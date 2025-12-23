Как бы изменился сюжет 13 картин, если бы их писали в наши дни

Как бы изменился сюжет 13 картин, если бы их писали в наши дни

Мы привыкли видеть героев старинных картин в интерьерах прошлых эпох. А что если художники писали бы свои знаменитые полотна сегодня — в мире смартфонов, соцсетей и интернета? Мы пофантазировали, как могли бы измениться сюжеты 14 картин, и посмотрели на классику под совершенно новым углом. Получилось неожиданно и местами иронично.

«Итальянский полдень», Карл Брюллов

«Всадница», Карл Брюллов

«Конец песни», Эдмунд Лейтон

«Ален Шартье», Эдмунд Лейтон

«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев

«Леди Лилит», Данте Габриэль Россетти

«За туалетом. Автопортрет», Зинаида Серебрякова

«За завтраком», Зинаида Серебрякова

«Автопортрет с двумя ученицами», Аделаида Лабиль-Гиар

«Автопортрет в образе аллегории Живописи», Артемизия Джентилески

«Автопортрет», Юдит Лейстер

«Над городом», Марк Шагал

«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

