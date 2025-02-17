15 фотографий из серии «до и после», на которые приятно посмотреть

Чужие примеры успеха помогают нам идти к своей цели. Будь то путь к телу мечты,
ремонт ванной или выращивание зелени на подоконнике — возможно все. Просто нужно двигаться к цели хотя бы маленькими шажками. Когда думаешь, что все и так неплохо, пока не увидишь фотку справа «У меня минус 83 кг, ребята» Когда городской житель решил разбить свой сад «Увидела эту фотографию двухлетней давности и едва себя узнала. Сбросила 27 кг» «Мне 37 лет. Вот, как стала выглядеть моя кожа после всего одной процедуры фотоомоложения лица. Ни макияжа, ни фильтров — только чистый результат» «Я решил сделать что-то, чтобы скрыть сарай и добавить цвета двору»
Оу, это плющ? Идея не очень, он заплетёт забор, а потом попытается захватить и двор
«Разбили сад с лекарственными травами» «Я вот уже два месяца хожу в зал по 3 дня в неделю. Тренировки сделали чудо с моим артритом и плохими коленями. Ну а я просто горжусь своим прогрессом» «Мне понадобился год, чтобы спасти это дерево инжира»
Я сделала вывод, что инжир супервыживальщик, он вылезает то здесь, то там, листики весёленькие, но ягоды abs
«Только отрастив волосы, осознал, что я кудрявый» «Я выращиваю суккуленты и это мой прогресс всего за полгода с небольшим» «Давно хотелось навести здесь красоту»
она ещё и в размерах увеличилась?
«До и после того, как я забрал этого малыша домой» «Ждем малыша. Купили жилье, и вот детская после ремонта»
как по мне - вообще разные комнаты
«Прошло 3 года. Те же комната, стул, птицы, сияющая улыбка и чудесные друзья вокруг. Изменилось только одно — я сбросила почти 70 кг»