12 вариантов маникюра, который в моде этой осенью

Позади легкомыслие лета, но это не означает, что о ярких образах можно забыть. Вдохновение, которое дает осень, можно воплотить с помощью свежих маникюрных трендов. Вот они. В статье использованы элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Осенние цветы

То, что лето закончилось, не означает, что цветочный маникюр уже не в моде. Просто нужно выбирать более теплые, осенние цвета, и вы останетесь в тренде.

3D-ногти

Если однотонное покрытие кажется вам скучноватыми и этой осенью вы говорите ему решительное «нет», то обратите внимание на один из смелых трендов последнего времени — объемные элементы, созданные с помощью структурного геля. Особенно хороши они в цвете металлик. Если вам кажется, что это слишком, то есть вариант еще лучше — выбрать нейтральные оттенки и небольшие элементы на паре ногтей, а не на всех.

«Аура»

Окрашивание ногтей с «аурой», где более темный оттенок в центре плавно переходит в светлый к краям, этой осенью особенно актуален и подойдет тем, кто не является сторонником экстравагантного маникюра, но все-таки хочет чего-то более интересного, чем обычное однотонное покрытие.

Обновленный френч

Если классический френч вам надоел, то пришло время взглянуть в сторону более свежих трендов — например, цветного французского маникюра, «плавающего» френча (когда цветная полоска размещается не на кончике ногтя, а в центре), френча из двух тонких цветных арок, золотого френча, френча с фактурным рисунком на кончиках ногтей или френча с покрытием одного цвета, который отличается только текстурой лака — матовые ногти и глянцевые кончики.

Золото

Осень привносит свои краски и в маникюр: на подиумах и у мастеров маникюра можно увидеть множество вариантов и полностью золотых ногтей, и маникюра с золотыми элементами. Самое время блистать!

Зеленый цвет

Иногда хочется продлить лето, и в этом нам поможет зеленый цвет. А этом сезоне он популярен во всех вариациях: от яркого и сочного до приглушенного. Некоторые эксперты рекомендуют использовать не просто однотонный цвет, а добавить его в необычный дизайн. Например, сделать маникюр с эффектом ауры.

Пирсинг

Этот тренд добрался и до ногтей. В этом сезоне он чрезвычайно популярен. Можно ограничиться простыми колечками или попросить мастера добавить полноценную подвеску. Вероятно, жить с таким маникюром сложнее, чем с обычным, зато он гарантирует заинтересованные взгляды окружающих.

Аппликации

Некоторые знаменитости все чаще делают на ногтях объемные розы. Аппликация из них — еще один тренд этой осени. Особенно уместны такие ногти на каком-нибудь важном мероприятие.

Анималистичный принт

Осень — пора анималистичных принтов. И необязательно ограничиваться леопардом. Попробуйте дизайн со «змеей», «зеброй», «тигром», «крокодилом». Особенно популярна в грядущем сезоне будет имитация панциря черепахи. Сделать такой дизайн еще интереснее можно с помощью матового покрытия.

Голубой цвет

Еще год назад цвета Барби были популярны как никогда. В этом сезоне на пике популярности противоположный цвет — голубой. Причем в максимально светлых, полупрозрачных оттенках, ассоциирующихся с туманом, льдом и пасмурным небом. Несмотря на то, что столь холодный оттенок не особенно ассоциируется с яркой осенью, этот цвет скоро можно будет увидеть всюду. Так почему бы не попробовать его и в маникюре?

Перламутровые ногти

Этот вариант понравится тем, кто любит минималистичные изысканные дизайны. Светлая основа и хромированное напыление создадут эффект, будто вместо ногтей маленькие сияющие жемчужинки. Если хочется сделать дизайн еще более необычным, можно добавить на ногти небольшие наклейки или стразы.

Коричневый цвет