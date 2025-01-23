19 человек, которые и в магазине способны найти приключения

Ну что интересного, казалось бы, может произойти в магазине? Зашел, купил нужное и вышел — как говорится, приключение на 20 минут. Однако неожиданности могут подкараулить нас даже у прилавка с хлебом или в очереди на кассу.

Стоим мы пару лет назад с подругой в обычном сельском магазине (не самообслуживание), перед нами обычная семья — муж, жена, ребенок лет 9. Жена за что-то ворчит на мужа. Подходит их очередь, и женщина недовольным голосом говорит продавцу: «Верните нам, пожалуйста, макаронину». Продавец спокойно уходит на склад, выносит им одну обычную макаронину. Женщина забирает, говорит: «Спасибо», — и они уходят. Что это было, черт возьми? © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Однажды в детстве шел в магазин с дисками. Чтобы в него попасть, нужно было пройти через магазин ковров. Там у самого входа лежал огромный ковер, я подумал, что у них фишка такая, и вытер об него ноги. Поднимаю голову и вижу — на меня бабка зло смотрит. Оказывается, что она этот ковер собралась покупать, и его расстелили, чтобы она могла посмотреть на него. Мне так было стремно, что я даже за диском не пошел — сразу развернулся и бегом свалил оттуда. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«А мне в упаковке яиц попался штамп для них»

Ну все, теперь сможете яйца подделывать! © PHLAK / Reddit

У меня очень низкий рост, поэтому не достаю до верхних полок в супермаркетах. Частенько приходится дергать работников, чтобы они мне помогли. Тут прихожу в свой любимый магазин, а там меня встречает охранник с улыбкой до ушей, и в руках у него стремянка: «Девушка, мы специально для вас купили! Будет рядом со складом теперь всегда стоять и вас ждать». Было немного неловко, но очень приятно! © Мамдаринка / VK

Я со старшей дочерью (14 лет) поехал по магазинам — покупать ей зимнюю куртку и шапку. Перед выходом жена сказала, мол, покупайте что хотите, только не черное. Дочка согласилась, а я жене сказал, что не нам носить, пусть выбирает что нравится, но в пределах установленного бюджета. Короче, купили пуховик и шапку серого цвета, дочке понравилось, ехала всю дорогу довольная, спасибо говорила. А когда приехали домой, начался цирк с конями: «Что это вы такое купили, да ей это не нужно, да как бабушка какая то...» и все в таком роде. Дочка в слезы, я злой как пес. Жена говорит, что сейчас сама поедет и поменяет на свой вкус. А я у дочки спрашиваю, мол, хочешь менять? Она говорит, что ей это нравится. Короче, на жену рявкнул, сказал, что менять не дам, а если хочешь другое, то езжай и покупай на свои деньги. Она замолкла. Прошел уже месяц, всем все нравится. И ради чего нужно было устраивать скандал? © Evgen***89 / Pikabu

Я как-то раз была в специализированном магазине, где продают мужскую и женскую обувь больших размеров. Одна женщина зашла, долго смотрела, а потом говорит: «Почему здесь такая гигантская обувь?» Продавцы ей вежливо ответили, что женские размеры представлены от 42 и больше, мол, такой вот у нас магазин. Так та женщина, недолго думая, сказала: «И какие акселераты носят такие размеры?» Это при том, что говорила она совсем не тихо, и в магазине по меньшей мере было 3-4 человека. Что в голове у таких людей? © Ohiko.S / Pikabu

«В местной сети супермаркетов есть ванночка с ледяной водой, чтобы бесплатно охладить напитки»

Увидела в магазине золотую подвеску с камнем и прямо загорелась ее приобрести. Еле дождалась получки и галопом понеслась за мечтой. Залетаю, а там какая-то мадам меряет мою цепочку! Перед зеркалом крутится и на посетителей вопросительно озирается. Ну я и говорю: «Глазки у вас зеленые, а камень голубой, лучше изумруды посмотреть». Она ее сняла, направилась к изумрудам, а я цепочку в охапку и к кассе. Думала, у меня от ее взгляда спина загорится! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Покупаю вчера продукты в магазине, а передо мной стоит бабушка старенькая — покупает хлеб, масло, два яблока и яйца. Долго рылась в кошельке, а потом вздохнула и сказала, что яйца брать не будет, не хватает денег. Так я решила схитрить: оплатила свои покупки и ее яйца, и смогла незаметно сунуть их ей в сумку — у нее была довольно большая сумка на колесиках. Получила огромное удовольствие, представив, как она дома обрадуется. © Подслушано / Ideer

Захожу в магазин, хочу купить газировку. Вижу — за холодильником мужик, вроде как чинит его. Я спрашиваю: «Холодильник работает? Можно взять напиток?» В ответ молчание.

