16 сокровищ, которые работники барахолок купили за бесценок

Обычно секонд-хенды и барахолки ассоциируются с чем угодно — от гор одежды до стопок посуды и странных безделушек. Но у работников есть особый бонус: они могут первыми урвать классные вещи по дешевке. И иногда находки оказываются такими, что забыть их просто невозможно.

«Работаю в секонд-хенде, и мы можем первыми разбирать, что привозят. Так я и взял дорогущий концертный синтезатор всего за 20 долларов»

«Работаю в секонд-хенде и урвала сегодня винтажные баночки с грибами. Чудо, что их никто не прихватил раньше!»

«Вот за это я и люблю свою работу. Этот плетеный стол само очарование»

«Работаю в секонд-хенде уже два месяца. Вот мои любимые находки за это время!»

«Это привезли в наш секонд-хенд»

«Работаю в секонде, принесли такой чайник. Была в шаге от покупки и уже жалею. Надеюсь, он простоит до моей смены»

«Сет, который отдали просто так в наш секонд»

«В наш секонд-хенд принесли такой костюм. Мой менеджер полдня разгуливал в нем»

«Работаю в секонд-хенде, перебираю одежду. Некоторые из моих находок за последнее время»

«Мой мужчина работает на вывозе хлама и притащил домой эти красивые тарелки и штуковины, прежде чем их выкинули. Они достались нам бесплатно!»

«В наш секонд привезли вот такую крутую „королевскую“ скамью»

«Нашла причудливое свадебное платье в секонде, где работаю. Просто влюбилась в эти рукава!»

«Работаю в комиссионке, и вот что я сегодня урвала по дешевке для своего пса»

«Работаю на барахолке — вот мои сокровища за последнюю неделю»

«Мой муж работает на барахолке, и сегодня туда принесли детский диванчик. Наша собака чувствует себя королевой»

«Решила поделиться парочкой забавных находок с моей работы на барахолке»