Аааа, лондонская подземка. Страшная, но интуитивно даже более понятная, чем московская.
14 удивительных историй о том, как люди случайно нашли друг друга
Жизнь полна неожиданностей. Одна случайная встреча — и судьба может связать вас на долгие годы. Мы собрали для вас 14 историй о неожиданных знакомствах, которые, казалось бы, не должны были произойти, но в итоге стали поворотным моментом в жизни людей.
- Это было в Лиссабоне, в одном кафе. Она работала бариста и была глухой, менеджер передавал ей записки с заказами клиентов. Я сделал свой заказ и передал ей записку с вопросом, будет ли она свободна, чтобы сходить куда-нибудь. Она улыбнулась и сделала волнистый жест рукой, что означало «может быть». Я прошел ускоренный курс по языку жестов и вернулся через два дня. С тех пор прошло 25 лет — мы женаты. © bloodhounddachie / Reddit
- Я не верю в судьбу, но как описать нашу историю с парнем, не знаю. Однажды сидела в заведении, где он работал барменом. Особо не контактировали, заказали с подружкой пару напитков и общались вдвоем, пока он обслуживал посетителей. Спустя месяц я приехала к бабушке на другой конец города. Она не могла разобраться с оплатой коммунальных услуг по карте, поэтому решили сходить в банк. В очереди увидела того самого бармена. Очень странно было второй раз его встретить. Еще спустя время забегала в час пик в метро. Видела, что вагон наполнился и двери вот-вот закроются. Решила забежать в последний момент. Мужская рука высунулась из вагона, чтобы двери не захлопнулись. Зашла, поезд тронулся, повернулась к парню, чтобы поблагодарить. А там снова тот бармен. Улыбнулись друг другу и я вышла на следующей станции. Все думала, почему я его встречаю постоянно в многомиллионном городе. Четвертая встреча произошла уже на вечеринке в честь дня рождения друга. Его позвали поработать барменом, оказалось, что он давний знакомый именинника. Мы пересеклись на праздновании и в один голос сказали, как это все странно. Обменялись номерами, начали встречаться и с тех пор не разлучались. © Палата № 6 / VK
- Однажды на работе я поскользнулся и упал прямо на яйца. Она тогда была медсестрой на практике, и ей пришлось вытаскивать маленькие кусочки скорлупы из моего тела с помощью специальных очков и пинцета. Она так сильно смеялась, что у нее дрожали руки. Мы вместе уже двадцать лет. © thrumplewart / Reddit
- Однажды мой папа был в отпуске и стоял на балконе в отеле. Балкон обрушился, и папа упал на балкон этажом ниже. Он сломал себе руку и колено, но все равно умудрился флиртовать с девушкой, которая жила в том номере. Оказалось, что они живут неподалеку друг от друга. Они начали встречаться и в итоге поженились. Вот так мой папа познакомился с моей мамой. © Bodega_Bandit / Reddit
Он эти яйца Бленд-а-Медом предварительно мазал, что ли? Потому, что яичная скорлупа — это не стекло, она крошится до мелкого порошка и не образует острых кромок.
- Пару лет назад пошел на собеседование. Отбор проводила симпатичная девушка эйчар, помимо меня был еще десяток кандидатов. Прошел собеседование, и мне сказали ждать звонка. Пару дней был прикован к телефону, вечно смотрел, ничего ли не пропустил. И вот долгожданный звонок. На том конце эйчар, радостно спрашиваю: «Здравствуйте! Так ждал звонка, меня взяли?» Девушка ответила, что на работу взяли другого, но она не против со мной продолжить неформальное общение. Позвала на кофе. Вот так потерял работу, а нашел жену. © Палата № 6 / VK
- Однажды решил подарить своей девушке плюшевого мишку. Сижу с этим медвежонком в парке, и тут ко мне подбегает малышка лет 3 и говорит: «Можно, я поиграю с ним?» Как раз в этот момент подошла моя девушка, посмотрела на нас и выдала: «Вот ты какой, столько скрывал от меня, что у тебя есть дочь. А мне все равно, все это время я тебе изменяла с бывшим». От переполняющих меня эмоций я даже не смог возразить, что ребенок не мой, а игрушка предназначена ей. Затем девушка гордо зашагала прочь. Буквально через несколько секунд к нам подошла мама этой чудной девочки, и я понял, что все в этой жизни происходит не просто так. Девушку звали Леной, точно так же, как мою маму, которая ушла из жизни сразу после моих родов, у нее были такие же глаза, такие же волосы, она вообще была безумно похожей на мою маму. Как позже я узнал, она родилась в тот же день, когда не стало моей матери. Ее бросил парень, как только узнал про беременность, а я ее нашел благодаря маленькому белокурому ангелу, который стал еще одной моей большой любовью. © Палата № 6 / VK
- Мои дедушка и бабушка познакомились, когда дедушке было пятнадцать лет, а бабушка только родилась. Их родители дружили семьями. И дедушка буквально забирал мою бабушку из роддома, а потом часто катал ее в коляске и кормил из бутылочки. Видел ее первые шаги, слышал первое слово. И даже отводил и забирал ее из детского сада. Потом семья бабушки переехала, а дедушка поступил в университет. Общение между семьями прекратилось. Спустя двадцать лет дедушка познакомился с молодой девушкой. И только спустя два месяца после отношений дедушка понял, что его девушка — та самая девочка. Для меня их история трогательная и милая, особенно зная, что бабушка и дедушка вместе уже 40 лет. © Палата № 6 / VK
- Верю, что мы с моим парнем родственные души. Мы познакомились случайно, буквально потянулись за одной последней шоколадкой с марципаном. Он уступил шоколадку мне, а я предложила поделиться. Мы выпили кофе в местном парке и разделили шоколадку, говорили обо всем, и еще до его первых слов я знала, что парень учитель, что у него три сестры и что он отлично рисует. Откуда я это знала? Понятия не имею. Мы раньше никогда не встречались. Но в моей сердце уже были ответы на эти вопросы. © Палата № 6 / VK
Дорогая редакция! Вы бы лучше за ботами отмороженными следили, а не за написанием предлогов!
