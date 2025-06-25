В моем мире проблема решается простой фразой: "приглашаю н\а др, формат - мальчишник/девичник" и все! Ничего криминального
13 пользователи сети рассказали о вещах, которые их бесят, и нам хочется сказать: «100% понимания!»
Иногда самые безобидные мелочи могут моментально испортить настроение. Скрип стула, чужое чавканье или невыключенный свет — то, что кажется ерундой, способно вывести из себя даже самых терпеливых. Мы собрали признания людей о том, какие мелочи раздражают их и что доводит их до белого каления в повседневной жизни.
- В последнее время редко устраиваю пышные дни рождения, потому что большинство друзей нашли себе девушек, а кто-то даже жен. А у некоторых женщин есть такая привычка тащить себя на все мероприятия, куда пригласили их мужчин. Причем ладно если свадьба или там какой-нибудь кинофестиваль — это понятно. Я просто не понимаю, вот мы с другом знакомы с детства, с тобой виделись пару раз. Зачем идти ко мне на ДР? Поздравления будут неискренними, подарок, если в принципе будет — дешевым или «от нас двоих». В чем смысл? © Подслушано / Ideer
- С парнем почти 4 года вместе. И знаете, как бесят окружающие люди со своими вопросами типа в таком роде: «Ну что, когда сватовство?», «А свадьба будет?», «А когда планируете жить вместе?» и т.д. Свадьба должна быть обязательна! А вы денег нам подарите? Устройте праздник родственникам, которые ничего не подарят, лишь бы покритиковать. Мы с парнем не хотим. Я считаю, что лучше посидеть с родителями, бабушками и дедушками. Сделать ремонт хороший в доме. И поехать на море. А смысл тратить деньги на других людей? © Карамель / VK
«Ненавижу»
- Это происходит только в том случае, если вы купили свежие яйца. Так что радуйтесь! © Sora1007 / Reddit
- Бывало у вас ощущение, что вам лет 80, хотя паспорту всего 25? У меня регулярно. И все из-за того, что я вообще не врубаюсь в молодежный сленг. Только поисковик спасает, подсказывает. Но каждый раз, когда слышу это вслух или читаю где-то, внутри будто что-то скрипит. Ну почему нельзя говорить по-нормальному? Вроде ж молодой человек, а ощущаю себя дедом. Эти новомодные словечки больше похожи на упражнение по слепой печати: фыва, олдж, йцук — разницы ноль! И главное — бесит же! © Не все поймут / VK
- Бесит до невозможности, когда заранее продумываю разговор — в деталях, с возможными вариантами ответов, идеально выстроенной логикой, где все складывается так, как надо. Репетирую в голове, представляю, как скажу одно — собеседник должен ответить так, я на это скажу вот это, и разговор плавно пойдет по нужному мне сценарию. Но нет! Вместо ожидаемого ответа он вдруг несет что-то вообще не по плану, сбивает меня с мысли, рушит всю конструкцию, и я в панике пытаюсь подстроиться, но уже все — сценарий сломался, слова путаются, аргументы рассыпаются, и вместо умного, уверенного диалога получается какая-то каша. Ну почему люди не могут просто следовать сценарию, который я для них так тщательно продумала?! © Карамель / VK
Парень ненавидит мой способ поедания пиццы
Продумывать разговор заранее- ужас какой-то, пустая трата времени🤨
- Кажется, я его понимаю! © chop309 / Reddit
- В школе была у меня одноклассница, которая бесила меня хуже контрольных по алгебре. Вечно меня сдавала, обзывала, а я в ответ пакостил. Я ей в портфель мусор, она меня училке сдает. Я ей жвачку на стул, она мою тетрадь рвет. В конце выпускного пересеклись во время провожания рассвета, переглянулись, показали друг другу неприличные жесты и с чувством выполненного долга ушли в разные стороны, уверенные, что никогда больше не увидимся. Ага, конечно. Спустя несколько лет случайно встретились на дне рождения общего друга. Я такой: «Ну ни нифига себе, ты ж мой самый злой враг». Она ржет: «А ты вообще откуда тут взялся?» Слово за слово, разговорились, поржали. Потом еще раз встретились, потом как-то гулять пошли, а потом раз — и свадьба. Уже семь лет вместе. Вот так жизнь прикольно выворачивает. Теперь иногда смотрю на нее и думаю: «Вот скажи мне тогда, что я женюсь на ней, я бы, наверное, ржал до слез». © Не все поймут / VK
- Недавно ко мне в спортзале присоединилась подруга. Ну, думаю, вдвоем веселее. Но быстро поняла, для чего она пришла: селфи в зеркале, видео с гантелями на 2 секунды... Меня это дико бесило. А потом она вдруг говорит: «Прикинь, предложили работать контент-менеджером в этом зале, так понравились мои сторис!» Теперь она ходит туда каждый день, но уже по делу — снимает контент и получает за это деньги. А я все еще просто хожу в зал. Ну умеют же люди, а! © Карамель / VK
И так каждый раз
Меня это так дико бесило (с)) Понимаю, если бы подруга отвлекала от тренировки, просила фоткать, видео снимать, а так- не все ли равно что она делает?
