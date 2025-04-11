9 книг, которые, по мнению читателей, не стоят всей шумихи вокруг них
Художественная литература - это всегда вопрос вкуса. Кто-то будет в восторге от истории, назовет ее своей любимой книгой. А другие читатели на тот же самый роман скривятся и пожалеют о каждой потраченной на него минуте. Конечно, мнение читателей не претендует на истинность в последней инстанции, многие книги не зря попадают в списки великой литературы. Однако мы считаем, что ознакомление не только с восторженными отзывами, но и с разгромной критикой помогает взглянуть на книгу под другим углом.
Джон Р.Р. Толкин. "Хоббит, или Туда и обратно"
- Не въехала в этих хоббитов. Вообще никак. Дочке на каникулы задавали во времена школьные. Мы с дочкой заснули уже на первой странице. Не открылось нам творчество Толкина. © eva_atlantida
- Я реально не понимаю, почему все так тащатся от "Хоббита". Ну серьезно. Книга ощущается как детская сказка, где герои тупо катятся по сюжету и постоянно ждут, что их кто-то спасет — орлы, Беорн, эльфы, хоть Дед Мороз приди. Из 13 гномов только Торин как-то выделяется, но и тот в конце вдруг резко становится жадным. А Смауг, которого так долго подводили, просто умирает вне сцены, даже не от рук главного героя! Весь масштаб рушится. Бильбо хорош, да, но все остальное — дешево и просто. Сильно переоценено, как будто Толкин сам еще не знал, что у него в голове зарождается великое фэнтези.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд. "Великий Гэтсби"
- Со всех сторон пыталась изучить эту книгу, читала-перечитывала. И все без толку. Ну не нашла я в ней смысла. © trocenkoolya
- Великая классика, которая не вызвала во мне ни грамма отклика. Быстренько перепродала книжку, потому что стало обидно, что ей такие оды посвящают, а мне совсем не понравилось. © tentek.aki
- Текст там, конечно, прекрасен. Но сама история... просто бессмысленная. Не похоже, чтобы хоть кто-то из героев проходил через какую-либо арку персонажа. Просто происходит куча безумных вещей, а потом все возвращается на круги своя. © Gen********_smolbean / Reddit
Януш Вишневский. "Одиночество в сети"
- Мне со всех сторон говорили: "Прочитай, это шедевр, современная классика, ты будешь в восторге". Ну хорошо, прочитала. И эта книга меня выбесила невероятно! Я люблю романы и понимаю, что часто авторы-женщины создают нереалистично прекрасного героя. Ну так авторы-мужчины грешат тем же самым. В этой книге так показали отношения и женщин главного героя, что я аж разозлилась. Таких женщин в мире не существует, но если бы были - я бы их обняла, налила чашку горячего кофе и отправила к психотерапевту, подальше от этого нарциссичного болвана - главного героя книги. Уж сколько лет прошло с прочтения, а я все так же зла.
- Еле осилила. Вместо глубокой истории о чувствах - бесконечные рассуждения ни о чем и попытки казаться "интеллектуалами". Вроде бы о любви, но как-то все холодно и надуманно. Персонажи все неестественные, а диалоги - вообще театральщина. Не говорят так люди в жизни. Хотела проникнуться, но в итоге устала безумно. Не моя книга.
Габриэль Гарсиа Маркес. "Сто лет одиночества"
- Книгу дочитывала на чистом упрямстве - классика ж! Утомительная мура, а не книга. В родословной разобраться не возможно, повествование скачет, кто что делает - непонятно. Зачем я только потратила столько сил и времени на чтение этого "шедевра"? Из-за этого романа я решила, что магический реализм отвратителен как жанр. Но потом я нашла крутые книги в жанре, и решила, что именно латиноамериканский магический реализм не для меня. А потом я и там нашла крутые книги. Так что мой окончательный вывод таков: просто именно "Сто лет одиночества" - плохая книга.
- Это единственная за всю мою жизнь книга, которую я вышвырнула. Когда дочитала, было ощущение, как будто меня среди бела дня обокрали. Так ждала чего-то крутого в развязке и в итоге ерунда какая-то. Самое большое разочарование из всех прочитанных книг. © s.tabolina
Маркус Зусак. "Книжный вор"
- В чем идея книги - мне, конечно же, понятно. Но сам роман - просто посредственность. © olga.yarmolenko.9
- Не зашло. Идея вроде бы интересная, но вымученно, что ли. Все рвано как-то шло, то поэтично, то топорно, будто автор сам не определился, в каком жанре пишет. Герои не зацепили, а драма не тронула. Я дочитала, конечно. Но потому что все дочитываю, не могу бросить книгу.
