13 историй о том, как знакомство с будущей родней пошло не совсем по плану
Истории
3 часа назад
Для влюбленных пар, которые хотят построить серьезные и долгие отношения, знакомство с семьями друг друга становится одним из важнейших моментов. Подобные мероприятия всегда волнительны, ведь зачастую первая встреча оказывается незабываемой. Только у кого-то в хорошем смысле, а у кого-то, увы, нет.
- Мое знакомство с родственниками будущего мужа выпало на день рождения его бабушки. Я очень волновалась, он меня успокаивал, говорил, что там будут только близкие. И вот мы приезжаем к нему домой, я открываю дверь в комнату, а там длинный стол и человек 20 сидят и смотрят на меня в упор. Я чуть в обморок не упала. Потом, в процессе семейной жизни, действительно оказалось, что это только близкие. У всех большие семьи и они очень дружные. © Татьяна Пуртова / Dzen
- Начала встречаться с парнем, нормальный, все в нем нравилось. Пришла пора знакомиться с родителями. С моими познакомились по скайпу, так как они живут в другом городе. А с родителями парня я пошла знакомиться вживую. Оделась прилично, приготовилась, волновалась, конечно. Ужин был хороший, его мама и папа - врачи, разговор был интересный. А в конце ужина его родители говорят: «А теперь идем, раздевайся, мы тебя осмотрим. Потом еще анализы отнесем в лабораторию, проверим, нет ли болячек. Нашему сыну нужна здоровая жена, которая выносит и выкормит здоровых внуков. Не стесняйся». Честно, я сначала думала, что это они так шутят. Оказалось, нет. Парень и глазом не моргнул. Я просто сбежала оттуда. Он потом написывал, мол, чего ты испугалась, это нормальная проверка. Я теперь вообще боюсь знакомиться с парнями, а при слове «родители» вообще глаз дергается. © Подcлушано / Ideer
- Когда-то парень привел меня знакомиться со своей бабулей. Представил ей, а она сначала не расслышала и переспросила, а потом махнула рукой, сказав: «Лена, Даша, Глаша... Постоянно новые, я все равно не запоминаю». © Подcлушано / Ideer
- Первое знакомство со свекровью. Я у любимого дома. Приходит его маман с работы, заходит в комнату: «Сыночка, ты уже с девушками гулять стал? Надо было мне сказать. Я бы тебя с дочкой моей начальницы познакомила». Изумительное знакомство! Будущий муж, правда, сказал ей: «Это мое дело». Но осадочек на всю жизнь остался. Живем вместе уже больше 40 лет. © Тая Горская / Dzen
- Недавно отвозил свою девушку домой. Как обычно, попрощались у подъезда и я пошел к машине. Мне сильно хотелось в туалет, к тому же было уже темно, и я решил зайти за ее дом. Завернул за угол, вдруг слышу чей-то кашель, поднимаю голову и вижу мужика, стоящего на балконе, в метре от меня. Я в шоковом состоянии быстренько слинял от туда, но соль не в этом! Вчера пришел знакомиться с родителями девушки, и, как вы думаете, кого я увидел? Того самого мужика который меня спалил в тот вечер. Он меня узнал, и весь вечер ехидно улыбался. Так стыдно мне еще никогда не было. © Подcлушано / Ideer
- Мое знакомство с родителями моей половинки произошло внезапно. Я встретила его зимой с электрички, он вернулся на выходные домой. Сказал, что мы погуляем, но по пути он закинет сумку с вещами домой. А уже тут как тут на пороге с пирогами встречала будущая свекровь. Я была не совсем готова, точнее, вообще не готова. На мне были колготки, в которых предательски торчал большой палец. Так и ходила там, подогнув носок под палец, так как это единственные колготки для зимы у меня были. © Не всей поймут / VK
- Нам с мужем за 40. Прежде чем я познакомилась с его родителями, мы встречались. Они живут на другом конце страны и прилетели к нему в гости. Об этом узнала его бывшая девушка и заявилась на нашу встречу в ресторан. Подсела за наш стол и давай рассказывать об их совместном прошлом. И хоть его родители ее недолюбливали, из вежливости они все это стойко вытерпели. Как было неловко, словами не передать. © mauxly / Reddit
- Эта история произошла в самом начале отношений с моей бывшей. Мы зашли к ней домой поужинать. Ее мама приготовила суп, который мне вообще не понравился, но из вежливости я его поел. В тарелке оставалось еще немного, и тут ее мама спрашивает, почему я не доел. Пришлось соврать, что я не был голоден. Примерно через 10 минут на столе появилось печенье, я съел несколько штучек. И тут вдруг ее мать хватает коробку с печеньем и чуть ли не кидает ее мне в лицо с упреком: «О, как есть суп, так ты сытый, а как печенье, так голоден?» Я, конечно, попытался выкрутиться, но вышло неловко. © Unknown author / Reddit
- Решили пожениться. Самое время познакомиться с родителями. Сначала решили с моими. Приехали поздно. Поужинали, пообщались. Мама постелила нам в комнате, где раньше жила я. Мой жених принял душ первым и пошел в комнату. Я задержалась, разговаривала с папой. Мама почему-то решила, что парень с нами на кухне, открыла комнату, а мой будущий муж взял и схватил ее за талию, мама уронила с грохотом казан и от неожиданности закричала, мой парень тоже. Мы с папой прибежали в комнату. А мама с моим парнем так и замерли. Папа выдал с ходу: «Ты не ту женщину трогаешь, вот твоя», и подтолкнул меня вперед. Мы посмеялись.
