15 человек сделали ремонт, да так, что любо-дорого посмотреть
Есть что-то завораживающее в том, чтобы смотреть на обновленное пространство. Кажется, что и дом дышит по-другому. Именно такими обновлениями своих домов поделились люди, о которых речь в этой статье.
«Еще не все готово, но результат мне уже нравится»
До — в процессе — после
Восхитительно, кроме шуток. Люблю, когда туалет, ванная, кухня выглядят не как утилитарное помещение
«До и после того, как ко мне переехала невеста»
«Детская готова. Мы с женой счастливы»
«Переделка кухни. Всю работу выполнил сам и очень доволен результатом!»
Очень уютно стало, а легкая замена текстиля дает простор для перемен в будущем
Гостиная: было и стало
«Жилище мужчины до и после того, как у него появилась девушка»
«Очень горжусь тем, как все обустроила»
Такое чудное помещение так бездарно и аляповато обставить - это надо постараться...
«Мне не нравился уродливый зеленый цвет пола. Менять плитку не хотела, много возни. Меня все отговаривали, но я купила банку краски — и вот что вышло.»
«Банка краски обошлась в $ 30 — и вуаля. Ну, еще зеркало поменяла и крючки. Смотрите!»
«Как вам такая кухня?»
До и после
«Сама сделала детскую! Горжусь собой»
Очень мило, но можно добавить несколько контрастных стильных рисунков, это помогает в развитии зрения малышей
- Это невероятно мило! Поздравляю с пополнением в семействе! © lipenick / Reddit
«Купили жилье. Я так хотела ремонт, но все не было денег. И вот мечта сбылась»
«Мой дизайн не всем по вкусу, и это нормально! Я сделала его не в угоду другим, а для себя».
- Это волшебно! Потрясающая работа по обновлению пространства. Это не в моем стиле, но мне нравится! © SASPEKTOR / Reddit
«Я три года хотел сделать ремонт, наконец-то!»
Было и стало
Вот что у нас есть еще: «15 фотографий из серии „до и после“, на которые приятно посмотреть»