15+ питомцев, которые ни за что не дадут хозяевам заскучать
Истории
2 часа назад
Любой, у кого когда-либо был питомец, отлично знает, что эти сорванцы точно не дадут заскучать. У каждого из них свои привычки, особенности характера и, чего уж утаивать, капризы и заскоки. Но мы их все равно безмерно любим, а они всегда отвечают нам взаимностью. В этом и кроется вся ценность наших с ними отношений.
- Притащила домой уличного котенка, хотя у меня уже была такса. Думала, будут враждовать, рычать, шипеть... Ага, конечно. Через пару дней заметила, что котенок таскает со стола еду, а такса стоит рядом и прикрывает его своей так называемой охраной. Потом дружно уносят добычу под диван и там мирно хомячат. Однажды застукала их с половиной куриной ножки, оба замерли, смотрят невинными глазами... Предатели пушистые. Вместо соперничества получилась преступная группировка. Но все равно люблю их, этих ушастых аферистов! © Карамель / VK
- Когда мне было шесть лет, мы с родителями на год поселились в лесу, в доме знакомых. Природа, чистый воздух. Иногда я гуляла там одна, а мама всегда наблюдала со стороны. Вдруг она стала замечать, что я куда-то таскаю сыр и колбасу. «Масянь, а куда это ты ходишь?» — спросила мама. На что я весело выдала: «Кормлю лисичку и лисят». Отвела маму к норе, а там и правда жила лиса и трое лисят. И они действительно ели сыр и колбасу. Мама была в шоке, но не запретила мне приходить и дальше. Правда, теперь только с ней. А когда мы уезжали, то оставили в подарок своим новым рыжим друзьям много-много колбасы и сыра! © Карамель / VK
- Мой пес — тот еще ябеда. Я на него несколько раз накричала за кражу хлеба с кухонного стола. И в последний раз, когда я вошла и обнаружила на полу пустой пакет, он упредил мою гневную речь. Он поднял пакет, подошел и уронил его на голову коту. Я сомневаюсь, что он целился. Тогда я впервые заметила, что пакет изрешечен следами кошачьих когтей. © ikcaj / Reddit
- У меня, наверно, самые интересные отношения с кошкой: когда что-то болит, начинаю истошно мяучить (мяукаю отменно). Кошка приходит, делает когтистый массаж, мурлычет, как трактор, а после смотрит в глаза с коротким «мяу», типа: «Все норм?» Отвечаю: «Да», — и она идет по своим кошачьим делам. © Карамель / VK
«Интересно, кто же это сделал?»
- Когда-то на день рождения мне подарили кота. Самый трусливый на свете пушистик — шарахался от шуршащего пакета, убегал от своей же тени. Новый год я представляла катастрофой: фейерверки, громкие хлопушки — он, наверное, забьется под диван на сутки. Но случилось неожиданное. Первый же залп за окном — кот дернулся, собрался бежать, но мама схватила его на руки и поднесла к окну. Он сначала затрясся, но потом... завис. Смотрел на разноцветные вспышки так, как будто это было самое завораживающее зрелище в его жизни. Теперь каждый раз, когда за окном бахает салют, он не прячется, а несется к окну, встает на задние лапы и, упершись в стекло, залипает, как маленький ребенок. Видели бы вы эти круглые глазенки! Кажется, он единственный в семье, кто реально кайфует от Нового года. © Карамель / VK
- Иду как-то вечером домой, возле супермаркета привязан рыжий пес, маленький такой, ушастый. А рядом огромный ворон, прыгает вокруг, пытается клюнуть пса. Думаю, ну все, сейчас начнется, собака либо заорет, либо драпать начнет. Тут из магазина выходит мужик, берет поводок, а ворон вдруг спокойно взлетает ему на плечо. Идет он такой: в одной руке пакет, в другой собака, а на плече коршун этот черный, как пиратский попугай, только страшнее. Я так и зависла на месте, глядя им вслед. © Карамель / VK
- Было время, когда, вернувшись из поездки, у меня опухли ступни, и мне было больно подниматься и спускаться по лестнице. Мой кот, этот маленький засранец, подражал мне, хромая по лестнице и жалобно мяукая. Клянусь, если бы он умел говорить, он бы сказал что-то вроде: «Вот видишь, как глупо ты выглядишь». © turtletyler / Reddit
- Нас с подругой запер кот на кухне. Пришла к ней в гости, кот какой-то злой: кидается, орет. Выгнали его с кухни, сидим, болтаем. Открываем дверь, и он начинает на нас бросаться, орать, царапаться. Испугались, закрыли дверь и понимаем, что боимся выйти. Мы в плену! Хорошо, что подруга вспомнила, что он боится пылесоса. Пылесос в кладовке, кладовка за дверью кухни. Взяв табуретку, прикрывая ноги, открывает подруга дверь, другой рукой достает пылесос, быстро все это тащит обратно, включает в розетку. Ура! Мы свободны! © Подслушано / Ideer