Оказывается, парень стоял и ждал меня возле двери, хотел поймать, когда я вошла бы в комнату. Зато когда мы приехали к его родителям, я хотела пошутить над парнем. Проснулась слишком рано, не могла заснуть. Решила тоже напугать парня, залезла в шкаф на нижнюю полку. Но уснула в шкафу. Проснулась, когда дверцу шкафа открыла его мама. Оказывается, я так почти три часа спала в шкафу. Было очень стыдно и смешно.
Когда уезжали, услышала, как мама парня ему тихо на ухо сказала: «Я не знаю, конечно, ваших увлечений, но пусть хотя бы в ночнушке залезает в шкафы, а то отморозит себе что-нибудь». Как же наши родители хохотали, когда встретились и поделились этими историями друг с другом. © admin / y-story
- Привела сестра жениха знакомиться с родителями, сели за стол. Все пили кофе, а он попросил чай. В процессе разговора обратили внимание на его немного унылое выражение лица. После его ухода немного повозмущались, мол, что-то жениху не понравился чай. А может, родители или угощение, или еще что-то. Позже в этот же день кто-то решил выпить чай, вскипятили оставшуюся после визита парня воду, налили и обалдели: вода кислющая. Перед приходом гостя щедро насыпали лимонной кислоты, чтоб чайник очистить от накипи, да и забыли. Поили беднягу этим божественным напитком. Позже он сказал, что не посмел высказаться по этому поводу, уж очень понравилась девушка, и мало ли какие вкусы у людей, может, это такой специфический чай. Надо ли говорить, что родители его сильно за это зауважали – ради дочери все стерпел. © SandrinePetit / Pikabu
- Несколько раз давал деньги деду, которого встречал у мусорных баков возле дома. Он никогда ничего не просил, просто мне его жалко было. Мне ненапряжно, а ему хоть на еду. И тут такое дело: встретил я на вокзале будущих тещу с тестем и повез их домой. Это было наше первое знакомство. Приехали к дому, идем к подъезду. И тут со стороны мусорного бака выскакивает тот самый дедок, как черт из табакерки, и, улыбаясь во весь беззубый рот, размахивая руками, кричит мне: «Привет, сынок!» Теща остолбенела. © Achronim / Pikabu
- У папы была не самая обычная собака. Наверняка никто никогда не видел бойцовского добермана, жрущего огурцы, таскающего живых ежей в пасти и боящегося кошек. Когда папа уехал учиться, оставил пса на брата в частном доме в пригороде. Вскоре привез невесту знакомиться с родней, но с утра моя мама проснулась не с женихом, а с 50-килограммовой псиной и двумя ежами в постели. Ее визги слышал весь поселок. Ежей вернули в сад, псину - в будку. Но мама до сих пор отказывается заводить собаку. © Подслушано / Ideer
- Первый раз приехала к мужу специально днем, когда родители были на работе. А соседка взяла и позвонила его маме. Та в обеденный перерыв стремглав метнулась с фабрики на меня посмотреть. И вот стою я такая в белье, глажу юбку с блузкой, ибо были изрядно помяты к тому часу, и тут она заскакивает. Пару секунд посмотрели друг на друга с открытыми ртами и вдруг говорит: «Давай я поглажу, утюг старый, жалко, если блузку такую красивую сожжет. А ты сядь отдохни». И все 25 лет до ее последнего дня, когда приезжали к ней в гости, она: «Сядь отдохни», а сама скачет вокруг. Теперь, когда дочка с зятем навещают или сын девушку приводит, я их тоже усаживаю, ничего не даю делать. Успеют еще набегаться в жизни. Пусть будет место, где можно отдохнуть. © Simptomchick / Pikabu
Вот еще несколько статей о знакомствах, которые людям надолго запомнились:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ человек, которые своими руками сотворили настоящий шедевр и ухом не повели
Народное творчество
2 года назад
15 пар, которым пришлось посмотреть на отношения с другой стороны из-за неожиданных сюрпризов
Истории
3 месяца назад
15 человек, которые вляпались в историю при покупке или продаже вещей с рук
Истории
1 неделя назад
20 женщин, которые пришли к мастеру со словами: «Делайте со мной, что хотите». А он взял и попал в десяточку
Дизайн
1 год назад
18 девушек, которые и копейки лишней на наряды не потратили, но одеваются с парижским шиком
Народное творчество
1 год назад
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Фотоподборки
2 недели назад
17 историй о людях, которые на себе испытали горечь разбитого сердца
Народное творчество
5 месяцев назад
16 историй с работы, которые внезапно закончились увольнением
Истории
2 недели назад
16 историй о том, как конфликты и мелкие ссоры подпортили дружбу
Истории
4 месяца назад
14 жизненных историй о том, что любовь и компромиссы творят чудеса
Истории
4 дня назад
15+ историй о том, как деньги влияют на отношения
Истории
5 месяцев назад
18 человек, которые столкнулись с недоброжелателями, но не дали себя в обиду
Народное творчество
5 месяцев назад