Мне неловко, ухожу, потом думаю: ну уж нет, пить-то хочется! Возвращаюсь и вдруг понимаю, что разговаривала я с плакатом. Зрение минус 2. © wyyynder / Pikabu

Пришли с супругой на кассу с покупками. Выгружаем, а впереди дама спрашивает: «Вы мне карту магазина не одолжите?» Супруга говорит, мол, без проблем, она на телефоне, я вам проведу. Так и сделали, потом пробили свои покупки, уже идем в сторону парковки, как эта тетка нас догоняет и такая: «А вы не хотите мне вернуть бонусы, которые вам зачислились на карту?» Вот честно, пора прекращать заниматься благотворительностью. © ****Pavliasvili / Pikabu

Подарили мне смартфон. Не новый, но для меня это был самый крутой телефон в мире! И приложения, и игры, и интернет... Мечта! Решила я ему чехольчик сменить. Захожу в магазин, подбегает консультант: «Чем помочь?» Объяснила, показала телефон. А он мне с такой кислой миной выдает: «О! Да он у вас такой старенький... Не, таких чехлов уже давно нет...» Обидно стало. Думаю, а если бы увидел мой прежний аппарат, то пинками бы из магазина попер? © Подслушано / Ideer

«А у нас между стеллажами в супермаркете ковролин постелили»

Захожу вчера в магазин со своим пакетом. На кассе перчатки из кармана выложил, потому что пакет под ними, пакет выложил, расплатился. Я обычно складывать на ходу не успеваю: пока выложусь — они уже все пробьют. А там паренек молодой на кассе. И он, пока я платил, схватил мой пакет, развернул и начал в него продукты пихать. Я удивленно на него смотрю, а он такой: «А вы можете пока перчатки надеть». Я конечно, офигел, при том что за мной никто не стоял, торопиться вроде некуда. То ли я старый такой стал, то ли у них новое правило, то ли просто люди вежливые бывают. © elvinnsk / Pikabu

Вчера подъехали к магазину. Муж отправился за покупками, а мы с дочкой (3 года 10 месяцев) остались ждать в машине. Рядом с нами паркуется автомобиль, а из него выходит мужчина с огромным животом, в очках, с белой большой бородой и в красной куртке и шапке! Ну вылитый Санта! Я не растерялась, говорю дочке: «Кира, смотри скорей! Дед Мороз за подарками в магазин приехал!». Сколько радости было в глазах моего ребенка! Она махала ему и кричала: «Ура! Дедушка Мороз!» Второй день под впечатлением, уже всем растрещала, что видела настоящего дедушку Мороза. Хочется еще раз встретить этого мужчину и сказать ему спасибо. © Мамдаринка / VK

«У нас в местном магазине все бутылки с вустерским соусом наполнены по-разному»

Дожила. Стою в магазине со своим мужчиной, выбираю продукты. Тут звонит бывший муж, с которым в нормальных отношениях, говорит, что рядом, предлагает выпить кофе. Отказываюсь, вру, что не дома, так как он не вписывается в планы и не в курсе моих новых отношений. И через пару минут натыкаюсь на него в соседнем отделе. Бегала с тележкой по всему продуктовому и пряталась за стеллажами, как в каком-то дурацком ситкоме. Не заметил. И смешно, и стыдно... © Подслушано / Ideer

Набрала кучу продуктов, по два тяжелых пакета в каждую руку. Иду к выходу из магазина, и тут врываются несколько мужиков — ни один даже не подумал придержать дверь. Бурчу себе под нос: «Вот заразы!» и кое-как выползаю на улицу с этими баулами. И тут один из них догоняет меня, вырывает пакеты из рук и таким тоном, будто я ему должна, говорит: «Пошли!». Я, обалдев, бегу за ним, пытаясь понять, куда он тащит мои продукты. Он кидает пакеты в машину, потом усаживает туда меня, я уже готовлюсь прощаться с жизнью. Спрашивает: «Адрес, куда везти?». Довез до дома, до лифта проводил, пакеты передал и на прощание сказал «Я не зараза!» И ушел. Что это вообще было? © Карамель / VK

Сходила в магазин. Муж, отчаявшимся голосом: «Откуда здесь это?! Почему оно опять в нашем доме? Ну сколько можно выбрасывать деньги! Я его уже ненавижу!» Внимание, «оно»: © OlgaBeshley / X