18 пушистиков, которые расцвели в заботливых руках

1 день назад

1 день назад

Грация взрослых кошек вызывает восхищение у многих, но не каждый способен увидеть будущую гордость дома в маленьком неуклюжем комочке. Между тем, это особое удовольствие — наблюдать, как скромный питомец превращается в настоящего красавца.

А в бонусе будет история про бабушку, которая водит кота на прогулку во двор.

«Привет от Бони из дома от пикабушницы Алины. Я нашла его зимой на дачах, обросшего колтунами»

«Мама-кошка решила, что родить под машиной — хорошая идея, а потом испугалась людей и бросила этого малыша. Выкормили вручную, назвали Шуриком»

«Это Аврора. Забрали ее из приюта, когда ей было 6 месяцев, у нее были блохи и она плохо питалась. Теперь она счастливая маленькая леди»

«Когда я взял домой этого котенка, он был таким тощим, что я боялся его гладить. Теперь он перерос других моих кошек и отлично с ними ладит»

Была кожа да кости, зато теперь — красавица-мурлыка

«От этого котенка люди хотели избавиться. Я не дала. Нашла ему любящего хозяина. Вот каким он вырос»

«Он выглядел слишком маленьким и больным, а теперь это здоровый и очень пушистый котяра»

«Когда Луна впервые появилась в моем гараже в 2019 году, она была блохастым котенком-гоблином. Я влюбилась мгновенно. Теперь она избалованная кошка-обнимашка»

«Нашла котенка на улице. Думала, пристрою его»

«Но оказалось, что очень сложно отдать кому-то котенка, если ты неделю выхаживала его изо всех сил».

«Мой котей в тот день, когда я привезла его домой из приюта, и 3 года спустя»

От сонного комочка до кошечки в самом расцвете сил

«Нашел котенка в гаражах. Он орал как не в себя. Сейчас это мимишное коротколапое чудо, которое напрочь лишено кошачьей грации»

«Малыша принесли на усыпление. У меня рука не поднялась. Пыталась пристроить, но не смогла. Прошло 6 лет»

«Осенью 2021 года мы с супругой нашли в кучке листьев пищащий комочек. Сердца дрогнули, мы ее удочерили»

«Выглядела кошечка на тот момент как чертенок, самолично прошедший все круги ада, поэтому внутренний голос подсказал имя „Чуча“. Было такое чучелко, а выросла пушистая принцесска».

Когда из непонятного комочка шерсти вырос настоящий красавец

Этого котенка нашли на фабрике, а теперь у него есть хозяин. Посмотрите, как малыш преобразился

«Сегодня ровно год, как я удочерил мою девочку. Это Манго»

«Он проехался у меня на двигателе метров 500. Забрали домой. Жрет все, как экскаватор, думаю, пару дней голодал. Наверное, наша встреча — это судьба»

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