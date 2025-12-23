Как бы изменился сюжет 13 картин, если бы их писали в наши дни
Художники
3 часа назад
Мы привыкли видеть героев старинных картин в интерьерах прошлых эпох. А что если художники писали бы свои знаменитые полотна сегодня — в мире смартфонов, соцсетей и интернета? Мы пофантазировали, как могли бы измениться сюжеты 14 картин, и посмотрели на классику под совершенно новым углом. Получилось неожиданно и местами иронично.
«Итальянский полдень», Карл Брюллов
«Всадница», Карл Брюллов
«Конец песни», Эдмунд Лейтон
© The End of the Song / Edmund Leighton / Art Renewal Center / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Ален Шартье», Эдмунд Лейтон
«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев
«Леди Лилит», Данте Габриэль Россетти
© Lady Lilith / Dante Gabriel Rossetti / Delaware Art Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image
«За туалетом. Автопортрет», Зинаида Серебрякова
«За завтраком», Зинаида Серебрякова
«Автопортрет с двумя ученицами», Аделаида Лабиль-Гиар
«Автопортрет в образе аллегории Живописи», Артемизия Джентилески
На втором фото должны быть баллончики с краской, а не палитра.
-
-
Ответить
«Автопортрет», Юдит Лейстер
«Над городом», Марк Шагал
«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи
Фото на превью Italian Midday / Karl Bryullov / Russian Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image, The Lady with an Ermine (Portrait of Cecilia Gallerani). / Leonardo da Vinci / National Museum in Kraków / Wikimedia Commons, AI-generated image
