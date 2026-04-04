15 душевных историй о личных дневниках, которые бережно хранят наши забавные тайны
Если бы вы увидели тетрадь с надписью «Личное. Не открывать», открыли бы ее? В нашей подборке сегодня — теплые и ностальгичные истории о том, что может случиться, если потерять личный дневник в маршрутке, зачем на самом деле нужен замочек на тетрадь, и что будет, если в записи заглянет излишне любопытная бабуля.
- Дочка попросила завести дневник. Красивый, с замочком. Вся такая серьезная писала туда 3 дня. Я к ней не лезла. На четвертый прибегает и требует: «Мама, почитай, я тут написала кое-что важное». Читаю, а там написано, что дочь не ценит наш кот Василий. Он «специально делает вид, что спит, когда она хочет с ним поговорить». И вывод в конце: «Василий эгоист, но я его все равно люблю, потому что он мягкий». На вопрос, зачем на дневнике замочек, если она сама дает нам его читать, дочь невозмутимо ответила: «Чтоб Василий не прочитал, а то он бы расстроился».
- Я была маленькая и прочитала дневник моего старшего брата. Оттуда я узнала, что нет никакого Деда Мороза, Пасхального Кролика и даже Зубной Феи... Больше я по чужим дневникам не лазила...
«Это коллекция моих дневников. Я начал писать с 13 лет, сейчас мне 45. За эти годы я исписал 60 тетрадей и не пропустил ни единого дня»
Неужели у человека каждый день случаются особенные события? Или каждый день записывает как проснулся, как умылся, как покушал, как сходил на работу. В таком случае -это просто перевод бумаги.
- Лет 20 назад на последнем звонке ко мне подошел наш главный задира, которого я терпеть не могла. Протягивает потрепанную тетрадь. Открываю, а там какие-то даты, минуты указаны даже. Ума не приложу, что за ерунда. А он покраснел и бормочет: «Это когда ты на меня смотрела и улыбалась». Я аж онемела. Оказалось, за маской наглеца скрывался парень, который ловил каждое мгновение моего внимания и бережно записывал его в «дневник наблюдений». Вот такая вот первая любовь, о которой я узнала в последний школьный день.
- В 13 лет вела дневник. Описывала в нем все, а в том числе и чувства к мальчику из компании. Однажды ко мне домой пришли друзья, и среди них был тот самый мальчик. Вдруг одна девчонка увидела дневник, схватила его, убежала с ним в ванную и давай во весь голос читать про мои пылкие чувства. Тогда пацаны из компании проявили себя адекватно и отреагировали без насмешки. А та девочка так и живет без друзей.
Очевидно, пыталась привлечь внимание мальчиков таким поведением. Просчиталась, но где 👻🤡
- Забыла рюкзак в маршрутке. В нем, помимо школьных тетрадок, был личный дневник. Думала, что все — кто-то найдет, прочитает и будет смеяться. Через пару дней в дверь позвонили — стоит бабушка, в руках мой рюкзак. «Там был адрес написан в одной тетрадке». Я стою и не знаю, что сказать, а она добавляет: «Я ее прочитала, ты уж извини». Бабушка с собой принесла вкусняшки, какие-то книги, даже письмо мне написала, чтобы поддержать. С того дня мы дружим. Она говорит, что я ей как внучка. А я думаю, что без нее в тот момент я просто не вытянула бы.
«Как-то поймала папу за чтением моего личного дневника. С тех пор записи делаю только закодированные и никак иначе»
- Когда я была маленькой, начала вести личный дневник. Написала первые пару страниц. На следующий день проснулась рано, тихо пошла на кухню, а там мама его читает. Тихо вернулась. Легла спать обратно. Когда проснулась, дневник был на месте. Но я была достаточно умным ребенком и стала вести два дневника. В тот писала все лучшее, иногда придумывала, как меня хвалят учителя и так далее. А реальный новый дневник я прятала. Мама так ничего и не поняла.
Какая ситуация травматичная. Я бы не знаю что сделала бы, если бы узнала, что кто-то рылся в моих личных вещах или документах. На последнего, установившего прослушку на мой телефон, подала в суд и попросила запрет на приближение и контакт
- Меня воспитывала бабушка, а женщиной она была строгой и ну очень любопытной. Я в детстве вела дневник и постоянно его прятала то в коробках из-под обуви, то под матрасом, так что бабуля о его существовании не знала. И вот как-то прихожу домой, достаю свой дневничок, открываю его и буквально теряю дар речи — на страницах повсюду красной ручкой подчеркнуты ошибки! А у наиболее хорошо составленных, на взгляд бабушки, предложений стоят веселые смайлики.
Ой, когда-то давно тоже тут в комментариях писала про исправления от бабушки красной ручкой в личном дневнике... И про то, как у меня папа специально отыскивал сначала бумажные дневники, а потом и мои в интернете для друзей, которые тогда популярны были очень.
До сих пор всё прячу и везде ставлю пароли, хотя и бабушки, и папы давно нет, и никто в мои личные вещи не лезет больше.
