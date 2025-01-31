18 пушистиков, которые расцвели в заботливых руках
Грация взрослых кошек вызывает восхищение у многих, но не каждый способен увидеть будущую гордость дома в маленьком неуклюжем комочке. Между тем, это особое удовольствие — наблюдать, как скромный питомец превращается в настоящего красавца.
А в бонусе будет история про бабушку, которая водит кота на прогулку во двор.
«Привет от Бони из дома от пикабушницы Алины. Я нашла его зимой на дачах, обросшего колтунами»
«Мама-кошка решила, что родить под машиной — хорошая идея, а потом испугалась людей и бросила этого малыша. Выкормили вручную, назвали Шуриком»
«Это Аврора. Забрали ее из приюта, когда ей было 6 месяцев, у нее были блохи и она плохо питалась. Теперь она счастливая маленькая леди»
«Когда я взял домой этого котенка, он был таким тощим, что я боялся его гладить. Теперь он перерос других моих кошек и отлично с ними ладит»
Была кожа да кости, зато теперь — красавица-мурлыка
«От этого котенка люди хотели избавиться. Я не дала. Нашла ему любящего хозяина. Вот каким он вырос»
«Он выглядел слишком маленьким и больным, а теперь это здоровый и очень пушистый котяра»
«Когда Луна впервые появилась в моем гараже в 2019 году, она была блохастым котенком-гоблином. Я влюбилась мгновенно. Теперь она избалованная кошка-обнимашка»
«Нашла котенка на улице. Думала, пристрою его»
«Но оказалось, что очень сложно отдать кому-то котенка, если ты неделю выхаживала его изо всех сил».
«Мой котей в тот день, когда я привезла его домой из приюта, и 3 года спустя»
От сонного комочка до кошечки в самом расцвете сил
«Нашел котенка в гаражах. Он орал как не в себя. Сейчас это мимишное коротколапое чудо, которое напрочь лишено кошачьей грации»
«Малыша принесли на усыпление. У меня рука не поднялась. Пыталась пристроить, но не смогла. Прошло 6 лет»
«Осенью 2021 года мы с супругой нашли в кучке листьев пищащий комочек. Сердца дрогнули, мы ее удочерили»
«Выглядела кошечка на тот момент как чертенок, самолично прошедший все круги ада, поэтому внутренний голос подсказал имя „Чуча“. Было такое чучелко, а выросла пушистая принцесска».
Когда из непонятного комочка шерсти вырос настоящий красавец
Этого котенка нашли на фабрике, а теперь у него есть хозяин. Посмотрите, как малыш преобразился
«Сегодня ровно год, как я удочерил мою девочку. Это Манго»
«Он проехался у меня на двигателе метров 500. Забрали домой. Жрет все, как экскаватор, думаю, пару дней голодал. Наверное, наша встреча — это судьба»
Бонус
- Соседка — бабулечка с чудесным тихим голосом. Она выходит на улицу со своим котом Пончиком. Разговаривает она с ним примерно так: «Пончик, солнышко, не ползи в грязь». Но самое эпичное было, когда Пончик замер посреди двора и уставился на ворону, а бабушка вдруг как гаркнет, забыв весь свой аристократизм: «Не трогай ее!» И смачно пару нецензурных слов добавила.
Я лежала со смеху. © Палата № 6 / VK
Комментарии
Удивительно, что до сих пор нет статьи про внезапных котовладельцев. Из того же пикабу история: вечером покормили одну рыжую кошечку, а утром их уже было 12. Нет, она не родила, а привела банду. Теперь рыжая банда живёт в своём котеле, а те прекрасные люди, что создали им дом, делятся новостями котобанды в соцсетях