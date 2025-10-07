обычное электронное пианино. и судя по внешнему виду, не особо дорогое (дороже конечно 20 баксов, но все же...)
16 сокровищ, которые работники барахолок купили за бесценок
Обычно секонд-хенды и барахолки ассоциируются с чем угодно — от гор одежды до стопок посуды и странных безделушек. Но у работников есть особый бонус: они могут первыми урвать классные вещи по дешевке. И иногда находки оказываются такими, что забыть их просто невозможно.
«Работаю в секонд-хенде, и мы можем первыми разбирать, что привозят. Так я и взял дорогущий концертный синтезатор всего за 20 долларов»
«Работаю в секонд-хенде и урвала сегодня винтажные баночки с грибами. Чудо, что их никто не прихватил раньше!»
«Вот за это я и люблю свою работу. Этот плетеный стол само очарование»
«Работаю в секонд-хенде уже два месяца. Вот мои любимые находки за это время!»
«Это привезли в наш секонд-хенд»
похоже, эта белочка уже к кому-то приходила, поэтому ее и потрепало
«Работаю в секонде, принесли такой чайник. Была в шаге от покупки и уже жалею. Надеюсь, он простоит до моей смены»
И ч хочу такой чайник. Хотя и понимаю, что торчащие уши - весьма непрактичны
«Сет, который отдали просто так в наш секонд»
«В наш секонд-хенд принесли такой костюм. Мой менеджер полдня разгуливал в нем»
«Работаю в секонд-хенде, перебираю одежду. Некоторые из моих находок за последнее время»
«Мой мужчина работает на вывозе хлама и притащил домой эти красивые тарелки и штуковины, прежде чем их выкинули. Они достались нам бесплатно!»
- Ох, я бы душу отдал за одну из этих кружек! © neart_roimh_laige / Reddit
«В наш секонд привезли вот такую крутую „королевскую“ скамью»
«Нашла причудливое свадебное платье в секонде, где работаю. Просто влюбилась в эти рукава!»
«Работаю в комиссионке, и вот что я сегодня урвала по дешевке для своего пса»
«Работаю на барахолке — вот мои сокровища за последнюю неделю»
«Мой муж работает на барахолке, и сегодня туда принесли детский диванчик. Наша собака чувствует себя королевой»
«Решила поделиться парочкой забавных находок с моей работы на барахолке»
Работа в секонд-хенде или на барахолке полна неожиданностей — именно они делают ее особенной. А если хочется еще историй о редких удачах — загляните в эту подборку.
Вот такую переноску муж нашел. Для маленькой собаки или большого кота. Обработали антиблохином. В целом вид почти новой вещи. У нас есть переноски. Одна пластиковая и две в виде сумок, но меньше этой. На дачу поедет.