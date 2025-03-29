15+ случаев, когда желание поесть вне дома привело к курьезным ситуациям
Истории
39 минут назад
Рестораны — это не только места для еды, но и пространства для общения и новых впечатлений. В каждом заведении своя атмосфера, а посещение ресторана становится маленьким путешествием в мир гастрономии. И даже если для кого-то это обычное дело, всегда случаются моменты, которые потом вызывают улыбку или смущение.
- Сидели с ребенком и подругой в ресторане. Дочка общительная, завела светскую беседу с мужчинами за столиком: "Дяденьки, а где ваши тетеньки?" Отвечают, что их нет. Дочь выдает: "Может, вы тогда за тетей Таней поухаживаете? А то она жаловалась, что некому. У меня вот за хомяком никто не ухаживал, и он пахнуть плохо стал". На стол от смеха легли все. Официанты рыдали. Подруга покинула ресторан резвым галопом. © Счастье - просто / VK
- Вспомнила самое нелепое свидание. Мы не были знакомы, но он написал: «Привет! Давай встретимся!». Пригласил в ресторан. В красивом платье и на шпильках я вошла, и тут на меня упал официант с подносом. Мы потеряли равновесие и полетели в центр зала. Я врезалась в мужчину, он в изумлении спросил: «Ты кто?» Я ответила: «Люда», вынимая из волос листья салата. Он помог встать, усадил за свой столик и сказал: «Нет, ты не Люда, ты чудо-Люда в перьях!». До своего спутника я так и не добралась, зато встретила будущего мужа. © Аноним 03 / VK
- В прошлую пятницу мы с девушкой собирались на мероприятие и решили быстро перекусить перед встречей. Зашли в японскую кафешку, куда частенько до этого ходили. Заказали по мисо-супу и классическому роллу. Чек вместе с напитками вышел около $ 20. Официантка, выслушав наш заказ, забрала меню и проронила: «Не могли, что ли, навынос взять или заказать на дом?» Я офигела от такой наглости и решила чаевые ей не оставлять. Мнения моих знакомых разделились. Кто-то считает, что это, конечно, грубость страшная, но лишать человека чаевых нельзя. © ScoresMann223 / Reddit
- Когда мне было года три, отец открыл бизнес и сутками пропадал на работе. Повел он нас всей семьей в ресторан, и официантка решила со мной посюсюкать.
— Деточка, кто мамин муж?
— Папа.
— А кто папина жена?
Я выдала на голубом глазу такое, после чего родители покраснели: «Работа». С того момента отец стал проводить больше времени дома. © Подслушано / Ideer
"Жена обожает ходить в итальянский ресторан. Заказал там пасту "Карбонару", вон сколько там кусочков жирного бекона".
- Мне вот никогда не везло на нормальных официантов: то грубые, то невнимательные студенты. Но недавно я обедал в одном заведении возле работы. Там домашние блюда, уютная атмосфера, мало людей. Всех обслуживала одна приятная дама, которая оказалась безумно внимательной и вежливой. Ни разу так здорово и как-то по-домашнему не принимали даже в статусных заведениях. При расчете решил выразить свое искреннее восхищение и поблагодарить за вкусную еду. Сказал ей, что она круто работает и что я впервые увидел такое отношение к клиенту. Она ответила: "Да я просто хозяйка, стараюсь работать так, чтобы люди сюда возвращались и чувствовали себя как дома!" Берите на заметку, ребята, которые работают официантами! © Палата №6 / VK
- Подруга попросила помочь собрать ее на первое свидание (прическа, макияж, маникюр). Собирались полдня, в назначенное время он не позвонил, она сама решила уточнить, где кавалер. Оказалось, у него форс-мажор, ну они и перенесли встречу. Мы, чтобы красота не пропадала, решили поехать в ресторан. За столиком напротив встретили того самого кавалера с женой и двумя детьми. Заметив нас, он с семьей пересел в самый дальний угол. Так и подмывало подойти к жене и показать его анкету на сайте знакомств. Но решили не лезть. © Подслушано / Ideer
- Сидели как-то с женой в кафе. За соседним столиком — пара в возрасте. Женщина случайно проливает сладкий чай. Официантка бежит все убирать. Парочка в этот момент психует, подымается и заявляет, что за грязным столом сидеть не будет. Они забирают свои тарелки и пересаживаются. А потом ее муж поворачивается, тыкает чашкой с чаем буквально в лицо официантке и возмущается: «И вообще, принесите нам новый чай. Только обязательно сладкий». Официантка просто соглашается и уходит. А я сижу, офигевая от наглости. © sagitalistheway / Reddit
«В этом кафе вместо булочек в сэндвичах используют вареные яйца».
