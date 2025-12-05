15+ учителей, которые оставили след не в тетрадях и дневниках, а в сердцах
1 час назад
Всякие правила и теоремы стираются из памяти, а вот отношение учителя остается с нами навсегда. У каждого из нас был тот самый педагог, который не просто вел урок, а учил верить в себя или поддерживал в трудную минуту. Герои этой подборки рассказали о поступках учителей, за которые хочется сказать «спасибо» даже спустя много лет.
- 4 класс, пришла новая учительница. При каждой письменной работе она делает так: собирает тетради с ряда, выбирает одну случайную и проверяет. Если все сделано аккуратно и ошибок нет или очень мало, весь ряд освобождается от домашки по этому предмету. Уровень качества работ вырос в разы! © laptenoke
- В начальной школе у нас был учитель — огромный такой качок. Он учил нас думать критически. Каждый день завершался чтением какой-либо статьи, а потом нам надо было объяснить, правда в ней написана или вымысел и почему мы так думаем. А еще дирекция разрешила ему разбить садик при школе и мы там в свободное время помогали, выращивали всякое разное — от цветов до кукурузы. © ShoddyBiscotti1 / Reddit
- Мне всегда нравились первые звонки, а все из-за классной руководительницы. Она выводила нас на линейку, мы стояли там пять минут, слушали речь директора, гимн, а потом тихонько уходили в класс. Занимались тем, чем хотели: общались, дурачились, но чаще всего садились за парты и просили учительницу рассказать нам историю. Она ставила стул посередине класса и начинала какой-нибудь забавный рассказ. То о своем первом муже, то о котах, то о поездках по городам. Было всегда очень интересно. © Палата № 6 / VK
«Папа в медицинском университете преподает. Его группа в этом году выпускается. И вот он сидит и каждому своему студенту пишет индивидуальную открытку»
- Сыну знакомой 8 лет. Он очень активный, с характером. И вот в какой-то момент ее вызывают к директору. Идет как на каторгу, понимая, что сейчас ее будут ругать. Возможно, попросят сменить школу. Заходит она в кабинет, а директор и говорит, мол, мы видим, как вам непросто и готовы оказать всяческое содействие, школу не меняйте ни в коем случае. Она стоит в шоке и вдруг начинает плакать. Ее успокаивают учителя, обнимают и тоже плачут вместе с ней. © fatherof5boys
- Моя мама еще в десять лет рассказала мне о месячных. Я знала, что такое произойдет, поэтому не боялась. Однажды в седьмом классе на уроке я почувствовала какой-то дискомфорт. Вышла в туалет и увидела кровь. Сразу позвонила маме. Мама была на работе, поэтому ехала долго. Все это время я сидела в туалете. Подружки принесли мои вещи из кабинета, а мама позвонила учительнице и та тоже пришла. Мы все вместе сидели в уборной и разговаривали на разные девчачьи темы. © Карамель / VK
- В пятом классе я шла в школу и заметила по дороге маленького котеночка. Ну, я особо не думала и забрала его с собой. Учительница нашла для него коробку и разрешила оставить до конца уроков. После школы я принесла котенка домой, но родители не разрешили его оставить. И тут мама взяла и позвонила той самой учительнице и говорит ей, мол, котеночка не возьмете ли себе. Взяла! До сих пор общаемся с ней. Кот размером раз в пять больше стал. Из-за вкусной еды и искренней любви. © Палата № 6 / VK
- 6 класс, от которого стонут все учителя. Начинается биология. Учитель на первом же уроке запустила в класс кролика и предупредила, что он боится шума. Если будет шумно, его придется убрать. Уже второй год кролик гуляет по классу, а биология — единственный предмет, на котором вообще нет проблем с дисциплиной. © laptenoke
- У нас учительница по ИЗО была как кукла Барби, неземной красоты. Она всегда говорила: «Учитесь видеть и создавать красоту вокруг себя». Она как в класс приходила, сначала осматривалась, чистоту и красоту наводила (то цветы ставила, то мебель переставляла), а потом говорила: «Создали настроение — теперь и поработаем». © rufiya.28
- Была у нас учительница, которая завела такое правило: «Прежде чем задать мне вопрос, спроси трех товарищей». На всю жизнь запомнил. Это мне очень помогает во взрослой жизни: я не бросаюсь за помощью сразу к начальству, а пытаюсь найти ответ самостоятельно или с помощью коллег. © Unknown author / Reddit
«На информатике я нашел в шкафу древний компьютер, и учитель разрешил забрать его домой! Очень надеюсь, что он работает — все просто в идеальном состоянии, только корпус запылился»
- У моей дочки в начальной школе по пятницам учитель раздает 5 сертификатов. Сертификат достается тому, кто в течение недели получил больше всех плюсов (плюсы ставят за все подряд: поднял руку, хорошо ответил, стих рассказал и так далее). Использовать его можно один раз. В сертификате на выбор есть такие опции: не делать домашку один день, выбрать соседа по парте на день, попросить помощь класса при ответе у доски. © wiktoriacurly
- Во время моей учебы в третьем классе на ИЗО был случай, что кто-то забыл кисточки. Так учительница объяснила, что можно рисовать и пальцами. Даже показала, как именно. Итог урока: пальцами рисовали вообще все! Задание учителя выполнили, материал усвоили. © liona.only
- Захожу в аудиторию, а там он — высокий, в черной водолазке. Села поближе, глазками стреляю. Уже придумала, как назовем детей. Потом он встал и начал лекцию. Оказалось, новый препод. Сижу краснею. А он после пары прямо ко мне подходит и говорит: «Вы так внимательно слушали, приятно видеть заинтересованную студентку». © ШКогвартс / VK
- 4 класс. У меня тогда были напряженные отношения с отчимом, и учительница, видимо, поняла, что что-то не так. Однажды она меня подозвала и вручила плюшевую собачку хаски. Игрушка «ходила» со мной в школу, спала на моей подушке и была мне верным другом еще долгое время. © Unknown author / Reddit
«Ученик сегодня сделал мне вот такой подарок»
«Нервы учителя. Смотрите-ка, они на пределе».
