19 детских записок, которые не могут не вызвать улыбку
40 минут назад
Ох уж эти дети и их творчество! Иногда они такое рисуют, лепят или пишут, что взрослым остается только удивленно моргать. Мы собрали несколько примеров детских работ, которые оставили под впечатлением мам, родственников, учителей и случайных свидетелей. Да и мы, честно говоря, тоже слегка опешили.
«Ребенок тут решил мой портрет нарисовать. Никого вам не напоминает?»
«Моя четырехлетка видит так лошадь»
- Можешь попросить ее нарисовать что-то для меня на заказ? Плачу любые деньги. © rts1971 / Reddit
«Ребята, автор этого стиха — девочка Аида, ей 10 лет»
- Все мы немножко Аида этой осенью... © dmtrnkfr / Pikabu
«Младшая сестра принесла рисунок из школы, и его толком никто не оценил, даже учителя»
- Они там что, обалдели все вместе? Это же шедевр.
«У меня есть семилетняя сестра и иногда кажется, что она мудрее всех знакомых взрослых. Вот такую записку она оставила маме на утро после ссоры»
«Дочка показала, какими записками они с подружкой обмениваются на уроках. Вот это мощь, конечно»
«Ты отличная подружка и у тебя офигенные волосы»
«Спасибо»
«Дочка нарисовала нашу семейку. Все классно, но посмотрите на собак. Им, кажется, не очень...»
«Вот и настал момент, когда дите пишет мне умилительные записки»
«Ребенок оставил мне записку прямо в холодильнике»
«Пожалуйста, будьте осторожны! Кажется, молоко уже испортилось»
«Сынуля выдал мой портрет»
- Считаю, что надо повесить это в рамку и любоваться этим шедевром каждый день. © WhatupSis7773 / Reddit
«Сынок нарисовал мне... зайчика»
«У меня гетерохромия. Об этом можно догадаться по рисункам моей 3-летней дочери»
«Сынок нарисовал птичку. Ох уж этот взгляд...»
«Просыпаюсь, а сын оставил это на тумбочке»
«Помыл кружку для твоего утреннего кофе, мамочка»
«Дочкино творчество. Думаю, что разделяю самочувствие панды...»
«Сыну 9 лет и у него есть некоторые нарушения развития, так что он только учится читать и писать. Это его первая записка за все время. Попросил меня купить кетчуп»
«Если что, то это олень»
«Нашла картину дочери. Не знаю точно, что это, но кажется — ее хотелки»
«Сын показал свое творчество и теперь меня будут преследовать кошмары»
- Меня тоже, знаете ли! Предупреждать надо.
- А вот еще несколько классных историй от нашей редакции:
- 16 родителей, которые умеют превратить обычный день в историю для рассказа
- 17 примеров того, что дети за словом в карман не полезут
- 20 отцов-приколистов, чьи выходки согревают душу и поднимают настроение
Фото на превью oksbaro / Pikabu
