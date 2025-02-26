15+ питомцев, которые ни за что не дадут хозяевам заскучать

Любой, у кого когда-либо был питомец, отлично знает, что эти сорванцы точно не дадут заскучать. У каждого из них свои привычки, особенности характера и, чего уж утаивать, капризы и заскоки. Но мы их все равно безмерно любим, а они всегда отвечают нам взаимностью. В этом и кроется вся ценность наших с ними отношений.