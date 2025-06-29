13 доказательств того, что разница поколений — еще та почва для ярких историй

Истории
1 час назад

В нашем мире все быстро может стать устаревшим — от конкретных вещей до взглядов. И вот об этой разности поколений и пойдет речь в нашей сегодняшней подборке.

  • Пришла за дочерью в школу. Стою в коридоре у ее класса. Уроки закончились, все дети выходят. Моя еще с учительницей что-то обсуждает, а я жду и вижу, как какая-то ее одноклассница выходит заплаканная. Дочь тоже выходит спустя две минуты, мы идем с ней домой, а я спрашиваю, мол, почему твоя одноклассница так плакала. Дочка рассказала, что та с парнем рассталась! Боже, девочки в 11 лет уже из-за парней плачут! А я в их возрасте рыдала из-за того, что мамонтенок ищет маму. © Мамдаринка / VK
  • Купили мы новую плиту на кухню. Ну, думаю, наконец-то выбросим старую, а то видеть ее уже сил нет. И отмывать ржавчину тоже. И вот захожу на кухню, а там мама отмывает старую плиту. С кучей средств, явно устала уже. Спрашиваю: «Боже, мам, ну зачем? Мы же ее сейчас на мусорку понесем!» Она выдает: «А что соседи подумают, если мы ее такую грязную понесем?»
  • Вышли на перерыв с разновозрастными коллеги. Две подгруппы: 22-30 и 35-40+. Молодые мерились, кто из них раньше других что-то начал. Типа: «Я вот дискетами успел попользоваться».
    Ну я возьми и ляпни:
    — А я тусить начал еще в прошлом тысячелетии!
    Они сначала заржали, а потом задумались, что я-то правду сказал. © schise / Pikabu
  • Пришла к нам в гости девочка около 2,5 лет. Я повела детей мыть руки, а гостья мыло найти не может. У нас кусковое, а у них дома жидкое. «Сломали» ребенка. Я поулыбалась, мол, современные детки. А через месяц я свою дочку, которой три с половиной, привела в гости и отправила в ванну. Она возвращается и говорит, что воду открыть не может. Там кран с «барашком», а дома современный был. Вот и меня носом ткнули в то, что мое дите тоже другого поколения. © Мамдаринка / VK
  • Показывала четырехлетнему ребенку фотографии в альбоме, которые мы с мужем еще на мыльницу делали когда-то. Она удивленно рассматривала каждое фото: прям доставала, крутила в руках, спрашивала обо всем. В конце альбома удивленно спросила: «Мам, а почему вы фотографировали не на телефон? У вас камера не работала?» Эх, чуть не пустила слезу, когда объясняла ей, что в те времена телефонов с камерами еще не придумали. © Мамдаринка / VK
  • Папа не понимает, почему я не покупаю свое жилье. Я озвучил ему свои доходы, и мы все подсчитали. После аренды, машины, продуктов и страховки у меня на счету 0. Говорит: «Тебе нужно найти вторую работу». У меня она уже есть. В ответ: «Ты дурак, раз платишь за съем. Купи свое жилье». Ладно, думаю, наша песня хороша, начинай сначала. А папа продолжает: «Сразу после колледжа мне было трудно. Но я снял квартиру за $ 150 в месяц при зарплате $ 800». Я такой, мол, ок, но получается, что ты за аренду отдавал 1/5 дохода. Это как если бы я стал снимать хату за $ 500. Батя: «Но я-то снимал гораздо дешевле. Чего ты нагнетаешь?» Я показал ему точно такую же квартиру, которая раньше стоила $ 150, а сейчас — $ 2,4 тыс. Он: «Ну найди другую работу». Так у меня их две, я же говорил! «Тогда тебе нужно устроиться туда, где есть хороший профсоюз, и, как я, упорно трудиться». Нет больше таких профсоюзов! © Empty_Ambition_9050 / Reddit
  • Сегодня забирала старый заводной будильник из мастерской. Мастер (мужчина примерно лет 60), презрительно поглядывая на меня из-под очков, произнес:
    — Вы — потерянное поколение. Школу закончили, техникум, институт — а до сих пор не знаете, как за вещами ухаживать. Часы смазывать надо!
    — Понимаю, вот только часики не мои, а свекрови. Она дама ваших лет, обязательно ей передам!
    Со свекровью потом поржали над «потерянным поколением». Думаю, пришла бы она сама — ей бы ничего такого не высказали. © Unknown author / Pikabu
