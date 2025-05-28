Нужно было сразу сменить мастера, а не доплачивать за черти что н а постоянной основе 🤷
12 мастеров, к которым три раза подумаешь, прежде чем вернуться
Найти своего мастера, который идеально делает прическу, маникюр или другие процедуры красоты, — это ответственная миссия. Часто на пути к ним попадаются горе-профессионалы. А иногда условия в салоне или у мастера дома бывают настолько невыносимы, что даже их таланты не спасают.
- Пришла к мастеру, нанесли на голову краску. Проходит какое-то время, и она изрекает: «Встаньте на коленочки, я вам краску с челки смою». Я переспросила: «Что, простите?!» Тут мастер, возмущенная, берет и показывает на мойку. Повторяет, что я должна встать на колени, чтобы она смыла краску с челки, а на остальной длине пусть краска побудет. Потом, когда я уже смогла вернуться в свой город к своему мастеру и рассказала ей эту историю, она попросила больше не рассказывать ей таких неприличных историй. © Aline Dichka / ADME
- Когда мне было лет 15, подружка подстригла мне челку, обычную, прямую такую, и выглядело это очень даже прилично. Через какое-то время челка отросла, и я, гуляя с родителями по городу, говорю, мол, надо бы подровнять. Сказано — сделано. Через пять минут мы в парикмахерской, женщина с опытом работы 20+ лет ровняет мне челку, и так долго, что-то все стрижет и стрижет, и не так ей все, и не эдак. Через какое-то время говорит: «Ой!» А у меня челка радугой. Родители вернулись меня забрать, как же они ржали. Да и я ржала тоже, правда, недовольна была, но на смех пробирало. Не помню, взяли ли с нас тогда деньги. Но закалывала я это безобразие и после этого решилась подстричь челку только лет через восемь. © Alina / ADME
- У меня была парикмахер-колорист, которая после покраски укладывала волосы и брала за это деньги. Отбиться было невозможно, я уже просила просто высушить феном, да хоть самостоятельно. Укладка была ужасная, всегда потом перемывала голову. Ее аргумент: «Я не отпускаю клиентов без укладки». Ну тогда дари ее в подарок, раз это часть твоего имиджа! Я юная была и скромная, сейчас бы послала сразу. © Lily was here / ADME
- Моя сестра — натуральная блондинка. Однажды она решила тонировать свои волосы в клубничный блонд. Выбрала крутой салон с хорошими отзывами, но результат получился плачевный — волосы стали болотно-зелеными. Причем мастер пыталась ее уверить, что именно это и называется клубничным блондом. В общем, только после скандала с привлечением хозяйки салона горе-колористка сделала смывку, но так и не признала свою ошибку. © SON5SON / ADME
- Папа пришел в парикмахерскую, спросил у администратора, можно ли немного подстричь бороду. Мадам начала говорить, что одной его бородой никто заниматься не будет, и вообще у него жесткие волосы, ножницы не смогут резать, а машинка сломается. Папа психанул, зашел в кабинет к парикмахерам, спросил, можно ли сделать, как он просит, или нет. Женщины сказали: «Без проблем, проходите». © Nastasia7.7.7 / YouTube
- Была у меня мастер, которая как-то прямо из-за стола орала на мужа, пока он рядышком младшему ребенку подгузник менял. Но вишенкой на торте стало другое. Она взяла и рассказала, что записалась на вокал, включила микрофон и стала петь мне. Я делала вид, что мне нравится, сидела и хлопала в ладоши. Но это еще не все. Минут на 40 раньше пришла следующая клиентка, и, как оказалось, это ее подруга. Она поставила стул рядом с нами, и они сплетничали. К слову, к этому мастеру я приезжала редко, на наращивание френча, потому что она делала его идеально. Именно поэтому я и терпела весь этот каламбур вокруг меня, но даже наращивание в тот раз было отвратительным. Блокнула ее сразу, как вышла. Зато воспоминания эти уже несколько лет не покидают меня. © alexandrag2294 / YouTube
Та, кто писала, видимо, до сих пор под впечатлением от вокала... перепутала "каламбур" и "карнавал")
