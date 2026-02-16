17 женщин, которые превратили уход за собой в искусство

Героини этой подборки творчески подошли к процессу наведения красоты — они не побежали в ближайший магазин покупать брендовые средства, а научились заботиться о себе. Нам остается только вдохновляться их результатами и вспоминать, когда мы в последний раз полноценно высыпались и делали хотя бы легкую зарядку.

«Мне 32 года, и я забочусь о своей коже куда лучше, чем в юности. А еще я изменила рацион и теперь ем много овощей и фруктов, пью воду, а не газировку»

«Мне 46. Примерно месяц назад я сосредоточилась на увлажнении кожи. Результаты не заставили себя ждать. Вдобавок я включала увлажнитель воздуха на ночь»

«В 30 лет у меня появилась морщина на лбу. Кажется, я перепробовала все возможные кремы и увлажняющие средства. А теперь просто пользуюсь патчами от морщин»

© Grh777 / Reddit Ирина Александровна 4 часа назад Молодеть в обратную сторону - это значит стареть! В оригинале: You age reverse - вы стареете в обратную сторону. Ну, не умеете переводить элементарное, так хотя бы логику включите! (( - - Ответить

Вы молодеете в обратную сторону. © Quick_Writer3752 / Reddit

«Мне 48, у меня менопауза. Вот моя кожа без тона, только с румянами и люминайзером»

Мне показалось, что это фотография Кортни Лав. © Noclevername12 / Reddit

«Попробовала новый крем. Теперь с оптимизмом смотрю на перемены»

«Мне 41 год, я сбросила примерно 38 кг»

Моя первая реакция: вы просто очаровательны. А волосы просто потрясающие! Наслаждайтесь своей красотой. © sunshine8279 / Reddit

«Я похудела на 89 кг. Чувствую себя новым человеком»

Вы просто очаровательны. У вас выразительные скулы, красивые глаза и отличный макияж. © WheresTheIceCream20 / Reddit

«В свои 27 лет я обнаружила на лбу легкие морщинки. Теперь пытаюсь избавиться от них с помощью силиконовой маски для бровей»

«Я в молодости не знала, что солнце вредит коже, и теперь расплачиваюсь за это. Шесть месяцев я ухаживала за своей кожей и пользовалась солнцезащитным кремом»

«Моя мама до и после косметических процедур. Я так рада, люблю тебя, мамуля!»

«С момента, когда была сделана первая фотография, прошло 364 дня. Чувствую себя полностью обновленной. Теперь даже могу выйти на улицу без макияжа»

«Лимфодренаж для лица: до и после. Я заметила, что линия челюсти стала четче, а кожа начала сиять»

«Мое преображение кожи в 40 лет на 100% обусловлено образом жизни, а не косметическими средствами»

Мне 42 года, и, честно говоря, моя кожа выглядит лучше, чем в 30. Раньше я тратила целое состояние на косметику. Теперь мой ежедневный уход состоит из 4 недорогих средств. На этом фото на мне тонирующий солнцезащитный крем, тушь и хайлайтер без блесток.

«Мне 46 лет, и последние два года я посвятила самосовершенствованию»

«Мне 42 года. Для меня уход за кожей — это забота о себе»

Позвольте мне сказать: делайте, что вам нравится! Помните, что никто не рассматривает ваше лицо или тело с таким же осуждением, как вы сами. Двигайтесь. Ешьте разнообразную пищу. Высыпайтесь. Делайте то, что приносит вам радость. Окружите себя по-настоящему близкими людьми.

«Сегодня тот самый день! Я официально сняла брекеты. Поставить их было одним из лучших решений, которые я когда-то принимала»

«Через пару недель мне исполнится 37. Я постоянно увлажняю кожу и смотрю на состав средства, а на бренд и заявления производителя не обращаю внимания»

А у вас есть секреты ухода за кожей и волосами? Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.