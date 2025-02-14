13 историй о том, как знакомство с будущей родней пошло не совсем по плану

Для влюбленных пар, которые хотят построить серьезные и долгие отношения, знакомство с семьями друг друга становится одним из важнейших моментов. Подобные мероприятия всегда волнительны, ведь зачастую первая встреча оказывается незабываемой. Только у кого-то в хорошем смысле, а у кого-то, увы, нет.