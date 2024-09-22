11 дизайнов ногтей, которые модницы носят в разных концах света

Конечно, существуют мировые тренды маникюра, но в каждом регионе женщины часто отдают предпочтение тому или иному стилю. Так, скандинавским модницам нравится минималистичный дизайн, во Франции с уважением относятся к классике, а японки заботятся о здоровье ногтей. Мы решили узнать, как выглядят модные ногти с точки зрения жительниц разных стран.

Бразильский маникюр: необычный способ нанесения лака

«Мой бразильский маникюр. Мне нравится этот синий лак»

В Бразилии используют оригинальный способ нанесения лака. На первый взгляд процесс выглядит немного неряшливо. Сначала мастер покрывает прозрачной основой не только ноготь, но и кутикулу, а также кожу вокруг ногтевой пластины. Точно по такому же принципу наносится и цветной лак. Затем излишки средств удаляются ватной палочкой, смоченной в ацетоне. Считается, что благодаря этому бразильский маникюр выглядит аккуратнее — на ногтях не остается тонкой неокрашенной полоски. Да и держится он дольше. Однако у этой процедуры есть определенные риски. Поскольку лак наносится практически под кутикулу, она может воспалиться, что негативно скажется на здоровье ногтей.

Японский маникюр: яркий гель-лак или здоровые ногти

«Осуществила свою мечту и сделала маникюр в японском стиле»

Считается, что в Японии при создании маникюра в основном используют специальный гель-лак. Это средство отлично ложится на ногти, и с его помощью можно создавать различные причудливые дизайны. Кроме того, гель-лак содержит устойчивые пигменты, благодаря чему цвет получается ярким и насыщенным. Такой маникюр держится дольше, чем обычный, но и стоит, как правило, дороже.

«В первые сделала японский маникюр. Очень приятная штука»

Однако в Японии популярна и еще одна процедура, при которой лак вообще не используется. Традиционный японский маникюр служит скорее для укрепления ногтей. Ногти полируют и наносят средство, состоящее из натуральных ингредиентов. Хотя эффект от процедуры вряд ли продлится больше 2 недель, для ногтей такой маникюр полезнее, чем обычный.

Французская классика: дневной и вечерний стиль

Француженки предпочитают не экспериментировать и используют в основном лаки классических расцветок. Дневной маникюр здесь обычно делают в натуральных оттенках, благодаря чему ногти выглядят одновременно свежо и естественно. А вот вечером можно попробовать что-то более яркое: алый или насыщенный бордовый цвет.

Датский минимализм: металлические ногти с необычными оттенками

«Мои хромированные ногти»

Женщины в Скандинавии обычно делают сдержанный маникюр в нейтральных тонах, но это не значит, что они вообще избегают ярких цветов. В последнее время в моду вернулись хромированные ногти. Для создания этого эффекта скандинавки используют не только специальную пудру, но и лаки. А чтобы добиться необычного оттенка, они наносят разные покрытия в несколько слоев.

Китайский маникюр: нежные оттенки и сложные узоры

«Сделала маникюр, вдохновившись стилем Douyin»

Сейчас в Китае одним из самых популярных маникюрных трендов стали ногти Douyin. Этот игривый и женственный маникюр лучше всего смотрится на длинных ногтях, но подходит и для коротких, если они круглой формы. В качестве основы обычно используется лак молочного или розового цвета, который затем украшают стразами или другими элементами. Причем дизайн можно придумать любой, строгих правил здесь нет.

Английская классика: модные цвета, которые сейчас выбирают в Лондоне

«Оливковые ногти»

Жительницы Англии в последнее время отдают предпочтение лакам насыщенных цветов. Ногти этой осенью красят любыми оттенками зеленого: от светло-оливкового до темного. Кроме того, популярностью пользуется коричневый и шоколадный маникюр. Если еще недавно женщины предпочитали матовые лаки, то теперь в моду возвращается «желейный» маникюр. Чтобы добиться такого эффекта, можно смешать классический лак с прозрачным или просто купить специальное средство.

Итальянский стиль: тонкая полоска добавляет ногтям длины

Благодаря популярной в Италии технике даже короткие ногти могут выглядеть длинными. После покрытия ногтя лаком мастер тонкой кисточкой, смоченной в ацетоне, обводит ногтевую пластину по контуру. В результате между краем ногтя и кожей появляется едва заметная полоска, создающая иллюзию длины. Правда, итальянская техника подходит не всем. Если не обрабатывать кутикулу маслом, то, когда ногти немного отрастут, маникюр будет выглядеть неаккуратно. Кроме того, лак может быстрее отслоиться или сколоться.

Корейский дизайн: акцентные ногти или мраморное покрытие

«Корейский маникюр, который подходит для рабочих будней»

Новые маникюрные тренды часто появляются именно в Южной Корее, а затем обретают популярность по всему миру. В соцсетях здесь всегда можно найти интересные идеи для маникюра. Именно корейские мастера познакомили нас со стеклянными ногтями и маникюром «аура». Один из популярных сейчас дизайнов — акцентный маникюр. На один или несколько ногтей наносятся блестки, украшения или другие элементы, что позволяет создать уникальный образ.

«Мраморные ногти»

Другой популярный этой осенью тренд — покрытие, создающее мраморный эффект. Такой дизайн делает любой маникюр уникальным и интересным. Так что, если вам не нравится ни один модный оттенок, можно создать необычный и стильный маникюр, используя свой любимый цвет.

Мексиканский стиль: модные ногти будут яркими

Мексиканки не боятся использовать яркие краски в маникюре. Модные цвета ногтей здесь — насыщенный красный и розовый. На севере страны женщины украшают свои ногти стразами и часто используют объемный дизайн. Южанки же отдают предпочтение чуть более сдержанному стилю.