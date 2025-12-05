Что-то мне подсказывает, что фиг бы барышня отдала свою часть из заначки на свадьбу, если бы таковая там была. Скорее всего и микроволновку, и прочее вплоть до туалетной бумаги покупал парень в одну харю.
16 историй о том, как бывшие напомнили о себе годы спустя
Казалось бы, после фразы «нам надо расстаться» в отношениях ставится жирная точка. Мы удаляем переписки, меняем прически и начинаем новую жизнь. Но у некоторых бывших, видимо, свое представление о финалах.
- Рассталась с парнем. Спустя два года он написал: «Никто с тобой не сравнится. Я должен тебя увидеть, просто поговорить, иначе сойду с ума». Встретились. Он мнет руки, смотрит в глаза, вздыхает и выдает: «Слушай, моя новая девушка пытается сделать котлеты, но это невозможно есть. Напиши, пожалуйста, рецепт куриных котлеток, которые ты часто делала, а то я так больше не могу!»
- Меня бывший каждый год поздравляет с днем рождения. И тут бац, спустя восемь лет после расставания решил излить душу и признаться, что я лучшая и бла-бла-бла. Я спрашиваю, в себе ли он, ненормальный что ли? А он в ответ: «Нет, я медитировал». © Анна Гильдман
- Мой бывший (не самая мелкая сошка в крупной компании с весьма нехилой зарплатой) при расставании забрал себе нашу общую заначку. В ней были деньги, которые копили на свадьбу. Пытался вывезти весь дом, но не дала моя кума, которая приехала меня поддержать. У них случилась потасовка из-за моей микроволновки. Я рыдала и кричала, чтобы он забирал все, что хочет, а она цеплялась за прибор и кричала: «Фиг ему, а не микроволновка». А он все это время молча пытался микроволновку у нее отнять. А потом еще унес всю туалетную бумагу. Знаете почему? Потому что давал на нее деньги. © Дарья Аксёнова
- Рассталась с мужчиной, с которым были вместе много лет. Я предложила остаться друзьями. Он был против. С тех пор мы ни разу не виделись. Спустя полгода он попросил меня выполнить просьбу, от которой я выпала в осадок. Он без тени смущения написал, чтобы я прислала ему стихи, которые он писал во время наших отношений. Мне стало смешно. Естественно, я удалила нашу тогдашнюю переписку вместе со стихами. Я закрыла эту страницу своей жизни. Ну а он обиделся! © Татьяна Шкурина / Dzen
- Мы с мужем развелись год назад. Вскоре дама, с которой он мне изменял, заехала в наш дом, где бывший супруг остался жить. Неделю спустя пишет мне, мол, какой классный у тебя дом, где ты заказала такую мебель и все в таком роде. Сидела думала целый день, что ей написать и в итоге решила вежливо послать, мол, сама разбирайся, ничего не знаю и не помню. А потом от бывшего мужа приходит сообщение, что я зря устраиваю истерики и они просто пытаются быть милыми. © Anon_Yes2222 / Reddit
- У мужа моего есть такая бывшая, с которой они прожили три года и расстались 10 лет назад. Они сейчас в нормальных отношениях, мы видимся периодически. Сидим как-то раз, обсуждаем что-то, и она выдает: «Ну что, я, по крайней мере, буду твоей любимой девушкой». Я рассмеялась и сказала: «А разве не я его любимая девушка, раз он в итоге женат на мне?» Она перестала улыбаться и скоро ушла. А потом написала мужу гигантское сообщение о том, что я мелочная и ревнивая, раз меня так это все задевает. © Unknown author / Reddit
- Встречалась с парнем. Потом он исчез. Ну пропал и пропал! В сети бывает, значит, живой, но я не навязываюсь. Через полгода встретила его в магазине с новой пассией. Он меня увидел, а потом как тут же бочком-бочком начал отступать. А через год я получила от него сообщение: «Скучаю по напиши прогулкам». Ну что я могла сказать на это? Ответила, что я сочувствую. Пропал снова. © Froda16 / Pikabu
- Как-то раз приехала в родной город. Иду, а навстречу идет мама бывшего. Поздоровались, мило поболтали ни о чем, я объяснила, что тут на пару дней. На следующий день иду, а она меня у подъезда ждет. Сразу налетела: «Знаешь, тут Сережа просил тебе передать, чтобы ты уехала поскорее, а то он тебя в окно видит и переживает».
Этому Серёже целый город принадлежит, что он там распоряжается? И маманя потакает, вместо того, чтобы вразумить сынка? Странная семейка.
