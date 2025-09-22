16 школьных записок, в которых уместились и жизнь, слезы, и любовь

Долго домала голову над надписью. Подозреваю, там "Раман" ("Роман" с ошибкой), но глаза упорно видят "Ганож".
В школьные годы на клочках бумаги оказывались наши тайны, любовные послания и самые безумные идеи. Такие записки — это маленькие кусочки нашей юности. Предлагаем прочесть истории, которые напомнят, каким было детство раньше.
Здорово!
Мне тоже однажды о моем предмете написали с 8-ю восклицательными знаками!
Вроде бы мелочь, а сколько воспоминаний хранятся в записках. Читаешь их — и будто снова сидишь за партой, переживаешь первую любовь. А если хотите еще больше окунуться в атмосферу прошлого, загляните в эту подборку.