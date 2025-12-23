Как бы изменился сюжет 13 картин, если бы их писали в наши дни

Мы привыкли видеть героев старинных картин в интерьерах прошлых эпох. А что если художники писали бы свои знаменитые полотна сегодня — в мире смартфонов, соцсетей и интернета? Мы пофантазировали, как могли бы измениться сюжеты 14 картин, и посмотрели на классику под совершенно новым углом. Получилось неожиданно и местами иронично.