамель / VK

Мы часто забываем, что наш мир полон добрых и светлых людей. Тех, кто дарит нарциссы в трамвае или чинит настроение, как сломанный чайник. Эти 19 колоритных персонажей не искали славы, но доказали: доброта — это самая заразная суперсила.