- Нашла свой старый дневник. Дай, думаю, погружусь в беззаботную пору. Взгляд зацепился за фразу: «К маме приходил дядя Коля. Она умоляет не рассказывать папе». Какой такой дядя Коля?! Звоню маме. Она подвисла на секунду, а потом призналась со смехом, что был у нас на старой квартире сосед дядя Коля — дедулька такой бодренький. Была у него привычка одалживать инструменты, правда, возвращал он их уже далеко не в таком состоянии, в каком брал. И папа строго-настрого маме запретил давать ему что-либо. А мама то ли забыла, то ли постеснялась отказать и опять выдала соседу папины инструменты.
Вот как выглядит 10 лет ведения дневников каждый день
Никогда не понимал и не понимаю смысла в записях жизненной рутины. Особенно вернуться в мыслях в не очень приятные ситуации. Это благо, когда можно забыть все отрицательные переживания и не возвращаться к ним. Кому нужны эти записульки? Какой в них прок?
- Недавно я нашла свой девчачий дневник с анкетами. Посмотрела, что сама писала о себе в 7 лет. В графе «кем хочешь стать?» написано «певицей». И знаете что? Четыре года вышки по желанию и за деньги родителей, получение не нужного мне диплома, случайные пробы на вокальное в колледж искусств — и вот я бесплатно получаю профессию своей мечты. Родственники недоумевают, а я счастлива. Иногда детские желания бывают самыми верными!
Конечно детские желания верные. Просто в финансовом плане не всегда состоятельные.
- Нашла сегодня свой дневник из 2016 года. На страничке «10 фактов обо мне» в одном пункте говорится: «Я никогда не забуду 26 мая 2016 года». Ребята, если кто-то знает, что такого было с 11-летней Ариной 26 мая 2016 года, расскажите мне пожалуйста, а то я от любопытства изнываю!
Рассказываю. Именно в этот день Арина поняла, что у неё больше никогда не повторится 26 мая 2016 года.
Иначе она добавила бы к этой записи ещё что-то))
«Это дневники моей мамы. Она их ведет аж с 1960-х годов»
- Родители отдали меня в китайский садик, хотя сами на китайском ни бум-бум. Когда я стала подростком, то в целях защиты своих границ стала вести личный дневник на китайском. В итоге мама там ничего не поняла, а спросить, что написано, ей было неловко. Больше мне китайский в жизни не пригодился.
- Когда сыну было лет 5, он начал вести личный дневник, к которому никого не подпускал. Я личное пространство уважаю, поэтому не пыталась его втихушку прочитать. Вел он его года два, потом забросил. Недавно, убираясь в квартире, я нашла этот дневник, не смогла сдержаться и заглянула внутрь. Нашла я там только один, так сказать, секрет — сынуля написал заголовок «как ругается дедушка», а под ним — сотни разных слов и весьма витиеватых выражений.
«Я тоже веду дневник, но он у меня необычный. Ежедневно я вышиваю что-нибудь на канве. Какую-нибудь иконку, представляющую собой прожитый день. Это может быть отсылка к кино, еде или моим эмоциям»
- Попытка родителей что-то узнать из моего личного дневника кончилась провалом, поскольку они не знали о моем увлечении криптографией. Дневник являл собой толстую тетрадь, в линию исписанную текстом, который был зашифрован с помощью специального алгоритма. Само собой, ни ключ шифрования, ни исходный текст получить родителям не удалось, что в конечном счете отбило у них желание связываться с моими личными записями.
- В детстве я много лет подряд ездила в один и тот же лагерь. В этом году в деревне нашла свой дневник. Мне тогда было 14 лет. Муж читал вслух, и мы ржали на весь дом.
«30 июля. Сегодня заезд в лагерь. Надеюсь увидеть там Илью, он мне в прошлом году нравился». Чуть позже в тот же день: «Вечером была дискотека, и Илья меня пригласил!»
«1 августа. Танцевала с Ильей».
«2 августа. Я всегда знала, что все пацаны — дурни. Сегодня Илья сказал Тане, что не хочет гулять со мной. Ну и ладно! Но самое обидное, что потом он танцевал с Вероникой!»
- Я никогда не вела дневники, дабы никто не узнал о моих проделках молодости. Но каюсь, что дневник своей дочери я читала. Правда, когда она уже выросла и съехала от нас. Запомнила оттуда фразу: «Сегодня день рождения у главного человека в моей жизни — моей мамочки!» Мы и сейчас с Юлечкой подружки и советуемся во многом друг с другом. Дочка — тоже самый главный человек в моей жизни, и как же приятно, что это взаимно!
Давайте обсудим, может ли родитель заглянуть в личный дневник ребенка или границы детей должны быть неприкасаемы? Что вы думаете?
Всегда хотел вести дневник и записи делать, но в моей семье не знали, что такое личные границы)
Всегда хотел спросить у людей, которые прям ВЕЛИ или до сих пор ведут дневники: как, ну вот КАК вам удаётся каждый день не забывать делать записи, не надоедает, не проходит мотивация это делать?