- Стиль очень рваный. Может, конечно, я слишком критически настроенный читатель, но все эти "деревянные слезы по дубовой улыбке", "обструганные люди" и "пронзительные, но тихие ноты" напоминали лишь перлы, которые мы привыкли видеть в низкопробной литературе. Некоторые метафоры, конечно, понравились. Но все хорошо в меру. А Зусак, похоже, решил написать целый роман из одних иносказаний. Ну или это я такая толстокожая, что совсем не прониклась.
Энтони Берджесс. "Заводной апельсин"
- Вот же мерзкая книжонка! Я читала ее подростком, увидела где-то в списках «Эти книги должны прочитать все до такого-то возраста». Я решила, что это вызов и бросать книгу нельзя. Зря я так решила. Мерзкое чтиво. Я поняла идею, как плохо вмешиваться в личность человека, как важна свобода. Но то, как это все «упаковали» — просто гадко. После прочтения аж помыться захотелось. Так я мало того, что книгу еле выдержала. Спустя несколько лет решила себя и фильмом помучить — и за что я себя так не люблю? Ну не для меня такая «классика».
- «Заводной апельсин». Мне все равно, что говорят другие, эта книга совершенно нечитаема. Я пытался читать ее несколько раз, но едва смог продвинуться дальше первых нескольких страниц, потому что мой мозг с трудом пытается понять смысл слов. © King0fMist / Reddit
Виктор Гюго. "Человек, который смеется"
Как ни странно, эта книга не столько о "Человеке, который смеется", сколько о реалиях общества и социального неравенства того времени.
Именно поэтому она такая тяжелая, мрачная и жестокая.
- Начинала читать, но не смогла пробиться, решила посмотреть фильм, и после него даже не стала пробовать читать, настолько все мрачно, жестоко, алчно и только чистое сердце и любовь этой слепой девушки... Не мое это. © _kseniya.9302
- Я купила эту книгу, попыталась прочесть несколько раз. И каждый раз никак. В итоге сдалась, решила фильм посмотреть. Но я даже на фильме сдалась. Просто не мой автор. © natali_kuzmenko_hairstylist
- Я не сдюжила «Человек, который смеется». Как там много всего! 10 часов слушала аудиокнигу, а потом бросила все и пошла смотреть экранизацию. © Дождь Из Мужиков / ADME
Фрэнк Герберт. "Дюна"
Забавно, что Герберт вдохновился случайно увиденным старым романом какой-то дамочки, которая, в свою очередь, вдохновилась обрывочными знаниями о гордых и свободолюбивых сынах Кавказских гор, которые сражаются против гнета империи (Российской, разумеется) и никогда не расстаются со своим "кинджаль".
Узнав это, трудно снова прогрузиться в мир "Дюны"
- Перечитывала "Дюну" перед выходом фильма недавнего. И снова не прониклась. Книга прям тебя пытается задушить языком повествования и избранностью героя. Я понимаю, почему она заняла место среди шедевров фантастики, но мысль о том, что мифология мира при любом дуновении ветра развалиться как карточный домик, меня не оставляет. Если бы Дюну выпускали сейчас, то ее бы похоронили под критикой. © Cookie / ADME
- Никогда еще мне не было так скучно из-за повествования. Герою сопереживать вообще не получалось, полное отстранение. Я был разочарован концовкой, а этот научно-фантастический мир - это просто неинтересно. © JadeMidnightSky / Reddit
- О да, ее тяжело читать. Книга полна монологов и снов. Паранойя развивается на 11/10 даже у тех героев, у которых нет причин друг другу врать. А в итоге персонажи поступают так, как не должны поступать, исходя из устоявшихся черт их характеров. © Shankar_0 / Reddit
Анн и Серж Голон. Серия книг про Анжелику
- Для меня самые переоцененные книги - это вся серия книг "Анжелика" (разве что первая книга более-менее читабельна, остальные - ужас ужасный). Главная героиня - это каноничная Мэри Сью, которая сказочно прекрасна, все ее любят, у нее все получается без обучения и опыта, да и рояли под каждым кустом поджидают... © RedCatInTheHat / ADME
- Меня назвали в честь той самой Анжелики. Мне мама так и сказала, мол, хочу, чтобы ты тоже была такая прекрасная и умная. Ну ладно, имя обязывает, начала я читать эти книги. Прочитала часть, а потом со всей злости кинула книжку с балкона. Я понимаю, там описывался совершенно другой жизненный уклад и не разумно оценивать поведение героев современными мерками. Но чем думала моя мать, называя меня в честь подобной героини с низкой социальной ответственностью?
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