Как то раз вышла поздно с работы, автобусов и троллейбусов уже не было. Вызвала такси и забыла в машине кошелек и наушники, пока искала в сумке зарядку. Деньги были в кармане куртки. Прихожу домой и уже собираюсь слушать музыку, как не могу найти наушники и кошелек. Обыскала все карманы. Звоню водителю. Сказал в машине нашел когда осматривал. Сейчас клиента отвезу и приеду к вам. И вправду приехал и вернул потерянное. А то я бы без карт и паспорта осталось бы
20+ человек, для которых потеря вещей обернулась целой историей
Наверное, каждый человек хоть раз в своей жизни терял какую-нибудь ценную вещь и горько сожалел об этом. К счастью, иногда такие пропажи все-таки отыскиваются. Но порой история возвращения этих предметов оказывается настолько увлекательной, что ей просто грех не поделиться.
- Опаздывала на день рождения к подруге, пулей бежала по улице и случайно налетела на девушку, да еще и кофе ей на рубашку пролила. Начала было просить прощения, но, увидев испепеляющий взгляд, быстро умчалась. А позже выяснилось, что я еще и кошелек где-то умудрилась посеять. На следующий день прихожу на работу, а на входе та самая девушка разговаривает с охранником. Бочком обхожу их и бегу к лифту, быстро нажимаю кнопку, но девушка заскакивает в лифт в последний момент. В панике начинаю нести какую-то ахинею, что я очень спешила, и вообще у меня плохое зрение. Поднимаю на нее глаза, а девушка выдает мне мой кошелек, а сверху еще кидает крупную купюру и говорит: «Сходи к окулисту!» — и выплывает из лифта. © Подслушано / Ideer
- Однажды потерял карту памяти с фотками. Выхожу из маршрутки, а карты нет (была в кармане). Решил проверить маршрутку, да вот незадача — она уже отъехала от остановки. Я бегом за ней по проезжей части, еще и руками машу, ноль эффекта. И тут мне повезло в первый раз — она остановилась на светофоре. Продолжаю дальше бежать и махать руками. На следующем светофоре тоже повезло — нагнал маршрутку и заскочил. Суммарно побежал метров 400. Флешка в итоге нашлась. © berkutsoft / Pikabu
- Пару лет назад я с дочками (3 и 7 лет) и с племянником (8 лет) пошла на речку. Взяли два комплекта для плавания: маска, трубка, ласты. И тут я замечаю, что племянник заходит в воду в ластах, а выходит без. Начали поиски, нашли одну ласту. Пока искали, он взял и трубку зашвырнул в воду. Не нашли. Из каждого комплекта осталось по 1-2 вещи. Я очень расстроилась, денег немалых стоит, но сама вроде как виновата. Через месяц мы опять пошли на речку. Приходим, а мне с другого конца пляжа начинает что-то кричать мужчина и машет пакетом. Оказалось, он месяц назад видел, как мы все посеяли, дождался, пока вода стала чистая, и легко нашел утерянные предметы. Я уже и думать забыла про те вещи. А он носил их на речку целый месяц. Надеялся нас встретить! Чудо! Так было хорошо на душе, что есть такие люди. Очень его благодарили. © Мамдаринка / VK
- У меня в детстве была любимая мягкая игрушка, которую я всюду с собой таскала. В результате где-то ее посеяла. Прошло 10 лет, и я записалась к парикмахеру, который стриг меня в детстве. Прихожу в салон, а он выдает мне ту самую мягкую игрушку. Оказывается, мы сменили телефон, и он просто не смог меня найти. Но игрушку все эти годы хранил. © Melalemon / Reddit
- Посеяла свой проездной, на который только денег закинула. Все обыскала, проверила все места, где в тот день была. В результате плюнула, поехала домой и решила душ принять, чтобы успокоиться. Выхожу из душа и чувствую, что-то к моей пятке прилипло. Поднимаю ногу, а там мой проездной. Так и не поняла, откуда он взялся. © soulfister / Reddit
- Бабушка, уезжая к нам в гости, спрятала все ценности, а чтобы не забыть, написала себе напоминалку, где именно. Приехала и все переживала, что записку где-то посеяла. В итоге решила, что, доставая варежку, на улице выронила. А когда она вернулась домой, то обнаружила, что записка лежала на самом видном месте: «Золото в горохе». © Подслушано / Ideer
