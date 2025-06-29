13 доказательств того, что разница поколений — еще та почва для ярких историй

Молодняк жалуется, что старики не принимают то, как молодняк живёт. Ну так молодняк не принимает то, как живут старики. Или этодругое?
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В нашем мире все быстро может стать устаревшим — от конкретных вещей до взглядов. И вот об этой разности поколений и пойдет речь в нашей сегодняшней подборке.
А если вам не хватило примеров разности взглядов у поколений, то держите еще подборку. Да не простую, а еще и в виде комиксов.
Молодняк жалуется, что старики не принимают то, как молодняк живёт. Ну так молодняк не принимает то, как живут старики. Или этодругое?