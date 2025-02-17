15 фотографий из серии «до и после», на которые приятно посмотреть

Чужие примеры успеха помогают нам идти к своей цели. Будь то путь к телу мечты, ремонт ванной или выращивание зелени на подоконнике — возможно все. Просто нужно двигаться к цели хотя бы маленькими шажками.

Когда думаешь, что все и так неплохо, пока не увидишь фотку справа

«У меня минус 83 кг, ребята»

Когда городской житель решил разбить свой сад

«Увидела эту фотографию двухлетней давности и едва себя узнала. Сбросила 27 кг»

«Мне 37 лет. Вот, как стала выглядеть моя кожа после всего одной процедуры фотоомоложения лица. Ни макияжа, ни фильтров — только чистый результат»

«Я решил сделать что-то, чтобы скрыть сарай и добавить цвета двору»

«Разбили сад с лекарственными травами»

«Я вот уже два месяца хожу в зал по 3 дня в неделю. Тренировки сделали чудо с моим артритом и плохими коленями. Ну а я просто горжусь своим прогрессом»

«Мне понадобился год, чтобы спасти это дерево инжира»

«Только отрастив волосы, осознал, что я кудрявый»

«Я выращиваю суккуленты и это мой прогресс всего за полгода с небольшим»

«Давно хотелось навести здесь красоту»

«До и после того, как я забрал этого малыша домой»

«Ждем малыша. Купили жилье, и вот детская после ремонта»