- Дочь у меня — растеряшка. Забыла тут телефон на детской площадке. Сильно расстроилась, плакала, но спустя три дня мне вдруг позвонил мужчина. Телефон он отдал, от денег отказался. Дочь в восторге, одна беда — мобильник точно полежал под дождем. Открыли мы заднюю крышку, а там другая батарея, все сухое, чистое. Видимо, мужчина починил его! Как чудесно, что в мире все еще существуют такие люди! © Мамдаринка / VK
- Я где-то посеяла свою любимую помаду. Когда пришла за такой же, то сказали, что их уже нет и, видимо, не будет. Я искала в интернете — тоже нет. Оказывается, у меня был последний экземпляр моей любимой помады, а я его посеяла. Позавчера смотрю: кошка с чем-то играет. Пригляделась, а это моя помада. Я обрадовалась, а кошке дала кусочек колбасы за ее детективные навыки. © Палата № 6 / VK
- Посеял свое обручальное кольцо где-то год назад. Все обыскал, перерыл и дом, и машину — но кольцо как сквозь землю провалилось. Тут пришла зима, я решил немного на улице поработать. Полез в шкаф за термобельем и вместо верхнего комплекта зачем-то взял сразу два. Чувствую, что-то между одеждой лежит. Разворошил одежду и нашел свое кольцо. Понятия не имею, как оно туда попало, но я был на седьмом небе от счастья, что нашел его. © BraveLittleTowster / Reddit
- Мы тут решили перекрасить кухню, я снял картину со стены, и из-за нее выпал кошелек. Самое забавное, что я сам его туда спрятал, когда мне было 7 лет. Нашел, правда, только через 10 лет. © NoIdeaWhatImEvenDoin / Reddit
- В детстве я вела дневник и всегда прятала его в специальной книжке, чтоб никто его не нашел. И вдруг дневник пропал. Я на 100% была уверена, что его стащил один из моих братьев. Прошли годы, и вдруг я получаю письмо от незнакомки. Оказывается, она нашла мой дневник в коробке с вещами своей младшей сестры. Я всю голову сломала, чтобы понять, как он к ней попал. В итоге выяснилось, что моя мама тогда решила пожертвовать часть старых детских книжек и случайно прихватила ту, в которой лежал мой дневник. Девушка, найдя мои записи, многие годы старалась меня разыскать. © D***Deity / Reddit
Про "золото в горохе" ржу в голос и в то же время за голову хватаюсь. Хорошо, что не случилось непоправимого и к бабушке реально не пришли нехорошие люди. Путеводитель был бы идеальный.
- Как-то мне в соцсети написала девушка и скинула фотку моей справки, которую я очень долго и упорно выбивал в поликлинике. Подумал, что посеял ее где-то в ВУЗе, и спросил, когда она сможет мне ее отдать. Девушка удивленно спросила, зачем ей ехать в ВУЗ, если я оставил справку в кафе. На справке было только мое имя и название учебного заведения. Так милая барышня не поленилась найти меня в инете! © Палата № 6 / VK
- Однажды потеряла студенческий и не сразу это заметила. А потом уже было поздно. Расстроилась, что теперь придется много морочиться, чтобы получить новый. И вдруг мне звонят из деканата и говорят, что его нашла женщина и попросила с ней связаться. Как оказалось, мой студенческий нашла ее собака в сугробе во время прогулки в парке! © Подслушано / Ideer
- Пока мы переезжали, я умудрился посеять обручальное кольцо. Весь дом перерыл, чтобы найти эту чертову штуку. Хуже того, я даже машину 3 раза буквально по винтикам разобрал, а толку — ноль. Я уже плюнул, и тут мне надо было жену с нашим сыном из роддома забирать. Подгоняю нашу тарантайку к больнице, и тут мне пришлось переднее сиденье подвинуть, чтоб сынишку на заднем уместить. В итоге нашел кольцо на полозьях, по которым это кресло ездило. © TheUrbanMarmot / Reddit
