20+ душевных историй и снимков о том, что питомцы делают наши будни в сто раз ярче

Питомцы — это не только милые мордочки, но и постоянный источник смешных историй. Кто-то виртуозно добывает себе завтрак, а кто-то точно знает, как выпросить лишнюю вкусняшку или обхитрить соседа по квартире. Среди них, как и среди людей, есть свои характеры, но всех их объединяет одно — они становятся настоящими членами семьи. Ведь с ними будни становятся в тысячу раз ярче.

«Решила узнать у нашей няни для собак, как там мой песель. И вот что получила в ответ»

«Заведи второго, говорили они. Будет весело, говорили они...»

Ночной дозор, или как пес соседку выручил

Соседка снизу нашего пса на дух не переносила. И вдруг ее словно подменили: при встрече расплывается в улыбке, гладит, вкусняшки ему таскает! Я уже решила, что им от нас точно что-то надо. А на днях ее муж случайно проговорился. Оказалось однажды ночью она пошла в туалет, и по иронии судьбы сломался замок. Колотила она по двери и кричала — муж дрых и ничего не слышал. Проснулся только, когда наш пес поднял такой лай, что, кажется, перебудил полподъезда. С тех пор соседка считает его не наглой мордой, а личным спасателем. ADME Ваш Акк 2 дня назад Шо боялась муж вломится в туалет и износилует ? Ответить

«Малыш знатно перерос свою коробку, но отказывается принимать реальность»

«Мой пушистый коллега сегодня явно не в ресурсе. Ни одной задачи за день не выполнил»

© the_real_smolene / Reddit Eduard Parasotka 1 день назад У меня в своё время кошка, так же отжала коврик для мышки с гелевой подушкой.не давала на компе работать, пришлось отдать и взять обычный коврик, а она рядом спала мордой на подушечке гелевой. Ответить

Когда забота хозяина совершает невозможное

Я из тех людей, которые любят наблюдать за соседями по двору. Есть у нас мужчина с бульдожкой, у которой отказали задние лапы. Заботливый хозяин трижды в день выносил свою девочку на руках на газон. Иногда она ловко перемещалась на передних лапах, волоча задние, а иногда хозяин подвязывал ткань вокруг ее живота и так, поддерживая, ходил вместе с ней. Так продолжалось очень долго: осень, зима, весна, лето... День за днем. Но сегодня... Сегодня я видела настоящее счастье. Улыбка растянула лицо этого мужчины. Он смотрел на нее и просто сиял. Его бульдожка начала ходить. © missbravo / Pikabu Лена Алексеевна 2 дня назад Знакомо. У нашего пита была грыжа спины , отказали задние лапки, операция и месяцы реабилитации, сейчас носиться как угорелая . Ответить

«Выглядывает из-под одеялка, ну чисто малыш»

«Просто гулял и встретил этого хорошего мальчика. Максимально дружелюбный песель!»

Когда завел ротвейлера, а получил лентяя

У соседей живет ротвейлер. Девочка. Зовут — Пикси. Такое флегматичное существо я в жизни не видела. Не знаю даже, как они ее будят, чтобы накормить. Вот вчера сосед вышел на улицу обрезать сухие ветки с дерева. Пикси рухнула в тенечке. Хозяину неймется. Обрезал мелкие сучки с палки, бросил — принеси. Пикси какое-то время ждет, потом вздыхает — идет за палкой. Снова падает в тенечке. Хозяин снова бросает палку. Пикси охает и идет за палкой. Палку бросают в третий раз...Пикси берет палку, обходит хозяина по большой дуге и скрывается с палкой за калиткой. Возвращается без палки. Видимо, это надо понимать как: «Если тебе так нужна эта палка, пусть она лежит дома». © Panakiya / Pikabu Yoshi 2 дня назад Этому хозяину нужен мой хаски! С удовольствием обменяю своего суперактивного Кузю на флегматичную Пикси )) Ответить

«Тот самый момент, когда наконец-то поймал веревочку, но вообще не представляешь, что с ней теперь делать»

«Рабочий процесс в самом разгаре»

Аппетит всегда победит

У нас на первом этаже живет собачка породы той-терьер. Зовут Тепа. На улицу он не выходит. Смотрит всегда на меня и мою собаку из своего окна. И громко лает. И сразу становится ясно, что если бы не москитная сетка... Всем бы нам пришел конец. Мою собаку все это страшно возмущает. А тут угораздило меня с моей собакой зайти к хозяйке Тепы и занести деньги за домофон. А этот Тепа привык всегда первым встречать гостей и говорить правду тем, кто готов переступить порог. А тут открывается дверь, а там стоит моя собака. И как рванула поводок. Тот выпал. Тепа добежал до дивана. Сделал резкий поворот. Запрыгнул на кресло и оттуда совершил полет. Даже Том Круз в «Миссия невыполнима» так бы не смог. Дальше были потолок, стены и пол. Собаки стремительно пробежали коридор. Он их привел на кухню. А там у Тепы в миске стоит еда. Моя собака как увидела — сразу все содержимое приняла в себя. Соседка сейчас говорит, что Тепа больше не лает на звонок в дверь. Он теперь совершенно другой зверь. Что-то в нем надломилось. Или преобразилось — не знаю даже. Знаю лишь, что он начал хорошо есть. © Tatavhalate / Pikabu Роман Викторович Афанасьев 1 день назад У Вашей собаки какая порода? Прошу прощения за то, что не могу перестать смеяться.🙈 Она не смогла тоя догнать, наверное потому, что за миску запнулась 🎃 Ответить

«Увлечена чтением своей самой любимой книжки»