«Сегодня утром мой муж не мог найти собаку, чтобы вывести ее погулять. После долгих поисков он нашел ее тут. В свои почти 12 лет она никогда раньше не сидела в ванной»
- У меня кошка родила 5 котят. Вот они подросли, уже начинают ползать и даже ходить. Я выходная. Думаю, уже давно не видела котеек, начинаю искать. После примерно 5-6 часов поиска не могу их найти. У меня уже шок. Короче нашла я их в диване, который раскладывается, в ящике под ним. Как-то додумалась поднять диван, посмотреть, а они там дрыхнут. © Оксана / Dzen
- Вечером возвращаюсь домой, захожу в подъезд, а на ступеньках сидит дедушка с пачкой кошачьего корма. Спрашиваю: «Все в порядке? Вы к кому?». Дед отвечает «Да я одного местного кота тут жду, мы с ним иногда гуляем, я его подкармливаю». Думаю ну ладно, бывает и такое. Открываю дверь своей квартиры и мой кот как рванет под ногами к этому деду. Старичок сразу его на руки, обнимает, кот трется об него. Я вообще в шоке стою, он даже со мной себя так не ведет никогда... Стою и думаю: «Мой кот завел себе деда!». © Карамель / VK
- У меня в семье трое детей и щенок, и у всех очень высокая активность. Еще есть кот, который пропадает где-то с 8:00 до 22:00. Все думала, где же он прячется так хорошо, что его целый день найти нельзя. А потом спалила и теперь сама хочу там ото всех прятаться! Он выходил из посудомоечной машины! © Подслушано / Ideer
- Был у нас кот. Здоровенный, характер просто императорский. И из семьи он выделил маму. Остальные — мелкие сошки. Так вот, у Барса была такая привычка: отец вставал раньше всех на работу, кот его ждал. Не мяукал, не путался под ногами. А ждал. И если отец не шел на кухню сразу, Барс караулил его и кусал за ноги. Приходилось отцу кормить кота, потом собираться самому. Но, вероятно, Барсу надоело просто кусать, и он придумал новую стратегию. Покусав отца сначала, Барс ложился на кухне на стол, и ждал, пока отец из ванны выйдет. И вот, один раз, император просчитался. Поджидая отца на столе, Барс не ожидал, что на кухню войдет мать. Вот тут по императорским ушам просвистела тряпка. Барс дал деру, но на стол не залезал больше. © Полина Воронина / Dzen
«Он очень горд своей работой»
- Еду в автобусе, смотрю на парня, который листает что-то в телефоне. Вдруг он резко вскакивает, кричит водителю: «Остановите, там мой кот!». Все пассажиры поворачиваются к окну, а там по обочине реально бежит кот с ошейником. Парень выскочил, забрал его и сел назад в автобус. И тут выяснилось, что этот кот потерялся больше недели назад и вот таким случайным образом нашелся. © Карамель / VK
- Последнее время сильно болею и очень много работаю, домой прихожу только спать. Сегодня пришла с работы и рухнула на кровать, мигом уснув. Проснулась от того, что чувствовала рядом невыносимо мешающее вошканье. Моя принцесска натягивала на меня одеяло, затем потерлась носом о мою щеку, увидев, что я уже не сплю, лапкой пыталась закрыть мне глаза и нежно мяукала, пока я не уснула. Сейчас проснулась, а она лежит клубочком возле меня и лапку в моей руке держит. Не удержалась и в ответ укрыла ее одеялом. Вот такая у меня заботливая кошечка. © Не все поймут / VK
- В детстве нашла ворона, который выпал из гнезда, назвала Васькой и устроила ему дом в коробке на балконе. Васька сидел у меня на плече, нежно щипал за ухо и пытался повторять слова. Все было идеально, пока мама не спалила, что каждую ночь на балкон слетались десятки огромных ворон, громко орали, требуя вернуть «ребенка». После серьезного воспитательного разговора Ваську пришлось вернуть в семью. © Карамель / VK
- У моего мужа есть дурная привычка — он оставляет свою одежду по всему дому. Я никак не могу его отучить от этого. Но зато наша собака придумала, как с этим бороться! Когда она находит вещи мужа, она сначала с ними играет, а потом надевает их на голову и бегает по квартире. Вчера, когда у нас были гости, она вышла похвастаться трусами мужа со слониками. © Не все поймут / VK
А вот еще подборки уморительных историй о домашних животных:
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