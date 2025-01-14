20+ человек, для которых потеря вещей обернулась целой историей

Как то раз вышла поздно с работы, автобусов и троллейбусов уже не было. Вызвала такси и забыла в машине кошелек и наушники, пока искала в сумке зарядку. Деньги были в кармане куртки. Прихожу домой и уже собираюсь слушать музыку, как не могу найти наушники и кошелек. Обыскала все карманы. Звоню водителю. Сказал в машине нашел когда осматривал. Сейчас клиента отвезу и приеду к вам. И вправду приехал и вернул потерянное. А то я бы без карт и паспорта осталось бы