«Решил сделать подушку в виде пушистика. Получилось максимально нелепо»

Как проснуться королевой обувного магазина

У меня пес — голден-ретривер. Если задерживаешь ему прогулку, он несет тебе обувь прямо в руки: мол, давай, хозяин, я и ботинки твои принес. Утром проспала на полчаса, не услышала будильник. Проснулась от того, что на меня что-то давит. Нет, это был не пес — к слову, он не лизался, он просто стащил всю обувь в доме ко мне на кровать! Прям всю! Даже из коробок летнюю достал. И я проснулась королевой обувного магазина — просто вся заваленная обувью. Пес так в туалет хотел! © Подслушано / Ideer Yoshi 2 дня назад Маленький бедняжкин. Такой умница 😘 Ответить

«Наш бордер-колли Коппер вчера вовсю кайфовал в бассейне для собак»

«Мы переехали, и дочка очень долго прощалась с нашим любимым соседом. Каждый раз, выходя во двор, он садился у забора на одно и то же место, вилял хвостом и ждал детей»

«У них тут явно какая-то планерка. Я их так не рассаживал, они просто взяли и коллективно решили собраться»

«Знакомьтесь, это Куки: профессиональный похититель сердечек и генератор хаоса на полставки»

Гениальный план заводского кота, который не любит ходить по лужам

Работаю я на заводе ЖБИ. Завод большой — и, главное, старый, так что после дождя территория покрывается лужами и грязью. У электриков, гнездящихся в электроцехе на другом конце территории завода, живет кот. Красивый — черно-коричневый, пушистый, с наглой рожей. Но на днях после смены выхожу я из цеха — а ко мне с жалобным плачем кидается этот кот. Лезет на руки и мяукает жалобно. Я к парням: что такое? кто животную обидел? Парни в непонятках: тусуется тут уже час, орет — что ему нужно? Может, заблудился, а может, собаки напугали. Ну, время до развозки есть — понес я кота в электроцех. По грязи и лужам. А он увесистый, гад. Ко мне прижался, когтями держится и помявкивает. Электроцех на насыпи и к нему ведет бетонная лестница. На этой лестнице кот с меня спрыгнул и домой побежал. Ну понятно — думаю, — места уже знакомые. В развозке электрику пеняю: «Что ж вы за своим котом не следите? Если б я его не принес — пропал бы котик». А мужик выдает: «Да вы не понимаете! Этот бандит удумал пойти на свиданку к складской кошке, а днем дождь прошел — ему и лень было по грязи через весь завод босиком шлепать. До вас допрыгал, а там попутку поймал. Он постоянно так делает». © XBOCT.KOTA / Pikabu Nadezha 2 дня назад Ну и ну!!!! Ответить

«Возвращаюсь я домой, а тут такая картина»

Суровый пес и его маленькие пернатые подопечные

Приехал на дачу, зашел к соседу за березовым соком, а у них пес (цербер, смесь дворняги с мегалодоном), огромный — чужих не пускает на территорию от слова совсем, все действия через забор. Сосед — деревенский мужик: курочки, козочки и т. д. И тут начинается ливень вперемежку с градом. Пес молнией бросается по участку собирать цыплят и курочек, всех пособирал, утащил к себе в будку, сам лег сверху на будку и терпит... А терпеть было что: первые градины заставили ретироваться. А пес лежал на будке, и терпел, спасая пернатых — молодец, уважуха! Соседка потом рассказала, что такое каждый раз в любых стихийных условиях, причем у курочек свой курятник, но они до него не добегают — принудительная доброта. © Star.Pirat / Pikabu Yoshi 2 дня назад Лапочка 🥰 но я бы не стала воспитывать так собаку, чтобы никого не впускала во двор. Как общаться с друзьями, соседями? Или если приехали родственники, с которыми видишься раз в 7 лет. Ответить

«Оцелот искренне уверен, что мы его не видим»

Когда пес понял команду «Домой!» слишком буквально

Работали в глухой тайге, готовили базу под разведку золоторудного месторождения. И в один день с коллегой решили прогуляться, пособирать коренья всякие. С собой взяли местного барбоса неизвестных кровей — за ним стояла задача брать на себя ответственность за встречи с бурым хозяином тайги, коих было в тех краях немало. Без долгих подробностей — мы заплутали. Ходили туда-сюда и не могли найти обратную дорогу. Налетел противный туман, стало совсем плохо. И тут вспомнили про барбоса, который тем временем занимал себя охотой на всяких грызунов. Я его подозвал и так строго: «Домой!» Пес развернулся, в одно мгновение скрылся в кустах и исчез. © RadiyMagadan / Pikabu Галина Михина 1 день назад Для двух моих котов "домой" означает там, где стою я. Ответить

«Каждую неделю я беру собаку из приюта на долгую прогулку. Последние два раза со мной ездил вот этот красавчик. Вы только посмотрите на этого счастливого песеля!»

Когда счастье в доброте: Как обычная прогулка стала началом новой жизни для пса

Гуляли с дочкой в сквере, рядом бегал бродячий пес — хорошенький такой. Идет мужик по скверу, садится на лавочку, подходит к нему этот песик. Мужик достает бутерброд и протягивает псу. Тот съел и начал медленно подходить к мужчине. Мужчина посмотрел на него ласково, показал на свою ногу — и пес с радостью положил голову ему на коленку. Мужчина погладил его и пошел по своим делам. Потом остановился, повернулся к псу и говорит: «Чего сидишь? Собирайся, домой, пошли!» Я так счастлива за хвостатого! © Палата №6 / VK Nadezha 2 дня назад Чудесная картина!!! Ответить