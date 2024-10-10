15 пушистых, которые постучались в квартиру и принесли любовь в лапках

Будни становятся в тысячу раз ярче, когда в жизни появляются пушистые и хвостатые. Герои нашей подборки не успевают заскучать, ведь их питомцы теперь всегда рядом.

Всю жизнь я мечтал о собаке, но мои родители кошатники. Вырос, съехал и завел себе свою мечту — хаски. Не покупал его за деньги, а просто нашел по объявлению. Пес оказался своенравным и не очень воспитанным, но кинолог помог это исправить. Еще у собаки были проблемы со здоровьем, но мы все вылечили. И теперь у меня самый преданный, самый жизнерадостный пес на свете. И я его очень люблю. К сожалению, иногда мне нужно уезжать из города в командировки, и тогда пес гостит у моих родителей. И знаете, он даже подружился с тремя котами мамы. И всегда весело проводит с ними время и даже не хочет уходить. Очень люблю своего пушистого и не понимаю, как я раньше мог жить без него. © Не все поймут / VK

Был трудный период в жизни. Бросил парень, на работе были проблемы. День рождения из-за этого не хотелось отмечать. Возвращаюсь из магазина, а у моей квартиры коробка с черным котенком и записка: «Черная полоса скоро пройдет». Растерялась, но кота забрала. А позже соседка проболталась, что видела блондина с коробкой у нас на этаже. Оказалось, что этот подарок мне сделал друг моего бывшего парня. Знал, что я мечтаю о питомце, но просто прийти и вручить постеснялся. Благодарна ему, ведь котенок спас меня от одиночества.

«Я купила дом, а этот парень караулил меня три дня и сразу же вбежал внутрь. Видимо, он жил у бабули, которая раньше владела домом. Получается, у меня теперь есть кот?»

Друг забрал себе породистую собаку, от которой отказались хозяева. Решил, что он будет всех нас знакомить с ней по очереди, чтобы собака привыкла к нам и потом спокойно пускала в дом. Я все никак не могла доехать до друга, поэтому наше знакомство с Аки было последним. Захожу в квартиру, а собака так обрадовалась мне, что просто снесла с ног и начала облизывать. Была в шоке, друг тоже, ведь она обычно долго обнюхивала чужаков, могла даже погавкать, а тут такая позитивная реакция сразу же. Весь вечер вокруг меня прыгала. Было приятно с ней тискаться, но вначале немного перепугалась, когда эта дылда налетела.

По какой-то причине у нас была открыта дверь квартиры и к нам зашла маленькая кошечка. Поела из миски нашей кошки. Так у нас и осталась. Мы спрашивали у соседей, но ни у кого из них не сбегал питомец. Живет с нами уже 9 лет. © Алена Дуровина / Не все поймут / VK

У моей тети есть соседка, которая кормит дворовых кошек. В определенное время выносит мисочки, еду, воду, потом убирает все это до следующего дня. Однажды тетя шла домой и увидела, что на дверь соседской квартиры прыгает кот, пытаясь достать лапой звонок. Ну, тетя женщина добрая, позвонила в дверь. Соседка открыла, а дальше последовал диалог.

Тетя: «Тут к вам кот пытается позвонить, так я ему нажала...»

Соседка: «Толик, я тебе во сколько сказала прийти? А ты во сколько пришел? Ты что, не знаешь, который час? Я в 4 часа кормлю!»

Не знаю, кто больше удивился в этот момент — котик или тетя. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

«Кот съел всю еду из миски и перекинулся на чужие порции. Пришлось применить к нему вот такие штрафные меры, чтобы другие смогли нормально поесть»

Мой папа нашел двоих котят. Мы забрали их домой. С тех пор у нас в трехкомнатной квартире 3 кошки и собака. Одну из кошечек назвали Рика, от слова «истерика», ведь когда она была маленькая, много пищала. Теперь, когда кто-то в семье ссорится и кричит, она начинает громко и жалобно мяукать, легонько кусать за ноги или руки и прыгать на того, кто кричит. Так, благодаря нашей ИстеРике, мы живем спокойнее. © Подслушано / Ideer

Переехали в другой город. Снимаем с мужем дом, и нам подкинули кота. Как-то утром надеваю домашнюю футболку и понимаю, что нет куска подмышкой и части рукава. Ну, я не то чтобы опечалилась, просто удивилась. Спросила мужа, не трогал ли. Не могла понять, что происходит. Мистика какая-то. Через пару дней со второй подмышкой то же самое произошло. Спалила кота, это он мою футболку ел. © Подслушано / Ideer

Знакомая старушка очень любит своего кота. Кот ее тоже любит. Плакал, когда ее увезла скорая, скучал без нее, обнимал после возвращения из больницы. Но на днях бабуля в присутствии кота погладила соседскую собаку. Тут и наступил кошмар. Собака была поцарапана, а бабушку кот проводил до дома. Убедился, что она сидит в кресле и никуда не идет, и свалил почти на сутки в неизвестном направлении. Пришел гордый, с недовольной мордой, поел и потребовал, чтобы его выпустили на улицу. Второй день кот дуется, подходит только к миске. К хозяйке не идет, вообще ни с кем не общается. Трагедия полная. Не знаем, как быть. Отелло в доме. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

«Сегодня я подобрала кошечку на парковке, и вот как мой первый кот Тобби смотрит на нее»

Не так давно я осознал, что сделал в приюте правильный выбор. Взял именно того кота, к которому потянулась моя душа! Я всегда был интровертом, ни с кем не любил общаться, нравилось просто спать, смотреть фильмы, не выходить из дома. Этот кот — моя маленькая копия. Ненавидит гостей, отвергает тактильность, обожает находиться наедине с собой. В прошлый вторник обнаружил, что он затащил свою миску с едой под ванную и там проводит 80% своего свободного времени, подальше от всемирной суеты вокруг! © Не все поймут / VK

Спасла однажды кота, которого выбросили в вентиляцию. Выполз на запах колбасы в открытый вентиляционный люк в нашей квартире на первом этаже девятиэтажки. Напугал нашу кошку и сожрал половину оставленной палки колбасы. За что и был выдворен из квартиры на лестницу в подъезде. Ухоженный и здоровый, явно домашний, за три дня, что он там орал, никто его даже не искал. А через пару дней пришли два сантехника кота спасать, были очень рады, что дело уже сделано. © Подслушано / Ideer

«Ребята, вот такими я сегодня их нашла. И как тут не плакать?»