- Потерял кредитку как раз перед вылетом. Короче, позвонил в банк, закрыл карту и отчалил. А спустя несколько месяцев я нашел карточку в своем кошельке. Оказывается, она приклеилась к подарочному сертификату, который мне подарили на день рождения. © AlreadyGone77 / Reddit
- Пару лет назад моя дочка потеряла свой мобильник. Мы буквально весь дом перевернули, пытаясь его найти. В результате махнули рукой, телефон как сквозь землю провалился. Тем же вечером решил я перекусить и почапал на кухню. В итоге случайно нашел мобильник в пачке чипсов, которая валялась в кухонном шкафу. © Blad514 / Reddit
- Как-то давно ехала я на пары и не заметила, что выронила телефон в метро. Он был уже неновый и недорогой, но неприятно. Когда поняла, что потеряла, одногруппница написала мне сообщение с контактным адресом почты, чтобы его было видно на экране мобильника. Мы особо не надеялись, что это поможет. Но вечером мне написала незнакомая девушка. Ее папа нашел телефон в вагоне и успел сфотографировать контакт, когда пришло сообщение. Договорились встретиться, она отдала телефон, я подарила ей коробку дорогих конфет и подарочный сертификат. Добавились в соцсетях, с праздниками друг друга поздравляем и все такое. Телефон еще пару лет послужил. Бывает и так! © Подслушано / Ideer
- Один раз кинула в мужа своей блузкой (уже и не помню, почему), он ее поймал и положил рядом с собой. Через какое-то время прихожу к благоверному за блузкой, он шарит вокруг, а ее нет! Мы оба, мягко говоря, в растерянности. Перерыли весь диван, вокруг все осмотрели — ничего. В результате кто-то из нас нашел блузку через несколько часов в спальне. © allielou22 / Reddit
- Я училась во вторую смену в школе, а по утрам ходила на тренировку. Утром собираюсь, а телефона нет. С мамой весь дом перерыли, не нашли. Мы давай с маминого сотового звонить — трубку никто не берет, в доме не слышно. Вдруг на мамин телефон идет звонок с моего номера. Берем трубку — в ответ тишина. Думаю, ну точно посеяла где-то. Ушла на тренировку, мама на работу. А когда вернулась, вдруг услышала звонок. Нашла мобильник под диваном, где его нельзя было не заметить. Так до сих пор и не выяснили, кто это звонил. © Подслушано / Ideer
- Жена потеряла обручальное кольцо. Искала его везде, пропасть времени на это потратила. Кольцо, увы, так и не нашлось. Спустя 5 лет мы решили переехать в другой город. Добрались до места и неожиданно видим, что к колесу нашего грузовика прилип кусок смолы, а из него торчит кольцо жены. © ShelSilverstain / Reddit
- Пару лет назад заскочила я в ресторанчик во время обеденного перерыва. А когда вернулась в офис, поняла, что посеяла где-то один из наушников. Прошла обратно весь свой путь, обыскала машину, даже в ресторан заглянула. Все без толку — наушник как в воду канул. Короче, махнула рукой и поплелась обратно в офис. Вставила оставшийся наушник в ухо, врубила музыку и тут понимаю, что звуки из странного места доносятся. Оказывается, второй наушник провалился в мой лифчик, и я этого даже не заметила. © CitrusSloth / Reddit
Кстати, некоторые люди умудряются вручить такие подарки, что их потом еще годами вспоминают с легким недоумением.
Комментарии
Ой, вечно документы теряю. Недавно паспорт потеряла, нашла в какой-то папке чуть ли не в старых документах н-а выброс. И срочно нужна была справка с пропиской сына, блин, три раза папку с документами переворошила. Лежала в конверте с результатами каких-то анализов🤦🏻♀️😬, ну вот такой порядок. Вроде всё в одном месте храним, а пропадает.
свекровь как-то раз потеряла очень дорогую серьгу, расстроилась сильно, искала и дома, и н a улице, всё без толку. вечером пошла в душ, а серьга, оказывается, зацепилась за бельё
Если я потеряла дома какую-то вещь, то наверняка потому, что решила в кои-то веки разложить все по полочкам и положила ее в особое место.
А вот когда бардак и все лежит как попало - все находится с первого раза.