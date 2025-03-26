12 случаев, когда культурный отдых обернулся байкой для рассказа внукам
Истории
1 час назад
Некоторые считают поход в театр, на концерт или выставку скучным и бессмысленным занятием. Другие же, наоборот, ищут в таких мероприятиях не только культурное обогащение, но и яркие эмоции. И нередко именно зрители становятся источником незабываемых моментов, порой затмевающих саму программу. Пользователи сети поделились своими яркими моментами, и мы не могли пройти мимо.
- Каждый год в октябре мы с друзьями ездим в Шарм-эш-Шейх. В этом году оказалось, что неподалеку от нашего отеля открылся музей Древнего Египта. Было решено посетить данное заведение. Огромный комплекс, все очень красиво и монументально, залы с каменными барельефами и витринами. В витринах — мумии крокодилов, овечек, кошек, соколов и прочей живности. Затейливо жили древние египтяне.
На втором этаже обнаружились две старинные лодки из папируса, не в витрине, но окруженные надписями, что их нельзя трогать. Вообще и категорически! Тут мой друг Руслан повернулся ко мне и сказал: «Думай обо мне что хочешь, но я сейчас понюхаю лодку». И понюхал. Он сказал, что она пахнет старыми книгами. Естественно, я тоже стал нюхать лодку. Действительно пахло старыми книгами. Мы стояли и нюхали лодку, погружаясь в атмосферу Древнего Египта. За этим занятием нас и застал удивленный охранник музея. Мы сделали вид, что ничего не происходит, и продолжили осмотр.
В любом случае оно того стоило. © Miamoto1710 / Pikabu
- Ходили мы не так давно на классическую музыку. Антрепренер всех сразу попросила выключить телефоны (для тех, кто просто запамятовал) и предупредила, что произведение такое-то в 3-х частях. Между этими частями аплодировать не принято. Казалось бы, должна быть культурная публика... Но телефоны звонили раз 10. У одной бабки вообще телефон пиликал минут 5. Сначала она не понимала, что у нее, потом пыталась заглушить сумку, затем долго в ней копошилась. На звонке у нее отнюдь не Шуберт был. Ну и, конечно же, во время каждой паузы раздавались аплодисменты. © gurupinhead / Pikabu
- В одном театре обнаружила интересную идею. Когда во время представления кто-то включал телефон, то ему в экран откуда-то сверху начинали светить красной лазерной указкой. Такое персонифицированное внимание очень напрягает, и человек мгновенно выключает телефон. © Palma.Upala / Pikabu
- Пришла в театр, мои билеты провели при входе. Тут подходит пара и говорит, мол, это наши места. Я начинаю доказывать, что нет, мои. Уверенная в своей правоте зову администратора. Оказывается, я перепутала дату и пришла на неделю раньше. Спасибо администратору, нашла для меня одно свободное место. © katjirueva
- Знакомый пригласил меня на концерт. При встрече он подарил лично мне большой букет цветов. Все было хорошо, мы сидели по центру во втором ряду, я с края. Ближе к завершению концерта артист спустился в зал и начал собирать цветы от поклонников. Он так увлекся, что начал вырывать у меня букет, но я крепко вцепилась и не отдавала. Он улыбнулся и пошел дальше, а следом за ним шли его помощники и забрали все-таки букет. Мой друг возмутился и попытался объяснить, чьи это цветы. Его выдворили в фойе, я побежала за ним. Тут вышел охранник и вручил мне большую красивую корзину цветов. «Это не мое», — сказала я, но никто не слушал. «Извините, пожалуйста», — неловко и застенчиво произнес этот охранник и ушел. Больше с цветами на такие концертные площадки я не хожу. © Janinaandlife / Pikabu
- Было дело, работала я в театре. Родители возжелали посмотреть спектакль. И сына моего 5 лет привели. Взяли с него слово, что будет вести себя хорошо. Первый акт ребенок отсидел идеально, шел к концу второй. Вот главный герой падает и делает последний вздох. Зритель напряженно молчит. И в этой тишине на весь зал звонкий детский голосок вдруг выдает: «Сережу жалко!» (Героя звали Гарибальд, а актера — Сергей). Кто-то из зрителей, естественно, прыснул или даже взоржал в голос, но все быстро сориентировались, и зал разразился аплодисментами. За кулисы после спектакля я заходила с красными ушами. А главный герой меня чуть не укокошил, потому что сам едва удержался, чтобы не рассмеяться.
