18 залипательных фото из серии «Что будет, если...»
Кажется, что в пору интернета нас уже ничем не удивить. Однако жизнь порой подкидывает те еще сюрпризы. Например, в виде абсолютно голого бесперого страуса, на которого смотришь и думаешь: что ты такое? Ты настоящий вообще? А вот некоторые такие интересности — дело рук уже самого человека. Например, обычный бублик, который запихнули в банку на целых 26 лет.
Вот что можно увидеть, если посмотреть на стекло машины через солнцезащитные очки
Это узор на стеклах автомобиля, который просто так не виден.
«Моя девушка смогла поймать момент, когда на концерте сменился цвет освещения»
- Скорее всего, тут был включен тот режим съемки, когда несколько фото объединяются в одно. © JaggedMetalOs / Reddit
«Оставил стаканчик в машине, и спустя пару дней на солнце крышечка стала плоской»
Картошка была в погребе целый год
«За годы работы за ноутбуком мои потные ладони просто разъели его алюминиевый корпус»
«Температура шерсти моей кошки, нагретой на солнце»
Около 44°C — прим. ADME.
«Я выпарил где-то 19 литров морской воды и получил вот столько соли»
А как нам определить, сколько? Хоть бы банан рядом положила для сравнения. Или наа весы поставила бы
«За годы использования мое золотое кольцо позолотило ручку кружки»
«Моя соляная лампа вдруг взяла и протекла»
Она сильно возмутилась нa чувака, выпарившего 19 литров воды двумя историями выше.
- У меня было несколько таких, и каждый раз одно и то же. Они впитывают влагу, а потом, если в комнате меняется температура, просто выплескивают ее обратно. © livens / Reddit
«Пилот моего рейса должен был слить топливо перед аварийной посадкой. Вот как это выглядит»
«Водорастворимая витаминка, которую я забыла, пока принимала горячий душ, и та, которая осталась в упаковке»
«Цвет нашего свежевыжатого оливкового масла»
«Бублик, который я положила в банку в 1998 году. Да, ему 26 лет»
«5 лет назад у меня в ладони застрял кончик ручки. Чернила до сих пор под кожей»
Моему дитю такой "подарок" одноклассник сделал, ткнул карандашом предплечье. Думали, со временем сойдёт, пока "татушка" остается😡
Это яблоко как-то покорежилось, но оно совсем не мягкое и не кашеобразное, абсолютно твердое и нормальное
«У моей Лины золотой зуб»
Вспомнился "Наа Дерибасовской хорошая погода, наа Брайтон Бич опять идут дожди"
Этот страус родился без перьев
Вот такой лед образовался после поездки
А вот еще несколько человек, которые неожиданно столкнулись с чем-то ну очень интересным:
Комментарии
Это тупо, но читала статью об удивительных вещах в 1.11, 11 лайков, 1 диз и 1 коммент. Семь единиц, забавное
Голый, блин, страус! Там нааа маму его в период ээээ интересного положения не топливо из самолета слилось? В том топливе много чего интересного есть, в том числе и с репротоксичностью