16 школьных записок, в которых уместились и жизнь, слезы, и любовь

В школьные годы на клочках бумаги оказывались наши тайны, любовные послания и самые безумные идеи. Такие записки — это маленькие кусочки нашей юности. Предлагаем прочесть истории, которые напомнят, каким было детство раньше.

  • Преподаю английский. Девочка подарила рисунок с надписью «English просто космос». На уроке оказалось, что домашки нет, тему не знает — поставила два. Ученица сказала, что это нечестно, и убежала. Через пару минут прибежала, кинула рисунок и умчалась. Открываю — а там мой портрет и надпись: «Я в вас разочаровалась». © Luren / Pikabu
  • В 7 классе к нам перевели нового ученика — тринадцатилетнего Женю. Учился он на 2 и 3, но при этом был умным, просто ленился: сам домашку не сдавал, зато мог помочь любому. А иногда у него случались заскоки: мог встать посреди урока и эффектно уйти.
    Самый глупый случай произошел на физкультуре. В мае и сентябре занятия проходили на улице и состояли из разминок и бега, которые все ненавидели. Женя обычно не приходил, но после вызова родителей ему пришлось бегать. Это его явно не устроило. И вот однажды на перекличке он подошел к физруку, сунул бумажку и тут же убежал, пока тот не успел прочитать.
    На рваном клочке было написано Жениным почерком: «Мой сын сломал ногу, освободите его от физкультуры до конца года». © CrazyMixa / Pikabu
  • Я тогда учился в седьмом классе. Помню, как один парень и девочка переписывались на уроке. Учитель заметил и вызвал его к доске: «Читай записку вслух». Парень посмотрел на него так, будто не верил своим ушам. Учитель махнул рукой — давай, мол, быстрее. Девочка глянула на учителя, потом на парня. Парень — на нее, потом на класс, снова на записку. Вид у него был, как у зверя, загнанного в угол. И тогда он сделал то, чего никто не ожидал — скомкал бумажку и просто съел ее. Учитель сначала застыл в полном недоумении, потом вздохнул и почти с уважением сказал: «Иди попей воды». © Unknown author / Reddit

«Сын-первоклассник пришел из школы, смущаясь и с гордостью одновременно, протягивает свернутую бумажку: Катя ему подарила. Разворачиваю, а там...»

Долго домала голову над надписью. Подозреваю, там "Раман" ("Роман" с ошибкой), но глаза упорно видят "Ганож".

  • Я влюбился в девочку на класс старше и не сводил с нее глаз — такая красивая была. Подойти в открытую боялся, вдруг отвергнет, поэтому решил написать записку. Сначала думал подкинуть, но понял, что некрасиво лезть в чужие вещи. В итоге подошел к ее одноклассницам, передал конверт и сказал, что там важное. Внутри был мой стих.
    На следующий день я спросил, какова реакция. Девочки сказали, что она приятно удивлена и в восторге. Эти слова меня окрылили, я снова написал милое послание и передал через них. Опять услышал, что ей приятно. Тогда я решился и написал, что буду ждать ее вечером у школы.
    Целый день волновался, купил розочку и пришел в назначенное время. Но она не пришла. Я обошел школу, проторчал час и расстроенный ушел. На следующий день набрался смелости, подошел к ней и спросил, почему не пришла. Она посмотрела с недоумением и сказала, что ничего не понимает и никакой встречи не назначала. Оказалось, одноклассницы сами читали записки, подсмеивались надо мной, а ей ничего не передавали. © ШКогвартс / VK
  • Влюбился я в старших классах в девчонку из параллельного класса. Написал ей записку, подкинул в рюкзак, но не подписался. Через пару дней подхожу к ней на перемене, а она смеется: «Слыхал, какой-то чудик признание в любви подбросил?» У меня внутри все перевернулось, но виду не подал, тоже ржу. Потом она говорит: «Если бы он был нормальным, то в лицо сказал бы, а не записки писал». Тут я понял, что надо действовать. На следующий день подхожу к ней и говорю: «Эй, это я тот чудик». Она вся покраснела и убежала. Через неделю уже гуляли за ручку и встречались. © ШКогвартс / VK
  • Я тогда училась в десятом классе. Заметила однажды, что на меня как-то «по-особенному» начал смотреть парень из одиннадцатого класса. Не придала этому особого внимания тогда, потому что не могла понять серьезность его намерений. Однажды он подошел ко мне и прямо спросил: «Как привлечь твое внимание?» Я сказала, что хочу чего-то необычного, но одновременно простого. Через неделю я обнаружила у себя на парте небольшую корзинку с подснежниками, а рядом записку, в которой были слова от этого парня: «Простые цветы для самой необычайно красивой девушки!» Эх, все еще считаю это самым романтичным поступком в своей жизни. © Карамель / VK
  • У нас как-то две девочки обменивались записками на уроке истории. В тот день наш обычно мрачный учитель был в удивительно хорошем настроении — даже шутил, смеялся. Как раз это они это и обсуждали. Их поймали, и одну заставили прочитать записку вслух:
    — «Интересно, почему он сегодня такой веселый?»
    — «Не знаю, может, у них с училкой французского что-то было?»
    Класс замер. Учитель помолчал, а потом расхохотался до слез. Никаких наказаний — хотя в обычной ситуации он бы разнес нас в пух и прах. © Ophelia****** / Reddit
  • У нас в школе была лестница, которая вела на закрытый чердак. Возле заколоченной двери частенько уединялись старшеклассники. Все ученики знали, что это идеальное место для поцелуев на переменках или когда отпрашиваетесь на уроке в туалет по очереди. Однажды мальчик с параллели подложил мне записку: «Увидимся на 20-й минуте урока на чердаке». Я выскользнула из класса, пока училка ходила за журналом. Поднимаюсь на чердак, а там вместо моего возлюбленного историк с географичкой обжимаются. Хорошо, что они меня не заметили. Но я их спалить успела. Короче, местечко облюбовали не только учащиеся. © ШКогвартс / VK
  • Младший брат недавно рассказал историю о том, как глупо он упустил гипотетическую любовь. Однажды он вернулся со школы, разделся и во внешнем кармане рюкзака нашел записку, где было написано: «Ты прикольный, хочешь погулять?» На следующий день он пришел к своим друзьям, чтобы узнать, кто из них решил поприкалываться, но никто ни в чем не признался. Посмеялись, забыли, а через пару дней в том же кармане он нашел еще одну, на этот раз возмущенную, записку: «Я же от чистого сердца писала!» © Карамель / VK

