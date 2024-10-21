14 кадров, которых хочется спросить: «Откуда ж вы такие беретесь?»

Истории
3 часа назад

Некоторые люди кажутся пришельцами с другой планеты: их поведение и манеры озадачивают, а взгляды на мир порой шокируют. Откуда они берутся — загадка. Но одно можно сказать точно — общаясь с ними, не заскучаешь.

  • Встречались, общались. Вдруг притих на неделю. Пишу, мол, как дела? Ответ: «Привет. Я встретил девушку» Минуточку, а я кто? И зачем «привет»? Я в шоке. Через неделю у него не было вообще никакой девушки, зато появилась кличка в кругу моих подруг: это тот, который «приветявстретилдевушку». © Вольная маршрутка / Dzen
  • У меня месячные проходят как в рекламе: бегаю, радуюсь, без дискомфорта. Пользуюсь менструальной чашей, прокладок нет. На днях сидели с друзьями, подруга смеха ради сказала, мол, просто мыться надо, и не будет месячных. Так мой мужчина с пеной у рта доказывал, что так и есть. И внезапно этот чудик потребовал, чтобы я подтвердила, что это правда. Как же мне было стыдно! Ему 32 года, был женат, мы живем вместе четвертый год. Хотелось провалиться сквозь землю прямо там. А он возмущался, что я его не поддерживаю и не говорю правду. © Подслушано / Ideer
  • Несколько лет назад мы с друзьями были в Вегасе. Пошли на выставку, посвященную истории «Титаника». В конце экспозиции был огромный стенд с именами всех пассажиров корабля. Я заметила, что одна моя подруга все что-то ищет на этом стенде, выглядя разочарованной. Мы спросили ее, что не так. Она: «Я очень надеялась увидеть там имена Джека и Розы, так как мы ничего о них не встретили на выставке». Она была в полном шоке от того, что никаких Джека и Розы не существовало, и что они на самом деле вымышленные персонажи. © Carmine_Hearts / Reddit
Melancholy
1 час назад

Первая месячная история из выпускного класса псuх-лечебницы? Больны все. И девочки и мальчики. ГГ могла просто сказать им - Вы больны оба. Но нет. Потому что и она…

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  • На мой день рождения парень подарил мне огромный кулон с его именем. Кулон состоял из сердечка и крупных букв: «КИРИЛЛ». Я считаю, что этот подарок ужасный и кринжовый. Хоть и поблагодарила парня за внимание и подарок, но носить такое не хочу и не буду! А он обижается и дует губы, как маленькая девочка. Говорит, что все должны знать, что у меня есть парень и его зовут Кирилл. Зачем, скажите? © Карамель / VK
  • Был у меня парень в молодости, как-то собиралась у него перекантоваться, но неожиданно месячные начались. С собой ничего не было. Магазины уже закрыты. Ушла домой. Так он обиделся, потом предъявил мне, мол, я потерпеть что ли не могла. © Подслушано / Ideer
  • У меня был друг, который разозлился на меня, потому что я выложила в социальной сети свои мысли на тему того, как сценаристы сериала «Корона» пропишут роман между принцем Чарльзом и Камиллой. Сказал, мол, это спойлер. Я объяснила, что истории уже двадцать с гаком лет и это общеизвестный факт. Но он ответил, что тогда был маленький и не обращал на новости внимания. © DevoutandHeretical / Reddit
  • Учитель на уроке: «За каждым великим человеком стоит...»
    Моя одноклассница, без раздумий: «Собака».
    Да. За каждым великим человеком стоит собака. © Ornery_Rutabaga_2643 / Reddit
  • Я подрезал деревья у клиента, и на его грушевом дереве росли вкусные спелые плоды. Поэтому я сложил их в пакет для него. На что владелец сказал: «Нет, спасибо, я никогда не ем фрукты с деревьев». © theisntist / Reddit
  • Знакомый хотел взять породистую собаку по объявлению, даром. А по факту оказалось, должен за нее заплатить. Даже спор с хозяином собаки состоялся. Тот уверял, что он же не бесплатно отдает песеля, а в дар. Поэтому ожидает компенсации от нового владельца. А если не нравится у хозяина забирать собаку в дар за символическую плату, тогда только покупать, но уже за реальные деньги. В общем, тогда знакомый так и не договорился. © Н.Г.Л.6593 / Dzen
Шуршилла
2 часа назад

Владелец сада наверняка знает, чем поливал эти деревья или что под ними закопано такого, что груши лучше не есть...

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  • Бывший 6 лет пытался «вернуться и начать сначала». Уверял, что любит, хотя женился через полгода. Когда приперся в последний раз, я была беременна. Отправила лесом. А когда родился сын Иван, он позвонил и сказал: «Вот! Ты меня любишь еще! Сына в честь меня назвала!» Я удивилась: «Тебя же Миша зовут!» А он мне: «А ты вспомни, как моя фамилия!» Он был Иванченко. Без комментариев. © Евгения Б / Dzen
  • Когда я был подростком, мы были на каком-то рождественском параде, и пожарные машины проезжали с включенными сиренами. Как это бывает на каждом параде. Они напугали малыша, который проснулся и начал плакать. Его мать сказала моей маме что-то о том, что нужно «подать на них в суд за эмоциональный ущерб, нанесенный ее ребенку». Мама и я подумали, что женщина шутит, поэтому рассмеялись. Женщина была в ярости и жаловалась, что это не смешно. Теперь в нашей семье ходит шутка, что всякий раз, когда происходит что-то слегка раздражающее, но совершенно нормальное и предсказуемое, мы подаем на них в суд за моральный ущерб. © grmrsan / Reddit
  • «Знаете ли вы, что участники „Slipknot“ носят маски, потому что они разыскиваемые преступники?». А теперь представьте, что я трачу 15 минут своей жизни, пытаясь объяснить, что если бы они были разыскиваемыми преступниками, их бы просто арестовали на сцене. © Ramiren / Reddit
  • Она: «Как ты получил эту работу?»
    Я: «Кумовство».
    Она: «Это агентство такое?»
    Я: «Типа того». © ItsgotbloodonitFinch / Reddit
  • Решили как-то родители ремонт сделать. Доставщики привозили стройматериалы. У одной из соседок пазл в голове сложился моментально (ремонт — значит только что заехали) и она подкатила к отцу: «Ой, а вы наш новый сосед?» На что папа лишь посмотрел на нее, как на полоумную, и буркнул: «Я тут уже 25 лет живу». Больше не лезла с милыми беседами. © Ирина К. / Dzen

А вот еще жизненные истории о соседях, с которыми не соскучишься.

Комментарии

Уведомления
Averti
1 час назад

Закидали собачников тапками по самое не хочу🤣

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Melancholy
1 час назад

Что это было? После прочтения у меня мысли рассыпались как горох по паркету. Неужели есть такие люди, как в этой подборке?

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