- Ты делаешь это неправильно! © theherbalshaman / Reddit
- Свекровь сказала, что мое воспитание трехлетнего ребенка неправильное. Мол, «ты с ним слишком мягкая, он у тебя на голове сидит, вот у нас-то все было по-другому». Ну-ну. Я, конечно, терпеливо кивала, но в душе уже знала, скоро ее ждет сюрприз. Через пару дней она попросилась посидеть с внуком. Думаю, ну вот, звездный час. Оставила им еды, игрушек, дала инструкцию и ушла всего на полдня. Спустя три часа приходит сообщение: «Я больше могу, он с ума сходит». Возвращаюсь, она сидит, взъерошенная, уставшая, смотрит пустым взглядом в стену. Ребенок рядом, веселится, доволен жизнью, жмет в руках киндер и жует что-то. Спрашиваю: «Ну что, как прошло?» Она молчит, потом тихо выдает: «Ладно... воспитывай, как знаешь...» А я что? Я предупреждала. © Мамдаринка / VK
- Бесит, когда на мои замечания о воспитании младшей сестры мама отвечает: «Вот вырастишь своих детей, тогда поймешь!» Как будто это какой-то секретный опыт, который нельзя понять заранее. Ну ведь очевидно же, что нельзя до 10 лет все делать за ребенка, чтобы «быстрее и проще», а потом удивляться, что в 15 она не может помыть за собой тарелку или нормально собрать портфель. Или вот эти бесконечные уступки в еде: «Не хочешь суп? Ну ладно, макароны с сосисками». А потом страдает, что ребенок кроме макарон ничего не ест. Просто иногда кажется, что логика у родителей отключается, лишь бы меньше напрягаться. А в итоге все равно приходится разбираться. © Карамель / VK
Моя семья ненавидит меня за это, но я обожаю так делать
"Или вот эти бесконечные уступки в еде: «Не хочешь суп? Ну ладно, макароны с сосисками». А потом страдает, что ребенок кроме макарон ничего не ест."
Вот тут погодите... возможно, тут просто дерьмовый суп! И можно есть только макароны!
- Полностью поддерживаю твою семью! © wizardrous / Reddit
Бонус: еще одна история от пользователя, которую мы не могли пропустить
У неё такой выразительный взгляд. 🤣 "Сколько я зарэзал, сколько перерэзал
🥸🔪.
- Это Бетти и ее бесит все. © RPBN / Reddit
- Пожалуйста, скажи Бетти, что я люблю ее! © DarthMelsie / Reddit
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Комментарии
Меня бесят только звонки от банков с мольбой и требованием взять у них кредит. И когда люди мусорят в общественных местах. Все остальное опционально.
Нет, еще бесит, что вы свой с*аный сайт не чините. Материться можно, а вот предлог na писать не смей. Достали
Бесит, когда меня уговаривают что-либо сделать: если один раз сказала "я не хочу/не буду", то это не значит, что меня надо уговаривать.
Еще бесят родственники, которые лезут с советами о том, как мне жить.
Меня безумно бесят пакетики с гелями и шампунями в отелях, а так же пробники. Какого черта их можно открыть только сухими руками, а мокрыми невозможно? Это блин гостиница, тут нет ножниц!!!