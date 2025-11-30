19 детских записок, которые не могут не вызвать улыбку

Ох уж эти дети и их творчество! Иногда они такое рисуют, лепят или пишут, что взрослым остается только удивленно моргать. Мы собрали несколько примеров детских работ, которые оставили под впечатлением мам, родственников, учителей и случайных свидетелей. Да и мы, честно говоря, тоже слегка опешили.

«Ребенок тут решил мой портрет нарисовать. Никого вам не напоминает?»

«Моя четырехлетка видит так лошадь»

Можешь попросить ее нарисовать что-то для меня на заказ? Плачу любые деньги. © rts1971 / Reddit

«Ребята, автор этого стиха — девочка Аида, ей 10 лет»

Все мы немножко Аида этой осенью... © dmtrnkfr / Pikabu

«Младшая сестра принесла рисунок из школы, и его толком никто не оценил, даже учителя»

Они там что, обалдели все вместе? Это же шедевр.

«У меня есть семилетняя сестра и иногда кажется, что она мудрее всех знакомых взрослых. Вот такую записку она оставила маме на утро после ссоры»

«Дочка показала, какими записками они с подружкой обмениваются на уроках. Вот это мощь, конечно»

«Ты отличная подружка и у тебя офигенные волосы» «Спасибо»

«Дочка нарисовала нашу семейку. Все классно, но посмотрите на собак. Им, кажется, не очень...»

«Вот и настал момент, когда дите пишет мне умилительные записки»

«Ребенок оставил мне записку прямо в холодильнике»

«Пожалуйста, будьте осторожны! Кажется, молоко уже испортилось»

«Сынуля выдал мой портрет»

Считаю, что надо повесить это в рамку и любоваться этим шедевром каждый день. © WhatupSis7773 / Reddit

«Сынок нарисовал мне... зайчика»

«У меня гетерохромия. Об этом можно догадаться по рисункам моей 3-летней дочери»

«Сынок нарисовал птичку. Ох уж этот взгляд...»

«Просыпаюсь, а сын оставил это на тумбочке»

«Помыл кружку для твоего утреннего кофе, мамочка»

«Дочкино творчество. Думаю, что разделяю самочувствие панды...»

«Сыну 9 лет и у него есть некоторые нарушения развития, так что он только учится читать и писать. Это его первая записка за все время. Попросил меня купить кетчуп»

«Если что, то это олень»

«Нашла картину дочери. Не знаю точно, что это, но кажется — ее хотелки»

«Сын показал свое творчество и теперь меня будут преследовать кошмары»