- У нас в школе была учительница небывалой красоты. Когда она шла мимо, дети оборачивались вслед, чтобы рассмотреть каждую деталь ее образа. Она улыбалась, была открыта к людям и никогда не кричала. Как-то она сделала для старшеклассниц кружок «Стилистика и визаж». Мы не пропускали ни одного занятия! Она рассказывала, как наносить макияж, про домашний уют и семью. У нее был муж — красивый, сильный — и два взрослых сына. Иногда по вечерам они приезжали встречать ее с работы. Мы — девчонки — смотрели вслед и мечтали о такой жизни. © anna_loginowa
- Перед зимними каникулами на одном из факультативов учитель составил наши парты в круг и попросил каждого анонимно написать, что его сейчас беспокоит. Потом он читал наши записки и давал советы, как выйти из той или иной ситуации. © skittle28 / Reddit
- У дочери в школе учительница с первого по четвертый класс, каждую четверть пересаживала учеников. Но была одна пара, мальчик и девочка, не родственники, которые так и просидели четыре года вместе. Как думаете, что было причиной решения учительницы не разбивать эту пару? Потому что их звали Адам и Ева. © alexey_a_musienko
- Нашему преподавателю обществознания было около 70 лет, и он любил подшучивать над нами. Однажды мы всем классом заходим в кабинет, а его там нет. Садимся и начинаем болтать. Примерно через 5 минут после звонка он внезапно выскакивает из большой картонной коробки, которая с первого дня стояла в углу класса, и как скажет: «Откройте свои книги на странице 102». Я любил его уроки. © Chimerion / Reddit
- Один старшеклассник в нашей школе сделал себе дреды. Учительский состав в ужасе, глотает валерьянку. Стали резать ему оценки, хотя парень часто ездил от школы на олимпиады, занимал призовые места. И тут преподаватель физики, заслуженный учитель, которому 54 года, заявляется в школу. Такой подход ему не понравился. И после нескольких дней этого цирка он тоже пришел с дредами! На попытки директора возмутиться заметил, что его знания от волос не зависят, но так и быть, пусть директор его увольняет — ему в любом учебном заведении рады, даже с дредами, а такого же хорошего учителя найти в школу — большая проблема. И мальчика-олимпиадника тоже пообещал забрать. И словно по щелчку пальцев от парня отстали, дреды внезапно стали неважны, все просто замечательно. Вот так у нас учитель отстоял мнение, что ученик тоже человек. © ШКогвартс / VK
- Сегодня на школьной линейке по поводу дня рождения школы наш физик вышел говорить речь и внезапно стал говорить не по тексту о том, что любовь существует, что мы, дети, должны в нее верить и никогда не сдаваться и все в таком духе. Никто не понимал, что происходит, а в конце он подошел к директрисе, стал на одно колено и сделал ей предложение. Половина девочек плакала, это было просто невероятно мило. © ШКогвартс / VK
- У нас в школе была одна учительница, которых боятся, но уважают. Учительница математики. Невысокая, в очках, всегда в сером, но голос такой, что по спине мурашки. Она часто говорила странную фразу: «Математика — очень ревнивая женщина. Если человек ее не любит, то она начинает мстить». Я тогда думал, что это просто прикол какой-то, чтобы нас подстегнуть. А потом понял, что она реально так считает. Если ты косячишь, ленишься, списываешь, тебе потом на контрольной прилетает вдвойне. Типа как будто она, математика, затаила. И знаете, в этом что-то есть. Я в 9 классе на нее забил, списывал, на уроках сидел в телефоне. В итоге экзамен завалил, родители устроили разнос, а она потом подошла и сказала: «Ты обидел ее. Она тебя запомнила». Сейчас учусь на программиста и вспоминаю это каждый раз, когда ломаюсь над задачей. Математика реально как бывшая, если наплевал на нее когда-то, она потом тебе все припомнит. © ШКогвартс / VK
- Учительница математики задала домашку, пригрозила, что будет проверять. Ее урок, а моей тетради нет. Думаю: «Мне крышка!» И тут она влетает в класс с моей тетрадкой и такая: «Саша, молодец!» Открываю: все идеально решено! Но точно знаю, что не я писал. Оказалось, что это писала учительница физики. После урока меня зовет она и тихо так говорит: «Саша, давай я тебе объясню». Оказалось я на ее уроке забыл тетрадь в классе. А она забрала, посмотрела, что внутри, дописал все и передала учительнице математики. В итоге мы с ней полчаса просидели, и она мне весь урок объяснила. А потом у меня уже пошли пятерки. До сих пор помню ее!
