15+ учителей, которые оставили след не в тетрадях и дневниках, а в сердцах

Всякие правила и теоремы стираются из памяти, а вот отношение учителя остается с нами навсегда. У каждого из нас был тот самый педагог, который не просто вел урок, а учил верить в себя или поддерживал в трудную минуту. Герои этой подборки рассказали о поступках учителей, за которые хочется сказать «спасибо» даже спустя много лет.