  • Жена встретила на улице пожилую соседку (88 лет). Та спрашивает:
    — Твой муж почему на велике ездит, если машина есть?
    — Нравится ему на велике, работа сидячая.
    — Может, машина сломалась?
    — Да нет, все в порядке.
    — Понятно, экономит.
    Разные поколения — разные взгляды. © PolAnd1234 / Pikabu
  • Мы с папой строили планы на выпускной сестры. Я написала ему, мол, обсудим детали позже — я заеду после работы, около 18:00. В промежуток между 16:30 и 17:30 он позвонил мне раз 5! С претензиями, мол, мы же договорились встретиться в 16:00, где меня черти носят. Еще и психанул, сказал, что сам тогда все придумает. Ну я пришла к нему в 18:00 и показала сообщение, в которым мы договорились, блин, на 18:00! А папа просто выдал: «Вот почему я ненавижу СМС. Когда все ясно и задокументировано, нет смысла спорить, кто прав, а кто нет». Я ответила, что когда правда задокументирована, это очевидно. Он сказал, чтобы я убиралась с глаз его долой. © sgaisnsvdis / Reddit
  • Недавно переехали в новый район, все наши соседи — пенсионеры. В целом они приятные, но все как один уверены, что раз я работаю удаленно, то просто бью баклуши весь день. Один на днях позвонил что-то спросить. Я смог поболтать с ним полчаса, но из-за этого потом работал дольше. Конечно, теперь он считает, что раз я могу 30 минут потрепаться, то я вообще ничем не занят. Еще он регулярно вспоминает, что предыдущий жилец постоянно работал во дворе, а я почти не выхожу на улицу. Да, блин! Я работаю на двух работах, пытаюсь взять третий проект, жена тоже работает! При этом мы воспитываем троих подростков. Предыдущие жильцы? Да до нас тут жили пенсионер и его жена, которая никогда не работала. Хм, почему у них было время целыми днями копаться во дворе? А вчера другой сосед позвонил мне и со старта спросил, не разбудил ли меня часом. Было 9 утра. Я говорю, мол, так давно уже встал, потому что в 5 утра работать начинаю. Он тут же сменил тему. Бесполезно что-то им доказывать. © TrollingForFunsies / Reddit
  • Только что говорила по телефону с мамой. Она закатила истерику из-за того, что мне пришлось отменить поездку к ней. Вообще я привыкла, она часто так себя ведет. Но тут до поездки оставалось еще 2 месяца, а я пыталась объяснить, что приеду через месяц или около того. Бесполезно, мама продолжала истерить, кричала, что это плохо, а почему — непонятно. Ну я не выдержала, говорю: «Видишь, мам, вот почему у тебя нет внуков». Она в шоке, мол, почему. А я объясняю: «Не хочу объяснять ребенку, что ему нельзя закатывать истерики, хотя бабушке можно». Спустя пять секунд молчания она выдала: «Ладно, дай знать, когда сможешь приехать». © icanith / Reddit
  • На днях случайно застала разговор моей мамы с дочкой. Мама спрашивает ее: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Я из кухни тихонько слушаю, думаю, что сейчас услышу про принцессу или врача. А дочка с серьезным видом отвечает: «Стюардессой». Мама, довольная, начинает ее расспрашивать: «Ух ты, хочешь увидеть весь мир?» И тут дочка выдает: «Нет, хочу улететь подальше от вас всех, чтобы меня не заставляли есть манку и рано вставать в садик». © Мамдаринка / VK
  • Всегда ржал над роликами, где красивым девчонкам задают вопросы типа «Где Париж?», а те тупят. А потом кум кидает видео — и я каменею: в кадре моя дочь. Говорит, что в рубле 60 копеек. Я в шоке. Позвонил — хотел наорать. А она ржет: «Пап, я специально тупила. Умных не выкладывают, а тупых — да. С этого подписки, реклама, деньги». Я молчу. Стыдно. Но и гордость берет: умная ведь. Похоже, теперь глупость — это стратегия. © Не все поймут / VK

А если вам не хватило примеров разности взглядов у поколений, то держите еще подборку. Да не простую, а еще и в виде комиксов.

Комментарии

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Конфуз
17 часов назад

Молодняк жалуется, что старики не принимают то, как молодняк живёт. Ну так молодняк не принимает то, как живут старики. Или этодругое?

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