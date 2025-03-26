12 случаев, когда культурный отдых обернулся байкой для рассказа внукам

Некоторые считают поход в театр, на концерт или выставку скучным и бессмысленным занятием. Другие же, наоборот, ищут в таких мероприятиях не только культурное обогащение, но и яркие эмоции. И нередко именно зрители становятся источником незабываемых моментов, порой затмевающих саму программу. Пользователи сети поделились своими яркими моментами, и мы не могли пройти мимо.