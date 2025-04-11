9 книг, которые, по мнению читателей, не стоят всей шумихи вокруг них

Художественная литература - это всегда вопрос вкуса. Кто-то будет в восторге от истории, назовет ее своей любимой книгой. А другие читатели на тот же самый роман скривятся и пожалеют о каждой потраченной на него минуте. Конечно, мнение читателей не претендует на истинность в последней инстанции, многие книги не зря попадают в списки великой литературы. Однако мы считаем, что ознакомление не только с восторженными отзывами, но и с разгромной критикой помогает взглянуть на книгу под другим углом.