- Сегодня у лучшей подруги был день рождения, отмечали вечером в ресторане. За соседним столиком сидели симпатичные мужчины, которые через минут 15 подсели к нам за столик. Один обаятельный бородач засыпал меня комплиментами, за разговором у нас оказалось много общего. Но когда он увидел мои ногти на руках, ему поплохело. В спешке он отвел друга и они пропали. Короче девчули, не жалейте денег на маникюр, мало ли что © Карамель / VK
- Не виделись с подругой полгода, сидим в кафе. Она спрашивает, что интересного происходило в моей жизни за это время. Мой рассказ продолжался не более двух минут, подруга успела пару раз зевнуть, а по окончании парень за соседним столиком сказал: "Девушка, извините, что подслушал, но мне вас искренне жалко". © Подслушано / Ideer
- Устала к вечеру. До дома, думаю, когда еще доберусь. Решилась на фастфуд – блины в "Теремке". Пока стояла в очереди, начиталась фирменных слоганов вроде: "Я стакан из "Теремка" – жажде говорю пока!" Наконец делаю заказ. Парень с бейджем "Сергей" выглядит еще более уставшим, чем я. Решила его подбодрить в духе компании и выдала: "Напечет блинов Сергей – будет в жизни все окей" На что тот раздраженно: "У нас в офисе уже сидит один такой умник, стихи эти сочиняет". © vasilisaPRO / Pikabu
«Веганское кафе. Блюдо подали в консервной банке из-под рыбы».
- Сидел как-то раз в ресторанном дворике, а там так тесно, стулья и столы стоят прямо впритык. И тут вдруг кто-то облизывает мое левое ухо. Я аж замер сначала от шока. А потом такой оборачиваюсь, а там на стуле за мной стоит маленький пес. Упершись лапами в спинку, с интересом на меня глядит, пока хозяева куда-то отошли. © Подслушано / Ideer
- Когда я работал в ресторане, у нас там был один гость, который мог на чай неплохо так отстегнуть. Как-то раз наш официант похвалил его часы. Так он снимает их с руки и отдает ему. А наутро опять заваливается и такой выдает: "Я вчера вам часы отдал, мне так неудобно". Официант протягивает их ему с фразой: "Вот они, в целости и сохранности". А мужик этот в ответ: "Да вы неправильно меня поняли. Некрасиво же ношеные отдавать". И протягивает нашему работнику новые, запакованные часы той же марки. © ChillOut лучшие истории / VK
- Однажды в студенчестве сидела с молодым человеком в кафе. На заднем плане по радио играла популярная песня, и тут он меня поцеловал. Ничего серьезного у нас не было, разбежались через пару месяцев. Но прошло уже 15 лет, а я, когда где-то слышу эту песню, сразу автоматом вспоминаю: "О, мы под нее с Мишей целовались!" Не знаю, что за наваждение: и песня мне не особо нравилась, и Миша на великую любовь никак не тянул, но мозг почему-то решил, что это надо запомнить, и хоть ты тресни! © Подслушано / Ideer
«Сходили в ресторан, где тако подают таким необычным образом».
- Несколько лет назад встретил идеальную женщину. Познакомились на сайте знакомств, месяц болтали и решили встретиться. Уселись в кафе, заказали чаек с пирожными. Минут через 15 дама выдает: "Пошли лучше ко мне пельмени есть". Так я у нее три дня и прожил, встречались около года. Она мне потом призналась, что вариант с пельменями — это практически 100% возможность не упустить понравившегося мужика. © Подслушано / Ideer
- Мой муж очень сдержанный человек. Очень редко говорит, что любит меня и я на него за это злюсь. Вчера, когда обедали в ресторане, он забыл кошелек в машине и я решила принести. Приоткрыв кошелек я увидела у него мои фотографии, а вокруг нарисованные сердечки. Не могу даже вспомнить, когда была такой счастливой, как сейчас. © Карамель / VK
- Однажды на отдыхе зашли в одну харчевню. Короче, ждали мы свой заказ более 2 часов. Люди вокруг нас приходили, ели и уходили. Я заказала хорошо прожаренный стейк. В итоге стейк принесли сырой, соус в отдельной тарелочке. Мы голодные и уставшие, а нам еще ехать пару часов. Оказалось, они все это время по всему городу искали кабачки, которые мы заказали. А ведь мы сказали, что страшно хотим есть, устали и нам еще ехать. А они чертовы кабачки ищут и из-за них не несут остальной заказ! Ну скажи ты, что закончились, мы бы другое заказали. Интересно то, что порция этих кабачков была заказана одна, а нас было четверо и у всех разные блюда. © Diana / ADME
- Пошли с детьми отмечать праздник в клуб. При клубе ресторан, вполне приличный. Сделали заказ и ждем, у детей началась развлекательная программа. Час ждем, два ждем, дети начали подбегать и спрашивать, нет ли чего поесть. И не только наши: в зале полно народа и у всех на лицах вопросительное выражение. Официанты мелькали периодически, но как-то все мимо нас. Выловили одного - сделал круглые глаза и пообещал, что скоро все будет. Подождали еще полчаса, и муж пошел в соседнюю бургерную детям за картошкой. Принес, тут официанты быстро появились и сказали, что так нельзя. Мы уже были злющие и обгавкали их. Они исчезли. Потом пришел новый с двумя коктейлями для взрослых за счет заведения. Признался, что повар вчера гулял и не в состоянии работать. Вызвали другого, но он только что приехал и начал готовить более ранние заказы. Будем ли мы ждать? Мы ушли, больше туда не ходили, конечно. © Татьяна Лобанова / ADME
Вот еще несколько историй о людях, которые пришли в ресторан за вкусной едой, а ушли с историей:
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