- Открыли у нас в городе салон для детей, со всякими интересными креслами, мультиками и прочими завлекалочками. Прием только по записи. Старший у меня в первом классе учился. Пошли мы стричься в эту чудо-парикмахерскую. Я показала мастеру фото, как надо постричь ребенка. Ничего сложного, обычная короткая спортивная стрижка. Мастер уже не юная девочка-ученица, а с кучей каких-то сертификатов и дипломов. Стригла сына час, но справиться не смогла. Ребенок у меня терпеливый, к тому же мультики нон-стоп идут, мама не нервничает, почему бы и не посидеть. А надо сказать, я когда-то училась на парикмахера, давно не работаю, но навык не потеряла, да и учили нас крепко. В общем, когда парикмахер призналась, что не знает, как дальше стричь, пришлось взять ножницы и провести мастер-класс. Платить за это я, конечно, не стала, и стричься мы туда больше не ходили. Зато мне работу предложили. © Рыжая Лиса / ADME
- Пошла к мастеру, у нее всегда полная запись. Ресницы меня усадили делать в кресло. Голова и ноги на подлокотниках, кресло на кухне. На этой же кухне соседка жарила кабачки с чесноком. А после процедуры я с ужасом обнаружила, что мои волосы пахли чесноком. Пахли еще сутки до следующего мытья. Но я ходила к ней два года: она была лучшим мастером, приезжала к нам из столицы на выходные. © Alice710.00 / YouTube
- Пришла первый раз наращивать ресницы. Смотрю результат и вижу явную асимметрию: на одном глазу ресниц больше, чем на другом. Сказала мастерице об этом, а она на меня с прищуром зыркнула. Ее ответ не забуду никогда: «Значит, у вас разное количество своих ресниц на глазах». То есть я шла к ней, и у меня не было асимметрии, а теперь вдруг появилась такая, что невооруженным глазом видна. Она сказала, что на каждую мою ресницу клеила ресничку. Я сказала: «Ну и как я так ходить буду с разными глазами, интересно?» Она предложила снова лечь на кушетку, добавила ресницы — и вуаля, асимметрия ушла, нашла же, куда клеить. © AnnaBorodina18 / YouTube
Наращивать ресницы сидя? 😳 Раньше постоянно наращивала, 4D. Не длинные, больше для густоты. Так я выспаться успевала за два часа, пока мастер делала. Кушетка кайфовая была. Не представляю, как можно сидя вытерпеть 🤦
- С ужасом вспоминаю такой поход. Захожу в квартиру — жуть. Кошками воняет, на кухне гора посуды, бардак, грязь! Альтернативы тогда в виде салонов не было, к сожалению. Больше туда ни ногой. Пришла к другой домой. В квартире шум стоит, мастер даже не удосужилась стол протереть после клиентки, инструменты без дезинфекции. Так она еще врубила музыку и сидит подпрыгивает, подтанцовывает под нее. Короче, забыла о маникюре на добрых несколько лет, пока в городе салоны не открылись. © ЛарисаЗахарова-ж8л / YouTube
- Нашла одну даму. Мне нужно было на свадьбу ехать, и надо было ресницы нарастить. Заранее не успела, потому что поздно узнала о свадьбе. В общем, она жила в частном доме. Стучусь в ворота, выбегают дети, я спрашиваю: «Это ваша мама ресницы наращивает?» Они орут в глубину двора: «Мама, к тебе клиент пришел». Выходит девушка с собакой на руках, и еще две за ней хвостом. У меня шок. Провожает меня в комнату, собаки идут за ней, третью она из рук так и не выпустила и говорит: «Укладывайтесь, я сейчас руки помою и приду». Ага, спасибо хоть за это. Я начала ей объяснять, что хочу, а она говорит, что у нее нет такого изгиба. Мою радость надо было видеть. Я сказала, что для меня это принципиально, и рванула из этого дома. © pandamina_ / YouTube
- Ходила к девушке, у нее был один мопс. Лежал похрюкивал, похрапывал в ногах. Думаю, ну ничего. Спустя пару месяцев появился еще маленький мопс. А спустя месяц — два стаффа. Итого четыре собаки, плюс кошка. Собаки лезли на меня. Мне это так было неприятно наблюдать. В итоге я решила сменить мастера, так как эти неудобства мне не нужны были. Вела она себя странно, назвав форму ногтей, которую я хотела, бабкиной. А однажды спросила меня с негодованием: «Будем наращивать один ноготь?» Он у меня сломался. Нет, с обрубком буду ходить одним. © katrin595 / YouTube
Сейчас будет аксиома. Невыносимо общаться с людьми, высказывающими свое мнение, которого никто не спрашивал. Собрали жизненные истории о таких экземплярах.
Комментарии
Вот поэтому я не люблю ходить к мастерам, работающим дома.
Вокруг бардак - дети, собаки, домочадцы, телефон трещит, в дверь еще кто-то ломится 😑
А у парикмахера в салоне, пусть даже небольшом и не пафосном - рабочая обстановка, тихо музыка мяукает, машинка жужжит. И разговаривать не надо)