- Собрались с друзьями в кино, взяли билеты, а до начала сеанса оставалось еще минут 40. Решили заглянуть в магазин, прикупить чего-нибудь перекусить, потому что попкорн дорогой и не особо вкусный. Один друг, Саша, попросил свой билет и сказал, что подтянется позже. Ну окей, зашли в зал, расселись, реклама началась, а его все нет. И тут он заходит. С огромной сумкой. Садится, фильм стартует, и вот он достает из сумки... кастрюлю! Открывает, а там пельмени, горячие, ароматные, с парком. Достает вилку и начинает уплетать. По залу моментально разнесся запах, народ начал оглядываться. Кто-то злобно сопел, кто-то шептался, но по лицам было видно — ВСЕ захотели пельмешек. Потом он достал термос с какао и запил все это дело, как будто сидел не в кино, а у себя дома на кухне. В итоге нас чуть не выставили из зала, потому что люди отвлекались от фильма, глотали слюни и смотрели не на экран, а на Сашу, который просто кайфовал от жизни © Палата № 6 / VK
- Были на концерте с сыном, года 4 ему было. Второй ряд, все видно и слышно. Перед концертом музыканты очень долго настраивали инструменты. Наконец вышел дирижер, поклонился и тут мой громко так: «Ну наконец-то закончили. Хрень, а не музыка». Концерт начали через минуту — после того, как музыканты отсмеялись.
- Как то раз меня одногруппница уговорила сходить с ней на оперу и сесть в партере. Ладно. Садимся, и я ей рассказываю: «Яна, я всегда беру балкон. Звук прекрасен, все видно. И вариант хорош тем, что если кто-то на сцене фальшиво поет, есть вероятность не добросить тухлое яйцо». Поржали с ней. Но. Когда первое сопрано запела и взяла верхние ноты, я услышала фальшивые звуки. И не только я. Часть людей рядом с нами затихла. А у меня улыбка сошла с лица. Я надеялась, что это у нее временно. Вдруг, волнение? Или еще что-то. Но нет. До конца представления в верхних нотах она фальшивила. Было ужасно. Впечатление смазалось, и я ушла с плохим настроением из театра. Обычно идешь после и пританцовываешь, вспоминая моменты. А тут — забыть и все. © x_amerskla
- Я однажды была в опере, и там, оказывается, есть бегущая строка под сценой —поясняется, чего они поют. Смешно, когда пафосная голосовая рулада, и поза, и лицо, а сверху перевод примерно такой: «А че это за баба к тебе заходила симпатичная такая?» © pechenkagoa
- Больше не хожу на оперу — первый раз был таким скучным, что мне хватило. Единственный запоминающийся момент случился, когда мужчина на сцене внезапно свалился. От неожиданности я выдала: «Ух, елки-палки!» Бабули, сидевшие рядом, лишь улыбнулись. Кажется, для них это тоже было самое интересное за вечер. © nezendeya
В Баку была опера из заезжих артистов и местных, Риголетто. Местные пели на русском языке, Грузин и ленинградка - на языке автора. Несмотря на это, все было прекрасно. Но поразила певица из Ленинград тогдашнего- Елисеева, во время её арии зазвенели хрустальные люстры театра и заложило уши. Аплодисменты звучали долго.
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- Гуляю по Дворцовой площади, а там очередь в Эрмитаж — жесть! Спросила у ряженого «Петра I», оказалось — вход бесплатный весь день. Минут 5 с ним поболтали, и тут он выдает: «Целоваться будешь с Петром?» А я такая: «Только не здесь». И показательно так обвожу рукой толпу. Он кивнул, предупредил коллегу, отвел меня в какой-то закуток, где мы минут 15 умопомрачительно целовались. Попрощались и разошлись. Самый странный поступок за отпуск. © Подслушано / Ideer
Больше истории из театра можно найти в этих материалах:
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