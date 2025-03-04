15 человек сделали ремонт, да так, что любо-дорого посмотреть

Есть что-то завораживающее в том, чтобы смотреть на обновленное пространство. Кажется, что и дом дышит по-другому. Именно такими обновлениями своих домов поделились люди, о которых речь в этой статье.

«Еще не все готово, но результат мне уже нравится»

До — в процессе — после

«До и после того, как ко мне переехала невеста»

«Детская готова. Мы с женой счастливы»

«Переделка кухни. Всю работу выполнил сам и очень доволен результатом!»

Гостиная: было и стало

«Жилище мужчины до и после того, как у него появилась девушка»

«Очень горжусь тем, как все обустроила»

«Мне не нравился уродливый зеленый цвет пола. Менять плитку не хотела, много возни. Меня все отговаривали, но я купила банку краски — и вот что вышло.»

«Банка краски обошлась в $ 30 — и вуаля. Ну, еще зеркало поменяла и крючки. Смотрите!»

«Как вам такая кухня?»

До и после

«Сама сделала детскую! Горжусь собой»

Это невероятно мило! Поздравляю с пополнением в семействе! © lipenick / Reddit

«Купили жилье. Я так хотела ремонт, но все не было денег. И вот мечта сбылась»

«Мой дизайн не всем по вкусу, и это нормально! Я сделала его не в угоду другим, а для себя».

Это волшебно! Потрясающая работа по обновлению пространства. Это не в моем стиле, но мне нравится! © SASPEKTOR / Reddit

«Я три года хотел сделать ремонт, наконец-то!»

Было и стало