18 залипательных фото из серии «Что будет, если...»

Кажется, что в пору интернета нас уже ничем не удивить. Однако жизнь порой подкидывает те еще сюрпризы. Например, в виде абсолютно голого бесперого страуса, на которого смотришь и думаешь: что ты такое? Ты настоящий вообще? А вот некоторые такие интересности — дело рук уже самого человека. Например, обычный бублик, который запихнули в банку на целых 26 лет.

Вот что можно увидеть, если посмотреть на стекло машины через солнцезащитные очки

Это узор на стеклах автомобиля, который просто так не виден.

«Моя девушка смогла поймать момент, когда на концерте сменился цвет освещения»

Скорее всего, тут был включен тот режим съемки, когда несколько фото объединяются в одно. © JaggedMetalOs / Reddit

«Оставил стаканчик в машине, и спустя пару дней на солнце крышечка стала плоской»

Картошка была в погребе целый год

«За годы работы за ноутбуком мои потные ладони просто разъели его алюминиевый корпус»

«Температура шерсти моей кошки, нагретой на солнце»

Около 44°C — прим. ADME.

«Я выпарил где-то 19 литров морской воды и получил вот столько соли»

«За годы использования мое золотое кольцо позолотило ручку кружки»

«Моя соляная лампа вдруг взяла и протекла»

У меня было несколько таких, и каждый раз одно и то же. Они впитывают влагу, а потом, если в комнате меняется температура, просто выплескивают ее обратно. © livens / Reddit

«Пилот моего рейса должен был слить топливо перед аварийной посадкой. Вот как это выглядит»

«Водорастворимая витаминка, которую я забыла, пока принимала горячий душ, и та, которая осталась в упаковке»

«Цвет нашего свежевыжатого оливкового масла»

«Бублик, который я положила в банку в 1998 году. Да, ему 26 лет»

«5 лет назад у меня в ладони застрял кончик ручки. Чернила до сих пор под кожей»

Это яблоко как-то покорежилось, но оно совсем не мягкое и не кашеобразное, абсолютно твердое и нормальное

«У моей Лины золотой зуб»

Этот страус родился без перьев