- Пару лет назад мне позвонили с неизвестного номера. На том конце провода был мужчина, который ошибся номером. Через неделю история повторилась, он снова набрал не ту цифру и попал ко мне. В третий раз набрал и сказал, что сделал это намерено. Уж слишком у меня приятный голос. Мы начали общаться по телефону каждый вечер. И вот говорят, что случайностей не бывает. А как называется то, что он просто ошибся номером, а мы завтра идем в ЗАГС? © Палата № 6 / VK
- Познакомилась с будущим мужем так, что это до сих пор звучит как сценарий для мелодрамы. Я шла с работы, как вдруг услышала жалобное мяуканье. Поднимаю глаза — на дереве сидит крохотный котенок, дрожит от страха. Сама полезть не решилась, но мимо проходил парень. Я в шутку сказала: «Может, спасете его?» И он, не раздумывая, начал карабкаться на дерево. Все шло хорошо, но на последней ветке он оступился и свалился на землю с этим котенком в руках. В итоге — перелом бедра и пары ребер. Конечно, я помогла ему добраться до больницы, а потом каждый день навещала. Мы сдружились, много смеялись над этой ситуацией, а через год он сделал мне предложение, пошутив, что если я скажу «нет», он опять полезет на дерево за каким-нибудь котом. Теперь у нас семья, и тот самый котенок до сих пор живет с нами, как символ нашего нелепого и такого трогательного начала отношений. © Палата № 6 / VK
Нелепые отношения — идеальный сценарий для мелодрамы, где каждое недоразумение и случайность превращаются в драматический поворот сюжета. Как говорил Леонардо да Винчи, "Простота — это высшая степень утончённости". В этих отношениях простота часто отсутствует, уступая место хаосу и непредсказуемости. Но именно в этом хаосе и кроется их очарование, ведь каждое нелепое событие приближает героев к осознанию истинных чувств. В конце концов, именно через нелепости и ошибки они находят путь к настоящей любви.
- В школе я много рисовал, особенно выдуманных людей. Однажды я нарисовал красивую девушку, и соседка по парте спросила: «Кто это?» Я сказал, что это не конкретный человек, но она подумала, что я просто слишком стеснительный, чтобы признаться, и продолжала настаивать, вовлекая всех девчонок из нашего класса. И одна из них сказала, что она знает эту девушку, она училась в соседней школе. Тогда они спросили, хотел бы я, чтобы они пригласили ее встретиться со мной. Я сказал: «Да почему бы и нет?» Мы встретились в те же выходные. Так что, по сути, я нарисовал себе девушку. © Mycou1982 / Reddit
- Шла в магазин вечером, чтобы купить себе огромную шоколадку. Наткнулась на настоящую романтику: какой-то парень с гитарой стоял под окном своей девушки и пел ей шикарную песню. Я остановилась, начала наблюдать, восхищаться, но момент испортила сама девушка. Видимо, ей не понравилось, потому что она бросила беднягу прямо под окнами. Он выглядел расстроенным, я подошла к нему, подбодрила немного, а парень вытер слезу и спросил: «А вам нравятся мои песни?» За шоколадом мы уже пошли вместе, разобщались, договорились пойти на кофе. Вот так и встретила своего будущего мужа. А мама мне еще говорила в детстве не ходить ночью по дворам и не кушать много шоколада! В непослушности есть свои плюсы, любовь всей жизни встретила. © Палата № 6 / VK
Как это мило.... Мгновенно разлюбил ту, которой не понравились песни и сразу же нашёл ту, которая им восхищается)))
- Двадцать лет назад в мою группу раннего развития привели двух малышей. Мальчик сразу стал проявлять внимание к девочке. Через год мы отправились в летний лагерь на море по программе «Мама и малыш», и наши двухлетки под прицелом мам понарошку поженились в День любви (в лагере были и обычные отряды). Встретила одну из мам пять лет назад, говорила, что дети дружат. Недавно мне принесли приглашение на свадьбу — в августе они женятся. © Подслушано / Ideer
- Папа встретил маму, когда она сгорала от стыда за деревом в местном парке. Суббота, людный день, у мамы ужасно скрутило живот. Она успела добежать до дерева. А ничего с собой нет. Из одежды только летний белый сарафан! И тут мой папа приметил девушку в растерянности и решил помочь. Так и познакомились. Мама говорит, что ей было очень неловко, но папа вел себя так просто, так мило, что помог ей принять ситуацию, и потом даже немного посмеялись. На следующий день они сходили вместе в кино, еще через день в театр, а на третий день — в ЗАГС и сразу же съехались. © Палата № 6 / VK
Самое необходимое в лесу - это туалетная бумага. Особенно в хвойном😂😂😂
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Комментарии
От некоторых историй у меня наворачивались слёзы. Случайностей не бывает , всё предрешено заранее.
Да, была у меня история, когда мой номер случайно набрали. Как оказалось позже - якобы случайно. Звонивший был ну очень непростой, скажем так. И знал обо мне всё, включая некоторые моменты по работе, которые знает довольно ограниченный круг людей. Такая была попытка меня «купить». А я ещё потом какое-то время ходила и оборачивалась, было весьма неуютно.