- У моего мужчины есть бывшая, от которой «не уходят». Каким-то образом они все же расстались, родители в ужасе, так как обожали ее. Встречались мы с ним долго, ни на секунду не давал никакого повода усомниться, даже маме своей высказывал, мол, выбрал меня и точка. В итоге мы поженились три года назад. И только сейчас я случайно узнала, что прям перед свадьбой он пошел на свидание со своей бывшей дамой, так как хотел «точно быть уверен в своем выборе». Знаете, кто мне об этом рассказал? Его мама, сразу после того, как посмотрела на свою новоиспеченную внучку. Я не разговаривала с ним неделю. © Unknown author / Reddit
- Рассталась с парнем. Спустя года пишет: «Нам надо увидеться. Я кое-что оставил у тебя. Места себе не нахожу, думаю об этом». Перерыла всю квартиру, но ничего не поняла. Встретились, вынесла пакет с его футболками. Он решительно отодвинул пакет и спросил: «Ты не находила банку с маринованными огурцами, которую мне мама передавала? Я точно помню, что мы ее не открыли!»
- Мой после расставания выбесился, что ушла, забрав свои вещи, и звал забрать подаренные ему до этого футболки. Аргументировал тем, что они ему не нравятся, хотя до расставания носил как миленький. Я сказала: «Не нравится — отдай бедным». Он в ответ, мол, приди, забери и отдай сама. На что я ответила: «А зачем мне их забирать и снова тебе отдавать?» После этого замолчал... © Viktoriya Stepanova
Спустя ГОДА понадобились огурцы? Вот уж придумал повод для встречи) Или реально стал бы есть просрочку, сохранись та банка? 🤔
- Мой парень обожал рассказывать «смешные» истории про своих бывших. Например, у одной стояла банка икры на Hовый год. Так он ложками тайком ел икру, оставляя тонкий слой икры на стенках, чтобы было незаметно, а перед праздником расстался. Очень удивился, когда я не согласилась жить вместе и перестала пускать к себе домой. С бывшими теперь следим за ним в соцсетях, чтобы будущих предупреждать. © Подслушано / VK
- У бывшей моей была пересадка в моем городе. Позвонила мне, спросила, можно ли переночевать. Мы не общались 10 лет, так как она меня кинула и вышла замуж за другого. Я в ответ предложил ей самой решать проблемы и попросить помощи у мужа. В итоге на меня еще и моя сестра наехала, с которой они общаются, мол, некрасиво было так делать с не совсем чужим человеком. © Respekted-Menace / Reddit
- Коллеге позвонил бывший и высказал, что она забыла вернуть судочки, в которых его мама салатики приносила. А судочки эти были обычные одноразовые. В общем, сложи и принеси маменьке! Все посмеялись, и тут другая коллега придумала план. Она кинула клич, мол, у кого с собой еда в таких контейнерах, большая просьба, после обеда «подарить» их такой-то такой-то. Люди не пожалели, отдали, получилось больше 10 штук. На следующий день коллега рассказала, что приехала к бывшей свекрови и пакетик с контейнерами с запиской повесила на ручку входной двери. Вечером бывший позвонил и сказал, что контейнеры мама нашла, но надо теперь отдать ей шторы из спальни, потому что его мама их подшивала вручную, а это большой труд! Эти шторы коллега заказывала в свое время специально для спальни с полным затемнением. Они были до самого пола. Но в один прекрасный вечер пришла домой, а свекровь, проведывая днем «больного» сыночку, укоротила шторы до подоконника, ей так больше нравилось. После обрезки коллега отнесла шторы с отрезанными кусками в мастерскую, где ей привели их в нормальный вид. Это, собственно, и стало последней каплей терпения. Выставила мужа и свекровь в тот же вечер, отправила по месту прописки обоих. На вопрос, что она решила со шторами, та со смехом ответила: «Посчитала стоимость штор и стоимость ремонта после обрезания. Кинула сообщением полную сумму, за которую она «подарит» им шторы. Сразу отстали! © komol-67 / Dzen
Парень тайком поджирал продукты и считает это смешным? А в праздник, наверное, сидел и хихикал, представляя, как обнаружили пропажу икры? Фу, мерзость.
- Рассталась с парнем. Я пострадала, а потом даже и не вспоминала. И тут в два часа ночи звонок от него. Сердце екнуло! Ну все, будет в любви признаваться. Беру трубку, а голос у него взволнованный, он тяжело дышит и почти кричит: «Какой пароль был от твоего аккаунта в онлайн-кинотеатре? Там подписка месяц еще действует, а я футбол пропущу!»
- Встречались с парнем 1,5 года. У меня все серьезно. А он все метался, боялся, что чего-то упустит в жизни своей молодой. Расстались. Я ушла с головой в работу, хобби. И тут вдруг приезжает с кольцом! Говорит: «Я проверил все твои соцсети, знаю, что у тебя так никого и нет, давай жениться!» Ну, я хоть и однолюбка, но чувство собственного достоинства у меня есть. Даже друзьями не предложила остаться, у меня достаточно друзей.
Подобные ситуации, хоть и вызывают поначалу недоумение, на самом деле — отличная прививка от ностальгии. Они лучше любых доводов разума напоминают, почему наши пути с этими людьми когда-то разошлись.
А ваши бывшие пытались напомнить о себе спустя годы?