«Одна из записок попала прямо в сердце. Этот класс всегда был хулиганистый, и я боролась с ними, как могла»

«Кстати, к записке был еще и портрет»

  • Однажды я передал записку соседке, спрашивал, сделала ли она домашку. Учитель это заметил, отобрал и вслух зачитал, но вместо текста выдумал что-то вроде: «Я тебе нравлюсь?» Полный подляк. И самое интересное — та девочка мне и правда нравилась. После урока она отвела меня в сторону и сказала, что не отвечает взаимностью. Зато я наконец перестал по ней сохнуть. © Yoinkie2013 / Reddit
  • Как-то в классе девятом на уроке математики я написал любовную записку своей подруге, а учитель перехватил ее и прочитал вслух. Я так разозлился, что взял и сразу же написал еще одну, где оторвался по полной, назвал его невоспитанным и добавил, что ни один человек во всей вселенной не будет жалеть, если завтра он не придет в школу. Конечно, он опять перехватил записку, но в этот раз не прочитал ее вслух, а просто пробежался глазами, свернул, спрятал в карман и спокойно продолжил урок. На следующий день мы узнали, что он уволился из школы, а чуть позже и вовсе переехал из нашего города. До сих пор стыдно. © Палата № 6 / VK
  • В школе влюбился. Написал признание: «Ты красивая. Я тебя люблю». Хотел передать, но влетает училка и велит писать контрольную. Сдаю тетрадь и понимаю: записка там. Позже она подозвала и говорит: «Я тебе в матери гожусь». Хотел было возразить, но тут она вдруг выдала: «Я уважаю твои чувства. Но после такого не смогла нормально проверить твою работу. Давай так: я ставлю тебе хорошую оценку, а ты больше мне записки не пишешь». © Карамель / VK
  • Однажды я на уроке рисовал черепашек на листке. Друг взял у меня рисунок посмотреть, учитель заметил, но никак не отреагировал. А вечером нашим родителям позвонили из школы — сказали, что мы будто бы передавали «секретное черепашье послание» о том, как собираемся закидать школу яйцами. © Unknown author / Reddit
  • Работаю учительницей в школе. Всегда, когда ученики пропускают уроки, требую от их родителей записку с пояснением причины. Вчера одна из девочек принесла записку, в которой было написано следующее: «Уважаемая София Анатольевна, прошу простить мою дочь за то, что ее не было вчера в школе. Мы с ней вместе читали одну книгу, а финал оказался столь грустным, что мы всю ночь над ним ревели, и я, как хорошая мать, просто не могла отпустить ее в школу с опухшим носом и глазами. С уважением, мама Ани». Хоть бы название книги написала, эх. © Палата № 6 / VK

Вроде бы мелочь, а сколько воспоминаний хранятся в записках. Читаешь их — и будто снова сидишь за партой, переживаешь первую любовь. А если хотите еще больше окунуться в атмосферу прошлого, загляните в эту подборку.

