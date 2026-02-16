Мало чего изменилось, другое освещение и качество фотки, косметика лучше
17 женщин, которые превратили уход за собой в искусство
Героини этой подборки творчески подошли к процессу наведения красоты — они не побежали в ближайший магазин покупать брендовые средства, а научились заботиться о себе. Нам остается только вдохновляться их результатами и вспоминать, когда мы в последний раз полноценно высыпались и делали хотя бы легкую зарядку.
«Мне 32 года, и я забочусь о своей коже куда лучше, чем в юности. А еще я изменила рацион и теперь ем много овощей и фруктов, пью воду, а не газировку»
«Мне 46. Примерно месяц назад я сосредоточилась на увлажнении кожи. Результаты не заставили себя ждать. Вдобавок я включала увлажнитель воздуха на ночь»
«В 30 лет у меня появилась морщина на лбу. Кажется, я перепробовала все возможные кремы и увлажняющие средства. А теперь просто пользуюсь патчами от морщин»
- Вы молодеете в обратную сторону. © Quick_Writer3752 / Reddit
«Мне 48, у меня менопауза. Вот моя кожа без тона, только с румянами и люминайзером»
- Мне показалось, что это фотография Кортни Лав. © Noclevername12 / Reddit
«Попробовала новый крем. Теперь с оптимизмом смотрю на перемены»
«Мне 41 год, я сбросила примерно 38 кг»
- Моя первая реакция: вы просто очаровательны. А волосы просто потрясающие! Наслаждайтесь своей красотой. © sunshine8279 / Reddit
«Я похудела на 89 кг. Чувствую себя новым человеком»
- Вы просто очаровательны. У вас выразительные скулы, красивые глаза и отличный макияж. © WheresTheIceCream20 / Reddit
«В свои 27 лет я обнаружила на лбу легкие морщинки. Теперь пытаюсь избавиться от них с помощью силиконовой маски для бровей»
«Я в молодости не знала, что солнце вредит коже, и теперь расплачиваюсь за это. Шесть месяцев я ухаживала за своей кожей и пользовалась солнцезащитным кремом»
«Моя мама до и после косметических процедур. Я так рада, люблю тебя, мамуля!»
«С момента, когда была сделана первая фотография, прошло 364 дня. Чувствую себя полностью обновленной. Теперь даже могу выйти на улицу без макияжа»
«Лимфодренаж для лица: до и после. Я заметила, что линия челюсти стала четче, а кожа начала сиять»
«Мое преображение кожи в 40 лет на 100% обусловлено образом жизни, а не косметическими средствами»
- Мне 42 года, и, честно говоря, моя кожа выглядит лучше, чем в 30. Раньше я тратила целое состояние на косметику. Теперь мой ежедневный уход состоит из 4 недорогих средств. На этом фото на мне тонирующий солнцезащитный крем, тушь и хайлайтер без блесток.
«Мне 46 лет, и последние два года я посвятила самосовершенствованию»
«Мне 42 года. Для меня уход за кожей — это забота о себе»
- Позвольте мне сказать: делайте, что вам нравится! Помните, что никто не рассматривает ваше лицо или тело с таким же осуждением, как вы сами. Двигайтесь. Ешьте разнообразную пищу. Высыпайтесь. Делайте то, что приносит вам радость. Окружите себя по-настоящему близкими людьми.
«Сегодня тот самый день! Я официально сняла брекеты. Поставить их было одним из лучших решений, которые я когда-то принимала»
«Через пару недель мне исполнится 37. Я постоянно увлажняю кожу и смотрю на состав средства, а на бренд и заявления производителя не обращаю внимания»
